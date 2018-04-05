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Евросоюз выйдет? О решении Брюсселя по ядерной сделке с Ираном
Европейские страны не согласны менять или разрабатывать дополнительное соглашение к ядерной сделке с Тегераном, передает РИА Новости заявление высокопоставленного европейского дипломатического источника.
В настоящее время представители США и «европейской тройки» (Британия, Франции, ФРГ) ведут переговоры в рамках недавно созданной рабочей группы, задача которой – обсуждение сделки с Ираном. В начале этого года Дональд Трамп пригрозил выйти из ядерного соглашения, если европейские страны «не смогут исправить чудовищные недостатки соглашения».
При этом он не исключил возможности выработки в будущем нового соглашения, которое бы «зафиксировало некоторые положения действующей сделки».
Дипломат добавил, что, в целом, «пока ещё рано говорить, что из этого (из переговоров с американцами) выйдет».
Ранее Госдеп назвал сегодняшнюю встречу «последним шансом для сохранения соглашения»: если европейцы откажутся работать с США над сделкой, то Вашингтон больше не будет продлевать режим снятия санкций с Ирана.
Напомним, Иран и шесть международных посредников (РФ, США, Британия, КНР, Франция, ФРГ) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС.
Это не позиция Европы,сказал дипломат, отвечая на вопрос, «как европейские страны относятся к заявлениям США о выработке допсоглашения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)».
В настоящее время представители США и «европейской тройки» (Британия, Франции, ФРГ) ведут переговоры в рамках недавно созданной рабочей группы, задача которой – обсуждение сделки с Ираном. В начале этого года Дональд Трамп пригрозил выйти из ядерного соглашения, если европейские страны «не смогут исправить чудовищные недостатки соглашения».
Мы обсуждаем не дополнительное соглашение, а вопросы, выходящие за рамки СВПД,подчеркнул источник.
При этом он не исключил возможности выработки в будущем нового соглашения, которое бы «зафиксировало некоторые положения действующей сделки».
Дипломат добавил, что, в целом, «пока ещё рано говорить, что из этого (из переговоров с американцами) выйдет».
Ранее Госдеп назвал сегодняшнюю встречу «последним шансом для сохранения соглашения»: если европейцы откажутся работать с США над сделкой, то Вашингтон больше не будет продлевать режим снятия санкций с Ирана.
Напомним, Иран и шесть международных посредников (РФ, США, Британия, КНР, Франция, ФРГ) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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