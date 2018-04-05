10:42 05 апреля
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Евросоюз выйдет? О решении Брюсселя по ядерной сделке с Ираном

Европейские страны не согласны менять или разрабатывать дополнительное соглашение к ядерной сделке с Тегераном, передает РИА Новости заявление высокопоставленного европейского дипломатического источника.



Это не позиция Европы,
сказал дипломат, отвечая на вопрос, «как европейские страны относятся к заявлениям США о выработке допсоглашения к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД)».


В настоящее время представители США и «европейской тройки» (Британия, Франции, ФРГ) ведут переговоры в рамках недавно созданной рабочей группы, задача которой – обсуждение сделки с Ираном. В начале этого года Дональд Трамп пригрозил выйти из ядерного соглашения, если европейские страны «не смогут исправить чудовищные недостатки соглашения».

Мы обсуждаем не дополнительное соглашение, а вопросы, выходящие за рамки СВПД,
подчеркнул источник.

При этом он не исключил возможности выработки в будущем нового соглашения, которое бы «зафиксировало некоторые положения действующей сделки».

Дипломат добавил, что, в целом, «пока ещё рано говорить, что из этого (из переговоров с американцами) выйдет».

Ранее Госдеп назвал сегодняшнюю встречу «последним шансом для сохранения соглашения»: если европейцы откажутся работать с США над сделкой, то Вашингтон больше не будет продлевать режим снятия санкций с Ирана.

Напомним, Иран и шесть международных посредников (РФ, США, Британия, КНР, Франция, ФРГ) в июле 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании проблемы иранской ядерной программы: был принят совместный всеобъемлющий план действий, выполнение которого снимает с Тегерана введенные ранее санкции со стороны СБ ООН, США и ЕС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 13

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  1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:06
    Евросоюз не станет выполнять требования Вашингтона по ядерной сделке с Ираном


    Ну ну , посмотрим как вас будут заворачивать в дугу.
    cniza
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:23
      Евросоюз не станет выполнять требования Вашингтона по ядерной сделке с Ираном

      Бунт на корабле , а ? wink
      bouncyhunter
      1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:27
        Скорее прокачка реакции , но что то назревает.
        cniza
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:37
          Посмотрим что матрасы предпримут чтобы задушить недовольство в Европах ...
          bouncyhunter
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:43
            У них на каждого политика папочка есть и масса других способов .
            cniza
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:45
              Это точно , однако некоторые несознательные европолитики продолжают хрюкать против Большого Брата . И это интересно наблюдать .
              bouncyhunter
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:50
                Они чувствуют , что США уже не та мощь и заранее готовятся его до пинать.
                cniza
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:52
                  Что хозяин , что рабы - типичные шакалы . И повадки у них , соответственно , шакальи .
                  bouncyhunter
                  1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:53
                    Пинать умирающего льва , это всегда у них было в чести.
                    cniza
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 08:56
                      Это у них чуть ли не подвиг .
                      bouncyhunter
    2. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:42
      Как господин прикажет так и сделают
      vkl.47
  2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:10
    Не завернут. Для них Иран сейчас клондайк. Раз США не в состоянии начать военную компанию против Ирана, то и никаких дополнительных ограничений Европа не подпишет.
    Сергей985
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:34
    Лишнее подтверждение того, что американцам нельзя верить даже при подписанных документах - обманут в любом случае. Посмотрим как в итоге поступит Европа. Ей конечно не только политически, но и экономически выгодно не выходить из этого соглашения. Дождемся 15 мая.
    rotmistr60
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