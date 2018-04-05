10:44 05 апреля
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Ситуация в Сирии. Турки готовы идти на Ракку?

В небе над городом Айн Исса на севере провинции Ракка были замечены турецкие самолеты. Около 50 военнослужащих армии Франции прибыли в Манбидж для помощи курдам. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



В Восточной Гуте продолжается эвакуация радикалов из города Дума на север провинции Алеппо – в Джараблус. Боевики покидают анклав через специальный переход в районе лагеря Аль-Вафедин. Между тем российский Центр по примирению сторон и сирийское руководство начали переговоры с вооруженными формированиями, базирующимися в районах Баббила, Бейт Сахм и Ялда на юге Дамаска. В случае если радикалы откажутся капитулировать, правительственная армия начнет зачистку этих территорий сразу после ликвидации анклава «Исламского государства» (*ИГ, группировка запрещена в РФ), находящегося чуть западнее.


Ситуация на северо-востоке Алеппо становится все напряженнее. В район Манбиджа прибыли около 50 французских военнослужащих. Подразделение прошло на территорию САР через пограничный блокпост вблизи подконтрольного Сирийским демократическим силам (SDF) города Таль Абъяд, расположенного на севере соседней Ракки. Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправить войска на север САР для помощи курдским вооруженным формированиям.

В западной части провинции Даръа все прошедшие сутки было неспокойно. Сначала в регионе прошли междоусобные стычки отдельных отрядов Сирийской свободной армии (ССА). Позже резко обострилась обстановка на линии разграничения сил ИГ и «Свободной армии» в окрестностях прифронтовых городов Джиллен, Баккар Аль-Гарби и Хейт. Однако каких-либо значительных изменений обстановки на этом направлении не произошло.

Самолеты ВВС Турции несколько раз за минувшие сутки были замечены над опорными пунктами курдских бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) около бывшей базы 93-й бригады САА, находящейся в окрестностях города Айн Исса на севере провинции Ракка. Сведений о целях или результатах вылета не поступало. Напомним, в прошлом месяце завершилось освобождение кантона Африн, и теперь турки готовятся начать антикурдскую операцию в районе Манбиджа и в Ракке.

У северо-восточной окраины Растанского котла (провинция Хама) продолжались столкновения между правительственными силами исламистами. Утром террористы обстреляли Саламию и поселения Каббат Аль-Курди и Таксис, контролируемые Дамаском. При этом оппозиционные СМИ утверждали, что в результате одного из ударов была повреждена САУ «Гвоздика» САА. Позже военнослужащие открыли ответный огонь по объектам исламистских формирований в окрестностях населенных пунктов Тулул Аль-Хамр и Изз Ад-Дин.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 20

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 09:05
    я не понял... насчет французов... это две вполне уважаемые страны НАТО вполне легально и законно между собой воюют?
    vorobey
    1. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 09:08
      А когда участие в каких-то союзах чему-то мешало? Разве что на степень афиширование влияло.
      Korsar4
      1. askort154 (Александр) Сегодня, 09:14
        [.... Около 50 военнослужащих армии Франции прибыли в Манбидж для помощи курдам....

        Теперь курды попрут во все стороны angry
        askort154
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:34
          Александр hi
          Цитата: askort154
          Теперь курды попрут во все стороны

          Угу , как дерьмо между пальцев . Возникает ощущение , что французов курдам всунули в надежде что турки не станут бомбить коллег по альянсу . Посмотрим , как оно будет на самом деле .
          bouncyhunter
          1. askort154 (Александр) Сегодня, 09:50
            Паша hi Американцы хотели зацепиться в Сирии на официальном уровне, за счёт курдов, наобещав им "суверенитетов", . Они не ожидали решительны действий турок. Эрдоган решил оттеснить курдов от границ Турции, согласовав эти действия с РФ и Ираном. Американцы в "тугодумии", или уходить из Сирии, бросив курдов, или идти на откровенную стычку с Турцией. Вот и решили вбросить пробный шар с французами, чтобы "посмотреть", как поведёт себя дальше Эрдоган. belay
            askort154
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:53
              Собственно , я о том же . Эрдоган становится неудобным для Матрасии , как бы второй переворот американцы ему не спроворили .
              bouncyhunter
    2. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 09:11
      Франция откликнулась на "предложение"США помочь в обучении,и защите курдов.Турция уже предупредила Францию,что они её не остановят.Ждём продолжения спектакля.Похоже сбывается худший сценарий раздела Сирии.А это надолго.Нам терпения,и мудрости в принятии правильных решений по Сирии.Но то что начали подрывать американские конвои это хорошо..
      Мар.Тира
      1. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:22
        Европейская пословица времён ВОВ: "МЫ французы! Мы сдаёмся!". Комплекс неполноценности пытаются вылечить.
        Yrec
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:25
        но Эрдоган вроде как за целостность Сирии выступал недавно .
        просто экспл
        1. askort154 (Александр) Сегодня, 10:01
          [просто экспл....но Эрдоган вроде как за целостность Сирии выступал недавно .

          Россия, Иран, и уже Турция, придерживаются одного мнения - Сирия должна быть едина.
          askort154
    3. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 09:13
      Если отбросить то, что нахождение обеих в Сирии незаконно и нелегально, то да.
      Сергей985
      1. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 09:39
        А Турция в Сирии законно и легально? Все опять что-то пропустили? А, эксперт?
        Wolf47525
    4. сибиралт (Олег) Сегодня, 09:14
      Ну пусть воюют между собой, но лучше во Франции. А беглые курды посмеются.winked
      сибиралт
    5. Scoun (Roman) Сегодня, 09:16
      Цитата: vorobey
      я не понял... насчет французов... это две вполне уважаемые страны НАТО вполне легально и законно между собой воюют?

      Турки и персы, всегда были инструментом в руках "просвещённых" европейцев. Может пользуясь "случаем" пытаются там что-то себе на потом отхватить?
      Вот реально, чего там лягушатники потеряли?
      Они же отправляли войска в Мали где они контролируют урановые рудники.

      Военная операция Франции в Мали в январе 2013 года была воспринята рядом обозревателей и экспертов как «неоколониальная война за урановые ресурсы Африки» или «защита интересов атомной промышленности». ... Однако все эти действия французов являлись лишь попыткой исправить последствия того, что они сами натворили в Северной Африке, свергая режим в Ливии в 2011 году.
      Scoun
    6. Маз Сегодня, 09:46
      Французы? Ожидаемо. Вот же не хорошие людишки. Это они нам Мистрали не продали.
      Маз
    7. gippernano (Neo) Сегодня, 09:56
      Ну 50 бойцов из франции скорее свое присутствие обозначают, чтобы потом все опять удивились:- и эти??? (франция имеется в виду) тоже победители? США по сравнению с ними дети, в таких делах.
      gippernano
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:16
    французики надеются, что и им что перепадёт при разделе?!!! Наивные, однако. А если турки отбомбятся по их солдатикам?! bully
    a.s.zzz888
    1. evp (евгений) Сегодня, 09:29
      Понятно, что турки с французами воевать не будут. Для чего этот спектакль солидарности французов со штатниками, врятли Макрон что-то поимеет с сирии? Интересно как турки объяснят свою остановку в наступлении на Манбидж и Ракку...
      evp
    2. Маз Сегодня, 09:46
      У франков огромные интересы в Сирии.
      Маз
  3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:14
    Около 50 военнослужащих армии Франции прибыли в Манбидж для помощи курдам
    Послушаешь Макрона (французские СМИ), так чуть ли не вся мощь Франции встанет на "защиту" курдов от турок. А на деле очередной пшик. Зато гонору выше крыши.
    rotmistr60
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