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Ситуация в Сирии. Турки готовы идти на Ракку?
В небе над городом Айн Исса на севере провинции Ракка были замечены турецкие самолеты. Около 50 военнослужащих армии Франции прибыли в Манбидж для помощи курдам. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
В Восточной Гуте продолжается эвакуация радикалов из города Дума на север провинции Алеппо – в Джараблус. Боевики покидают анклав через специальный переход в районе лагеря Аль-Вафедин. Между тем российский Центр по примирению сторон и сирийское руководство начали переговоры с вооруженными формированиями, базирующимися в районах Баббила, Бейт Сахм и Ялда на юге Дамаска. В случае если радикалы откажутся капитулировать, правительственная армия начнет зачистку этих территорий сразу после ликвидации анклава «Исламского государства» (*ИГ, группировка запрещена в РФ), находящегося чуть западнее.
Ситуация на северо-востоке Алеппо становится все напряженнее. В район Манбиджа прибыли около 50 французских военнослужащих. Подразделение прошло на территорию САР через пограничный блокпост вблизи подконтрольного Сирийским демократическим силам (SDF) города Таль Абъяд, расположенного на севере соседней Ракки. Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправить войска на север САР для помощи курдским вооруженным формированиям.
В западной части провинции Даръа все прошедшие сутки было неспокойно. Сначала в регионе прошли междоусобные стычки отдельных отрядов Сирийской свободной армии (ССА). Позже резко обострилась обстановка на линии разграничения сил ИГ и «Свободной армии» в окрестностях прифронтовых городов Джиллен, Баккар Аль-Гарби и Хейт. Однако каких-либо значительных изменений обстановки на этом направлении не произошло.
Самолеты ВВС Турции несколько раз за минувшие сутки были замечены над опорными пунктами курдских бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) около бывшей базы 93-й бригады САА, находящейся в окрестностях города Айн Исса на севере провинции Ракка. Сведений о целях или результатах вылета не поступало. Напомним, в прошлом месяце завершилось освобождение кантона Африн, и теперь турки готовятся начать антикурдскую операцию в районе Манбиджа и в Ракке.
У северо-восточной окраины Растанского котла (провинция Хама) продолжались столкновения между правительственными силами исламистами. Утром террористы обстреляли Саламию и поселения Каббат Аль-Курди и Таксис, контролируемые Дамаском. При этом оппозиционные СМИ утверждали, что в результате одного из ударов была повреждена САУ «Гвоздика» САА. Позже военнослужащие открыли ответный огонь по объектам исламистских формирований в окрестностях населенных пунктов Тулул Аль-Хамр и Изз Ад-Дин.
В Восточной Гуте продолжается эвакуация радикалов из города Дума на север провинции Алеппо – в Джараблус. Боевики покидают анклав через специальный переход в районе лагеря Аль-Вафедин. Между тем российский Центр по примирению сторон и сирийское руководство начали переговоры с вооруженными формированиями, базирующимися в районах Баббила, Бейт Сахм и Ялда на юге Дамаска. В случае если радикалы откажутся капитулировать, правительственная армия начнет зачистку этих территорий сразу после ликвидации анклава «Исламского государства» (*ИГ, группировка запрещена в РФ), находящегося чуть западнее.
Ситуация на северо-востоке Алеппо становится все напряженнее. В район Манбиджа прибыли около 50 французских военнослужащих. Подразделение прошло на территорию САР через пограничный блокпост вблизи подконтрольного Сирийским демократическим силам (SDF) города Таль Абъяд, расположенного на севере соседней Ракки. Напомним, ранее президент Франции Эммануэль Макрон намерен отправить войска на север САР для помощи курдским вооруженным формированиям.
В западной части провинции Даръа все прошедшие сутки было неспокойно. Сначала в регионе прошли междоусобные стычки отдельных отрядов Сирийской свободной армии (ССА). Позже резко обострилась обстановка на линии разграничения сил ИГ и «Свободной армии» в окрестностях прифронтовых городов Джиллен, Баккар Аль-Гарби и Хейт. Однако каких-либо значительных изменений обстановки на этом направлении не произошло.
Самолеты ВВС Турции несколько раз за минувшие сутки были замечены над опорными пунктами курдских бойцов Отрядов народной самообороны (YPG) около бывшей базы 93-й бригады САА, находящейся в окрестностях города Айн Исса на севере провинции Ракка. Сведений о целях или результатах вылета не поступало. Напомним, в прошлом месяце завершилось освобождение кантона Африн, и теперь турки готовятся начать антикурдскую операцию в районе Манбиджа и в Ракке.
У северо-восточной окраины Растанского котла (провинция Хама) продолжались столкновения между правительственными силами исламистами. Утром террористы обстреляли Саламию и поселения Каббат Аль-Курди и Таксис, контролируемые Дамаском. При этом оппозиционные СМИ утверждали, что в результате одного из ударов была повреждена САУ «Гвоздика» САА. Позже военнослужащие открыли ответный огонь по объектам исламистских формирований в окрестностях населенных пунктов Тулул Аль-Хамр и Изз Ад-Дин.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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