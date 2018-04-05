Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Заезженная пластинка. США вновь обвинили Дамаск в применении химоружия в Хан-Шейхуне
В среду пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором вновь возложила на сирийское правительство вину за применение год назад химоружия в Хан-Шейхуне, передает РИА Новости.
Напомним, 4 апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80-ти жертвах атаки с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и 200 пострадавших. Виновником атаки были названы правительственные войска Сирии, сам президент Асад и поддерживающая его Россия. Дамаск заявил, что никогда не применяли химоружия ни против своего народа, ни против террористов, а весь химический арсенал был вывезен ранее из Сирии под контролем ОЗХО. Заявления России о необходимости проведения более тщательного расследования случившегося США и ее союзники оставили без внимания.
Сегодня первая годовщина немыслимого нападения режима (президента Сирии Башара) Асада с применением нервно-паралитического газа зарин в Хан-Шейхуне. В результате погибли сотни гражданских лиц. Мужчины, женщины и дети, погибшие от рук режима Асада 4 апреля 2017 года, заслуживают правосудия в этом деле, и мы не успокоимся, пока режим не будет привлечен к ответственности,говорится в заявлении.
Мы ожидаем, что все стороны выполнят свои обещания 2013 года и обеспечат, чтобы режим Асада прекратил жестокое использование химического оружия против народа Сирии,добавили в Белом доме.
Напомним, 4 апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80-ти жертвах атаки с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и 200 пострадавших. Виновником атаки были названы правительственные войска Сирии, сам президент Асад и поддерживающая его Россия. Дамаск заявил, что никогда не применяли химоружия ни против своего народа, ни против террористов, а весь химический арсенал был вывезен ранее из Сирии под контролем ОЗХО. Заявления России о необходимости проведения более тщательного расследования случившегося США и ее союзники оставили без внимания.
Использованы фотографии: twitter.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти