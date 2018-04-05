15:26 05 апреля
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Заезженная пластинка. США вновь обвинили Дамаск в применении химоружия в Хан-Шейхуне

В среду пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором вновь возложила на сирийское правительство вину за применение год назад химоружия в Хан-Шейхуне, передает РИА Новости.

Заезженная пластинка. США вновь обвинили Дамаск в применении химоружия в Хан-Шейхуне


Сегодня первая годовщина немыслимого нападения режима (президента Сирии Башара) Асада с применением нервно-паралитического газа зарин в Хан-Шейхуне. В результате погибли сотни гражданских лиц. Мужчины, женщины и дети, погибшие от рук режима Асада 4 апреля 2017 года, заслуживают правосудия в этом деле, и мы не успокоимся, пока режим не будет привлечен к ответственности,
говорится в заявлении.


Мы ожидаем, что все стороны выполнят свои обещания 2013 года и обеспечат, чтобы режим Асада прекратил жестокое использование химического оружия против народа Сирии,
добавили в Белом доме.

Напомним, 4 апреля 2017 года сирийская оппозиция заявила о 80-ти жертвах атаки с применением отравляющих веществ в городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) и 200 пострадавших. Виновником атаки были названы правительственные войска Сирии, сам президент Асад и поддерживающая его Россия. Дамаск заявил, что никогда не применяли химоружия ни против своего народа, ни против террористов, а весь химический арсенал был вывезен ранее из Сирии под контролем ОЗХО. Заявления России о необходимости проведения более тщательного расследования случившегося США и ее союзники оставили без внимания.

Использованы фотографии: twitter.com
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Комментарии 32

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  1. AleksPol (Александр) Сегодня, 10:51
    Ага , и после хим. атаки , в марлевых повязках . Клоуны дебильные .
    AleksPol
    1. ROSS_Ulair (Михаил) Сегодня, 10:54
      Тут даже несколько иное: кровавый тиранъ Асад, побеждая, все равно травит своих граждан! Видимо специально, чтобы его осудило "прогрессивное мировое сообщество"...
      Но западный "пипл" "хавает", а другого и не надо
      ROSS_Ulair
    2. Симон (Вячеслав) Сегодня, 10:57
      Во, во! Опять видно - подлог! Что за хим. вещество использовали? От отравляющего газа марлевой повязкой не спасешься. fool
      Симон
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:23
        Да фиг на них! Армию и ПВО в тонусе держать и если что, сразу рога отшибать ... ну как могут, ПОКА. Делать все равно надо, через не могу!
        Конечно развивать альянс, даж с попутчиками ... другого пока нет, чтоб сразу и лучше!
        rocket757
      2. Б.Т.В. (Татьяна) Сегодня, 11:31
        Цитата: Симон
        От отравляющего газа марлевой повязкой не спасешься.


        А может, это- " нано- маска"?! lol
        Б.Т.В.
        1. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 11:32
          маска типа "чики-чики я в домике"
          hhhhhhh
    3. gippernano (Neo) Сегодня, 11:33
      Онежедети, что с ними может случиться, под присмотром старшего брата? Хорошо бы проверить, а КАБ-500 запустит на Луну таких орлов, или и это для них семечки?
      gippernano
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:54
    Со Скрипалем заскрипело и затрещало, решили вернуться к старой теме. Лишь бы интерес у западного обывателя не пропал по поводу химоружия. А тут еще и в Сирии дела пошли не по задуманному. Мерзко для нормального человека, но для англосаксов есть где разгуляться.
    rotmistr60
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:57
    Приравнять белокасочника к американскому солдату, одного поля ягоды.
    ul_vitalii
  4. Умник (Вася) Сегодня, 10:59
    Смысл ассаду травить людей химарем?
    Умник
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:00
    В Восточной Гуте очень жидко обделались, решили Хан-Шейхун вспомнить, недоделки.
    Egorovich
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:51
      Егорыч , салют ! hi drinks Обмельчали нонче матрасы : всё у них из рук валится , нового ничего не придумывается . Пора на покой звёздно-полосатым ... wink
      bouncyhunter
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:58
        Паша, здравствуй hi ! А им ничего и не остается, как только вонять и пачкать. А в Гуте действительно наши классно провернули, да еще и бритов целую кучу забрали. Поэтому и со Скрипалями свирепствуют.
        Egorovich
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:24
          Да предсказуемы стали наглосаксы : как только где-то Россия им поперёк дороги - жди новую (или забытую старую) провокацию . Я же говорю - обмельчали . yes
          bouncyhunter
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:46
            Паш, но это же всегда так было. Гнилая нация . Была, есть и будет. Они из себя сверхлюдей корчат, но на данном этапе действительно обмельчали. Начинается заметное падение. good
            Egorovich
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:49
              Цитата: Egorovich
              Начинается заметное падение.

              Я бы сказал - вырождение и деградация . И поделом : не следует забывать из какой "элиты" американская нация формировалась . wink
              bouncyhunter
              1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 12:57
                Воры, грабители, убийцы, т.е. весь отстой Европы создали звезднополосатое "государство". Вряд ли это образование будет вырождаться. Говно не тонет. negative
                Egorovich
                1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:00
                  Цитата: Egorovich
                  Воры, грабители, убийцы, т.е. весь отстой Европы создали звезднополосатое "государство".

                  Во-во , я про эту "элиту" и говорю .
                  Цитата: Egorovich
                  Вряд ли это образование будет вырождаться.

                  Ещё как будет , точнее уже .
                  Цитата: Egorovich
                  Говно не тонет.

                  Значит , пойдёт на удобрения - всё польза .
                  bouncyhunter
                  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:08
                    Паш, а мне кажется от такого удобрения, быстрее чем от "Новичка", ласты склеишь. wassat
                    Egorovich
                    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:18
                      Как вариант - удобрять плантации на Марсе . lol
                      bouncyhunter
                      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:24
                        Хороший вариант, но зачем засорять такими отходами Марс, может самим придется переселятся. yes
                        Egorovich
                2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:28
                  Цитата: Egorovich
                  Хороший вариант, но зачем засорять такими отходами Марс, может самим придется переселятся. yes

                  Если в виде удобрений на Марс отправить матрасов , то нам и переселяться никуда не надо . yes
                  bouncyhunter
                  1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:33
                    В этом случае согласен, убедил. good drinks
                    Egorovich
  6. Хорон (Харон) Сегодня, 11:01
    "Применение химоружия" для западных политиков стало технологией по очернения противника и для получения повода для нападок на него. Это клише, которое они уже не раз использовали в пропагандистских целях, и это в условиях сохранения значительных запасов ХО на территориях самих западных стран. Империя Обмана, созданная на западе, может существовать только в условиях постоянной лжи!
    Хорон
  7. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:03
    ОЗХО вообще никчемная организация - ни в химатаке на Хан-Шейхуун, ни в "деле Скрипалей" ничего толком подтвердить не может.....
    Ingvar0401
    1. jjj Сегодня, 11:15
      По Сирии занималось не само ОЗХО, а специальная комиссия, мандат которой из-за явной политизированности не был продлен по воле России
      jjj
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:05
    Ага, а на заднем плане фото стоят зрители! Спектакль, однако! laughing
    a.s.zzz888
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:25
      Цитата: a.s.zzz888
      Ага, а на заднем плане фото стоят зрители! Спектакль, однако!

      И это всё? Фантазия заканчивается у наших заклятых друзей? Как сказал, известно кто - "скучно девочки"! crying
      Теренин
  9. гильза (максим) Сегодня, 11:19
    А почему какая-нибудь антиправительственная,насквозь непримиримая группировка,дерущаяся и с теми и с теми не может продемонстрировать отбитую предположим у оппозиции "Химическую бяку" и не пообещать применить её против "белых демонов" САСШ? А может и не только пообещать? Да так вот отпиарить это всё...Активненько так отпиарить прям...
    гильза
  10. anjey (Андрей) Сегодня, 11:26
    В среду пресс-служба Белого дома распространила заявление, в котором вновь возложила на сирийское правительство вину за применение год назад химоружия в Хан-Шейхуне
    Скоро Хан-Шейхун будет под Асадом,так что расследование этих провокаций будет по полной. и со всеми вытекающими последствиями для провокаторов в белых касках......
    anjey
  11. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:39
    да хим оружие и обезьяны в супер сдерживающих марлевых повязках)))
    HMR333
  12. HMR333 (Владимир) Сегодня, 14:41
    если бы их траванули хим оружием то и рассказать об этом некому было!!!
    HMR333
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