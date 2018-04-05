Заезженная пластинка. США вновь обвинили Дамаск в применении химоружия в Хан-Шейхуне

Сегодня первая годовщина немыслимого нападения режима (президента Сирии Башара) Асада с применением нервно-паралитического газа зарин в Хан-Шейхуне. В результате погибли сотни гражданских лиц. Мужчины, женщины и дети, погибшие от рук режима Асада 4 апреля 2017 года, заслуживают правосудия в этом деле, и мы не успокоимся, пока режим не будет привлечен к ответственности,

Мы ожидаем, что все стороны выполнят свои обещания 2013 года и обеспечат, чтобы режим Асада прекратил жестокое использование химического оружия против народа Сирии,