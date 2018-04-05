Психанул?.. Уволенный Трампом генерал набросился на Россию

В 1940 году Советский Союз вторгся на земли ваших народов. Тогда глава Госдепартамента США Уэллс опубликовал свою знаменитую декларацию. Он писал, что американский народ выступает против любой формы вмешательств со стороны одного государства, каким бы сильным оно ни было, в другие государства, пусть они и слабее.

Россия использует сегодня гибридную войну – пагубную форму агрессии, сочетающую политические, экономические, информационные и кибер- нападения на суверенные страны. Россия использует сложные стратегии для достижения целей. Тактика включает вторжение в социальные сети, распространение пропаганды, подрывную деятельность, шпионаж.

Россия нагло и неправдоподобно отрицает свои действия. Мы долгое время не обращали на это внимания. Уверенность Кремля выросла, так как его агенты проводят постоянные кампании против подрыва нашей уверенности в себе, уверенности друг в друге. В прошлом месяце Россия использовала боевое отравляющее вещество в покушении на убийство. Яд угрожал жизни более 130 человек, включая детей. Это первая химическая атака в Европе со времён Второй мировой войны. И ей подверглось Соединённое королевство.