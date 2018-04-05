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Психанул?.. Уволенный Трампом генерал набросился на Россию
Уволенный Трампом советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер обрушился с жёсткой критикой на Россию. Антироссийские выпады американский отставленный чиновник позволил себе в «прощальной речи», после которой кресло советника переходит к Джону Болтону, так же, мягко говоря, не отличающемуся симпатиями к Российской Федерации.
Макмастер объявил, что Россия является «возмутителем мирового спокойствия», что выражается в «дестабилизации ситуации различными средствами».
Из заявления представителям Прибалтики теперь уже от экс-советника на так называемом Балтийском саммите Атлантического совета (опубликовано на сайте Белого дома):
Как эти слова, однако, точно передают то, к чему США неоднократно прибегали в своей истории...
Макмастер:
И снова всё слово в слово – о технологиях самих США...
Макмастер:
Далее, явно обиженный на своего бывшего шефа за отставку, Макмастер рассказывает о «страшных русских хакерах» и о том, что «нужно помочь Путину понять его серьёзную ошибку».
Макмастер объявил, что Россия является «возмутителем мирового спокойствия», что выражается в «дестабилизации ситуации различными средствами».
Из заявления представителям Прибалтики теперь уже от экс-советника на так называемом Балтийском саммите Атлантического совета (опубликовано на сайте Белого дома):
В 1940 году Советский Союз вторгся на земли ваших народов. Тогда глава Госдепартамента США Уэллс опубликовал свою знаменитую декларацию. Он писал, что американский народ выступает против любой формы вмешательств со стороны одного государства, каким бы сильным оно ни было, в другие государства, пусть они и слабее.
Как эти слова, однако, точно передают то, к чему США неоднократно прибегали в своей истории...
Макмастер:
Россия использует сегодня гибридную войну – пагубную форму агрессии, сочетающую политические, экономические, информационные и кибер- нападения на суверенные страны. Россия использует сложные стратегии для достижения целей. Тактика включает вторжение в социальные сети, распространение пропаганды, подрывную деятельность, шпионаж.
И снова всё слово в слово – о технологиях самих США...
Макмастер:
Россия нагло и неправдоподобно отрицает свои действия. Мы долгое время не обращали на это внимания. Уверенность Кремля выросла, так как его агенты проводят постоянные кампании против подрыва нашей уверенности в себе, уверенности друг в друге. В прошлом месяце Россия использовала боевое отравляющее вещество в покушении на убийство. Яд угрожал жизни более 130 человек, включая детей. Это первая химическая атака в Европе со времён Второй мировой войны. И ей подверглось Соединённое королевство.
Далее, явно обиженный на своего бывшего шефа за отставку, Макмастер рассказывает о «страшных русских хакерах» и о том, что «нужно помочь Путину понять его серьёзную ошибку».
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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