15:24 05 апреля
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Психанул?.. Уволенный Трампом генерал набросился на Россию

Уволенный Трампом советник президента США по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер обрушился с жёсткой критикой на Россию. Антироссийские выпады американский отставленный чиновник позволил себе в «прощальной речи», после которой кресло советника переходит к Джону Болтону, так же, мягко говоря, не отличающемуся симпатиями к Российской Федерации.

Макмастер объявил, что Россия является «возмутителем мирового спокойствия», что выражается в «дестабилизации ситуации различными средствами».

Из заявления представителям Прибалтики теперь уже от экс-советника на так называемом Балтийском саммите Атлантического совета (опубликовано на сайте Белого дома):
В 1940 году Советский Союз вторгся на земли ваших народов. Тогда глава Госдепартамента США Уэллс опубликовал свою знаменитую декларацию. Он писал, что американский народ выступает против любой формы вмешательств со стороны одного государства, каким бы сильным оно ни было, в другие государства, пусть они и слабее.



Психанул?.. Уволенный Трампом генерал набросился на Россию


Как эти слова, однако, точно передают то, к чему США неоднократно прибегали в своей истории...

Макмастер:
Россия использует сегодня гибридную войну – пагубную форму агрессии, сочетающую политические, экономические, информационные и кибер- нападения на суверенные страны. Россия использует сложные стратегии для достижения целей. Тактика включает вторжение в социальные сети, распространение пропаганды, подрывную деятельность, шпионаж.


И снова всё слово в слово – о технологиях самих США...

Макмастер:
Россия нагло и неправдоподобно отрицает свои действия. Мы долгое время не обращали на это внимания. Уверенность Кремля выросла, так как его агенты проводят постоянные кампании против подрыва нашей уверенности в себе, уверенности друг в друге. В прошлом месяце Россия использовала боевое отравляющее вещество в покушении на убийство. Яд угрожал жизни более 130 человек, включая детей. Это первая химическая атака в Европе со времён Второй мировой войны. И ей подверглось Соединённое королевство.


Далее, явно обиженный на своего бывшего шефа за отставку, Макмастер рассказывает о «страшных русских хакерах» и о том, что «нужно помочь Путину понять его серьёзную ошибку».

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:09
    Уволенный Трампом генерал набросился на Россию
    Повышенный пенсион себе выбивает! laughing
    a.s.zzz888
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:15
      Цитата: a.s.zzz888
      Повышенный пенсион себе выбивает

      Конечно, после пожара и нос насос! yes
      Теренин
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 13:09
        Цитата: Теренин
        нос насос!

        Ну, не хватает одной детали, для окончания сей драмы. Нужно учиться у классиков:
        "МИНИСТР ВМС США ВЫБРОСИЛСЯ ИЗ ОКНА С КРИКОМ "РУССКИЕ ИДУТ !!!"
        хрыч
    2. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:23
      Цитата: a.s.zzz888
      Уволенный Трампом генерал набросился на Россию
      Повышенный пенсион себе выбивает! laughing

      Этому кренделю напомнить про Корею, Вьетнам, Югославию, Ирак и тд. Что-то он попутал страны.
      Венд
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:25
        Если в кране нет воды... Значит Путин виноват!
        Серж Горелый
      2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 11:37
        Анатолий, hi !
        Цитата: Венд
        Цитата: a.s.zzz888
        Уволенный Трампом генерал набросился на Россию
        Повышенный пенсион себе выбивает! laughing

        Этому кренделю напомнить про Корею, Вьетнам, Югославию, Ирак и тд. Что-то он попутал страны.

        Если собаке случайно прищемить лапу или хвост дверью, то она от боли теряет способность соображать и в такой момент может укусить кого угодно - того, до кого дотянуться сможет.
        Видимо, Макмастеру Россия оказалась в его горе ближе, чем тот, кто его на пенсию вытурил....
        Zoldat_A
        1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 13:22
          Цитата: Zoldat_A
          Если собаке случайно прищемить лапу или хвост дверью, то она от боли теряет способность соображать

          Два момента...а у него вообще такая способность была ?
          И второе...там не хвост прижали дверью,а голову. hi
          НЕКСУС
          1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:32
            Цитата: НЕКСУС
            И второе...там не хвост прижали дверью,а голову.

            Это родовая травма. Называется демократия головного мозга американского образца.
            Orionvit
  2. AleksPol (Александр) Сегодня, 11:11
    Впервые после Второй мировой , Россия ? Дятел , Вьетнам вспомни . Для кучи можешь И Хиросиму с Нагасаки .
    Там была не угроза жизни , а убийство сотен тысяч людей . Хотя азиатские народы американцы и за людей не считают
    AleksPol
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:18
      Цитата: AleksPol
      Дятел , Вьетнам вспомни . Для кучи можешь И Хиросиму с Нагасаки .

      Прикольная шутка у вас. Если выложить весь список ,будет самый длинный пост в истории саита
      1971-1973 – бомбардировки Лаоса.
      1971 – американская военная помощь при перевороте в Боливии.
      1972 – ввод войск в Никарагуа.
      1973 – переворот в Чили.
      1973 – террор в Уругвае.
      1974 – поддержка режима Моботу в Заире.
      1974 – подготовка агрессии в Португалию.
      1974 – попытка переворота на Кипре.
      1975 – оккупация Западной Сахары, введение войск в Марокко.
      1975 – вмешательство во внутренние дела Австралии.
      1975 – атака на Камбоджу.
      1975-1989 – поддержка геноцида на Восточном Тиморе.
      1978 – военная помощь диктатору, финансирование геноцида.
      1979 – поддержка людоеда Бокасы.
      1979 – военная помощь повстанцам Йемена.
      1980-1992 – военное присутствие в Сальвадоре, спецоперации, геноцид.
      1980-1990 – военная помощь Ираку. Миллион погибших за десять лет.
      1980 – поддержка и финансирование Красных Кхмеров.
      1980 – операция «Гладио» в Италии, 86 жертв.
      1980 – карательная операция в Южной Корее.
      1981 – попытка переворота в Замбии.
      1981 – военное давление на Ливию, сбиты два ливийских самолета.
      1981-1990 – поддержка контрас, терроризм, геноцид.
      1982 – вмешательство во внутренние дела Суринама.
      1982-1983 – атака на Ливан.
      1982 – поддержка геноцида в Гватемале.
      1983 – интервенция в Гренаду.
      1983 – вмешательства во внутренние дела Анголы.
      1984 – сбиты два иранских самолёта.
      1984 – минирование заливов Никарагуа.
      1985 – финансирование геноцида в Чаде.
      1986 – нападение на Ливию.
      1986-1987 – нападение на иранский корабль в международных водах, уничтожение иранской нефтяной платформы.
      1986 – финансирование и военная поддержка социального террора, захват природных ресурсов.
      1987-1988 – участие в войне Ирака против Ирана, применение химического оружия.
      1988 – финансирование террора и геноцида в Турции.
      1988 – взрыв пассажирского самолёта «Пан Американ» над Шотландией. Вина признана в 2003.
      1988 – вторжение в Гондурас.
      1988 – уничтожение иранского пассажирского самолета.
      1989 – интервенция в Панаму.
      1989 – сбиты два ливийских самолёта.
      1989 – бомбардировки на Филиппинах.
      1989 – карательная операция на Вирджинских островах.
      1990 – геноцид в Гватемале.
      1990 – морская блокада Ирака.
      1990 – финансирование болгарской оппозиции ($1,5 млн)
      1991 – агрессия против Ирака.
      1991 – бомбардировки Кувейта.
      1992-1994 – оккупация Сомали.
      1992 – геноцид и террор при захвате природных богатств Анголы (уничтожено 650.000 человек).
      1993-1995 – бомбардировки Боснии.
      1994-1996 – террор против Ирака.
      1994 – геноцид в Руанде (около 800 000 человек).
      1995 – бомбардировки Хорватии.
      1998 – уничтожение ракетным ударом фармацевтического завода в Судане.
      1998 – бомбежки Ирака.
      1999 – агрессия против Югославии.
      2001 – вторжение в Афганистан.
      2002 – ввод войск на Филиппины.
      2003 – действия в Либерии.
      2003 – столкновения с сирийскими пограничниками.
      2004 - ввод войск на Гаити.
      2004 - Попытка переворота в Экваториальной Гвинее.
      2008 - вторжение в Пакистан.
      2008 - Война в Южной Осетии
      2011 - Война в Ливии
      Александр романов
      1. AleksPol (Александр) Сегодня, 11:23
        Да не , в основном имел в виду хим. атаку , и применение ОВ во Вьетнаме . А так всё верно написали . После этого списка и прикалываться как то не охота . Счёт идёт на миллионы .
        AleksPol
        1. AleksPol (Александр) Сегодня, 11:39
          Александр романов Украину пропустили . hi
          AleksPol
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:09
            Цитата: AleksPol
            Александр романов Украину пропустили

            Не влезло hi
            Александр романов
      2. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 11:41
        Александр, hi !
        Цитата: Александр романов

        Прикольная шутка у вас. Если выложить весь список ,будет самый длинный пост в истории саита
        Много знакомых мест увидел, но, подозреваю, что, если покопаться, то даже Ваш впечатляющий список всё равно можно будет дополнить....
        А Макмастер... Ну что взять с невоевавшего генерала? СтОит ли от него ожидать, чтобы он на досуге почитал учебник новейшей истории?
        Zoldat_A
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:15
    Просто уволенный воет на каждом углу о приверженности политическому тренду с целью найти работу . Обычное дело .
    КВУ-НСвД
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:17
    Яд угрожал жизни более 130 человек, включая детей
    Про детей очень любят вспоминать американские политики и генералы, которые отдавали приказы на ковровые бомбардировки в Корее, Вьетнаме, бомбили Югославию, Ливию, Ирак, Сирию. Уж кому стоило помолчать о детях, так это американскому генералу. "Отойди в сторонку и заткнись".
    rotmistr60
  5. винторез (Игорь) Сегодня, 11:17
    После таких заявлений(если он сам в них верит),ему на гречку даже через телевизор смотреть нельзя.И в Англию ни ногой.
    винторез
  6. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:18
    Нормалёк good Если полосатые генералы психуют, курс нашего бронепоезда ПРАВИЛЬНЫЙ!
    Почаще, почаще такого и больше, мож тогда в мире мира и покоя будет побольше!
    rocket757
  7. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:20
    Зачем публиковать откровенный бред "обиженных", типа Макмастера? Ума от этого не прибавится.
    Egorovich
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:36
      Цитата: Egorovich
      Зачем публиковать откровенный бред "обиженных", типа Макмастера? Ума от этого не прибавится.

      Ещё как прибавиться, будете знать с кем имеете дело.
      Orionvit
  8. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 11:21
    Видимо, Трамп правильно поступил, уволив неуправляемого параноика.
    На таких упертых параноиках и держится вся русофобская пропаганда.
    Великолепная пара британским клоунам Мей и Джонсону.
    x.andvlad
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 11:59
      Цитата: x.andvlad
      Видимо, Трамп правильно поступил, уволив неуправляемого параноика. На таких упертых параноиках и держится вся русофобская пропаганда

      У них в США вменяемых отродясь не было. В Европе такой же чудила на "грубость" напрашивается.
      Ныробский
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:49
        Предполагаю, что вся пропаганда держится и подпитывается вполне вменяемыми, экономически подкованными ребятами их Рокфеллер и прочих клубов! Это бизнес, владееш миром, владееш его деньгами, ресурсами в первую очередь!
        А генералы и прочие премьеры, сенаторы это рты говорящие за всё и про всё, и руки, загребающие эти ресурсы для клубмэнов!
        rocket757
    2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:37
      Цитата: x.andvlad
      На таких упертых параноиках и держится вся русофобская пропаганда.

      На таких упёртых параноиках, держится вся американская политика.
      Orionvit
      1. x.andvlad (Андрей) Сегодня, 14:43
        Цитата: Orionvit
        ... держится вся американская политика.

        Не.. Американская политика держится исключительна на материальной выгоде. А русофобия как раз и призвана для того,что бы отвернуть как можно больше стран от сотрудничества с Россией, как раз ровно для того, что бы этим могли воспользоваться матрасники. Яркий пример с газом в Европе.
        x.andvlad
        1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 15:08
          Цитата: x.andvlad
          Не.. Американская политика держится исключительна на материальной выгоде

          Материальная выгода, это побочный эффект, прикрытие. Все деньги которые им нужны, у них уже есть (все деньги мира, пока существует доллар). И вообще, деньги, когда их уже много, из цели превращаются в средство достижения другой цели, а именно власти и доминирования над всем миром. Исходить нужно именно из этого. Все разговоры о материальной выгоде и деньгах, это о тех, кто не допущен к управлению глобальными процессами. Зачем к примеру деньги хозяевам ФРС? Повторю, они управляют деньгами всего мира.
          Orionvit
  9. gippernano (Neo) Сегодня, 11:21
    Во. Генерал наконец нашел место, где и по морде не дадут, и шашкой помохать можно.
    gippernano
    1. Zoldat_A (Алексей, русский солдат) Сегодня, 11:45
      Цитата: gippernano
      Во. Генерал наконец нашел место, где и по морде не дадут, и шашкой помохать можно.
      А ещё можно где-нибудь подальше от цивилизации, в лесу глухом, пострелять из рогатки по консервным банкам и объявить себя боевым генералом....
      Zoldat_A
  10. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 11:22
    американский народ выступает против любой формы вмешательств со стороны одного государства, каким бы сильным оно ни было, в другие государства, пусть они и слабее.

    Incvizitor
  11. assa67 (андрей) Сегодня, 11:23
    и каждый шепчет:уволили гады,это русские виноваты
    приказ об увольнении ,наверное,Путин подписывал
    поору на Москву,может тут оставят....
    assa67
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:47
      скорее вот так
      Дормидонт
  12. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 11:31
    Макмастер объявил, что Россия является «возмутителем мирового спокойствия»

    Как тут не вспомнить дедушку Крылова:

    "Чем кумушек считать трудиться,
    Не лучше ль на себя, кума, оборотиться?"
    pvv113
  13. Романенко (Сергей) Сегодня, 11:38
    Дело Иозефа Геббельса живет и побеждает в его наследниках!
    Главное поменьше ответственности, погромче кричать и полное отсутствие совести и доказательств - на западном рынке "ушей для лапшей" успех просто гарантирован.
    Хотя некоторые владельцы ушей уже начинают постепенно включать то, что между ушами.
    Романенко
  14. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:46
    Этому лысому что соли с перцем на одно место насыпали.Бывает.Ну ничего побесится ,побесится и успокоится.
    Наблюдатель2014
  15. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:46
    Макмастер: Россия является «возмутителем мирового спокойствия», что выражается в «дестабилизации ситуации различными средствами».

    Поменьше всякую дурь в рот тащи и тебя перестанет это беспокоить. yes
    К-50
  16. astepanov (Алексей) Сегодня, 11:53
    Вот уж кто молчал бы. Самая масштабная в истории химическая война велась США во Вьетнаме с 1960 по 1972 годы - с миллионами жертв и жуткими экологическими последствиями. Гитлер с его газовыми камерами - ангел против Кеннеди, Джонсона и Никсона. Кто был во Вьетнаме, наверняка видел, сколько там уродливых детей. Их родители попали под американских подонков. Этот геноцид стыдливо называется в Википедии "Экологическая война США против Вьетнама" - но цифры ужасают. Вот о чем нужно трубить и кричать каждый день. Мир должен знать своих "героев".
    astepanov
  17. Ретвизан 8 (Евгений) Сегодня, 11:54
    Как же ловко эти политические мошенники выдерживают из контекста истории нужные для себя факты и события!
    А может вспомнишь Вьетнам?
    А может расскажешь про свои подвиги в Ираке? Вы туда на каком основании полезли?
    В Прибалтике сколь людей погибло? А в Ираке?
    Ретвизан 8
  18. _Vlad_ (Владимир) Сегодня, 11:54
    заменить слово Россия на сша и отправить обратно.
    будет все в точку
    _Vlad_
    1. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 14:42
      Цитата: _Vlad_
      заменить слово Россия на сша и отправить обратно.
      будет все в точку

      Это касается абсолютно всех заявлений США в адрес России. По примеру я так смотрю украинские новости (полный аналог западных новостей). Поворачиваю сказанное на 180 градусов и тогда всё становится на свои места.
      Orionvit
  19. 1536 (Евгений) Сегодня, 12:23
    Вот ведь удод! Ему взводом командовать доверить страшно, а он "генерал". Настоящий палач!
    Беда в том, что в Америке таких "генералов" большинство. И по-хорошему, их надо было бы не на пенсию отправлять воздух портить, а судить за преступления против человечности, совершенные ими самими и их подчиненными за годы их разбоя во Вьетнаме, Гренаде, Иране, Ираке, Ливии, Сирии, Сомали, Нигерии, на Украине, в Сербии (бывшей Югославии). Этот список для каждого такого палача, естественно, должен быть индивидуален.
    1536
  20. demo (Ван) Сегодня, 12:25
    Далее, явно обиженный на своего бывшего шефа за отставку, Макмастер рассказывает о «страшных русских хакерах» и о том, что «нужно помочь Путину понять его серьёзную ошибку».
    К счастью Путину уже ни кто не в силах "помочь".
    demo
  21. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:38
    Уверенность Кремля выросла, так как его агенты проводят постоянные кампании против подрыва нашей уверенности в себе, уверенности друг в друге

    фиговая какая-то у них уверенность, и в себе, и вдруг друге... то- ли дело уверенность Кремля! wink раз штатовскую подорвать может ...
    Masya Masya
  22. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 12:42
    Просто он озвучил статью про свою страну поэтому всё так точно и складно, и как учили заменил в ней слово "США" на "Россию".
    Архивариус Вася
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