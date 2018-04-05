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Саудовская ПВО перехватила очередную ракету хуситов
Силы ПВО-ПРО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету, запущенную йеменскими повстанцами-хуситами по району Джизан, где расположены объекты государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), передает РИА Новости сообщение канала Al Arabiya.
Напомним, в конце марта в ходе отражения ракетной атаки две противоракеты американского производства MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, выпущенные саудовским военными, вышли из строя – одна взорвалась в воздухе после пуска, другая упала в жилой зоне. При этом в арабской коалиции заявили, что в населенном пункте упала не американская ракета, а «обломки йеменских снарядов».
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы, с другой – правительственные войска и ополченцы, лояльные президенту Мансуру Хади. Пропрезидентские силы поддерживает арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы регулярно запускают ракеты по саудовским объектам.
Все объекты компании, включая объекты в Джизане, в безопасности и функционируют нормально,заявили в Saudi Aramco после инцидента.
Напомним, в конце марта в ходе отражения ракетной атаки две противоракеты американского производства MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, выпущенные саудовским военными, вышли из строя – одна взорвалась в воздухе после пуска, другая упала в жилой зоне. При этом в арабской коалиции заявили, что в населенном пункте упала не американская ракета, а «обломки йеменских снарядов».
Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы, с другой – правительственные войска и ополченцы, лояльные президенту Мансуру Хади. Пропрезидентские силы поддерживает арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы регулярно запускают ракеты по саудовским объектам.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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