15:27 05 апреля
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Саудовская ПВО перехватила очередную ракету хуситов

Силы ПВО-ПРО Саудовской Аравии уничтожили баллистическую ракету, запущенную йеменскими повстанцами-хуситами по району Джизан, где расположены объекты государственной нефтяной компании Saudi Arabian Oil Co. (Saudi Aramco), передает РИА Новости сообщение канала Al Arabiya.



Все объекты компании, включая объекты в Джизане, в безопасности и функционируют нормально,
заявили в Saudi Aramco после инцидента.


Напомним, в конце марта в ходе отражения ракетной атаки две противоракеты американского производства MIM-104C комплекса Patriot PAC-2 SAM, выпущенные саудовским военными, вышли из строя – одна взорвалась в воздухе после пуска, другая упала в жилой зоне. При этом в арабской коалиции заявили, что в населенном пункте упала не американская ракета, а «обломки йеменских снарядов».

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. С одной стороны в нем участвуют повстанцы-хуситы, с другой – правительственные войска и ополченцы, лояльные президенту Мансуру Хади. Пропрезидентские силы поддерживает арабская коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией. В ответ на это хуситы регулярно запускают ракеты по саудовским объектам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:17
    Ну, мы отсюда не увидим - сбили или не сбили request Ни фото, ни других доков... sad
    a.s.zzz888
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:20
      Все просто: не попала ракета в цель, значит объявляют сбитой.
      Сергей985
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:22
        Цитата: Сергей985
        Все просто: не попала ракета в цель, значит объявляют сбитой.

        Тут еще вопрос: "А был ли мальчик, т.е. пуск?"
        хрыч
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:34
          Нет такого вопроса! Раз с патриота пульнули, значит пуск был. Попробуй докажи обратное. laughing
          Сергей985
  2. Vadim851 (Вадим) Сегодня, 11:18
    Опять MIM-104C работала? Где ERINT - которая для ПРО как раз предназначена больше? Неужели не продали саудитам, чем бы ни повод опробовать её? MIM-104 вообще по баллистике не должна работать как бы, это добавочная функция.
    Vadim851
  3. gippernano (Neo) Сегодня, 11:19
    Проблема хуситских ракет, что они не долетают, а не ПВО этих припудренных.
    gippernano
    1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 12:04
      Цитата: gippernano
      Проблема хуситских ракет, что они не долетают, а не ПВО этих припудренных.

      Дело в том, что "хуситы" сейчас бабахают иранскими ракетами, за пусками которых стоят иранские специалисты, которые работают над усовершенствованием ракет. Так что тут двойная польза; - доведение ракет "до ума" и возможность закошмарить своих геополитических противников.
      Ныробский
  4. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:20
    ... одна взорвалась в воздухе после пуска, другая упала в жилой зоне
    Претензий к американской технике конечно не будет? На словах все перехватывают, ничего не долетает, а на деле? При этом хуситы молча, без помпы делают свое дело.
    rotmistr60
  5. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:21
    Аллах Акбар кричали Хуситы запуская ракету.
    Аллах Акбар кричали Саудиты сбивая ракету
    Александр романов
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:23
    Может сбили , а может и ракетной атаки не было .. Поди проверь в аравийских песках . Но пиар знатный , особенно , когда Эрдогана уговаривают 400-ки не покупать ..
    КВУ-НСвД
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:38
      Так то да, можно по десять ракет за день "сбивать". Даже обломки каждый раз предъявлять, их у них много.
      Сергей985
    2. assa67 (андрей) Сегодня, 12:02
      это снаряды из града"баллистические ракеты"? recourse ...а может ,и вовсе баллон газовый...откуда у повстанцев баллистические ракеты?
      assa67
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:14
        Ходят слухи, из Ирана.
        Сергей985
        1. assa67 (андрей) Сегодня, 12:25
          тогда уже вонь была бы на всю вселенную..саудиты напичканы амеровским оружием по самое не балуйся,и вычислили бы такой комплекс на раз...
          assa67
      2. Скальпель (Алексей) Сегодня, 12:15
        Вежливые иранские ракетчики.
        Скальпель
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