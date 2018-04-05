15:28 05 апреля
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Новая методика подготовки к "Танковому биатлону". В ЦВО прошли первые состязания

В методику подготовки экипажей к «Танковому биатлону» добавили новую дисциплину в рамках освоения опыта, полученного командованием Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. Первые такие соревнования прошли в Центральном военном округе, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.

Новая методика подготовки к "Танковому биатлону". В ЦВО прошли первые состязания


Теперь экипажи на отборочных этапах до Всеармейского конкурса обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу.


Другим новшеством новой дисциплины является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций, используя разведывательно-огневые контуры. Для этого командиру взвода придается беспилотный летательный аппарат и выделяется артиллерийская буссоль.

Состязания прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В них приняли участие 7 команд на танках Т-72Б3.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 8

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  1. AleksPol (Александр) Сегодня, 11:37
    Интересно включат эти новшества в основные соревнования ?
    AleksPol
    1. Маз Сегодня, 11:41
      Врядли, китайцам придётся ещё и учиться буссолью пользоваться.
      Маз
      1. dik-nsk (Дмитрий) Сегодня, 11:53
        география расширилась, я бы уже предложил проводить выездные, на полигонах других стран участниц, своего рода Олимпиада.. а то скоро всем надоест ездить - наши постоянно выигрывают, а так интереснее будет
        dik-nsk
    2. Прокат (Виктор) Сегодня, 11:42
      А зачем свой опыт другим передавать? Хотя, конечно, гонку взводов я бы посмотрел.
      Прокат
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:09
        Учимся, учимся, учимся!
        И пущай в НАТО завидуют tongue
        rocket757
    3. dvina71 (Геннадий) Сегодня, 12:38
      Цитата: AleksPol
      Интересно включат эти новшества в основные соревнования ?

      Взводную гонку возможно.. ,а вот стрельба с закрытых позиций ,да еще по указке БПЛ..с кем соревноваться то?
      dvina71
  2. К0щей Сегодня, 11:49
    помнится пол года назад было про применение сирийского опыта у нас в войсках и некоторые скептики говорили, что "как можно "пустынный опыт" применить у нас?". вот вам очередной пример.
    К0щей
  3. u1977020556 (Николай) Сегодня, 14:52
    Вот, блин, дожили - танковый биатлон.
    Против такого вся Олимпиада и футбол с хоккеем кажется просто дешёвым пафосом.
    Следующим на очереди, наверное, будет спутниковый биатлон вместо стендовой стрельбы по тарелкам.
    Увидим наши "Пересветы" по телеку )).
    u1977020556
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