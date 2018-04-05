Новая методика подготовки к "Танковому биатлону". В ЦВО прошли первые состязания

В методику подготовки экипажей к «Танковому биатлону» добавили новую дисциплину в рамках освоения опыта, полученного командованием Вооруженных сил РФ в Сирийской Арабской Республике. Первые такие соревнования прошли в Центральном военном округе, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе округа.Теперь экипажи на отборочных этапах до Всеармейского конкурса обязательно проходят гонку в составе команды из трех танков (взвода), которые одновременно преодолевают трассу, а очки засчитываются по последнему экипажу.Другим новшеством новой дисциплины является выполнение стрельбы с закрытых огневых позиций, используя разведывательно-огневые контуры. Для этого командиру взвода придается беспилотный летательный аппарат и выделяется артиллерийская буссоль.Состязания прошли на Тоцком полигоне в Оренбургской области. В них приняли участие 7 команд на танках Т-72Б3.