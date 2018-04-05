15:25 05 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

"Гроза вертолётов": "Тунгуска" снова в строю

Модернизированная зенитная самоходная установка 2С6М1 "Тунгуска" продолжит оставаться грозой для вертолетов вероятного противника. Внедрение тепловизионного прицела позволит боевой машине хорошо видеть в любое время суток и эффективно сопровождать танковые и мотострелковые подразделения, заявил военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" полковник Виктор Мураховский.

"Гроза вертолётов": "Тунгуска" снова в строю


Комплекс, засекреченный с момента своего создания и упомянутый только после войны в Персидском заливе 1991 года, до сих пор не имеет прямых аналогов за рубежом.


Само появление подобной техники многие считают прорывом в войсковой ПВО, потому что в одной машине удалось совместить как ракетное, так и артиллерийское вооружение.

"Тунгуска" может действовать в обороне и наступлении, непосредственно за боевой линией танков и боевых машин пехоты.

Ракетное вооружение комплекса позволяет поражать цели на расстоянии до 10 км и на высоте от 15 до 3500 метров. На более близкой дистанции - до 4000м - "Тунгуска" атакует цели двумя двуствольными автоматическими пушками калибра 30 мм, имеющими скорострельность до 5000 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект составляет 8 ракет и 1904 снаряда.

«Тунгуска М1» оснащена новейшим прицелом с тепловизионным каналом и возможностью сопровождения воздушных целей.
Скорость передвижения машины по шоссе – до 70 км/час, по грунтовке – до 40 км/час. Масса снаряжённой самоходки – около 34 т, экипаж – 4 человека.

Использованы фотографии: Евгений Биятов / РИА Новости
47

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 29

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 11:56
    Тунгуска - река на дальнем востоке
    Heterocapsa
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 11:59
      Цитата: Heterocapsa
      Тунгуска - река на дальнем востоке

      садись-пять wassat танкисты обожают "тунгуску"и "шилку"- с ними спокойнее,кавказ показал.
      Дедкастарый
      1. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 12:00
        Прежнее название эвенков ещё )
        Heterocapsa
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 12:01
          Цитата: Heterocapsa
          Прежнее название эвенков ещё )

          "дальневосточных" ? wassat
          Дедкастарый
    2. cariperpaint Сегодня, 12:13
      не река а протока))) по ней кораблики прогулочные плавают и дачи там рядом еще есть) рекой у нас ее не называют)))
      cariperpaint
      1. Громобой Сегодня, 12:22
        Цитата: Heterocapsa
        Тунгуска - река на дальнем востоке

        Назвали в честь метеорита,порванные в клочья воздушные цели так же эффектно падают.
        Громобой
      2. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 12:32
        Цитата: cariperpaint
        не река а протока))) по ней кораблики прогулочные плавают и дачи там рядом еще есть) рекой у нас ее не называют)))

        Ну, вы там привыкли к ширшине. Тунгуска- не река.... Выкобениваются тут.
        Вкд Двк
        1. cariperpaint Сегодня, 12:51
          ну что то типо того)))
          cariperpaint
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:58
      Ох как же визжали США, когда первый раз увидели "Тунгуску". Требовали ее запрета.
      Венд
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:58
    Классные наши аппараты ближнего ПВО.Один есть недостаток.Нужен позарез к их пушки ГШ снаряд с дистанционным подрывом.Чтобы лучше малоразмерные цели крошить.
    Наблюдатель2014
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:06
      Вывод - строим много заводов и конструкторские бюро по электронной техники!
      Мож мой любимый завод восстановят. Много чего пользительного для армии и флота делали!
      rocket757
      1. groks (Олег) Сегодня, 12:30
        Сначала надо построить станкостроительные заводы, химию практически заново создать. Потом уже электронику. Но понятно, что этого никто делать не будет.
        groks
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:19
          О-хо-хо, да всё надо восстанавливать, даж перечислять не берусь! Просто кажный день мимо такого, как гриться, промышленного кластеру, проезжаю и в курсе конечно, что там работает, а что нет! Про свой любимый, завод РЭА, скажу - ничего там не работает, по конторкам, магазинчикам растащили. На промзоне, некоторые проц. на 15 - 25 загружены. Работают. но очень ограничено.
          Шо говорить, компрадорам толстопузам этого не надо, у них вон даж АЭРОФЛОТ весь в офшор записан, хотя зарабатывает здесь и не мало.
          Пока власть порядок не наведёт, а точнее ЕСЛИ наведёт, так и будем тащится в хвосте прогресса!
          rocket757
          1. groks (Олег) Сегодня, 13:26
            ЕСЛИ. А ей это зачем?
            groks
            1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:03
              Этой власти? Только если ещё чего то заработать\ слямзить схотят, элементарная жадность!
              Если не хотят остаться у разбитого корыта, за бугром их такие акулы ждут!!! Элементарное чувство самосохранения!
              Эт так, предположения, но поскольку никакой национально ориентированной буржуазии у нас не просматривается, надеяться остаётся на элементарные чувства\ рефлексы перечисленные выше!
              rocket757
              1. groks (Олег) Сегодня, 15:23
                Сейчас не может уже быть национальноориентированной. Даже вопли про колупание англичанами - фигня. Есть Тотал/ВлакРок/Вангвард. Они вложат деньги кого угодно во что придётся. И никто не докопается, а докопается - грохнут.
                groks
    2. Genry (Genry) Сегодня, 12:15
      Цитата: Наблюдатель2014
      Нужен позарез к их пушки ГШ снаряд с дистанционным подрывом.Чтобы лучше малоразмерные цели крошить.

      "Деривация ПВО" с 57мм пушкой уже имеет управляемый снаряд (не только подрыв но и траектория).
      Genry
    3. cariperpaint Сегодня, 12:55
      с такой скорострельностью? с подрывом ? серьезно?)))
      cariperpaint
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:24
        Снаряды с дистанционным подрывом и раньше были, управляемые тож не новость. У нас эт штучный товар и "золотой", а за малый калибр да еще к скорострелке эт правда непонятно, но сомневаюсь что реально для боя это всё есть. Экспериментальные образцы не в счёт, там сотворить мож что угодно! А серийное производство???
        rocket757
        1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:42
          Цитата: rocket757
          а за малый калибр да еще к скорострелке эт правда непонятно, но сомневаюсь что реально для боя это всё есть.

          На западе есть такие 35 мм снаряды, а 30 мм нет ни у кого.
          ALEXXX1983
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 15:06
            Вот и я о чём, мож по уровню технологического развития и могут делать, но денюшку тож считать умеют, когда надо!
            rocket757
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:00
    Каждому Апачу встретить свою Тунгуску! Аминь.
    Серж Горелый
    1. Маз Сегодня, 12:27
      Одну на всех мы за ценой не постоим laughing
      Маз
  4. Damm (Владислав) Сегодня, 12:08
    Все ставят в строй и модернизируют . История идёт по спирали. Такое ощущение, что 39 год на дворе
    Damm
    1. BerBer (Баширов Евгений Ружанович) Сегодня, 12:14
      Не хотелось бы чтобы вы оказались правы.
      BerBer
  5. Старый военрук Сегодня, 12:12
    Давно знакомое, по крайней мере, на слух речное название. С уже далёких советских времён. А снова слышать приятно. В хозяйстве любой части всё сгодится, тем более с такими ТТХ.
    Старый военрук
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:35
    "Тунгуска" атакует цели двумя двуствольными автоматическими пушками калибра 30 мм, имеющими скорострельность до 5000 выстрелов в минуту. Возимый боекомплект составляет 8 ракет и 1904 снаряда.

    Лавина стали и огня! good Прекрасно с земли наблюдать, а кто попадёт в этот "душ-шарко" - не позавидуешь! bully
    a.s.zzz888
  7. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:20
    Вот и ЗРК "Тунгуска-М" вспомнили! Значит,не зря я недавно сожалел.что "Тунгуска" куда-то исчезла ! В модификации "Тунгуска-М1" используется ракета 9М311-1М(?) с ттх: Н.Д..-до 10 км ;.Д.В.-.3.5 км......Но далеко не все знают,что есть модификация 9М311-1Э с Н.Д.-10 км ; Д.В.-6 км (!)....
    Nikolaevich I
  8. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 13:47
    Очень приятно это читать. "Тунгуска" да еще модернизированная -сила!!!!!!
    Alexey-74
Картина дня