Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией. Продлевать тоже
Украина не будет разрывать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, однако и продлевать его не станет, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Интерфакс».
Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.
Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и России. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе— сказала она, добавив, что с 2014 года Россия и Украина приостановили и разорвали 44 договора из 451, действовавшего на тот момент.
Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.
Использованы фотографии: УНИАН
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти