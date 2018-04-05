15:26 05 апреля
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Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией. Продлевать тоже

Украина не будет разрывать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, однако и продлевать его не станет, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Интерфакс».

Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией. Продлевать тоже


Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и России. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе
— сказала она, добавив, что с 2014 года Россия и Украина приостановили и разорвали 44 договора из 451, действовавшего на тот момент.


Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.

Использованы фотографии: УНИАН
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Комментарии 25

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:40
    И ни туда и ни сюда... как это похоже на укродревнекаклов! laughing
    a.s.zzz888
    1. Венд (Анатолий) Сегодня, 12:59
      Цитата: a.s.zzz888
      И ни туда и ни сюда... как это похоже на укродревнекаклов! laughing

      Так мы же еще и агрессоры laughing
      Венд
  2. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 12:43
    Не будете разрывать? А Россия - агрессор об этом знает? Хотят договор переделать исключительно под себя (по информации СМИ) да еще, чтобы Россия согласилась с этим. Не перемудрили "мудрилы"?
    rotmistr60
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:54
      Гена hi
      Цитата: rotmistr60
      "мудрилы"

      Буква "р" явно лишняя . feel
      bouncyhunter
    2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 13:57
      Цитата: rotmistr60
      Не будете разрывать? А Россия - агрессор об этом знает?

      Мозги кипят, когда пытаешься понять "логику" укрополитики. Россия "агрессор", они с ней воюют, и тут же разговоры о каких то договорах о какой то "дружбе". Правда ни туда ни сюда, но сам факт. Спрашивается, а Сталин с Гитлером к примеру в 1944г, могли приостановить, или расторгнуть, или даже продлить договор о ненападении 1939г. Чем на украине думают, не понимаю. Спрашиваю знакомого, приехавшего с заработков из Москвы, "как ты мог зарабатывать там деньги, Россия же "агрессор". Ответ поразил до глубины души, "да агрессор, но это другое дело". laughing
      Orionvit
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:43
    Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией. Продлевать тоже
    Это как быть немного беременной.
    Наблюдатель2014
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:50
    с 2014 года Россия и Украина приостановили и разорвали 44 договора из 451, действовавшего на тот момент.

    работы ещё не початый край! тут работать и работать, засучив рукава... а они по течению плывут...
    Masya Masya
    1. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:54
      Похоже не "они",а "оно"..
      HAM
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:55
        love
        Цитата: HAM
        Ответить Цити

        да, постеснялась я... feel но, Вы,же поняли... wink
        Masya Masya
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:55
      Мариша , привет ! love love love
      Цитата: Masya Masya
      а они по течению плывут...

      Так вечная мечта свидомого : чтобы вареники сами в сметану макались и в рот летели . wassat
      bouncyhunter
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:59
        Паша, приветик! love рада видеть! love
        Цитата: bouncyhunter
        Так вечная мечта свидомого : чтобы вареники сами в сметану макались и в рот летели .

        lol
        Masya Masya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:02
          А уж я как рад ! wink love Картинка хорошо отражает философию среднестатистического мыздобула . lol
          bouncyhunter
        2. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 13:06
          Хохлы опылились от британцев: из СНГ не выходят,договор о дружбе не разрывают,ну,точно БРЭКСИТ по хохляцки-преференции сохранить,а обязанности по боку..Чем не британия!?
          HAM
          1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:09
            что те, что эти с таким душком... хоть противогаз надевай!
            Masya Masya
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:52
    Пока Украина - недогосударство, все договоры с ней чуть больше, чем бесполезны. Нужно просто подождать, когда власть там сменится, тогда и договариваться. Ждать, думаю, недолго.
    Yrec
  6. ODERVIT (Андрей Николаевич) Сегодня, 12:52
    "Ни войны, ни мира". Где-то и когда-то это было. Всего лишь сто лет прошло. Там, правда, ещё было "армию распустить". Для соседей очень дельный совет.
    ODERVIT
    1. роман66 (роман) Сегодня, 13:14
      неее! толпа мародеров расползется и пойдет вольница.с той армией вообще хрен знает что делать
      роман66
  7. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 12:53
    ...не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие...

    Это что, из серии -армейский юмор? Типа «Стой там — иди сюда». laughing
    AlexVas44
  8. helmi8 (Сергей) Сегодня, 12:56
    Подбросим монетку. Орел - продлим, решка - не будем, а если в воздухе зависнет - тогда
    Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора
    helmi8
  9. prior (Влад) Сегодня, 12:57
    Не разрывать договор о дружбе со страной, которую сами назвали агрессором ? Или у вас не война с "мордором"?
    Это не просто зрада, это всем зрадам зрада на государственном уровне. Образец приспособленчества.
    Щеневмерлики ! И не надейтесь, газ всё равно отключим.
    prior
  10. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 13:01
    Вообще-то с хлопами договора не составляются. Надо договора составлять с их хозяевами, сидящими в Вашингтоне. Составлять договора с хлопами не имеет смысла, что им барин скажет, то они и будут делать.
    Кот_Кузя
  11. пищак Сегодня, 13:01
    Так в договоре же прописано, что если нет оформленного отказа одной из сторон, то договор продлевается автоматически ещё на 10 лет, или не так winked ?!
    пищак
  12. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:08
    Ну будет какое то время как с Японией - нет договора и фиг с ним , все в общем довольны , а ритуальные регулярные танцы из-за разногласий все воспринимают с пониманием . Правда пока даже до этого уровня , как раком до...
    КВУ-НСвД
  13. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:26
    Нафиг таких друзей, которые хуже врагов)
    gukoyan
  14. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 13:28
    ..громко испортить воздух,не более того..ну зачем именно сегодня кричать ,что с 2020 года мы с вами дружить не будем..ну не будете,так и ладно..
    Denis Obukhov
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