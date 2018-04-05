Украина не будет разрывать договор о дружбе с Россией. Продлевать тоже

Мы не выступаем за разрыв такого договора, мы выступаем за то, чтобы не продолжать действие этого договора на следующие 10 лет, поскольку изменились обстоятельства отношений Украины и России. Эти обстоятельства требуют новых подходов к договорной базе

Украина не будет разрывать договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией, однако и продлевать его не станет, заявила заместитель министра иностранных дел Украины Елена Зеркаль, передает «Интерфакс».— сказала она, добавив, что с 2014 года Россия и Украина приостановили и разорвали 44 договора из 451, действовавшего на тот момент.Договор о дружбе и сотрудничестве между Россией и Украиной был подписан в мае 1997 года. В конце 2008-го документ был продлен еще на 10 лет. В середине марта украинский МИД подготовил несколько вариантов его приостановки. Отмечалось, что Киев может пойти как на частичную или полную приостановку, так и на расторжение соглашения.