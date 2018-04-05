Американская армия нашла замену бронетранспортёрам М113

Американская армия получила первые 29 бронемашин нового поколения, разработанных в рамках программы AMPV, предусматривающую замену 2897 гусеничных бронетранспортёров М113 и машин на их базе в бронетанковых бригадах армии США, сообщает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании BAE SystemsВ рамках тендера, проведённого в декабре 2014 года, была выбрана новая гусеничная машина, созданная на базе БМП M2 Bradley. AMPV будут выпускаться в пяти новых модификациях. На поле боя новые БТРы будут использоваться совместно с танками M1 Abrams и боевыми машинами M2 Bradley.BAE Systems подготовила к войсковым испытаниям первые 29 предсерийных машин во всех пяти модификациях: бронетранспортёр, командно-штабная машина, медико-санитарная машина, медико-эвакуационная машина, 120-мм самоходный миномёт. Если тестирование пройдёт успешно, то Минобороны США подпишет с корпорацией BAE Systems контракт на поставку первой партии (289 серийных машин).В течение следующих десяти лет Минобороны США планирует принять на вооружение 2907 единиц (993 командно-штабных машин, 790 медико-эвакуационных машин, 386 самоходных миномётов, 216 медико-санитарных машин и столько же машин общего назначения). Всего на замену БТРов М113 новыми машинами планируют потратить до $13 млрд.