15:24 05 апреля
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Американская армия нашла замену бронетранспортёрам М113

Американская армия получила первые 29 бронемашин нового поколения, разработанных в рамках программы AMPV, предусматривающую замену 2897 гусеничных бронетранспортёров М113 и машин на их базе в бронетанковых бригадах армии США, сообщает "Warspot" со ссылкой на пресс-службу компании BAE Systems

Американская армия нашла замену бронетранспортёрам М113


В рамках тендера, проведённого в декабре 2014 года, была выбрана новая гусеничная машина, созданная на базе БМП M2 Bradley. AMPV будут выпускаться в пяти новых модификациях. На поле боя новые БТРы будут использоваться совместно с танками M1 Abrams и боевыми машинами M2 Bradley.


BAE Systems подготовила к войсковым испытаниям первые 29 предсерийных машин во всех пяти модификациях: бронетранспортёр, командно-штабная машина, медико-санитарная машина, медико-эвакуационная машина, 120-мм самоходный миномёт. Если тестирование пройдёт успешно, то Минобороны США подпишет с корпорацией BAE Systems контракт на поставку первой партии (289 серийных машин).

В течение следующих десяти лет Минобороны США планирует принять на вооружение 2907 единиц (993 командно-штабных машин, 790 медико-эвакуационных машин, 386 самоходных миномётов, 216 медико-санитарных машин и столько же машин общего назначения). Всего на замену БТРов М113 новыми машинами планируют потратить до $13 млрд.

Использованы фотографии: baesystems.com
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Комментарии 7

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  1. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 14:47
    медико-санитарная машина, медико-эвакуационная машина
    Спецы подскажите - эти две функции не может что ли выполнять одна машина?
    Ingvar0401
  2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:47
    Т/е речь идет не о БТРах линейной пехоты , а о машинах второй лини . Ну если сохранится единая трансмиссия с Бредли, то это конечно сильно облегчит обслуживание парка.
    Арон Заави
  3. polpot (Andru) Сегодня, 14:48
    Как мешень просто роскошно ,мечта гранатометчика.
    polpot
    1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 14:57
      Цитата: polpot
      Как мешень просто роскошно ,мечта гранатометчика.

      Ну если гранотометчик доживет до того как поймает мишень в прицел , а на мишени не будет КАЗ,то почему нет?
      Арон Заави
  4. san4es Сегодня, 14:51
    В рамках тендера, проведённого в декабре 2014 года, была выбрана новая гусеничная машина, созданная на базе БМП M2 Bradley

    hi М2 может вместить экипаж из трех человек: командира, наводчика и водителя, а также шесть полностью экипированных солдат.
    Общая стоимость Программы составляет $ 5,664,100,000, а средняя единица стоит $ 3,166,000
    31 мая 2016 г
    san4es
  5. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:55
    Только один вопрос -этот монстр на фото явно страдает "ожирением "!Он на поле боя не развалится сам по себе от перегруза? ??
    Геркулесыч
    1. san4es Сегодня, 15:08
      Цитата: Геркулесыч
      ... на фото явно страдает "ожирением "

      hi ...национальные традиции
      Танк M4A4 Sherman.
      san4es
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