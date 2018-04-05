15:23 05 апреля
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На Украине замечен танк-мутант

В ходе демонстрации харьковской ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-84 «Атлет» в объектив камеры попал странный танк, который уже прозвали украинским «Черным Орлом», сообщает Вестник Мордовии.

На Украине замечен танк-мутант


«На самом деле, перед нами жуткий мутант из разработок почти двадцатилетней давности. С непонятной целью харьковчане скрестили корпус тяжелой боевой машины пехоты, БМТ-72, с башней от Т-72-120», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.




Видно, что по сравнению с обычным Т-72 ходовая часть удлинена на один каток. Это сделано «для увеличения внутреннего объема, который использовался для размещения десанта из 5 человек», поясняет автор. Десантные люки находятся позади башни, перед моторно-трансмиссионным отделением.



Издание отмечает, что Т-72-120 создавался под стандарты НАТО: «на него установили 120-мм гладкоствольную пушку с унитарным заряжанием, а нише, которую приварили к задней части башни, смонтировали автомат заряжания на 22 выстрела». Машина широко рекламировалась на международных выставках, но ее так никто и не купил.



«Реанимация этих двух бронетанковых "покойников" вызывает удивление. Совершенно непонятно для чего это сделано. Корпус и башня вместе не могут работать. Так, из-за большой ниши при развороте ствола орудия вперед люки десанта теперь перекрыты, и в них теряется всякий смысл. К тому же видно, что у люка командира удалена дистанционно-управляемая зенитная установка», – говорится в материале.

Лемешко предполагает, что танк-мутант, скорее всего, макет, слепленный на скорую руку «из того, что было». И в данном случае его цель предельно проста – участие в показе БРЭМ-84 «Атлет», который, в свою очередь, хоть и называется новым, но был принят на вооружение в 2008 году.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 12

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  1. Kars (Запорожье) Сегодня, 14:39
    Зато информационный повод создался))))
    Kars
    1. амирбек (Бахти) Сегодня, 15:17

      осталось только башню развернуть на 180 градусов
      амирбек
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 15:18
      Кстати на всех фото трос в натяжку, этот танк мутант попросту тягают как ослика на веревочке!
      Владыка Ситх
  2. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 14:43
    Танкисты тоже мутанты.....
    Ingvar0401
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 14:47
      Да,очень похож на "Чёрного орла".
      фигвам
    2. амирбек (Бахти) Сегодня, 15:11
      Цитата: Ingvar0401
      Танкисты тоже мутанты....

      на поворотах не заносит ...
      амирбек
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 14:46
    А шо, хлопцы? якая разница, на чём гроши пилить?
    Серж Горелый
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 14:50
    Вот тут воистину '"я его слепила из того что было "!Сборная модель невесть чего в масштабе 1к одному !!!Сумрачный укроинский гений способен на многое wassat , даже такие бронекрейсера wassat создают! Жаль, что башня одна, на "шедевре "в смысле! Три нужно было ставить как на английских линкорах типа Рипалз! !! wassat
    Геркулесыч
  5. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 14:50
    Да вся дуркаина - страна мутант! wassat
    СтВахмистр
  6. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 14:53
    там внутренности наверное салона от автомобиля Ока
    Heterocapsa
  7. Alex20042004 (Алексей) Сегодня, 14:56
    Фешенебельно !
    Ук_ропцы выкопали Чёрное море, теперь они копают его в глубину.
    Alex20042004
  8. Чичиков (Дед) Сегодня, 15:08
    Попытка создания дешевого, экспортного аналога израильской Меркавы.
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