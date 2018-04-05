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На Украине замечен танк-мутант
В ходе демонстрации харьковской ремонтно-эвакуационной машины БРЭМ-84 «Атлет» в объектив камеры попал странный танк, который уже прозвали украинским «Черным Орлом», сообщает Вестник Мордовии.
«На самом деле, перед нами жуткий мутант из разработок почти двадцатилетней давности. С непонятной целью харьковчане скрестили корпус тяжелой боевой машины пехоты, БМТ-72, с башней от Т-72-120», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
Видно, что по сравнению с обычным Т-72 ходовая часть удлинена на один каток. Это сделано «для увеличения внутреннего объема, который использовался для размещения десанта из 5 человек», поясняет автор. Десантные люки находятся позади башни, перед моторно-трансмиссионным отделением.
Издание отмечает, что Т-72-120 создавался под стандарты НАТО: «на него установили 120-мм гладкоствольную пушку с унитарным заряжанием, а нише, которую приварили к задней части башни, смонтировали автомат заряжания на 22 выстрела». Машина широко рекламировалась на международных выставках, но ее так никто и не купил.
«Реанимация этих двух бронетанковых "покойников" вызывает удивление. Совершенно непонятно для чего это сделано. Корпус и башня вместе не могут работать. Так, из-за большой ниши при развороте ствола орудия вперед люки десанта теперь перекрыты, и в них теряется всякий смысл. К тому же видно, что у люка командира удалена дистанционно-управляемая зенитная установка», – говорится в материале.
Лемешко предполагает, что танк-мутант, скорее всего, макет, слепленный на скорую руку «из того, что было». И в данном случае его цель предельно проста – участие в показе БРЭМ-84 «Атлет», который, в свою очередь, хоть и называется новым, но был принят на вооружение в 2008 году.
«На самом деле, перед нами жуткий мутант из разработок почти двадцатилетней давности. С непонятной целью харьковчане скрестили корпус тяжелой боевой машины пехоты, БМТ-72, с башней от Т-72-120», – пишет автор публикации Дмитрий Лемешко.
Видно, что по сравнению с обычным Т-72 ходовая часть удлинена на один каток. Это сделано «для увеличения внутреннего объема, который использовался для размещения десанта из 5 человек», поясняет автор. Десантные люки находятся позади башни, перед моторно-трансмиссионным отделением.
Издание отмечает, что Т-72-120 создавался под стандарты НАТО: «на него установили 120-мм гладкоствольную пушку с унитарным заряжанием, а нише, которую приварили к задней части башни, смонтировали автомат заряжания на 22 выстрела». Машина широко рекламировалась на международных выставках, но ее так никто и не купил.
«Реанимация этих двух бронетанковых "покойников" вызывает удивление. Совершенно непонятно для чего это сделано. Корпус и башня вместе не могут работать. Так, из-за большой ниши при развороте ствола орудия вперед люки десанта теперь перекрыты, и в них теряется всякий смысл. К тому же видно, что у люка командира удалена дистанционно-управляемая зенитная установка», – говорится в материале.
Лемешко предполагает, что танк-мутант, скорее всего, макет, слепленный на скорую руку «из того, что было». И в данном случае его цель предельно проста – участие в показе БРЭМ-84 «Атлет», который, в свою очередь, хоть и называется новым, но был принят на вооружение в 2008 году.
Использованы фотографии: Отвага2004
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