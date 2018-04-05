Укроборонпром. Дело Романова живёт и побеждает

Надежда на чудо всё же была, но чуда не произошло. Одного «успешного» деятеля сменил другой, а мы наблюдаем дальнейшее уничтожение украинского ОПК. Или, если быть точным, уничтожение того, что от него осталось.2 апреля в рамках кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы украинский Минюст опубликовал антирейтинг предприятий-должников.По информации министерства, первенство злостных неплательщиков возглавили два предприятия госконцерна «Укроборонпром»: Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (объем долга сотрудникам составляет 73,7 миллиона гривен) и «Судостроительный завод имени 61 коммунара» в Николаевской области (долг составляет 30,3 миллиона).Вместе с тем в конце марта стало известно, что другое предприятие концерна, «Спецтехноэкспорт», купило четыре новых автомобиля Toyota представительского класса в самой дорогой комплектации на сумму более 6 миллионов гривен.Комментарии излишни. Схема «рабочим — неоплачиваемые отпуска, директорам — новые джипы Toyota», по которой «успешный менеджер» Роман Романов руководил в стране оборонкой, продолжает работать и при Павле Букине.