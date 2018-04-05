19:44 05 апреля
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Укроборонпром. Дело Романова живёт и побеждает

Надежда на чудо всё же была, но чуда не произошло. Одного «успешного» деятеля сменил другой, а мы наблюдаем дальнейшее уничтожение украинского ОПК. Или, если быть точным, уничтожение того, что от него осталось.

Укроборонпром. Дело Романова живёт и побеждает


2 апреля в рамках кампании по принудительному взысканию задолженности по выплате заработной платы украинский Минюст опубликовал антирейтинг предприятий-должников.


По информации министерства, первенство злостных неплательщиков возглавили два предприятия госконцерна «Укроборонпром»: Харьковское государственное авиационное производственное предприятие (объем долга сотрудникам составляет 73,7 миллиона гривен) и «Судостроительный завод имени 61 коммунара» в Николаевской области (долг составляет 30,3 миллиона).

Вместе с тем в конце марта стало известно, что другое предприятие концерна, «Спецтехноэкспорт», купило четыре новых автомобиля Toyota представительского класса в самой дорогой комплектации на сумму более 6 миллионов гривен.

Комментарии излишни. Схема «рабочим — неоплачиваемые отпуска, директорам — новые джипы Toyota», по которой «успешный менеджер» Роман Романов руководил в стране оборонкой, продолжает работать и при Павле Букине.
Автор: Сергей Громов


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Комментарии 13

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  1. Zubr Сегодня, 17:02
    Не удивили, у нас такая схема практиковалась, и не только в 90-х, вплоть до начала 2000-х. Я имею ввиду крупные компании с гос. участием.
    Zubr
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:08
      Цитата: Zubr
      у нас такая схема практиковалась, и не только в 90-х, вплоть до начала 2000-х. Я имею ввиду крупные компании с гос. участием.

      да и сейчас такое встречается. в 16 часов в новостях по НТВ говорили
      LSA57
      1. Zubr Сегодня, 17:10
        Пока, новости не смотрел... hi
        Zubr
  2. Rusland (Виталий) Сегодня, 17:06
    Значит так воевать хочет самая сильная армия в восточной Европе. smile Ресурсов много для наступления в мае на Донбасс, как уже анонсировал Порошенко.
    Rusland
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 17:18
      Цитата: Rusland
      как уже анонсировал Порошенко.

      да он столько уже наонансировал... не один воз и не одна маленькая тележка
      LSA57
  3. Чичиков (Дед) Сегодня, 17:18
    Нам то, какое дело до развала? Вот уж достали соболезнования укропитекам, типа сообщений от Марочки, - украинские военные почти голодают, почти раздеты и им поставляют неисправную технику! fool fool fool
    Чичиков
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 17:24
      Цитата: Чичиков
      Нам то, какое дело до развала?

      Чем быстрее развалятся, тем быстрее (надеюсь) начнут мозги на место возвращаться.
      Piramidon
  4. МИХАН (Виталий) Сегодня, 17:28
    Развал и ограбление Окраины продолжается..Будем наблюдать, спасать уже бесполезно! Сами себя наказали. Стариков жалко , умирают наверное со слезами на глазах от обиды и нищеты.
    МИХАН
  5. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 18:20
    Надо учесть, что все предприятия Минрадиопрома СССр на украине ликвидированы. Их было 19, там работало около 90 тыс. специалистов.
    мичман
  6. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 18:55
    Неужто табуреткина смогли легализовать? Вот это агентурный выход. В.Суворов со Штирлицем отдыхают!
    Дилетант
  7. Berkut24 (Алексей) Сегодня, 19:04
    Есть страны, где почти всё население рождается готовыми диверсантами. Достаточно продвинуть любого во власть и результат мгновенный...
    Berkut24
  8. gippernano (Neo) Сегодня, 19:13
    Похвально,- демократия в действии. Невидимая рука рынка и демократии наконец добралась до совковой окраины Руси. Дальше что? Эуропэйские скрэпы)))))))))) Скрыпали и все такое. Процветание Прибалтийских тигров, на этой теме, уже очевидны всем.
    gippernano
  9. ротмистр (Юрий) Сегодня, 19:33
    Не знаю как кому, а мне глубоко плевать, кто и что на Украине покупает. Меня больше интересует на чем у нас родненькие начальники ездят и почему у нас пенсии маленькие.
    ротмистр
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