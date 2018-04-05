Рада одобрила стремление Украины в НАТО. А НАТО одобрило?

Фундаментальными национальными интересами Украины являются... интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО – прим.), развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами

Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц