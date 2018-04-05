19:44 05 апреля
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Рада одобрила стремление Украины в НАТО. А НАТО одобрило?

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности страны, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО

Соответствующее решение в четверг поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».

Рада одобрила стремление Украины в НАТО. А НАТО одобрило?



Фундаментальными национальными интересами Украины являются... интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО – прим.), развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами
– сказано в тексте законопроекта.

Законопроект также предусматривает назначение гражданского министра обороны.

Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц
— говорится в документе. Также из числа гражданских лиц назначаются и его заместители. Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года, несмотря на то, что сам закон вступит в силу на следующий день после его публикации. Документ еще должен пройти второе чтение.

Ранее президент Украины Петр Порошенко во время своей большой пресс-конференции заявил, что его команда разработала механизм, которым предлагается «заякорить» стремление к членству в НАТО и в ЕС в украинской Конституции.

Использованы фотографии: acebook.com/president.gov.ua
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Комментарии 19

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 15:50
    Имею возможность купить козу, но не имею желания... Так выпьем же за то... (П.Порошенко)
    Серж Горелый
    1. kot28.ru Сегодня, 16:03
      когда метрополии будет надо,никто согласия холопов и не спросит
      так что их хотелки-в топку
      kot28.ru
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:33
        Цитата: kot28.ru
        когда метрополии будет надо,никто согласия холопов и не спросит

        ну где то так примерно
        LSA57
      2. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 16:52
        Цитата: kot28.ru
        когда метрополии будет надо,никто согласия холопов и

        В нато,преобладает приамбула как минимум отсуствие террит. и пограничных конликтов дла страны кондидата(турки и греки,скорее исключение чем правило),с соседями.
        Владимир Тер-Одиянц
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:20
      его команда разработала механизм, которым предлагается «заякорить» стремление к членству в НАТО и в ЕС в

      Там только одно якорение, голубая мечта желтых идиетов к laughing
      vovanpain
    3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:38
      Выпьем.Только их примут по любому и в любой обстановке.Для этого все и задумывалось.Не сразу,но примут.
      Цитата: Серж Горелый
      Имею возможность купить козу, но не имею желания... Так выпьем же за то... (П.Порошенко)
      210окв
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 17:37
        Дима hi ...
        Цитата: 210окв
        Только их примут по любому и в любой обстановке

        вопрос только в том,нужны ли они там?..старушке европе с беженцами разобраться бы...к чему им еще 40 млн.дармоедов?
        assa67
  2. Романенко (Сергей) Сегодня, 15:51
    Гов НАТОвцы куда вы лезете???
    Романенко
  3. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:03
    Рада одобрила стремление Украины в НАТО. А НАТО одобрило?
    А вот не нужно доп вопросов задавать.Хватит и одного одобрения этой самой рады.
    Наблюдатель2014
  4. prior (Влад) Сегодня, 16:04
    Стремление щеневмерликов к суициду уже не удивляет. А всё-таки здорово будут смотреться в одном строю: поляки с бандеровцами под командованием черных, как сапоги, негров!
    prior
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:04
    развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами

    wink
    Masya Masya
  6. Sonet (Сергей) Сегодня, 16:07
    Очередные ,,хотелки,, киевской хунты. Как же должен был измельчать славянский народ,чтоб добровольно пресмыкаться перед западом. Это ли родина Святослава? Это ли Великий Киев?
    Sonet
  7. Аскет (Станислав) Сегодня, 16:07
    Анекдот
    Можно я буду называть тебя ласточкой?
    - Почему?
    - Потому, что ты у меня первая...
    - Называй лучше НАТО, ты у меня 29й член. laughing
    Аскет
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 16:14
    Не надоело им позориться, подписывать бумажки в реальности не имеющие никакого смысла? fool
    Геркулесыч
  9. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 16:26
    "Законопроект также предусматривает назначение гражданского министра обороны..."
    Обменять Сердюкова на наших рыбаков! Шумеры опять не замечают грабли! Принятие этой фигни, первый шаг к заднеприводному министру обороны, они думают, что после этого Европа и США уж точно полюбят их и завалят кредитами!
    Ураган70
  10. BAI Сегодня, 16:49
    Соответствующее решение в четверг поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов,

    Какой-то неожиданно маленький перевес - всего 40 голосов. Я думал единогласно проголосуют.
    BAI
  11. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:52
    В раде думкой богатеют.
    NF68
  12. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 18:00
    Украина и Грузия вероятно будет в НАТО,очень удобно расположить военную инфраструктуру так рядом с Россией,да и пушечного мяса которого не жалко тоже много.Поэтому России надо их долбить без предупреждения если станет ясно что Украина вступает в НАТО.Не надо ждать 22 июня,надо фигачить ещё в декабре wink
    Yak28
  13. gippernano (Neo) Сегодня, 19:41
    Нет давайте разберемся, там таки голоса не хватило? Повезло НАТОе. Щас бы им пришлось ченить придумывать, чтоб их сбривать, а тут так удачно голоса не хватило. Не подставили партнера. Похвально. Скоро вас отблагодарят.
    gippernano
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