Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Рада одобрила стремление Украины в НАТО. А НАТО одобрило?
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении президентский законопроект о нацбезопасности страны, который определяет одним из главных национальных интересов членство в Евросоюзе и НАТО
Соответствующее решение в четверг поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».
Законопроект также предусматривает назначение гражданского министра обороны.
Ранее президент Украины Петр Порошенко во время своей большой пресс-конференции заявил, что его команда разработала механизм, которым предлагается «заякорить» стремление к членству в НАТО и в ЕС в украинской Конституции.
Соответствующее решение в четверг поддержали 265 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов, передает РИА «Новости».
Фундаментальными национальными интересами Украины являются... интеграция Украины в европейское политическое, экономическое, правовое пространство и сферу безопасности, приобретение членства в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора (НАТО – прим.), развитие равноправных взаимовыгодных отношений с другими государствами– сказано в тексте законопроекта.
Законопроект также предусматривает назначение гражданского министра обороны.
Министр обороны Украины назначается на должность Верховной Радой Украины по представлению президента Украины из числа гражданских лиц— говорится в документе. Также из числа гражданских лиц назначаются и его заместители. Предполагается, что норма вступит в силу с 1 января 2019 года, несмотря на то, что сам закон вступит в силу на следующий день после его публикации. Документ еще должен пройти второе чтение.
Ранее президент Украины Петр Порошенко во время своей большой пресс-конференции заявил, что его команда разработала механизм, которым предлагается «заякорить» стремление к членству в НАТО и в ЕС в украинской Конституции.
Использованы фотографии: acebook.com/president.gov.ua
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти