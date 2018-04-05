23:14 05 апреля
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На J-10 обнаружен китайский двигатель с управляемым вектором. Скопировали?

В Сети появилась фотография китайского истребителя J-10, который оснащен двигателем китайского производства с управляемым вектором тяги; судя по фото, эта технология могла быть позаимствована у России, пишет издание Defense News.

На J-10 обнаружен китайский двигатель с управляемым вектором. Скопировали?


Истребитель J-10C на фотографии оснащен модифицированным выхлопным соплом турбовентиляторного двигателя Shenhang-Liming WS-10 Taihang китайского производства. Это двигатель с управляемым вектором тяги, который значительно улучшает маневренность самолета


Издание пишет, что такие двигатели существовали до сих пор только у двух стран – у США, где они стоят на F-22, и у России, где используются на Су-30/35.

Теперь подобный двигатель, судя по всему, появился и у Китая. Предположения о его возможной разработке в КНР звучали давно. Сообщалось также, что впервые J-10C был испытан с таким двигателем еще в конце 2017 года. Пока, считают эксперты, двигатель испытывается на J-10C для того, чтобы в перспективе его можно было использовать для истребителя-невидимки J-20. На серийных J-10C, использующихся китайской армией, стоят российские двигатели АЛ-31, приводит "Взгляд" мнение Defense News

Судя по фотографии, опубликованной в Сети, Китай позаимствовал именно российский вариант двигателя (с осесимметричным отклонением сопла). У США принципально иной вариант конструкции сопла двигателя с управляемым вектором тяги (с отклонением тяги в вертикальной плоскости). Таким образом, китайские разработчики близки к тому, чтобы фактически украсть у России очередную крайне важную военную технологию, пишет издание

Использованы фотографии: https://twitter.com/RupprechtDeino
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Комментарии 63

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  1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 20:21
    Скомуниздили - Редиски! negative
    Охотовед 2
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 20:24
      И как обычно, плохо. Помнится была на этом сайте новость тогда - так там углы отклонения гораздо меньше, чем у наших.
      Muvka
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 20:37
        Они видимо не в курсе, что КНР закупила в общей сложности 399 единиц АЛ-31ФН на сумму 500 млн долларов в 2013г. и именно для J-10. Поэтому там стоит скорей всего просто наш двигатель laughing
        хрыч
        1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 20:56
          Цитата: хрыч
          АЛ-31ФН


          ФН и ФП не попутали?
          ФН не относится к данной новости ну от слова вообще не разу...
          ЗВО
          1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:25
            На фотографии типичный ФН. Двигается или нет сопло, на фото не видно, хотя бы была видеозапись.
            хрыч
            1. Scoun (Roman) Сегодня, 22:33
              Цитата: хрыч
              На фотографии типичный ФН. Двигается или нет сопло, на фото не видно, хотя бы была видеозапись.

              Да просто наши форумчане не вкурсе перипетий...
              Я лично путаю литву и латвию и вроде типа "Сатурн" и "Салют" но их подноготная круче.
              Один Мозг, второй паразит продажёр а доработались почти до симбиоза.)))
              Правда и там есть нюансы, и китацам достались нюансы .... но вполне легально.
              Это для просрпалипродаливсевщиков.
              Scoun
              1. KVIRTU (Григорий) Сегодня, 23:13
                Да по фото видно, в отсутствии питания сопло вниз свешено, в отличии от обычных двигателей. При включении систем УВТ будет центрированно. Дальше как программисты постараются.
                KVIRTU
        2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:22
          Цитата: хрыч
          Они видимо не в курсе, что КНР закупила в общей сложности 399 единиц АЛ-31ФН на сумму 500 млн долларов в 2013г. и именно для J-10. Поэтому там стоит скорей всего просто наш двигатель

          Не стоит...свой двигун китайцы с 2005 года эксплуатируют...скорей всего,это эволюция ,в плане УВТ их двигуна WS-10A.
          Принятые в эксплуатацию в 2005 году, двигатели Taihang применялись в НОАК в пяти полках ВВС. Различные истребители оснащены двигателем, в том числе и J-11В и палубный истребитель J-15. До сих пор не было аварий из-за отказа двигателя у истребителей, оснащенных двигателями Taihang.

          Эксперт, Ван Цюнь, сделал свои замечания после того, как сайт российских новостей заявил, что двигатель WS-10А Taihang является копией российского АЛ-31Ф. Согласно заявлению, Китай пытался поднять рабочую температуру двигателя на 50 градусов по Цельсию, но из-за неспособности производителя изготовить сложные монокристаллические лопатки, двигатель может взорваться в любой момент во время полета.

          На сайте говорится, что двигателю Taihang до АЛ-31Ф, как до Луны, но Ван, однако, не согласен.

          Это правда, что технологии двигателестроения в Китае отстают от западных, но это не объективно принижать характеристики Taihang. Недостатки Taihang заключаются в недостаточном ресурсе, надежности и стабильности; в остальном, разрыв между Taihang и более продвинутыми двигателями не такой большой”, — сказал Ван.

          Вот как комментируют это все китайские эксперты.
          НЕКСУС
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:43
            Цитата: НЕКСУС
            Не стоит...свой двигун китайцы с 2005 года эксплуатируют...скорей всего,это эволюция ,в плане УВТ их двигуна WS-10A.

            А вот и ответ:
            В китайском сегменте интернета появилась первая четкая фотография истребителя J-10B с двигателемс управляемым вектором тяги (УВТ).
            Ранее сообщалось, что Китай в конце декабря 2017 года провел успешные летные испытания двигателя с управляемым вектором тяги (УВТ) собственной разработки. "Испытания двигателей "Тайхан" с УВТ на истребителях J-10B послужат накоплению ценного опыта и данных, которые в будущем будут применены для практического использования на истребителях пятого поколения J-20", сообщал китайский сайт Sina.
            "Информации об этой модификации двигателя "Тайхан" к настоящему времени поступало не много, однако, вероятно, что в нем использовалась технология сопла с осесимметрическим отклонением вектора тяги, о которой сообщалось ранее. Она позволяет изменить вектор тяги на 10 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях", - указывает Sina. В настоящее время Китай продолжает разработку истребителя пятого поколения J-20. В сентябре 2017 года было объявлено о поступлении этого самолета на вооружение ВВС Народно-освободительной армии Китая. По оценкам ряда СМИ, на прототипах были установлены российские двигатели серии АЛ-31Ф, однако в перспективе Китай намерен заменить их собственным аналогом - WS-15.
            Андрей, hi !
            Терский
            1. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 22:00
              Цитата: Терский
              Андрей, !

              Витя hi
              Я ,что-то думаю,что УВТ все таки у этого двигуна не всеракурсный...а если все таки я не прав,то уверен,по градусности отклонения он сильно уступает нашим двигунам. Ну и ресурс ниже самих двигунов,о чем я выше уже говорил.
              НЕКСУС
              1. Терский (Виктор) Сегодня, 22:26
                Цитата: НЕКСУС
                Ну и ресурс ниже самих двигунов,

                Где-то проскакивала инфа что в пределах 300 часов.
                Цитата: НЕКСУС
                то уверен,по градусности отклонения он сильно уступает нашим двигунам

                Ниже уже писал - заявлено 10 градусов, причем как в горизонте так и в вертикале, а как оно на практике request
                Терский
          2. хрыч (Хрыч) Сегодня, 21:44
            Так там такая компановка киля, что и вертеть-то некуда laughing
            хрыч
            1. Терский (Виктор) Сегодня, 21:52
              Цитата: хрыч
              Так там такая компановка киля, что и вертеть-то некуда

              Так ответ там же winked
              Она позволяет изменить вектор тяги на 10 градусов в вертикальной и горизонтальной плоскостях"
              wink
              Терский
            2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:53
              Цитата: хрыч
              Так там такая компановка киля, что и вертеть-то некуда laughing

              Могу предположить,что двигун этот с УВТ , только в какой-то плоскости,то есть не всеракурсный. Может ошибаюсь. Пока мало инфы про эту новую модификацию "китайца".
              НЕКСУС
      2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 21:19
        Цитата: Muvka
        ак там углы отклонения гораздо меньше, чем у наших.

        Лет 15 назад китайские товары были синонимом плохого качества. А сейчас?
        Повторюсь - они быстро учатся. И наличие такого быстро развивающегося соседа не может не настораживать. Сейчас они якобы с нами против США. а что будет завтра? soldier
        Ингвар 72
        1. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 21:45
          а завтра они скажут что Сибирь это их земли и просто их займут.
          Hariton Laptev
          1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 22:02
            зачем им Сибирь? у них земли - много, даже городов построили аж 13 штук - а жителей нет....! А живут на юге, на побережье...
            НасРать
            1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 22:08
              Они загаживают все вокруг. Экологическая катастрофа естественный результат их деятельности. Поэтому оружие массового поражения на них
              Beltasir Matyagu
        2. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 22:10
          Учатся но это полуразумная деятельность. Чтобы что-то делать сначала это должен придумать белый сахиб и показать им. Китайцы не вполне разумная порода
          Beltasir Matyagu
          1. dauria (Алексей) Сегодня, 23:05
            Китайцы не вполне разумная порода


            В 52-й математической олимпиаде, прошедшей в Амстердаме, принимали участие 564 участника из 101-й страны. Победителем в этом году, как и на протяжении последних нескольких лет, стал Китай. Второе место заняла сборная США (едва ли не наполовину состоящая из китайцев). Третье место – у Сингапура, четвертое – у России. Затем Таиланд, Турция, КНДР, Тайвань. В десятку входит Иран.

            Уже лет 10 безоговорочный лидер в олимпиадной физике – Китай. В этом году его обошел Тайвань, где есть государственная программа по работе с одаренными детьми. За Китаем следуют Таиланд, Индонезия, Индия; в десятке – Иран, Япония, США (в американской команде из пяти человек, как правило, есть три китайца и один индиец)

            Это 2011 год. Остальные года ещё хуже для России. Продолжаем говорить про "тупых китайцев " ? Ну-ну. Только разум по наследству не передаётся и в генах его нет. Поколение "Пепси" и "клинского продвинутого пива " это чудесно доказало.
            dauria
        3. Lock36 (Валерий) Сегодня, 22:33
          //Лет 15 назад китайские товары были синонимом плохого качества. А сейчас?
          И сейчас там где они не купили-украли технологии (например, по спец сплавам) - полное фуфло по прежнему. А Вы не знали, да?
          Lock36
    2. Starover_Z (Юрий) Сегодня, 20:36
      Всё продаётся и всё покупается ! Позорище ....В погоне за сегодняшним фантиком продают всё и наверняка прикрываясь благими намерениями !!!
      Starover_Z
      1. san4es Сегодня, 20:49
        Цитата: Starover_Z
        Всё продаётся и всё покупается !

        В этом видео вы узнаете о военно-воздушных силах Народно-освободительной армии Китая. В этом видео включены воздушные суда всех трех сил (Военно-воздушных сил, Военно-Морского Флота и Сухопутных сил) 2018 г.
        san4es
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 21:02
          Нас ждет много интересного впереди.
          cniza
          1. san4es Сегодня, 21:08
            hi ...Всё лучшее -- детям.
            san4es
      2. Маз Сегодня, 20:52
        А вы что действительнр думали , что Китай за красивые глаза с нами ручкается, целуется, поддерживает?
        Маз
      3. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 22:04
        Цитата: Starover_Z
        Всё продаётся и всё покупается ! Позорище ...

        немного по теме. После развала СССР организовать замкнутый цикл производства танков на Украине было не возможно.Принципиальным было отсутствие на Украине пушки, которая поставлялась из Перми. Документация на пушку в КБ, была, но отсутствовала технологии ее производства.
        Благодаря жадности российских чиновников технология производства пушек была передана Украине. Более того, специалисты с российского завода за отдельную оплату наладили на украинских заводах это производство. Так на Украине появилась своя танковая пушка.
        Silvestr
    3. Гронский Сегодня, 21:08
      То что показано на картинке на двигатель с изменяемым вектором тяги не похоже. Скорее это просто сопловый аппарат с регулируемым проходным сечением. Система довольно старая и применяется давно.


      Вот как выглядит сопловый аппарат Су-35. Различия налицо.
      Гронский
      1. Ratmir_Ryazan Сегодня, 21:38
        Мощь прям чувствуется, хоть это и фотография, в живую вообще впечатляет...
        Ratmir_Ryazan
    4. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 21:10
      Цитата: Охотовед 2
      Скомуниздили - Редиски! negative

      Пока,думаю,ресурс такого двигуна ниже наших и матрассовских....Да и сами новые J-10 и J-20 очень не дотягивают до истребителей Ф-22 и СУ-57.
      НЕКСУС
    5. Damm (Владислав) Сегодня, 21:12
      Ой ли? Прям вот так на глаз определил скопированный движок. Ну эксперт! А если без шуток, то наши продавая что то Китаю понимают , что возможно копирование. Не знаю , что правильно или неправильно, но лучше пусть оружие у них будет ибо в одно лицо нам с гегемоном не управиться
      Damm
      1. Комментарий был удален.
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 22:02
          Будут копировать! Надо двигаться вперёд!
          rocket757
  2. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 20:21
    А если Китайцы начнут русских людей копировать,ваще ужас начнётся.
    mig29mks
    1. Александр 3 Сегодня, 20:45
      придётся ехать нашим парням в Китай делать страну на нас похожую.Гены они такие.Я не имею ввиду имя.
      Александр 3
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 21:06
      Цитата: mig29mks
      А если Китайцы начнут русских людей копировать,ваще ужас начнётся
      .
      Кто его знает. Для Китая Россия в шаговой доступности и Айфон уделали, выпустив модель покруче
      Tusv
    3. Терский (Виктор) Сегодня, 21:54
      Цитата: mig29mks
      А если Китайцы начнут русских людей копировать

      Они сначала пусть себя клонировать прекратят, уже наверное со счета сбились. yes
      Терский
  3. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 20:22
    Да там и планер с 1.44 слизан....
    "Короли реплики".... wassat
    Соломон Кейн
    1. avt Сегодня, 20:30
      Цитата: Соломон Кейн
      Да там и планер с 1.44 слизан....

      Сэмэн!Не валяй дурака , им нужен Федотов! wassat Это у них вполне себе ,,Лави" с еврейской помощью, который запретили USы евреям в Израиле делать..
      avt
      1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 20:41
        Совершенно правы, mon cher! Попутал с J-20.....
        Но по факту - смысл остается, plagiarism est plagiarism.....
        Соломон Кейн
    2. Tusv (Владимир) Сегодня, 22:44
      Цитата: Соломон Кейн
      Да там и планер с 1.44 слизан...
      .
      Мне интересно. Откуда такая мода у европейцев на треугольное крыло, без заднего стабилизатора и с предкрылками. Компоновка один в один Валькирии и Ту 144. Разработка 60 х прошлого века. Кто первый это придумал? Как то совпало, что Мы продали янки Ту 144 и понеслась. Где Рафаль, Где Гриппен, Где Еврофайтер - фиг отличишь без нюансов, а Китайцы не отстают
      Tusv
  4. Владимирец (Евгений) Сегодня, 20:23
    "фактически украсть у России очередную крайне важную военную технологию"

    Может, всё-таки, идею, а не технологию? what
    Владимирец
  5. Владимир Тер-Одиянц (Владимир Тер-Одиянц) Сегодня, 20:24
    Скорей всего лицензия?! Но хотелось бы выслушать российскую версию официального коментария.
    Владимир Тер-Одиянц
  6. Арон Заави (Арон) Сегодня, 20:32
    До чего похож.
    Арон Заави
    1. Соломон Кейн (Константин) Сегодня, 20:50
      ....и комментарии на "знакомом для всех языке"... wink
      Соломон Кейн
      1. Касым (Даурен) Сегодня, 21:57
        Константин, так вроде китайцы купили эту разработку в Израиле. Они выезжали даже в Китай для наладки производства. hi
        Касым
    2. Маз Сегодня, 20:54
      Накрылся потугами США, туда ему и дорога и сопла не те. старьё.
      Маз
    3. мыслитель (Владимир ) Сегодня, 21:55
      При разработке данной машины возник, наверное, наиболее необычный международный симбиоз, который объединил китайских, израильских и российских специалистов.
      За основу истребителя китайские конструкторы взяли израильский самолет IAI «Лави»

      https://topwar.ru/43050-kitayskiy-mnogocelevoy-is
      trebitel-chengdu-j-10.html
      мыслитель
    4. Комментарий был удален.
    5. Tusv (Владимир) Сегодня, 22:57
      Цитата: Арон Заави
      До чего похож

      Зырим Валькирию и Ту 144. Ну до чего же похожи. Упс 60 е прошлого века У вас еще Голан не было hi
      Tusv
  7. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 20:37
    Скопировать внешне не проблема а вот содержание и его настройки не реально запилить так что фигня всё это.
    Heterocapsa
  8. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 20:40
    Пригрели змею на своей груди! fool Я же всегда говорил, что китайцы нам только временные попутчики. Что от них можно ждать только гадости, и для нас они не лучше сша или Европы.
    Геркулесыч
    1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 22:24
      Китайцы зверье с инопланетной этикой. Я знаю это точно. Для них всегда надо иметь план б. Чтото типа гарантированного тотального стирания с лица земли в случае проявления малейшей агрессии. Причём обязательно озаботиться чтоб быстро и чисто
      Beltasir Matyagu
  9. К-50 (Алексей) Сегодня, 20:43
    китайские разработчики близки к тому, чтобы фактически украсть у России очередную крайне важную военную технологию

    Страна-копир. lol
    К-50
  10. Роман 11 (Роман ) Сегодня, 21:00
    Товарищи коммунисты любят ксерокопить - сколько людей нашлёпали у себя, теперь вот за технику взялись. Варягов будет на море наверное штук 12, чтобы на 1 больше конкурентов, вот тогда полная поднебесная над исключительными.... вроде это манией величия зовётся. Что они разгоняют экономику, что наращивают вооружение ничего со здравым смыслом не имеет, это товарищ председатель чем-то болен, американец тоже не совсем в себе, но его понять можно - давят.

    Такое мнение, что гонка СССР или лихорадка никому впрок не пошла, ни Трампу, ни Си. Мы то тогда дурачки как чудили, всему западу противостояли и Китай подозрительный был. Нам сейчас нельзя раскручивать маховик этой мельницы, дурка быстро затягивает. Некуда девать бабло, займитесь экономикой. У нас работы непочатый край - почистить Волгу, довести железку до Якутска, заняться станкостроением, делать конкурентные машины уровня японских и т.д., о бытовой технике и компьютерах и речи пока нет, всё что есть, всё в оборонке.
    Роман 11
  11. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 21:10
    Скопировать можно джинсы и то условно, в производстве двигателей можно только позаимствовать идею и сделать заново, а хуже лучше, это уж зависит от многих факторов
    Denis Obukhov
  12. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 21:14
    Проектирование двигателя началось в 1973 году, первые испытания прошли в 1977 году, государственные испытания завершились в 1985 году. С 1981 года двигатели АЛ-31 производятся на УМПО (г. Уфа) и «ММПП Салют» (г. Москва).

    Модификация АЛ-31Ф с нижним расположением коробки агрегатов для китайского истребителя Chengdu J-10. Имеет повышенную на 200 кгс силу тяги по сравнению с базовым вариантом. Разработан в ММПП Салют. КНР закупила в общей сложности 399 единиц АЛ-31ФН на сумму 500 млн долларов в 2013

    АЛ-41Ф1С (Изделие 117С)

    Двигатель «первого этапа» для истребителя поколения 4++ Су-35БМ, принятому на вооружение ВВС РФ (ныне ВКС) под обозначением Су-35С, с тягой 14 000 кгс на полном форсаже (14500 в чрезвычайном режиме). Создан на основе двигателей АЛ-31Ф, АЛ-31ФП и АЛ-41Ф. Несмотря на схожую с АЛ-31Ф схему, двигатель на 80 % состоит из новых деталей. От предшественников его отличает повышенная тяга (14000[14] кгс против 12500 у АЛ-31Ф), полностью цифровая система управления, плазменная система зажигания, новый компрессор большего диаметра, значительно повышенный ресурс (4000 часов против 1000 у АЛ-31Ф) и улучшенные расходные характеристики[13]. Коробка агрегатов расположена сверху двигателя. Стоимость разработки составила 3 млрд руб.

    я хз кто и чем не доволен, но продать старое и устаревшее, за эти деньги разработать совершенно новое, на мой взгляд отличный профит.
    Denis Obukhov
  13. Des10 (Александр) Сегодня, 21:14
    Тут ведь дело не в самом копировании, а в возможности это сделать. То есть им достаточно финансов, сил, производств, научных организаций и программ движения вперёд. Пусть и на основе чужого опыта. Мы ведь начинали ракеты, реактивные самолёты, машины\мотоциклы --- не с ноля.
    Поражает научно-техническая база - как будто для них нет ничего не возможного.
    Des10
    1. Beltasir Matyagu (Vladimir Matveyeff) Сегодня, 22:31
      У них нет научно технической базы, не заложена в днк. Открою секрет-их тайно и явно снабжают технологиями с запада все последние годы. Также как триллионами денег и загрузкой производств построенных на деньги запада. Все иные вещи - побочный продукт изначального накачивания готовыми технологиями и морем денег и заказов без намека на конкуренцию! Конкуренция изначально не заложена западными авторами потому что китайская мировая фабрика создавалась под готовый привязанный рынок сбыта! Когда китайские товары были нулевые ими все равно было все заявлено по цене грязи так чтоб нормальный товар сгинул с местными производителями. Клоны и подражания ширпотреб весь. Вообще все побочный продукт.
      Beltasir Matyagu
  14. Секунд-майор (Алексей) Сегодня, 21:32
    Цитата: Ингвар 72
    Цитата: Muvka
    ак там углы отклонения гораздо меньше, чем у наших.

    Лет 15 назад китайские товары были синонимом плохого качества. А сейчас?
    Повторюсь - они быстро учатся. И наличие такого быстро развивающегося соседа не может не настораживать. Сейчас они якобы с нами против США. а что будет завтра? soldier

    А завтра, если что, штамм птичьего/свинячего гриппа, выкашивающий особей с азиатским ДНК.
    Секунд-майор
  15. Straga (Руслан) Сегодня, 21:38
    Мой сосед работал над ОВТ для 29-го. Перед смертью (конец 90х начало 2000х) рассказывал, как американцы и китайцы пытались ПОНЯТЬ как это работают. Не могли. Говорил, видят. Смотрят. А не понимают. Говорил сулили деньги огромные. выдай секрет. Мало того, руководство завода требовало. Он ни в какую. Патент на себя оформил. Умер от "рака". От такого диагноза умер мой родственник. В ГРУ работал. На турецко-сирийском направлении. Уго Чавес тоже. От "рака".
    Straga
    1. Straga (Руслан) Сегодня, 22:00


      Вот почему наши такого не снимают?
      Straga
  16. BAI Сегодня, 21:41
    Насколько мне известно, Китай изначально покупал наши самолеты с двумя комплектами двигателей. Двигатели потом ставил на самолеты своей разработки.
    BAI
  17. diana karpova (diana karpova) Сегодня, 21:49
    Ура! Наконец то я нашла способ зарабатывать очень хорошие деньги! Учитесь друзья! http://failclicks.ru/public/6380713741466522
    diana karpova
    1. AleksPol (Александр) Сегодня, 22:33
      На панели ? Почём ? wink
      AleksPol
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