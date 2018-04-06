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«Самолёты внешне очень похожи». В США сравнили Ту-160 и B-1B «Лансер»
Эксперты журнала The National Interest сравнили российский стратегический бомбардировщик Ту-160 с его американским «конкурентом» B-1B «Лансер».
Издание отмечает, что «самолеты очень похожи внешне, их роли также в основном совпадают», но при этом бомбардировщики несколько отличаются друг от друга.
«B-1B действует на низкой высоте и едва развивает скорость 1,25 Маха. В связи с этим, бомбардировщик не может летать над землей с мощной противовоздушной обороной. Однако самолет может получать радиолокационные изображения объектов на земле и использовать высокоточное оружие», – приводит статью РИА Новости.
Кроме того, несколько лет назад (с начала операции в Ираке) самолету добавили прицельно-подвесной контейнер Sniper XR.
Российский же Ту-160, отмечают эксперты, крупнее и быстрее.
Кроме того, «Ту-160 обладает максимальной взлетной массой в 272 тысяч килограмм и развивает скорость более 2.05 Маха, в то время как американский бомбардировщик способен взлетать, если его вес не превышает около 216 тысяч килограмм», говорится в материале.
Журнал указывает, что Ту-160 «традиционно вооружен крылатыми ракетами дальнего действия Х-55», и способен переносить 12 таких ракет. Однако в Сирии самолет «задействовал глубокую модификацию Х-555 и едва заметную для радаров Х-101», также он «располагает крылатой ракетой Х-102 с термоядерной боеголовкой».
Ту-160 – одна из наиболее мощных в мире боевых машин с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В конце прошлого года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию предприятия. Благодаря модернизации эффективность стратега должна увеличиться на 60%.
Издание отмечает, что «самолеты очень похожи внешне, их роли также в основном совпадают», но при этом бомбардировщики несколько отличаются друг от друга.
«B-1B действует на низкой высоте и едва развивает скорость 1,25 Маха. В связи с этим, бомбардировщик не может летать над землей с мощной противовоздушной обороной. Однако самолет может получать радиолокационные изображения объектов на земле и использовать высокоточное оружие», – приводит статью РИА Новости.
Кроме того, несколько лет назад (с начала операции в Ираке) самолету добавили прицельно-подвесной контейнер Sniper XR.
Российский же Ту-160, отмечают эксперты, крупнее и быстрее.
Кроме того, «Ту-160 обладает максимальной взлетной массой в 272 тысяч килограмм и развивает скорость более 2.05 Маха, в то время как американский бомбардировщик способен взлетать, если его вес не превышает около 216 тысяч килограмм», говорится в материале.
Журнал указывает, что Ту-160 «традиционно вооружен крылатыми ракетами дальнего действия Х-55», и способен переносить 12 таких ракет. Однако в Сирии самолет «задействовал глубокую модификацию Х-555 и едва заметную для радаров Х-101», также он «располагает крылатой ракетой Х-102 с термоядерной боеголовкой».
Ту-160 – одна из наиболее мощных в мире боевых машин с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В конце прошлого года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию предприятия. Благодаря модернизации эффективность стратега должна увеличиться на 60%.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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