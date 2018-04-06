11:53 06 апреля
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«Самолёты внешне очень похожи». В США сравнили Ту-160 и B-1B «Лансер»

Эксперты журнала The National Interest сравнили российский стратегический бомбардировщик Ту-160 с его американским «конкурентом» B-1B «Лансер».



Издание отмечает, что «самолеты очень похожи внешне, их роли также в основном совпадают», но при этом бомбардировщики несколько отличаются друг от друга.

«B-1B действует на низкой высоте и едва развивает скорость 1,25 Маха. В связи с этим, бомбардировщик не может летать над землей с мощной противовоздушной обороной. Однако самолет может получать радиолокационные изображения объектов на земле и использовать высокоточное оружие», – приводит статью РИА Новости.

Кроме того, несколько лет назад (с начала операции в Ираке) самолету добавили прицельно-подвесной контейнер Sniper XR.

Российский же Ту-160, отмечают эксперты, крупнее и быстрее.

Кроме того, «Ту-160 обладает максимальной взлетной массой в 272 тысяч килограмм и развивает скорость более 2.05 Маха, в то время как американский бомбардировщик способен взлетать, если его вес не превышает около 216 тысяч килограмм», говорится в материале.

Журнал указывает, что Ту-160 «традиционно вооружен крылатыми ракетами дальнего действия Х-55», и способен переносить 12 таких ракет. Однако в Сирии самолет «задействовал глубокую модификацию Х-555 и едва заметную для радаров Х-101», также он «располагает крылатой ракетой Х-102 с термоядерной боеголовкой».

Ту-160 – одна из наиболее мощных в мире боевых машин с изменяемой геометрией крыла. В 2015 году было объявлено о решении возобновить производство ракетоносцев на Казанском авиазаводе. В конце прошлого года новый самолет был передан из цеха окончательной сборки на летно-испытательную станцию предприятия. Благодаря модернизации эффективность стратега должна увеличиться на 60%.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 43

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  1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 09:49
    Опять эти эксперды из NI. Сколько можно их цитировать?
    Сергей985
    1. Shuttle (Дмитрий) Сегодня, 10:00
      Цитата: Сергей985
      Опять эти эксперды из NI. Сколько можно их цитировать?

      Чудаки.
      Shuttle
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 10:32
        Надо признать, что Б1 - лучшее, что выдал военный американский авиапром за всю историю, Валькирия не прошла предел реактивной авиации, как и наша Сотка. Черный Дрозд, хоть и поставил рекорд скорости, также не смог пойти в серию и перейти из разряда экспериментальных машин, ограничились разведкой и сняли с вооружения, а ведь планировали его, как бомбардировщик. Сам Б1 правда "А" не уступал Лебедю по скорости (в остальном проигрывал), но наши ПВО и Гончие типа Миг-25 и 31, поставили крест на концепции высотного прорыва и мы имеем ослабший Б1б с концепцией низковысотного прорыва с огибанием рельефа местности, где пожертвовали его скоростными качествами и превратили по сути в тупиковый концепт, который вытеснил Б-2. Сравнивать же его в виде Б1б с Лебедем тяжело, их безнадежно проиграл, наш до мозга костей стратег, а стратегических ракет Лансер нести не может, как тактический бомбовоз опять же скорей избыточен, тут самолеты типа Ту22м3 предпочтительней. А для ковровых бомбардировок конечно Б-52. В принципе этот замечательный самолет - типичный пример, как ущербная концепция Стелс уничтожила развитие авиации и даже отбросила назад от предела реактивной авиации по ТТХ точно, когда ими жертвуют ради стелстехнологии. Кстати, когда тужились с ударом по КНДР, ничего лучшего чем Б1б не нашли, но и то очканули нанести удар. Маловысотный и малозаметный прорыв, как концепцию полностью нивелируют и делают ущербной ЗГРЛС, как глобально-стратегические (Волна, Контейнер) так и тактические (Подсолнух и Телец).
        хрыч
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:25
      Цитата: Сергей985
      Сколько можно их цитировать?

      Это филиал канала звезда под флагом США, поэтому цитировать в отечественных СМИ эту помойку будут постоянно. Реально в мире NI ни для кого не авторитет.
      Дырокол
      1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:14
        Блин, хочу устроится (на пол ставки) - «АНАЛИТИКОМ» в NI belay !!! Да с Моим полётом фантазии, Я там быстро - Старшим Аналитиком, а потом Главным Аналитиком стану! laughing Муджумар - удавится! wassat
        Хде - записывают? smile
        У меня и материал есть! Арли Берг - против сейнера «Волна» и Абрамс VS против трактора Беларусь; оценка реального боя!!! wink
        Охотовед 2
  2. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:52
    Ту-160 Красавец!
    А с Х-102 еще красивее :))
    Dashout
    1. sgazeev (Александр) Сегодня, 11:01
      Цитата: Dashout
      Ту-160 Красавец!
      А с Х-102 еще красивее :))

      А их Федот да не тот. laughing
      sgazeev
  3. svp67 (Сергей) Сегодня, 09:52
    В США сравнили Ту-160 и B-1B «Лансер»
    Не знаю кому как, но мне вот так "Лансер" нравится...глядел бы и глядел
    svp67
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:56
      я бы еще на Б-2 вот такой бы любовался и любовался
      просто экспл
    2. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 09:56
      В США сравнили Ту-160 и B-1B «Лансер»

      Да уж , сравнили кречета с жабой ...
      А фото и вправду умиляет . lol
      bouncyhunter
      1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 10:31
        не стоит недооценивать и Б1 , самолет как бомбер тоже достойный , хотя аналог Ту-160 , это все же Б1А , а не Б1Б
        просто экспл
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:40
          Я и не хаю Б-1 . Просто NI как всегда путает зелёное с мягким .
          bouncyhunter
      2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 10:34
        Цитата: bouncyhunter
        фото и вправду умиляет .

        Паша hi, как подумаешь что самолет за поллярда рухнул изза нескольких капель воды..
        Сравнение как нередко бывает, сделано чтоб напугать публику: чтоб были готовы к увеличению расходов. Кажется в '90 им впервые показали Лебедя - статья во flight international была очень и очень хвалебная, с очень неприятными выводами для них: перехватить эту машину архи сложно, а держать их на дистанции очнь дорого
        Pete Mitchell
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:38
          Бродяга , привет ! hi Я уже давно к NI отношусь как к жёлтой бульварной газетёнке . Все их сравнения нужно рассматривать через призму заказушности .
          bouncyhunter
    3. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 09:59
      Нужно признать, что с юмором у вас все в порядке. Такое фото действительно прибавляет оптимизма. По поводу статьи можно сказать, что запад бывает и объективным, но почему-то только по отношению к военной технике.
      rotmistr60
      1. Железякин (Алексей) Сегодня, 10:05
        Цитата: rotmistr60
        но почему-то только по отношению к военной технике.

        Запад объективен к своему противнику в оценках тогда, когда нужно дорисовать пару нулей к очередному военному бюджету.
        Железякин
        1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:28
          Цитата: Железякин
          Запад объективен к своему противнику в оценках тогда, когда нужно дорисовать пару нулей к очередному военному бюджету.

          не убавить не прибавить. в десятку good
          LSA57
        2. Pete Mitchell (Pete Mitchell) Сегодня, 10:36
          Цитата: Железякин
          когда нужно дорисовать пару нулей к очередному военному бюджету.

          100%, в десяточку. Думаю это и есть главная задача статьи: несите ваши денежки..
          Pete Mitchell
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 09:53
    Да супер-самолёт, вообще. Крайне мощная и красивая машина. Новые движки и авионика - и ещё лет тридцать супостатов пугать...
    Горный стрелок
  5. Rossia (Ivan) Сегодня, 10:03
    "эффективность стратега должна увеличиться на 60%" это как? дальность, скорость, грузоподёмность + по 60%? в чём меряется эта пресловутая "эффективность"?
    Rossia
    1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 10:06
      В эффективах.
      Что неясного-то?
      Victor_B
    2. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:38
      Чисто теоретически эффективность Ту-160 можно поднять за счёт усовершенствования БРЭО и расширения номенклатуры АСП, тем самым расширить область его боевого применения. В настоящее время он чистый стратег, чья задача выход в заданный район и пуск КР, не более того.
      Дырокол
    3. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 10:43
      Цитата: Rossia
      "эффективность стратега должна увеличиться на 60%" это как? дальность, скорость, грузоподёмность + по 60%? в чём меряется эта пресловутая "эффективность"?

      Например, для выполнения какой то задачи самолётов будет требоваться на 40% меньше. :) А методы достижения этого: пока, как минимум ДСП, ну или результат анализа открытых источников людьми в теме.
      Я не эксперт, но, если порассуждать... Более экономичные двигатели позволят или нести на ту же дальность на N% больше боевого груза или лететь с тем же грузом на бОльшую дальность, исключая применение заправщиков (для которого ВВС ещё должны найти топливо, экипажи и потратить ресурс ЛА), которые увеличивают время подлёта к цели, демаскируют подразделение, да и вообще если танкер собьют, то никто никуда совсем не долетит.
      То же самое получится, если новые КР и/или средства целеуказания будут или легче на N кг, и/или дальнобойней, и/или точнее.
      Ну и так далее.
      Avis-bis
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 11:16
        Господа!
        Вопрос был - в чем мерить?
        И реально - в чём?
        Правильный ответ - не в чем!
        Потому как далее это просто рассуждения (меряются в длине диванов).
        До сих пор не закончились споры даже по "эффективности" танков во время ВОВ!
        А мы вот сейчас точно определим её для самолетов, которые никогда не только между собой (прости господи за такую фразу о бомберах), но и в реальных боевых действиях почти не участвовали.
        Victor_B
  6. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 10:05
    Разница между самолётами в том , что по возможностям Лансер неплох , а Лебедь невероятен . Комментарии излишни . Статья Интереса - обычный для издания поток сознания .
    КВУ-НСвД
  7. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 10:06
    У них тех задание было разным, от сюда и тактика применения разная и вооружение, это как тесак для мяса сравнивать со скальпелем.
    MoJloT
  8. Victor_B (Виктор) Сегодня, 10:08
    Ага! Сравнили квадратное с зеленым!
    Отличий больше, чем сходства.
    Да во всем отличаются! По всем параметрам. Причем значительно.
    И не в пользу амеровской машины.
    Victor_B
    1. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:41
      Признайтесь, вы ничего не знаете про "кость"...
      Дырокол
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 11:21
        Вот ей богу ничегошеньки!
        Разве что про куриные.
        Victor_B
  9. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:08
    Цитата: bouncyhunter
    В США сравнили Ту-160 и B-1B «Лансер»

    Да уж , сравнили кречета с жабой ...
    А фото и вправду умиляет . lol

    Да перестаньте изображать из себя ура-патриота. . Понятно, что обгадить соперника - на ВО хлебом не корми, только дай. Вот уж сравнение кречета с жабой к этим двум машинам не подходит. Машины примерно одного поколения, очень похожи. Американец имеет худшие ТТХ, но это не мешает ему оставаться в строю. А 6 десятков В-1В все же несколько лучше, чем полтора десятка ТУ-160. При этом он адаптирован к применению ВТО. Наш же может только крылатыми ракетами наносить удары (возможно после модернизации сможет и ВТО).
    Старый26
    1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 10:14
      Цитата: Старый26
      Американец имеет худшие ТТХ



      У американца-не худшие ттх.а по главному ттх в нынешних реалиях-ЭПР-между ними пропасть.в пользу американца
      Ратуш
  10. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:11
    Там в "The National Interest" какой-то доморощенный эксперт завёлся!?, (или его завели)?.
    Вчера он авианосцы сравнивал, сегодня за бомбардировщики взялся. Затра - послезавтра ожидаем статью про подводные лодки!
    DEZINTO
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:31
      Цитата: DEZINTO
      Затра - послезавтра ожидаем статью про подводные лодки!

      а послезавтра обувь laughing
      LSA57
  11. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 10:19
    Тут пару месяцев статья была о том что В-1В списать решили. Так что не с кем уже сравнивать.
    Архивариус Вася
  12. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:23
    Один американец сравнил попу и палец
    Дормидонт
  13. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:23
    Ну похожи немного и что?
    Копирайты сейчас по судам бегать начнут, типа нарушение прав разработчиков силуэта самолета и тд?
    gukoyan
  14. Алекс2048 (Юсупов Алексей) Сегодня, 10:24
    В целом сам анализ сравнения не выдерживает уровня даже диванных экспертов. Хотя для уровня NI сойдёт. На основании того, что есть в статье даже вопросы к анализу сравнения задавать не хочется. Не рассмотрено ничего из того, что надо бы рассматривать. Ни условия эксплуатации, ни вероятные сценарии боевого применения, ни ремонтопригодность, ни вероятные комплекты боеприпасов их наличие на складах, ни то какие задачи должены выполнять данные изделия, ни даже просто достаточность находящихся в эксплуатации самолётов для исполнения данным изделием основных его боевых задач для конкретных стран эксплуатирующих данные самолёты. А так анализ получился замечательный и статейка у автора получилась просто шедевр. laughing
    Алекс2048
  15. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 10:26
    Эти два самолета нельзя сравнивать,наш 160 й предназначен для разгрома противника на максимальном удалении,а лансеры для ковровых бомбардировок и разбоя,отсюда и характеристики ниже у него am
    Proton
    1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 10:33
      Ну да.сталинские соколы и немецкие стервятники
      Ратуш
  16. Романенко (Сергей) Сегодня, 10:34
    Цитата:"Издание отмечает, что «самолеты очень похожи внешне....."
    Как писал Шекспир - Как устрица на грушу.
    Похожи только принципиальной конструкцией планера, а в остальном там нечего сравнивать.
    Лансер безусловно сильная машина, если использовать его в традиционно американской манере - для бомбардировок населенных пунктов, войсковых соединений не прикрытых силами ПВО и промышленных объектов.
    Во всем остальном ему до ТУ как до Пекина на четвереньках.
    Романенко
  17. Ржавый Генерал (Филипп) Сегодня, 10:38
    Наши тоже неприглядными бывают.
    Ржавый Генерал
    1. Every Сегодня, 10:59
      Это укропейцы их на металлолом резали (флаг на заднем плане). Причем резали самые новые самолеты.
      Every
  18. Victor_B (Виктор) Сегодня, 11:20
    Цитата: Дырокол
    Признайтесь, вы ничего не знаете про "кость"...

    Вот ей богу ничегошеньки!
    Разве что про куриные.
    Victor_B
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