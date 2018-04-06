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Новейшие комплексы разминирования поступили в ЗВО
Первые три новейших мобильных инженерных комплекса разминирования – (МИКР) на базе микроавтобусов повышенной проходимости поступили в инженерно-саперные подразделения Западного военного округа (ЗВО), сообщает пресс-служба округа
МИКР предназначен для эффективного обеспечения разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.
Всего оснащение МИКР насчитывает более 20 видов различной сложности технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств.
Основные задачи комплекса – разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнение технологических операций.
МИКР предназначен для эффективного обеспечения разминирования местности и объектов в городских условиях, выполнения охранных мер на объектах государственной важности при проведении особо важных мероприятий.
В комплекте машины четыре типа миноискателей, шесть типов поисково-досмотровых комплексов, блокираторы радиоуправляемых взрывчатых устройств, робототехнический комплекс «Кобра-1600», комплект средств разрушения ВОП «2Р4», также комплект фото и видео-оборудования- говорится в сообщении
Всего оснащение МИКР насчитывает более 20 видов различной сложности технических устройств, предназначенных для поиска и обезвреживания взрывных устройств.
Основные задачи комплекса – разведка местности, промышленных и жилых помещений, объектов и транспорта, обнаружение и определение места расположения взрывоопасных предметов, а также проведение работ по обезвреживанию и ликвидации обнаруженных предметов и выполнение технологических операций.
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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