"Никогда мы не будем друзьями!". Хейли высказалась о России

У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом

Именно так должно быть

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями.— сказала она на выступлении в Университете Дьюка в Северной Каролине.Хейли заявила, что, когда США это нужно, они «работают» с Россией, и «наносят удар», когда им «это нужно».– сказала постпред.В то же время Хейли не исключила возможности выгодного сотрудничества двух государств. Как она подчеркнула, ее слова не означают того, что США не хотят работать с Россией. При этом, по мнении. Хейли, такое сотрудничество должно быть, прежде всего, выгодно американской стороне, уточняет газета «Известия».Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены придерживаться «жесткой политики» в отношении России.