11:53 06 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

"Никогда мы не будем друзьями!" Хейли высказалась о России

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями.

"Никогда мы не будем друзьями!" Хейли высказалась о России


У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом
— сказала она на выступлении в Университете Дьюка в Северной Каролине.


Хейли заявила, что, когда США это нужно, они «работают» с Россией, и «наносят удар», когда им «это нужно».

Именно так должно быть
– сказала постпред.

В то же время Хейли не исключила возможности выгодного сотрудничества двух государств. Как она подчеркнула, ее слова не означают того, что США не хотят работать с Россией. При этом, по мнении. Хейли, такое сотрудничество должно быть, прежде всего, выгодно американской стороне, уточняет газета «Известия».

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены придерживаться «жесткой политики» в отношении России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
7

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 31

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:39
    Нуу как-бы довно можно перестать удивляться. Сша во всей своей лицемерии, как обычно.
    Причем они уже не скрывают, ибо их разобрали по частям и скрывать своё нахальство им уже трудно.
    DEZINTO
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 11:41
      Таких друзей за одно место и в музей.
      Teberii
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:44
        Как минимум подзатыльник обнаглевшим!
        DEZINTO
      2. volodya (владимир) Сегодня, 11:44
        Мы вообщем то знаем, что друзьями мы никогда не были и не будем!!!
        volodya
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:48
          "Никогда мы не будем друзьями!" Хейли высказалась о России

          Волк решил официально сбросить овечью шкуру ? Не ново . Может , теперь и некоторые политиканы по эту сторону лужи "прозреют" ?
          bouncyhunter
        2. Тралл Сегодня, 11:48
          Есть только один вариант - если на Землю нападут инопланетяне smile
          Тралл
      3. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:45
        В нашей стране у Мужчин - вообще не принято, «дружить» с Дамами! soldier
        Охотовед 2
        1. Teberii (Андрей) Сегодня, 11:47
          Эта дама берется отвечать за всех. Навряд ли все хотят снами дружить или постоянно ругаться.
          Teberii
        2. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:52
          Цитата: Охотовед 2
          В нашей стране у Мужчин - вообще не принято, «дружить» с Дамами! soldier

          Даму нужно иметь...
          Проксима
      4. Проксима (Оболенский Сергей) Сегодня, 11:46
        . При этом, по мнении. Хейли, такое сотрудничество должно быть, прежде всего, выгодно американской стороне...Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены придерживаться «жесткой политики» в отношении России. (из текста)
        Терпеть не могу, когда климаксные мокрощелки с умным видом о чём-то "рассуждают" belay (взял в кавычки потому, что слово коренное - "рассудок"). recourse
        Проксима
    2. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 11:46
      Россия никогда не будет нашим другом
      Только она забыла, что у США в принципе не может быть друзей при созданной ими модели экономического развития за счет других стран. Считая себя хозяевами, весь остальной Мир для США делится для них на рабов и бунтовщиков.
      Vita VKO
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 11:46
      Ну Россия в друзья США и не набивалась. С таким другом и врагов не надо.
      Венд
  2. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 11:41
    Пора бы и Хейли в декрет с повышением,а то заговариваться уже начала.
    HAM
  3. РУСС (Максим) Сегодня, 11:41
    Никки Хейли приходят и уходят ,а американский народ остаётся.
    РУСС
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:41
    Откровенно и ясно. Что теперь наши доморощенные либерасты петь будут?
    Сергей985
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:49
      Цитата: Сергей985
      Что теперь наши доморощенные либерасты петь будут?

      Если финансирование не изменится - репертуар тоже не претерпит изменений .
      bouncyhunter
    2. новичок (garik) Сегодня, 11:50
      запоют, ещё и как запоют в унисон янки, типа эт мы “коварные и злые“ заставили “цивилизованный запад“ относиться к нам как к врагам. в общем вместо завтрака, обеда и ужина каиться нам перед “исключительными“ и каиться.
      новичок
  5. Воронок (Алексей ) Сегодня, 11:42
    Маски сброшены. А мы все- партнеры, партнеры. Враги и точка. И сотрудничество только если это выгодно НАМ!
    Воронок
  6. Равик (Сергей) Сегодня, 11:42
    Такая подруга приснится...хронический понос обеспечен.
    Равик
  7. solzh (Сергей) Сегодня, 11:43
    Ну как бы мы тоже несчитаем США своим другом. У России, перефразируя известное изречение: только два друга, армия и флот.
    solzh
  8. мерцание (Николай) Сегодня, 11:45
    "Никогда мы не будем друзьями!". Хейли высказалась о России
    Имея таких друзей как США и врагов не надо.
    мерцание
  9. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:45
    Пришел студент в столовую, а все столики заняты, подсаживается к профессору, а тот говорит:
    — Гусь свинье не товарищ.
    Студент:
    — Ну ладно, я полетел... wink
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:50
      Ничё не понял, видимо надо перекусить....

      Доброго дня Марина. hi love
      DEZINTO
  10. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 11:47
    "Никогда мы не будем друзьями! ... когда США это нужно, они «работают» с Россией, и «наносят удар», когда им «это нужно»"
    Наконец-то открыла страшную буржуинскую тайну. А мы бедолаги голову ломаем и все о каком-то международном праве толкуем.
    rotmistr60
  11. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 11:50
    Да шли бы они лесом - друзья с такими мордами лица...
    Ingvar0401
  12. Дед Мозай Сегодня, 11:50
    Куртизанка чертова!
    Дед Мозай
  13. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:51
    Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями.
    Согласен ..Не дружили , и нефиг начинать . Даст Бог прагматического сотрудничества - то этого за гланды... А "дружить" с такой тёткой вообще кошмар , и виагра не поможет .
    КВУ-НСвД
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:51
    Нам с людоедами не по пути
    Дормидонт
  15. Awsed (Vadim) Сегодня, 11:52
    Что ж они какие все страшные то? В смысле их женщины
    Awsed
  16. prior (Влад) Сегодня, 11:52
    Думаю, Никке Хейли очень пошел бы противогаз. Ни на что не намекаю. Чисто эстетически.
    А она говорит дружить не будем. Чесн слово, успокоила.
    prior
  17. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 11:53
    В 90-е чуть не удружились с США вусмерть. Хорошо, вовремя отпустило stop
    Товарищ Берия
Картина дня