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"Никогда мы не будем друзьями!" Хейли высказалась о России
Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Москва и Вашингтон никогда не будут друзьями.
Хейли заявила, что, когда США это нужно, они «работают» с Россией, и «наносят удар», когда им «это нужно».
В то же время Хейли не исключила возможности выгодного сотрудничества двух государств. Как она подчеркнула, ее слова не означают того, что США не хотят работать с Россией. При этом, по мнении. Хейли, такое сотрудничество должно быть, прежде всего, выгодно американской стороне, уточняет газета «Известия».
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены придерживаться «жесткой политики» в отношении России.
У нас в стране имели место политические споры о том, является ли Россия нашим другом или нет. На самом деле, это неверный вопрос, поскольку Россия никогда не будет нашим другом— сказала она на выступлении в Университете Дьюка в Северной Каролине.
Хейли заявила, что, когда США это нужно, они «работают» с Россией, и «наносят удар», когда им «это нужно».
Именно так должно быть– сказала постпред.
В то же время Хейли не исключила возможности выгодного сотрудничества двух государств. Как она подчеркнула, ее слова не означают того, что США не хотят работать с Россией. При этом, по мнении. Хейли, такое сотрудничество должно быть, прежде всего, выгодно американской стороне, уточняет газета «Известия».
Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что США намерены придерживаться «жесткой политики» в отношении России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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