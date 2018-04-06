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Саудовская Аравия закупит в США гаубицы на $1,3 млрд
Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской армии самоходных гаубиц M109A5/A6 на сумму $1,31 млрд., сообщает RT со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.
Сообщается, что Эр-Рияд запросил 155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A5/A6 в количестве 180-ти единиц.
Кроме того, саудиты рассчитывают на получение от Соединенных Штатов запасных частей и технической поддержки и других услуг.
Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет на сумму $ 670 млн.
Сообщается, что Эр-Рияд запросил 155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A5/A6 в количестве 180-ти единиц.
Кроме того, саудиты рассчитывают на получение от Соединенных Штатов запасных частей и технической поддержки и других услуг.
Предполагаемая продажа этих орудий будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнёра, который продолжает играть важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке,говорится в сообщении ведомства.
Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет на сумму $ 670 млн.
Использованы фотографии: wikipedia.org/Steve Czyz
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