15:43 06 апреля
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Саудовская Аравия закупит в США гаубицы на $1,3 млрд

Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской армии самоходных гаубиц M109A5/A6 на сумму $1,31 млрд., сообщает RT со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.



Сообщается, что Эр-Рияд запросил 155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A5/A6 в количестве 180-ти единиц.


Кроме того, саудиты рассчитывают на получение от Соединенных Штатов запасных частей и технической поддержки и других услуг.

Предполагаемая продажа этих орудий будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнёра, который продолжает играть важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке,
говорится в сообщении ведомства.

Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет на сумму $ 670 млн.

Использованы фотографии: wikipedia.org/Steve Czyz
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Комментарии 15

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  1. askort154 (Александр) Сегодня, 12:48
    Саудиты с амерами в засос, но уже начинают подстраховываться, встали на очередь за нашими С-400.
    askort154
  2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:49
    Хорошая новость. Покупают из резерва США 180 единиц. Так как с 2003 года они не производятся, поэтому Армия США сократится на 180 единиц М109А5/А6.
    Владыка Ситх
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 12:53
      но цена охренеть . за бу старые саушки прости по цене дорогущего танка .
      это уметь надобно втюхивать так вот .
      просто экспл
      1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 12:59
        Цитата: просто экспл
        это уметь надобно втюхивать так вот

        Это матрасы умеют . Да и средств убеждения у них широчайший спектр ... negative
        bouncyhunter
      2. Лопатов (Лопатов) Сегодня, 13:46
        Китайские PLZ-45 саудиты закупали примерно за 7.4 млн за штуку, но там кроме самих САУ в количестве 54 штук шли 36 ТЗМ, 12 КШМок, 2 контрбатарейные РЛС, 2 метеостанции с РЛС, 4 БРЭМ и кучу "обслуги"- передвижных мастерских и проч.
        Лопатов
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 13:01
      Владыка Ситх...Так как они сейчас не производятся, поэтому Армия США сократится на 180 единиц М109А5/А6.

      Сергей hi ! Здесь можно посмотреть и под другим ракурсом. Устаревающее оружие не в металлолом, а за тугрики, которые пойдут на создание нового. Мы таким способом удержали наш ВПК на "плаву" до 2000 -х., продавая "остатки" от СССР.
      askort154
      1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:29
        Приветствую hi Не пойдет на новое. Они со своего 711 млрд. бюджета только 8% тратят на закупку нового и модернизацию.
        Владыка Ситх
    3. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:59
      Цитата: Владыка Ситх
      Покупают из резерва США 180 единиц.

      здравствуйте, Сергей. hi Дык, учитывая такое желание
      саудиты рассчитывают на получение от Соединенных Штатов запасных частей и технической поддержки и других услуг.
      партию поставят с учётом "каннибализма". В европах, при поставках туда-сюда б.у. Pz2000, какое-то к-во единиц сразу идёт как запчасти.
      Paranoid50
  3. Borik (Борис) Сегодня, 12:49
    Похоже йеменцы хорошо повыбивали у саудитов бронетехнику на металлолом. Ишь ещё одну партию заказывают.
    Borik
  4. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 12:51
    Саудиты вооружаются постоянно и самым навороченным из доступного , а партизаны-хуситы им вставляют люлей с завидной регулярностью . Видать , не в коня корм ...
    КВУ-НСвД
    1. Shahno (Павел) Сегодня, 12:55
      Надо еще знать в какой последовательности и на что нажимать, куда глядеть и главное не перепутать. А это сложно....
      Shahno
      1. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 13:06
        Научить можно и обезьяну . Подготовить отличный экипаж или расчёт дело примерно полугода при достаточных затратах на ГСМ , запчасти и боеприпасы . С деньгами на подготовку там я думаю проблем нет , значит проблема у местных вояк промеж ушей , ибо другого объяснения не нахожу . А может просто зажравшиеся лодыри с полным отсутствием дисциплины...
        КВУ-НСвД
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 13:06
        ну да , с верблюдом легче .
        просто экспл
  5. киргиз (роман) Сегодня, 13:10
    Кроме того, саудиты рассчитывают на получение от Соединенных Штатов запасных частей и технической поддержки и других услуг.
    Им не запчасти с поддержкой нужны а экипажи и офицеры
    киргиз
  6. Галеон (Андрей) Сегодня, 13:24
    В карты бы проиграл, на девок спустил или пропил этот миллиард, так вера не позволяет. Зубы уже все золотые. Куды деньги девать? Ну давай 180 гаубиц возьмем, пустыня большая, поставить есть где.
    Галеон
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