Саудовская Аравия закупит в США гаубицы на $1,3 млрд

Предполагаемая продажа этих орудий будет способствовать реализации внешнеполитических целей США, поскольку поможет укрепить безопасность партнёра, который продолжает играть важную роль в обеспечении политической стабильности и экономического прогресса на Ближнем Востоке,

Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской армии самоходных гаубиц M109A5/A6 на сумму $1,31 млрд., сообщает RT со ссылкой на Агентство по оборонному сотрудничеству при Пентагоне.Сообщается, что Эр-Рияд запросил 155-миллиметровые самоходные гаубицы M109A5/A6 в количестве 180-ти единиц.Кроме того, саудиты рассчитывают на получение от Соединенных Штатов запасных частей и технической поддержки и других услуг.говорится в сообщении ведомства.Ранее Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии противотанковых управляемых ракет на сумму $ 670 млн.