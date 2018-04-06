15:41 06 апреля
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«Уголковые» Т-72М1 атакуют под Дамаском

В ходе боевых действий под Дамаском хорошо зарекомендовали себя Т-72М1 с так называемой «уголковой защитой», которая была разработана и претворена в жизнь военнослужащими элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии, сообщает Российская газета.



«Несмотря на то, что эти боевые машины и ранее активно участвовали в войсковых операциях, у некоторых зарубежных военных экспертов были сомнения в том, что такая дополнительная броня может эффективно противодействовать противотанковым боеприпасам. К тому же высказывались предположения, что после интенсивного маневрирования в плотной застройке "обвес из уголков" вряд ли сможет сохраниться в рабочем состоянии», – пишет автор материала.


Но, как оказалось, Т-72М1 успешно испытание боем – сообщений об их потерях не поступало. Не возникало проблем и с защитой. Благодаря наличию мощного тарана танки с «уголковой броней» вполне успешно разрушали достаточно прочные ограждения.

«Уголковые» Т-72М1 атакуют под Дамаском


Командование 105-й бригады также успешно задействовало в ходе операции в Восточной Гуте доработанные зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка», которые получили возможность применять неуправляемые реактивные снаряды. Наступление танков, кроме того, поддерживали и модернизированные БМП-1.

Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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Комментарии 14

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  1. Damm (Владислав) Сегодня, 12:59
    Вполне себе рабочее доколхоживание техники. Почему нет?
    Damm
    1. Маз Сегодня, 13:05
      Надо сирийцев на уралвагонзавод пригласить. Они там такого наваяют шо меркава плакать будет электронными схемами , практика вещь сурьёзная. А главное дёшево.
      Маз
      1. iouris (iouris) Сегодня, 13:10
        Как учил В.И. Ленин, "нет ничего практичнее хорошей теории". При этом руководствуясь диалектикой он указывал, что "практика выше теории". Это справедливо и сейчас, в особенности, когда нет хорошей теории. Но заказчик не изучает Ленина, а Уралвагонзавод работает только за деньги.
        iouris
  2. Per se. (Сергей) Сегодня, 13:20
    хорошо зарекомендовали себя Т-72М1 с так называемой «уголковой защитой»
    Как говорится, - "Жить захочешь, не так раскорячишься". Бой в городе, один из самых сложных для любой бронетехники, и, здесь любые средства хороши, дающие дополнительные шансы. В принципе, нечто подобное делали наши танкисты в конце войны, защищая танки из подручных средств.
    Per se.
    1. snc Сегодня, 13:43
      Такие взводные экраны не работали даже против тогдашних примитивных кумулятивов, наши проводили серёзные испытания. Какой-то толк был только от бортовых экранов как на Т-4 у немцев которые отстояли от брони на полметра где-то. Сейчас же современным кумулятивам дополнительные 30-50см до брони это ничто. То что делают сирийцы - это только лишний вес на танке и снижение подвижности, лучше бы правильные решётки поставили, они действительно работают.
      Кстати, вот видео где сыммитировали взводной экран с интервалом больше метра - бесполезно.
      https://youtu.be/_J-uKNb6TaI
      snc
      1. snc Сегодня, 13:45

        ----------------------------------------
        snc
        1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 14:36
          можно еще из папьемаше делать броню и экраны, а потом заявлять что это не работает laughing
          Deadушка
      2. Per se. (Сергей) Сегодня, 13:53
        Цитата: snc
        Такие взводные экраны не работали даже против тогдашних примитивных кумулятивов
        Может и так, но делали из подручных средств дополнительную защиту, наверное, были случаи, - помогало. Если тем же сирийцам добавляет уверенности воевать, имея на танке такие "уголки", это тоже плюс. Помогают ли иконки в авто, большой вопрос, но, без сомнения, придают людям уверенности. Так-что, не судите строго.
        Per se.
  3. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 13:26
    То есть это просто наваренные металлические листы? Толку от них 0 тогда, тот же вампир проживает 2 метра стали, плевать кумулятивная струя хотела на лишние 3 см
    Vol4ara
    1. частное лицо Сегодня, 13:38
      Просто экипаж с такой бронёй чувствует себя более защищённым (надеется на чудо) , жить то всем хочется.
      частное лицо
    2. raw174 (Равиль) Сегодня, 13:43
      Цитата: Vol4ara
      То есть это просто наваренные металлические листы? Толку от них 0 тогда, тот же вампир проживает 2 метра стали, плевать кумулятивная струя хотела на лишние 3 см

      Раз применяют значит толк есть. Дело же не простом в утолщении, а в углах и отдалении начала струи от брони, возможно изменение угла действия кумулятивной струи...
      raw174
      1. snc Сегодня, 14:35
        Прсмотрите ролик выше, там экран дальше метра стоит - струе пофиг.
        snc
  4. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:40
    Сдается мне, что дело в грамотной тактике применения танков, а не "уголковой защите".
    Сергей985
  5. Alexey-74 (алексей) Сегодня, 15:25
    На войне все способы хороши.....
    Alexey-74
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