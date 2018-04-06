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«Уголковые» Т-72М1 атакуют под Дамаском
В ходе боевых действий под Дамаском хорошо зарекомендовали себя Т-72М1 с так называемой «уголковой защитой», которая была разработана и претворена в жизнь военнослужащими элитной 105-ой бригады Республиканской гвардии Сирии, сообщает Российская газета.
«Несмотря на то, что эти боевые машины и ранее активно участвовали в войсковых операциях, у некоторых зарубежных военных экспертов были сомнения в том, что такая дополнительная броня может эффективно противодействовать противотанковым боеприпасам. К тому же высказывались предположения, что после интенсивного маневрирования в плотной застройке "обвес из уголков" вряд ли сможет сохраниться в рабочем состоянии», – пишет автор материала.
Но, как оказалось, Т-72М1 успешно испытание боем – сообщений об их потерях не поступало. Не возникало проблем и с защитой. Благодаря наличию мощного тарана танки с «уголковой броней» вполне успешно разрушали достаточно прочные ограждения.
Командование 105-й бригады также успешно задействовало в ходе операции в Восточной Гуте доработанные зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка», которые получили возможность применять неуправляемые реактивные снаряды. Наступление танков, кроме того, поддерживали и модернизированные БМП-1.
«Несмотря на то, что эти боевые машины и ранее активно участвовали в войсковых операциях, у некоторых зарубежных военных экспертов были сомнения в том, что такая дополнительная броня может эффективно противодействовать противотанковым боеприпасам. К тому же высказывались предположения, что после интенсивного маневрирования в плотной застройке "обвес из уголков" вряд ли сможет сохраниться в рабочем состоянии», – пишет автор материала.
Но, как оказалось, Т-72М1 успешно испытание боем – сообщений об их потерях не поступало. Не возникало проблем и с защитой. Благодаря наличию мощного тарана танки с «уголковой броней» вполне успешно разрушали достаточно прочные ограждения.
Командование 105-й бригады также успешно задействовало в ходе операции в Восточной Гуте доработанные зенитные самоходные установки ЗСУ-23-4 «Шилка», которые получили возможность применять неуправляемые реактивные снаряды. Наступление танков, кроме того, поддерживали и модернизированные БМП-1.
Использованы фотографии: https://twitter.com/KomandanteS17
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