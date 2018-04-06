15:45 06 апреля
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Теперь с севера. Очередной самолет-разведчик замечен над Баренцевым морем

Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в пятницу утром вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, взяв курс к российским рубежам в районе Баренцева моря.

Теперь с севера. Очередной самолет-разведчик замечен над Баренцевым морем


По их сведениям, в настоящее время американский самолет с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, летит в северном направлении над Норвежским морем.


Его сопровождает самолет-заправщик KC-135 ВВС США, который обеспечит длительность полета разведчика. Ожидается, что полет разведывательного самолета ВВС США в районе Баренцева моря продлится несколько часов.

Как сообщалось, в четверг сразу пять западных военных самолетов вели разведку вблизи российских границ в регионе Балтики, в том числе тот же самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14844, дальний американский беспилотник RQ-4B, британский RC-135W, шведский Gulfstream 4, а также натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS, передает "Интерфакс"

Использованы фотографии: http://www.vesti.az/
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Комментарии 9

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  1. Damm (Владислав) Сегодня, 13:02
    И сбить то нельзя. Нужно доработать что то рэбовское, что бы аппаратуру из строя выводить
    Damm
    1. Borik (Борис) Сегодня, 13:07
      Надо поступить как это показано в фильме «Случай в квадрате 36-80». Там американцы мешали заправлять наш самолет, а тут мы можем опробывать этот трюк.
      Borik
    2. Громобой Сегодня, 13:08
      Цитата: Damm
      Нужно доработать что то рэбовское, что бы аппаратуру из строя выводить

      Это будет расценено как радио-электронное нападение --- в международном праве это считается "актом войны".Лучшее средство от таких разведок это маскировка ,имитация и своевременное доведение до всех уровней о начале разведки,её режимах и т.д.
      Громобой
    3. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 13:59
      Ну выводить нельзя это и правда будет расценено как акт войны, а вот помехи ставить так что бы у операторов в глазах рябило и уши закладывало ни кто не мешает.
      Hariton Laptev
  2. iouris (iouris) Сегодня, 13:05
    Это в рамках подготовки к ЧМ-2018.
    iouris
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:08
    Ну вылетел бритский самолет на Баренцево море и вылетел. У него такая работа. Зачем трубить, нужно высылать навстречу ему свой самолет с аппаратурой электронного подавления и вся недолга. И посмотреть на деле кто кого сделает. Врага нужно встречать ответными действиями. am
    Egorovich
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 13:16
      стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в пятницу утром вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, взяв курс к российским рубежам в районе Баренцева моря

      читаем внимательнее, а не просто собираем звёздочки
      Hammerlock
    2. Хагалаз (Роман) Сегодня, 13:17
      Может такого противодействия и добиваются? Что бы "пощупать".
      Хагалаз
  4. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 13:32
    Новичка наверное на нюх искал laughing
    Proton
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