Теперь с севера. Очередной самолет-разведчик замечен над Баренцевым морем

Как следует из мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V в пятницу утром вылетел с авиабазы Милденхолл в Великобритании, взяв курс к российским рубежам в районе Баренцева моря.По их сведениям, в настоящее время американский самолет с бортовым номером 64-14844 и позывным TOKEN42, способный вести радиоэлектронную разведку на большую глубину территории противника, летит в северном направлении над Норвежским морем.Его сопровождает самолет-заправщик KC-135 ВВС США, который обеспечит длительность полета разведчика. Ожидается, что полет разведывательного самолета ВВС США в районе Баренцева моря продлится несколько часов.Как сообщалось, в четверг сразу пять западных военных самолетов вели разведку вблизи российских границ в регионе Балтики, в том числе тот же самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14844, дальний американский беспилотник RQ-4B, британский RC-135W, шведский Gulfstream 4, а также натовский самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления E-3A Sentry AWACS, передает "Интерфакс"