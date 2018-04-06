15:41 06 апреля
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Ноу-хау по-африкански. «Мерседесы» с советскими гаубицами

Алжир начал производство колесных самоходных орудий на шасси немецких трехосных грузовиков повышенной проходимости Mercedes-Benz Zetros 2733A, сообщает Российская газета.



На грузовую платформу вездехода устанавливают буксируемую советскую 122-мм гаубицу Д-30. Боевые возможности установки значительно увеличивают современные средства связи и навигационные системы.

Кроме того, «алжирская армия активно использует автомобильную технику немецкого производства; кроме автомобилей Mercedes-Benz Zetros, которые задействуют под установку противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", на вооружении состоят другие транспортные средства германской разработки: на них устанавливают спаренные 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы "Утес"», говорится в материале.

К преимуществам подобного технического решения можно отнести относительно низкие затраты на производство и бо́льшую мобильность по сравнению с САУ на гусеничном шасси.

Mercedes-Benz Zetros 2733A имеет массу 27 тонн, мощность двигателя – 326 л.с и скорость – до 89 км/час.

Скорострельность гаубицы Д-30 – до 8 выстрелов в минуту. Боекомплект – 40 снарядов. Вес орудия – 3000 кг. Расчет – 6 человек. Максимальная дальность стрельбы – 15,3 км.


Использованы фотографии: youtube.com
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Комментарии 13

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  1. новичок (garik) Сегодня, 13:25
    знай нашу арту. на мерсах катаются! wink
    новичок
    1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 13:29
      Ноу-хау по-африкански. «Мерседесы» с советскими гаубицами
      ещё бы с зиловскими движками-эпично было бы... smile
      Дедкастарый
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:35
      Алжир, у них с грунтами всё в порядке? Болот речушек нет, зато дороги есть!
      rocket757
  2. Proton (Кактус Австралийский) Сегодня, 13:30
    Ну для Африки самое то wassat
    Proton
  3. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:36
    Хотел бы я взглянуть на ходовую и раму этого мерса после 30 выстрелов из Д-30.
    Сергей985
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:40
      Думаете , стрельба будет вестись с колёс ? Обычно ходовая вывешивается .
      bouncyhunter
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 13:49
        Разумеется, опорный контур нужен со 100% разгрузкой подвески. Здесь я только задний упор вижу.
        Сергей985
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 13:52
          На фото действительно только задние аутригеры видны . Посмотрите видео : там мелькает вторая пара аутригеров между первой и второй осями .
          bouncyhunter
          1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 14:07
            Да, точно, не заметил.
            Сергей985
    2. Серый брат (Сергей) Сегодня, 13:42
      Цитата: Сергей985
      Хотел бы я взглянуть на ходовую и раму этого мерса после 30 выстрелов из Д-30.

      Там явно всё усилено - вон, аутригеры какие здоровые.
      Серый брат
  4. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 13:53
    Mercedes-Benz Zetros, которые задействуют под установку противотанковых пушек МТ-12

    А не страшновато против танка? Я всегда думал, что противотанковое средство должно иметь максимально низкий силуэт...
    Avis-bis
    1. Серый брат (Сергей) Сегодня, 14:54
      Цитата: Avis-bis
      А не страшновато против танка?

      Она фугасные снаряды может с закрытых позиций кидать на 8 км.
      Серый брат
  5. dgonni (Dgon) Сегодня, 15:13
    В принципе самый логичный вариант. Армия испытала мерсы в своей географической зоне. Проблем с подвижной платформой видать нету. Поэтому почему бы и нет? При этом на мерс ставится навигация и расчётная часть. Вуаля. такую пушку можно засечь, но уничтожить проблематично из-за подвижности. и таки и да, там пески и камень. Вероятность засадить в болоте минимальна, но что более важно каменистая почва позволяет быстро вывеситься, отстреляться и смыться. Спецыфика так сказать :)
    dgonni
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