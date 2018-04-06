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Ноу-хау по-африкански. «Мерседесы» с советскими гаубицами
Алжир начал производство колесных самоходных орудий на шасси немецких трехосных грузовиков повышенной проходимости Mercedes-Benz Zetros 2733A, сообщает Российская газета.
На грузовую платформу вездехода устанавливают буксируемую советскую 122-мм гаубицу Д-30. Боевые возможности установки значительно увеличивают современные средства связи и навигационные системы.
Кроме того, «алжирская армия активно использует автомобильную технику немецкого производства; кроме автомобилей Mercedes-Benz Zetros, которые задействуют под установку противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", на вооружении состоят другие транспортные средства германской разработки: на них устанавливают спаренные 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы "Утес"», говорится в материале.
К преимуществам подобного технического решения можно отнести относительно низкие затраты на производство и бо́льшую мобильность по сравнению с САУ на гусеничном шасси.
Mercedes-Benz Zetros 2733A имеет массу 27 тонн, мощность двигателя – 326 л.с и скорость – до 89 км/час.
Скорострельность гаубицы Д-30 – до 8 выстрелов в минуту. Боекомплект – 40 снарядов. Вес орудия – 3000 кг. Расчет – 6 человек. Максимальная дальность стрельбы – 15,3 км.
На грузовую платформу вездехода устанавливают буксируемую советскую 122-мм гаубицу Д-30. Боевые возможности установки значительно увеличивают современные средства связи и навигационные системы.
Кроме того, «алжирская армия активно использует автомобильную технику немецкого производства; кроме автомобилей Mercedes-Benz Zetros, которые задействуют под установку противотанковых пушек МТ-12 "Рапира" и реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", на вооружении состоят другие транспортные средства германской разработки: на них устанавливают спаренные 23-мм зенитные установки ЗУ-23-2, крупнокалиберные пулеметы "Утес"», говорится в материале.
К преимуществам подобного технического решения можно отнести относительно низкие затраты на производство и бо́льшую мобильность по сравнению с САУ на гусеничном шасси.
Mercedes-Benz Zetros 2733A имеет массу 27 тонн, мощность двигателя – 326 л.с и скорость – до 89 км/час.
Скорострельность гаубицы Д-30 – до 8 выстрелов в минуту. Боекомплект – 40 снарядов. Вес орудия – 3000 кг. Расчет – 6 человек. Максимальная дальность стрельбы – 15,3 км.
Использованы фотографии: youtube.com
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