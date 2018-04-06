Бондарев: Словакия помнит подвиг советского солдата

Словакия – одна из тех стран, которые отказались высылать наших дипломатов в рамках «солидарности» с Великобританией по так называемому «делу Скрипалей». Россия высоко оценивает принципиальную, независимую позицию Словакии, опирающуюся на международное право

Успешно действует соглашение об абонементном обслуживании самолётов МиГ-29 ВВС Словакии. Прорабатываются планы по ремонту в Словакии 36 вертолётов российского производства, принадлежащих Афганистану. В данной связи представляется важным активизировать усилия по подготовке и подписанию межправительственного соглашения о сотрудничестве в области ремонта и модернизации в Словакии российских вертолётов. Такие соглашения у нас заключены с Чехией и Болгарией, что значительно облегчает взаимодействие в данной сфере

Уверенность в продолжение конструктивного сотрудничества наших стран вселяет позиция Братиславы по вопросам сохранения исторической памяти. Виктор Бондарев выразил признательность руководству, местным властям и гражданам Словакии за бережное отношение к памяти советских воинов, отдавших жизнь за освобождение народов Европы от нацизма, за достойное содержание и уход за

воинскими захоронениями и мемориалами, которые располагаются в Республике. «Для нас важно, что в Словакии не переписывают историю, не ставят под сомнение роль Красной Армии в разгроме Гитлеровской Германии, чтят память красноармейцев, павших за освобождение чехословацкой земли

Глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев в пятницу на встрече с председателем комитета по обороне и безопасности Национального совета Словакии Антоном Грнко, заявил, что несмотря на непростой период взаимодействия с Евросоюзом, России удаётся поддерживать со Словакией конструктивные, партнёрские отношения, которые характеризуются высоким уровнем политического диалога, сотрудничеством в торгово-экономической области и других сферах.– подчеркнул Виктор Бондарев.Среди наиболее важных сфер российско-словацкого сотрудничества, которое, вопреки подходам ЕС, активно развивается, российский сенатор назвал военно-техническую сферу:Виктор Бондарев призвал начать соответствующие переговоры на уровне компетентных ведомств двух стран. С нашей стороны, напомнил законодатель, это ФСВТС России и АО «Рособоронэкспорт».– сказал парламентарий.Председатель Комитета по обороне безопасности Национального совета Словацкой Республики Антон Грнко выразил стремление кпродолжению конструктивного диалога между странами. Он отметил, что Словакия очень дорожит дружбой с Россией, помнит, кому обязана свободой от немецкого ига, чтит подвиг советских солдат и знает, сколько их полегло за свободу и независимость европейских народов. Антон Грнко, отец которого также воевал против Третьего Рейха и получил ранение, заверил от лица государства, что Словакия будет продолжать сохранять в надлежащем виде все захоронения и мемориалы советских воинов. Таково не только его личное отношение, но и официальная позиция страны.