Заклятые друзья. Греция перебрасывает 7 тыс. военнослужащих к границе с Турцией

Мы не ожидаем в этом вопросе никакой помощи от союзников. Мы полагаемся только на собственные силы. Несмотря на продолжающийся экономический кризис, боеспособность наших войск не должна падать.

Но мы их обязательно вытащим оттуда.

Министр обороны Греции Панос Камменос распорядился увеличить войсковую группировку у границ с Турцией. В частности, речь идёт о переброске греческих военнослужащих на приграничные острова в Эгейском море.В общей сложности на острова отправлены около 3,5 тыс. военнослужащих. И примерно столько же – к сухопутной границе с Турцией в провинции (номе) Эврос.Журналисты поинтересовались у Камменоса о причинах переброски дополнительных подразделений к турецкой границе. По словам Камменоса, на такое решение главное военное ведомство страны вынуждено пойти из-за ухудшения отношений с соседним государством.Камменос:По словам Камменоса, одним из острых вопросов остаётся вопрос удержания Анкарой греческих военнослужащих в турецких тюрьмах.Министр обороны Греции:Речь идёт о двух греческих военнослужащих, которых турецкие пограничники задержали в районе Эвроса, когда те в условиях непогоды на несколько десятков метров зашли на территорию Турции. После задержания двух греков обвинили в шпионаже, и они ждут решения суда.Анкара в свою очередь обвиняет Афины в том, что власти Греции задерживают выдачу бывших турецких военнослужащих, обвинённых в Турции в участии в попытке госпереворота.Напомним, что Греция и Турция являются членами НАТО.