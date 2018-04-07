Стена зовёт. Сотни американских военнослужащих перебрасываются к границе с Мексикой

Подразделения американской национальной гвардии сегодня выдвинулись в направлении границе с Мексикой. О том, что приказ на выдвижение нескольких тысяч американских военнослужащих Нацгвардии поступил в войска, сообщили министр внутренней безопасности США Кирстен Нильстен и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Отмечено, что войска перебрасываются на юго-восток США в связи с «выявленными уязвимостями на американо-мексиканской границе».Переброска войск на самом деле связана с началом работ по строительству «глухой» стены между двумя государствами. В администрации Трампа заявляют, что в целях охраны строящегося объекта и тех, кто в строительстве занят, дополнительно будут переброшены около 4 тыс. военнослужащих.В юго-восточных штатах США ожидают, что с началом возведения «стены Трампа» поток нелегалов из Мексики, которые въезжают в США даже в специально приваренных к грузовикам псевдотопливных баках, увеличится в разы.Первыми к границе с Мексикой в штате Техас переброшены две роты национальной гвардии с личным составом до 250 человек – «в связи с террористической угрозой». Тогда в Техасе заявили, что из Мексики пришла посылка со взрывным устройством.