08:34 07 апреля
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Стена зовёт. Сотни американских военнослужащих перебрасываются к границе с Мексикой

Подразделения американской национальной гвардии сегодня выдвинулись в направлении границе с Мексикой. О том, что приказ на выдвижение нескольких тысяч американских военнослужащих Нацгвардии поступил в войска, сообщили министр внутренней безопасности США Кирстен Нильстен и глава Пентагона Джеймс Мэттис. Отмечено, что войска перебрасываются на юго-восток США в связи с «выявленными уязвимостями на американо-мексиканской границе».

Переброска войск на самом деле связана с началом работ по строительству «глухой» стены между двумя государствами. В администрации Трампа заявляют, что в целях охраны строящегося объекта и тех, кто в строительстве занят, дополнительно будут переброшены около 4 тыс. военнослужащих.

Стена зовёт. Сотни американских военнослужащих перебрасываются к границе с Мексикой



В юго-восточных штатах США ожидают, что с началом возведения «стены Трампа» поток нелегалов из Мексики, которые въезжают в США даже в специально приваренных к грузовикам псевдотопливных баках, увеличится в разы.

Первыми к границе с Мексикой в штате Техас переброшены две роты национальной гвардии с личным составом до 250 человек – «в связи с террористической угрозой». Тогда в Техасе заявили, что из Мексики пришла посылка со взрывным устройством.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/nationalguard
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Комментарии 6

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  1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 08:08
    Подразделения американской национальной гвардии будут затыкать дырки в стене? Или из них сформируют "второй ряд колючей проволоки"?
    oleg-gr
    1. Teberii (Андрей) Сегодня, 08:11
      Будут дырки латать,а их по всей видимости много.
      Teberii
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 08:19
        Это только начало...! США у Мексике территорию отжали в наглую ..Да и вообще англосаксы на территории этого континента были и остались " бледнолицыми собаками" ..
        Новый Чингачгук нужен народам этого континента ...Мы в России помнится любили играть в индейцев свободолюбивых и воинственных ! Многие пойдут добровольцами, уверен ..
        МИХАН-Меткий глаз -острый как мачето язык ..Готов хоть сейчас ! angry
        МИХАН
        1. Sam_gosling (Leon Swampy) Сегодня, 08:29
          Можете начинать прямо сейчас. Виза в штаты нонче делается по 250 дней.
          Sam_gosling
  2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 08:15
    Мексиканцы сейчас тоннель прокопают под границей, километров на сотню в длину, и всей Мексикой через него придут в "гости "! lol
    Геркулесыч
  3. loginovich Сегодня, 08:28
    Трамп собрался конфликтовать со всем миром. Очко то выдержит?
    loginovich
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