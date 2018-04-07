11:39 07 апреля
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Украинский суд освободил российских рыбаков. А СБУ против...

Официальный представитель владельца российского рыболовецкого судна «Норд», захваченного Украиной в водах Азовского моря, Анна Шевелева сообщает о том, суд принял решение отпустить российских рыбаков на свободу. Речь идёт о 9 членах экипажа «Норда», который с 25 марта находится в порту Бердянска. Капитан «Норда», несмотря на вчерашнее решение суда, продолжает находиться в следственном изоляторе СБУ по городу Херсон.

Украинский суд освободил российских рыбаков. А СБУ против...


При этом остаётся существенной вероятность того, что и освобождённых судом из-под заточения на борту судна с гниющей рыбой российских рыбаков СБУ не оставит в покое.


РИА Новости цитирует Анну Шевелеву:
Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им ещё необходимо 10 (апреля) явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана.


Ранее суд наложил административные штрафы на членов экипажа «Норда», руководствуясь статьёй 204 Кодекса административных правонарушений Украины. Речь о статье, предусматривающей административную ответственность за «нарушение порядка въезда» на так называемую «оккупированную территорию Украины».


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Комментарии 37

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  1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 10:12
    да как в мультике а баба яга против
    злой пиннокио
    1. volodya (владимир) Сегодня, 10:21
      Бандитское государство!
      volodya
      1. Hoc vince Сегодня, 10:24
        Экипаж арестованного пограничниками Украина рыболовецкого судна "Норд" отпущен на свободу, однако без капитана, арестованного на два месяца, уходить отказывается.
        Hoc vince
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:30
        Меня интересует кто эти храбрецы которые в Херсоне у здания суда кричали в адрес хохлопогранцов -"Клоуны!"
        Цитата: volodya
        Бандитское государство!
        210окв
    2. Невский_ЗУ (Вячеслав) Сегодня, 10:26
      Ох, . как же противно это мне читать, где я прожил 25 лет из своих 32 в Бердянске. Вырос на Азовском море, где украинскую речь на улицах города не слышал даже в поздние нулевые. На моих глазах, этот 100-тысячный русскоязычный город, основанный графом Воронцовым, где есть не чётная с нумерацией улица Шмидта, а чётная (продолжение) в городе Ейск, прямо через море в Краснодарском Крае, превращался постепенно в русофобский город. Умерла промышленность, закрылся аэропорт и аэродром. Город скатился в курортно-потреблятскую среду. Уже в 2004 году чувствовалась разница с рабочим (ватным, как скажут либералы) соседним Мариуполем в 80 км, где за Ющенко отдали голоса лишь 4%, а в Бердянске все 22%. А что творилось к 2013-2014 году, это жесть, порой себя безопасней чувствовал среди селян Запорожской обл, которые говорили на суржике ( смесь русского и украинского языков ), чем среди выходцев и потомков Средней полосы России, что направила партия, комсомол, СА.
      О чем думали, эти орлы ниже на видео, когда решили продолжить службу там и принять присягу Украине? Я когда там был ребенком, еще не знал,точнее не осознавал, что они служат Киеву, ведь до 1995 года, у нас еще были в аналоговом вещании некоторые российские телеканалы, да и через море сигнал пробивал. Сейчас там нет ни военного аэродрома, и ни гражданского аэропорта, только ветер....
      П.С. Украинство это вирус. Что сделал из внутреннего русского озера, (Азовского моря) вражескую заморскую территорию.
      Невский_ЗУ
      1. Терский (Виктор) Сегодня, 10:54
        На свете есть три вещи на которые можно смотреть бесконечно- на огонь, воду и чужую работу. Мне кажется что этот список медитаций не полный без наблюдения за деяниями украинского режима. А вот флаг им нужно сменить, а то ни какого соответствия..
        Терский
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 11:05
          вот флаг им нужно сменить

          Виктор, приветствую hi Осмелюсь заступиться за "веселого роджера" и не отдавать его этим прохиндеям. stop Они его не заслужили.
          Теренин
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 11:07
            Цитата: Теренин
            Осмелюсь заступиться за "веселого роджера"

            winked Геннадий, hi ! Ну так между ними существенная разница- цвет! А так бы был элементарный плагиат. yes
            Терский
        2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:05
          Цитата: Терский
          Мне кажется что этот список медитаций не полный без наблюдения за деяниями украинского режима.

          Не, не, предыдущие три вида созерцаний несут умиротворение, душевное равновесие и очистку кармы. what Созерцание действий украинского режима несут раздражение, психические отклонения и обострение чувства справедливости. smile Я бы сказал, что это антиподы. Виктор, приветствую. hi
          Владимирец
          1. Терский (Виктор) Сегодня, 11:38
            Евгений, hi ! Не верно понято, речь не о сути процесса, а о его бесконечности. wink
            Терский
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:19
    Наверное пора СБУ напомнить ,что до канадской границы сбушникам можно и не успеть добежать.
    Наблюдатель2014
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 10:37
      Сергей hi К сожалению успеют улететь переплыть переползти.Там у них полно запасных вариантов.Надо было проблему бандеровцев решать в 2014 году.
      Цитата: Наблюдатель2014
      Наверное пора СБУ напомнить ,что до канадской границы сбушникам можно и не успеть добежать.
      210окв
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 10:45
        Дима,Сергей hi ...освободили как-то интересно-10-го на допрос в сбу,где снова могут задержать...к тому же экипаж заявил,что "без капитана не уйдем"...так что история не закончена
        assa67
      2. красноярск Сегодня, 11:07
        Цитата: 210окв
        Надо было проблему бандеровцев решать в 2014 году.

        Проблему бандеровцев надо было решать в 1945 году. На "палач народов" Сталин оказался слишком гуманным. Они отсидели свое, вернулись, и вновь начали свое гнусное дело.
        красноярск
        1. Грица (Александр) Сегодня, 11:31
          Проблему бандеровцев надо было решать в 1945 году. На "палач народов" Сталин оказался слишком гуманным.
          Путин тоже чересчур гуманный. Проблему бандеровцев можно было решить в 2014 году. У хохлостана сейчас вообще бы не было флота. Да и моря тоже
          Грица
      3. Комментарий был удален.
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:58
      Цитата: Наблюдатель2014
      Наверное пора СБУ напомнить ,что до канадской границы сбушникам можно и не успеть добежать.

      Они это уже давно поняли..Вот и надеются на американский транспортник , типо вывезут их..
      Мы тоже на это надеемся ..!

      По другому пока никак.. soldier
      А Черноморский Флот переведен в высшую боеготовность..Пора наказать свидомых , на их пасудинах пиратских..пару потопить и все успокоится..! negative
      МИХАН
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 10:19
    Це Европа и цивилизованность как её понимают в/на Украине. Фашистские методы.
    Altona
  4. Владимирец (Евгений) Сегодня, 10:19
    "Капитан «Норда», несмотря на вчерашнее решение суда, продолжает находиться в следственном изоляторе СБУ по городу Херсон."

    Просто СБУ находится под юрисдикцией США. yes
    Владимирец
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:48
      Цитата: Владимирец
      Просто СБУ находится под юрисдикцией США.

      Эк ты дипломатично завернул . wink Сказал бы проще - СБУ пляшет под дудку ЦРУлей .
      bouncyhunter
      1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 10:53
        Цитата: bouncyhunter
        СБУ пляшет под дудку ЦРУлей .

        У нас, у дипломатов, так не принято. laughing
        Владимирец
        1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:56
          Цитата: Владимирец
          У нас, у дипломатов, так не принято.

          Угу , вам проще тихонько процитировать крылатые слова Лаврова . lol
          bouncyhunter
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:06
            Цитата: bouncyhunter
            вам проще тихонько процитировать крылатые слова Лаврова .

            Можно и громко... но в курилке. smile
            Владимирец
            1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 11:14
              Хотел я тебе напомнить старый анекдот про дипломатию , да там слишком много мата - если менять на цензурные слова , то весь смысл теряется ... feel
              bouncyhunter
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 10:22
    Ну какого рожна терпеть это издевательство? Дать бы им по мозгам - да там кастрюля к черепу приросла...
    Горный стрелок
    1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 10:49
      Цитата: Горный стрелок
      Ну какого рожна терпеть это издевательство? Дать бы им по мозгам

      Цитата: APASUS
      Где наш то ответ? Создание пограничной флотилии в Азовском море,для недопущения впредь приступов пиратства просто смешно

      Задержание нашего "корыта" имеет целью спровоцировать нашу сторону на "активные действия", которые будут потом во многом приукрашены, приумножены, демонизированы и направлены на укрепление образа кровавого агрессивного режима. Поэтому на силовой вариант решения проблемы наши власти вряд ли пойдут. Но, сейнер арестован. Экипаж под судом. Капитан практически заложник. Требования украинской стороны невменяемы. И что-то с этим всем надо делать. Причем еще вчера. Мне вот пришел в голову такой вариант действий:
      1. Корытом вместе с содержимым трюма пожертвовать, оставив его, как каперский трофей "джентльменам удачи".
      2. Выкупить за деньги (внести залог или взятку) экипаж и капитана. Сколько это будет стоить? Предполагаю 10-20-30 тыс. убитых енотов, не больше. А, если и больше, то, как говорил дон Карлеоне: "Когда речь идет о чести "семьи", деньги не имеют значения". Ну, можно еще вид на жительство в РФ семье какого-нибудь ключевого "винтика" предложить.
      3. Вывезти всех людей на территорию РФ (либо тайно, либо за взятки).
      4. Публично наградить всех ценными подарками и от лица бизнесменов и промышленников России (или губернатора какого-нить) подарить экипажу новенький сейнер для продолжения трудовой деятельности.
      5. Обеспечить охрану водного района легкими быстроходными ПС типа "Раптора" для недопущения повторения ситуации. И морщить хохлов при каждом удобном случае.
      6. Всем любителям рыбной ловли (российским, естественно) глубоко вдохнуть-выдохнуть и наслаждаться любимым делом.
      Вежливый Лось
      1. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 11:01
        Ещё вариант : Организовать военными подводную лодку, скрытно подойти к сейнеру, под покровом ночи тихо эвакуировать моряков с сейнера в лодку, а сволочи пускай репу чешут куда моряки пропали, и что делать с корытом полной гнилой рыбы, а на все выпады в нашу сторону, отвечать озабоченностью.
        Даже если кто то видел лодку, то орошать им мозги типо это не наша лодка, или она там просто выполняла плановый рейд...
        Humans War
        1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 11:07
          Цитата: Humans War
          Ещё вариант : Организовать военными подводную лодку, скрытно подойти к сейнеру, под покровом ночи тихо эвакуировать моряков с сейнера в лодку,

          Эт, как мне кажется, уже из пушки по воробьям. Да и насчет глубин у пирса сомнительно.
          Вежливый Лось
          1. Humans War (Сергей Колтак) Сегодня, 11:11
            Не дай Бог заморят сволочи несчастных моряков, а так попытка не пытка, а если глубина мелкая на худой конец в плавь до лодки, хуже не будет. Хотя какова там температура воды?...
            Humans War
      2. INVESTOR (Дмитрий) Сегодня, 11:19
        Чпок! Добрый вечер....
        INVESTOR
        1. Вежливый Лось (Александр) Сегодня, 11:30
          Цитата: INVESTOR
          Чпок! Добрый вечер....

          Чпок, чпок и еще раз чпок... laughing
          Вежливый Лось
  6. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:24
    Где наш то ответ? Создание пограничной флотилии в Азовском море,для недопущения впредь приступов пиратства просто смешно
    APASUS
  7. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:27
    Хотели спровоцировать Россию (и Виталия -хе-хе) на военный ответ.После чего в истерике забились бы на весь белый свет.
    Почему раньше нельзя было сопровождение обеспечить?Сейчас уже заявили,что один сторожевик от ФСБ и один от ЧФ дежурить будут.Кто мешал раньше?
    ПалБор
  8. rotmistr60 (Геннадий) Сегодня, 10:30
    В СБУ уже давно нет настоящих профессионалов, остались только идейные нацики поднятые туда майдановской пеной. Да и когда над головой твоего управления сидят спецслужбы Сша и отдают команды, то даже будь ты честным сотрудником, но приказы своего начальства обязан выполнять. Думаю, что в течении недели проблема будет решена, как только созданная группа по борьбе с пиратством займет исходные позиции.
    При этом Украина "задумалась" над возвращением своих дипломатов в Россию.
    rotmistr60
  9. Vard Сегодня, 10:32
    Кстати... Украинские рыбаки боятся выходить на промысел... наверное есть основания...
    Vard
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:19
      Vard Сегодня, 10:32
      Кстати... Украинские рыбаки боятся выходить на промысел... наверное есть основания...

      Да, такую инфу тоже смотрел по ТВ. Но тут сами укронацики могут подлить маслица в огонь, типа мы теперь будем теперь "топить" укрорыбачков в Азовском, и на этой волне могут вполне запросить помощи у мерикатосов ...
      a.s.zzz888
  10. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:17
    Экипаж - молодцы мужики. Сказали без капитана не уйдём. И это в реалиях пресса сбушников.
    a.s.zzz888
  11. Rossia (Ivan) Сегодня, 11:39
    Помоему это показывает что в Украине как минимум две независимые друг от друга ветви власти. но Суд должен быть высшей инстанцией. Если СБУ не смогли предоставить в суд достаточных оснований для дальнейшего задержания то нечего кривляться - немедленно выполняйте постановление, отпускайте людей, иначе это не Государство а махновщина
    Rossia
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