Украинский суд освободил российских рыбаков. А СБУ против...

Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им ещё необходимо 10 (апреля) явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана.

Официальный представитель владельца российского рыболовецкого судна «Норд», захваченного Украиной в водах Азовского моря, Анна Шевелева сообщает о том, суд принял решение отпустить российских рыбаков на свободу. Речь идёт о 9 членах экипажа «Норда», который с 25 марта находится в порту Бердянска. Капитан «Норда», несмотря на вчерашнее решение суда, продолжает находиться в следственном изоляторе СБУ по городу Херсон.При этом остаётся существенной вероятность того, что и освобождённых судом из-под заточения на борту судна с гниющей рыбой российских рыбаков СБУ не оставит в покое. РИА Новости цитирует Анну Шевелеву:Ранее суд наложил административные штрафы на членов экипажа «Норда», руководствуясь статьёй 204 Кодекса административных правонарушений Украины. Речь о статье, предусматривающей административную ответственность за «нарушение порядка въезда» на так называемую «оккупированную территорию Украины».