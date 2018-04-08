Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Василий Небензя: А был ли мальчик?..
Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в интервью, вышедшем в эфире Первого канала, в связи с заявлениями о том, что Сергей Скрипаль пошёл на поправку, выразил сомнения в том, что отравление боевым нервнопаралитическим газом вообще имело место быть. Напомним, что несколько дней назад в факте отравления шпиона Скрипаля и его дочери в Солсбери сомнения высказал представитель Совета федерации РФ Алексей Пушков.
Василий Небензя:
Эксперты ранее отмечали, что при использовании настоящего боевого нервнопаралитического вещества против человека он по определению не может «выздороветь», тем более в течение месяца с момента заявлений об отравлении.
При этом до сих пор Лондон не отвечает на множество вопросов. Например, почему после контакта с «отравленными» Скрипалями ничего не говорится о состоянии того полицейского, который их обнаружил? Откуда в Британии взялся антидот против того самого «Новичка», о котором все последние недели кричат в Лондоне? Зачем кремировали животных Сергея Скрипаля без проведения обследования на возможное химическое поражение «Новичком»? Почему (в отличие от истории с отравлением Литвиненко) Скрипалей после «инцидента» ни разу не показали в эфире британских СМИ?
Василий Небензя:
Появляются всё новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело. У меня вообще в последнее время возникает вопрос: «а был ли мальчик»?
Эксперты ранее отмечали, что при использовании настоящего боевого нервнопаралитического вещества против человека он по определению не может «выздороветь», тем более в течение месяца с момента заявлений об отравлении.
При этом до сих пор Лондон не отвечает на множество вопросов. Например, почему после контакта с «отравленными» Скрипалями ничего не говорится о состоянии того полицейского, который их обнаружил? Откуда в Британии взялся антидот против того самого «Новичка», о котором все последние недели кричат в Лондоне? Зачем кремировали животных Сергея Скрипаля без проведения обследования на возможное химическое поражение «Новичком»? Почему (в отличие от истории с отравлением Литвиненко) Скрипалей после «инцидента» ни разу не показали в эфире британских СМИ?
Использованы фотографии: www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти