Василий Небензя: А был ли мальчик?..

Появляются всё новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело. У меня вообще в последнее время возникает вопрос: «а был ли мальчик»?

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в интервью, вышедшем в эфире Первого канала , в связи с заявлениями о том, что Сергей Скрипаль пошёл на поправку, выразил сомнения в том, что отравление боевым нервнопаралитическим газом вообще имело место быть. Напомним, что несколько дней назад в факте отравления шпиона Скрипаля и его дочери в Солсбери сомнения высказал представитель Совета федерации РФ Алексей Пушков.Василий Небензя:Эксперты ранее отмечали, что при использовании настоящего боевого нервнопаралитического вещества против человека он по определению не может «выздороветь», тем более в течение месяца с момента заявлений об отравлении.При этом до сих пор Лондон не отвечает на множество вопросов. Например, почему после контакта с «отравленными» Скрипалями ничего не говорится о состоянии того полицейского, который их обнаружил? Откуда в Британии взялся антидот против того самого «Новичка», о котором все последние недели кричат в Лондоне? Зачем кремировали животных Сергея Скрипаля без проведения обследования на возможное химическое поражение «Новичком»? Почему (в отличие от истории с отравлением Литвиненко) Скрипалей после «инцидента» ни разу не показали в эфире британских СМИ?