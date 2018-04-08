06:45 08 апреля
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Василий Небензя: А был ли мальчик?..

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя в интервью, вышедшем в эфире Первого канала, в связи с заявлениями о том, что Сергей Скрипаль пошёл на поправку, выразил сомнения в том, что отравление боевым нервнопаралитическим газом вообще имело место быть. Напомним, что несколько дней назад в факте отравления шпиона Скрипаля и его дочери в Солсбери сомнения высказал представитель Совета федерации РФ Алексей Пушков.

Василий Небензя:
Появляются всё новые и новые интересные факты и свидетельства, которые вообще могут в один прекрасный день перевернуть все это дело. У меня вообще в последнее время возникает вопрос: «а был ли мальчик»?


Василий Небензя: А был ли мальчик?..



Эксперты ранее отмечали, что при использовании настоящего боевого нервнопаралитического вещества против человека он по определению не может «выздороветь», тем более в течение месяца с момента заявлений об отравлении.

При этом до сих пор Лондон не отвечает на множество вопросов. Например, почему после контакта с «отравленными» Скрипалями ничего не говорится о состоянии того полицейского, который их обнаружил? Откуда в Британии взялся антидот против того самого «Новичка», о котором все последние недели кричат в Лондоне? Зачем кремировали животных Сергея Скрипаля без проведения обследования на возможное химическое поражение «Новичком»? Почему (в отличие от истории с отравлением Литвиненко) Скрипалей после «инцидента» ни разу не показали в эфире британских СМИ?

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 4

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  1. Писсаро (Сергей Шероцкий) Сегодня, 06:34
    Англичане заврались. И эта ложь уже выпирает отовсюду
    Писсаро
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 06:43
      Заврались конечно..А что толку ,наших дипломатов то выгнали ..
      МИХАН
  2. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 06:44
    Что-то обсуждение все больше в литературную плоскость переходит. В "Климе Самгине" мальчик был.
    А вот кто глобально выиграет, из-за того, что крикуны садятся в лужу - посмотрим.
    Korsar4
  3. Strashila (I) Сегодня, 06:44
    Исполнитель провокации уже вышел на сцену... ЦРУ предложило свою защиту Скрепалям на территории США. ЦРУ сделало МИ6 на их территории, как сосунков. Видно не решив вопрос по хорошему о переезде Скрипалей в США, британцы не захотели терять его, как агента и препятствовали его общению с ЦРУ... а он американцам сильно был нужен, спец по ГРУ. В итоге имеем то, что имеем... откровенная и наглая провокация... ну явно не НПОВ... что схоже по признакам, овощ им был не нужен... подначка правительства Британии в адрес России... теперь они выступают в роли благодетелей, только у них они будут в безопасности.
    Strashila
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