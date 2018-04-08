«Танковый биатлон» стартовал в ВВО

Первые заезды в рамках "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" пройдут в понедельник. В соревнованиях принимают участие более 400 военнослужащих общевойсковых объединений и соединений ВВО и Тихоокеанского флота, а также порядка 50 единиц боевой техники,

Более 400 военнослужащих примут участие в окружных этапах конкурсов профессионального мастерства «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые пройдут в Приморском крае, передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного округа.Церемония открытия состязаний прошла сегодня на полигоне Сергеевский под Уссурийском.Сообщается, что «в торжественном митинге участвовали представители соединений и воинских частей ВВО, школьники, представляющие региональное отделение "Юнармии", учащиеся Уссурийского суворовского военного училища, духовенство, члены семей военнослужащих».говорится в релизе.По словам командующего общевойсковым объединением округа генерал-майора Олега Цекова, «специально для прикладных состязаний танковых экипажей и боевых машин пехоты в искусстве вождения машин и точности стрельбы на полигоне подготовлены трассы, усовершенствованы мишенные позиции».Он отметил также, что конкурсы являются неотъемлемой частью плана боевой подготовки войск.