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«Танковый биатлон» стартовал в ВВО
Более 400 военнослужащих примут участие в окружных этапах конкурсов профессионального мастерства «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые пройдут в Приморском крае, передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного округа.
Церемония открытия состязаний прошла сегодня на полигоне Сергеевский под Уссурийском.
Сообщается, что «в торжественном митинге участвовали представители соединений и воинских частей ВВО, школьники, представляющие региональное отделение "Юнармии", учащиеся Уссурийского суворовского военного училища, духовенство, члены семей военнослужащих».
По словам командующего общевойсковым объединением округа генерал-майора Олега Цекова, «специально для прикладных состязаний танковых экипажей и боевых машин пехоты в искусстве вождения машин и точности стрельбы на полигоне подготовлены трассы, усовершенствованы мишенные позиции».
Он отметил также, что конкурсы являются неотъемлемой частью плана боевой подготовки войск.
Церемония открытия состязаний прошла сегодня на полигоне Сергеевский под Уссурийском.
Сообщается, что «в торжественном митинге участвовали представители соединений и воинских частей ВВО, школьники, представляющие региональное отделение "Юнармии", учащиеся Уссурийского суворовского военного училища, духовенство, члены семей военнослужащих».
Первые заезды в рамках "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" пройдут в понедельник. В соревнованиях принимают участие более 400 военнослужащих общевойсковых объединений и соединений ВВО и Тихоокеанского флота, а также порядка 50 единиц боевой техники,говорится в релизе.
По словам командующего общевойсковым объединением округа генерал-майора Олега Цекова, «специально для прикладных состязаний танковых экипажей и боевых машин пехоты в искусстве вождения машин и точности стрельбы на полигоне подготовлены трассы, усовершенствованы мишенные позиции».
Он отметил также, что конкурсы являются неотъемлемой частью плана боевой подготовки войск.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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