14:43 08 апреля
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«Танковый биатлон» стартовал в ВВО

Более 400 военнослужащих примут участие в окружных этапах конкурсов профессионального мастерства «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск», которые пройдут в Приморском крае, передает ТАСС сообщение пресс-службы Восточного округа.



Церемония открытия состязаний прошла сегодня на полигоне Сергеевский под Уссурийском.


Сообщается, что «в торжественном митинге участвовали представители соединений и воинских частей ВВО, школьники, представляющие региональное отделение "Юнармии", учащиеся Уссурийского суворовского военного училища, духовенство, члены семей военнослужащих».

Первые заезды в рамках "Танкового биатлона" и "Суворовского натиска" пройдут в понедельник. В соревнованиях принимают участие более 400 военнослужащих общевойсковых объединений и соединений ВВО и Тихоокеанского флота, а также порядка 50 единиц боевой техники,
говорится в релизе.

По словам командующего общевойсковым объединением округа генерал-майора Олега Цекова, «специально для прикладных состязаний танковых экипажей и боевых машин пехоты в искусстве вождения машин и точности стрельбы на полигоне подготовлены трассы, усовершенствованы мишенные позиции».

Он отметил также, что конкурсы являются неотъемлемой частью плана боевой подготовки войск.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:05
    Поболеем.. Состав будет больше на много!
    МИХАН
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 12:08
    пусть победит сильнейший!!!
    Masya Masya
  3. Юрий ВО (Юрий) Сегодня, 12:12
    Необходимое занятие и выучка!
    Юрий ВО
  4. kolkulon Сегодня, 12:22
    Тайланд бы на Оплотах пригласили.
    kolkulon
    1. РУСС (Максим) Сегодня, 13:09
      Цитата: kolkulon
      Тайланд бы на Оплотах пригласили.

      Это стёб?
      РУСС
    2. амурец (николай) Сегодня, 13:54
      Цитата: kolkulon
      Тайланд бы на Оплотах пригласили.

      Вы заголовок читали? Войска ВВО.
      А вот вторая новость:В июне 2018 года на базе Дальневосточного высшего общевойскового командного училища состоится всероссийский этап международных армейских соревнований «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
      К подготовке трассы и сопутствующей инфраструктуры уже приступили. Лучшие танковые экипажи и экипажи боевых машин пехоты со всех военных округов, Северного флота и военных училищ начнут прибывать в ДВОКУ со своей техникой.
      После проведения всеармейского этапа, на полигоне Дальневосточного ВОКУ будут готовиться команды танкистов и мотострелков Вооруженных Сил России на международный этап «АрМИ-2018».
      Международные, как всегда в Алабино.
      Военно-спортивное мероприятие состоится в июле – августе 2018 года. Соревнования экипажей боевых машин пройдут на территории полигона «Алабино». Более подробную информацию можно найти на официальном ресурсе www.tank-biathlon.com.
      Полная версия статьи тут: http://god2018.su/tankovyj-biatlon-2018/
      амурец
  5. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:29
    Фотографу зачёт. Классная фотка получилась.
    sabakina
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