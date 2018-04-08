«Эхо войны»: в ФРГ из-за бомбы эвакуировано 26 тыс. человек

Британская бомба весом 1,8 тонны была обнаружена в саду одного из домов. Боеприпас находится на глубине 80 сантиметров, поэтому его детонация может привести к большим разрушениям,

Более 26 тысяч жителей города Падерборн (Германия) эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны, передает РИА Новости сообщение агентства DPA.говорится в публикации.Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра от находки. Сообщается, что «среди подлежащих эвакуации учреждений две больницы, несколько домов престарелых и университет». Помимо этого, свои дома вынуждены покинуть жители отдельных районов исторического центра города.Для эвакуированных граждан были организованы временные укрытия. «Полиция, пожарные, сотрудники экстренных служб и более тысячи добровольцев следят за тем, чтобы люди полностью освободили опасную зону», – пишет агентство.Как отмечает издание, ежегодно в Германии обезвреживают около 5,5 тыс. боеприпасов различных видов. По мнению экспертов, на территории страны их еще остаются десятки тысяч. В ходе войны на Германию было сброшено около 2-х млн. бомб, примерно 100 тысяч из них не взорвались (5 %).На территорию Рурской области была сброшено порядка 162 тыс. тонн, на Берлин – 68 тыс. тонн и на Гамбург – 45 тыс. тонн.