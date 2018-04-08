17:30 08 апреля
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«Эхо войны»: в ФРГ из-за бомбы эвакуировано 26 тыс. человек

Более 26 тысяч жителей города Падерборн (Германия) эвакуированы из-за обезвреживания бомбы времен Второй мировой войны, передает РИА Новости сообщение агентства DPA.



Британская бомба весом 1,8 тонны была обнаружена в саду одного из домов. Боеприпас находится на глубине 80 сантиметров, поэтому его детонация может привести к большим разрушениям,
говорится в публикации.


Власти объявили эвакуацию в радиусе 1,5 километра от находки. Сообщается, что «среди подлежащих эвакуации учреждений две больницы, несколько домов престарелых и университет». Помимо этого, свои дома вынуждены покинуть жители отдельных районов исторического центра города.

Для эвакуированных граждан были организованы временные укрытия. «Полиция, пожарные, сотрудники экстренных служб и более тысячи добровольцев следят за тем, чтобы люди полностью освободили опасную зону», – пишет агентство.



Как отмечает издание, ежегодно в Германии обезвреживают около 5,5 тыс. боеприпасов различных видов. По мнению экспертов, на территории страны их еще остаются десятки тысяч. В ходе войны на Германию было сброшено около 2-х млн. бомб, примерно 100 тысяч из них не взорвались (5 %).

На территорию Рурской области была сброшено порядка 162 тыс. тонн, на Берлин – 68 тыс. тонн и на Гамбург – 45 тыс. тонн.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 17

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 16:34
    Ну, британская это не страшно, она демократическая. yes
    Владимирец
    1. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 16:36
      А может, фсё же, Путин подбросил?... Спецом выбрал в музее британскую, что б за "новичка" отомстить....
      ДэнСабака
      1. Borik (Борис) Сегодня, 16:45
        ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 16:36 ↑ Новый
        А может, фсё же, Путин подбросил?... Спецом выбрал в музее британскую, что б за "новичка" отомстить....


        В наших музеях подобных нет, если только специально в англию за ней людей не посылал.

        А если серьёзно, если жахнет это пасхальное яичко во многих домах придётся окна вставлять.
        Borik
        1. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 16:59
          Цитата: Borik
          если жахнет это пасхальное яичко во многих домах придётся окна вставлять

          А в ближайших ещё и стены с крышей.
          ALEXXX1983
        2. ДэнСабака (Дэн Собака) Сегодня, 17:14

          В наших музеях подобных нет, если только специально в англию за ней людей не посылал.

          "У нас длинные руки!"(с)
          ДэнСабака
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:18
            Эхо войны, бриты напомнили немцам о себе вот таким образом.
            ul_vitalii
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 16:35
    Эхо войны.Бывает. request
    Наблюдатель2014
  3. Авиатор_ (Сергей) Сегодня, 16:36
    Помнится, одним из способов обезвреживания боеприпасов было замораживание жидким азотом, при этом пружины во взрывателях теряют упругость. Только на эту дуру много азота потребуется.
    Авиатор_
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 16:47
      Цитата: Авиатор_
      Только на эту дуру много азота потребуется

      Всяко лучше, чем на терминатора выливать! laughing
      Ингвар 72
    2. Scoun (Roman) Сегодня, 16:47
      Цитата: Авиатор_
      Помнится, одним из способов обезвреживания боеприпасов было замораживание жидким азотом, при этом пружины во взрывателях теряют упругость. Только на эту дуру много азота потребуется.

      Интересно а водяным резаком можно обезвредить?
      Scoun
  4. Старый26 (Владимир) Сегодня, 16:45
    Цитата: Авиатор_
    Помнится, одним из способов обезвреживания боеприпасов было замораживание жидким азотом, при этом пружины во взрывателях теряют упругость. Только на эту дуру много азота потребуется.

    Никто не знает, в каком она состоянии. Пусть уже решают на месте
    Старый26
  5. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 16:46
    Нашёл как-то противотанковую мину послевоенную - и тол сгнил, и взрыватель. Неужели эта бомба может взорваться? Там уж весь корпус проржавел, поди!
    Doliva63
  6. Старый26 (Владимир) Сегодня, 16:48
    Цитата: Doliva63
    Нашёл как-то противотанковую мину послевоенную - и тол сгнил, и взрыватель. Неужели эта бомба может взорваться? Там уж весь корпус проржавел, поди!

    Валентин, так ведь никто не может сказать, в каком она положении. Сможет или не сможет взорваться - вопрос
    Старый26
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 16:52


      Похожа, на ту что нашли?
      NN52
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:53
    Может нам их ещё и пожалеть? сами до сих пор выкапываем «Эхо войны».... сколько ещё лежат и молчат...
    Masya Masya
  8. Старый26 (Владимир) Сегодня, 17:00
    Цитата: Masya Masya
    Может нам их ещё и пожалеть? сами до сих пор выкапываем «Эхо войны».... сколько ещё лежат и молчат...

    А никто их не жалеет. Но чисто по человечески пусть у них все получится....
    Старый26
    1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 17:04
      Цитата: Старый26
      чисто по человечески пусть у них все получится..

      Хорошо сказали. Ну их к дьяволу, все эти бомбы ржавые...
      мордвин 3
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