"Панцирю-С1" повысили ТТХ

Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса "Панцирь". В её результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу Хмеймим.

В интервью ведомственной газете Минобороны «Красная звезда» командующий войсками ПВО-ПРО генерал Виктор Гуменный рассказал о том, что российские специалисты осуществили важную доработку зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Генерал отметил, что доработка ТТХ комплекса осуществлена на основании проведения операции в Сирийской Арабской Республике.Виктор Гуменный:По словам генерала, доработке на основании работы в Сирии подверглись и другие новейшие российские системы вооружений. Отмечено, что в результате мероприятий, проведённых специалистами сферы оборонно-промышленного комплекса, надёжность систем увеличилась по меньшей мере на 15%. Речь может идти, в том числе, об улучшении характеристик по дальности обнаружения целей.Напомним, что ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии применяется для защиты авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия. Ранее авиабазу несколько раз атаковали боевики с применением различных средств, одно из которых – беспилотники. Именно на основании анализа этих данных и была осуществлена доработка "Панциря".