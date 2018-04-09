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"Панцирю-С1" повысили ТТХ

В интервью ведомственной газете Минобороны «Красная звезда» командующий войсками ПВО-ПРО генерал Виктор Гуменный рассказал о том, что российские специалисты осуществили важную доработку зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С1». Генерал отметил, что доработка ТТХ комплекса осуществлена на основании проведения операции в Сирийской Арабской Республике.

"Панцирю-С1" повысили ТТХ


Виктор Гуменный:
Яркий пример успешной работы нашего ОПК по учету опыта боевых действий в Сирии — доработка комплекса "Панцирь". В её результате комплекс стал способен уничтожать не только самолеты и беспилотники, но и реактивные снаряды, которыми террористы периодически пытались обстреливать авиабазу Хмеймим.



По словам генерала, доработке на основании работы в Сирии подверглись и другие новейшие российские системы вооружений. Отмечено, что в результате мероприятий, проведённых специалистами сферы оборонно-промышленного комплекса, надёжность систем увеличилась по меньшей мере на 15%. Речь может идти, в том числе, об улучшении характеристик по дальности обнаружения целей.

Напомним, что ЗРПК «Панцирь-С1» в Сирии применяется для защиты авиабазы «Хмеймим» в провинции Латакия. Ранее авиабазу несколько раз атаковали боевики с применением различных средств, одно из которых – беспилотники. Именно на основании анализа этих данных и была осуществлена доработка "Панциря".

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 6

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:06
    Интересно, как повысили -увеличили скорострельность орудий, и дальность поиска целей? Если так, то это хорошо!
    Геркулесыч
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:08
      А нам то не все равно как и каким образом?Главное что бы работало.
      Цитата: Геркулесыч
      Интересно, как повысили -увеличили скорострельность орудий, и дальность поиска целей? Если так, то это хорошо!
      210окв
      1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:18
        Может быть, на него смонтировали новые, более дальнобойные ракеты! А с учетом большого рассеивания снарядов при стрельбе из пушек, доробатывать нужно было именно автоматы! !!
        Геркулесыч
  2. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:38
    Ну что сказать?
    Машинка проверена реальным боем. Показала себя очень достойно.
    Наверняка косяки какие-то вылезли. Ну и производители на базе безвылазно сидели. Что-то должны были высидеть?
    Те же С-400 и С-300В, к счастью, в бой ещё не вступали, но думаю, что годы работы на боевых режимах тоже многое выявили.
    Опять же климат. Пылюка.
    Victor_B
  3. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:29
    Цитата: Геркулесыч
    Может быть, на него смонтировали новые, более дальнобойные ракеты! А с учетом большого рассеивания снарядов при стрельбе из пушек, доробатывать нужно было именно автоматы! !!

    Я почему то думал,что во всех ЗПК специально "забито" в боевой алгоритм именно рассеивание,а оно вон как...
    konstantin68
  4. konstantin68 (Константин) Сегодня, 08:32
    На сегодня основные недостатки "Панциря",это большая "мертвая зона" в верхней полусфере и несоответствие заявленным характеристикам при работе по маневрирующим целям. Много еще по мелочи всякого,иначе не бывает. Опыт реального боевого применения позволяет конструкторам совершенствовать системы. Удачи им в этом нелегком деле!
    konstantin68
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