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Перманентный ремонт. На Украине снова отключен энергоблок одной из АЭС
Явно участившиеся ремонты на украинских атомных электростанциях дают повод для размышлений о надёжности системы на фоне сообщений о переходе АЭС Украины на топливные сборки американского производства. На сей раз стало известно об отключении одного из энергоблоков на Южно-Украинской АЭС. Сайт самой АЭС сообщает, что приказ на отключение 3-го энергоблока станции поступил от Минэнергоугля Украины ещё в сентябре прошлого года, а потому отключение на «ремонт» носит «плановый характер».
Реактор отключён от системы более чем на три месяца – на 104 суток. При этом в материале пресс-службы АЭС сообщается, что во время «ремонта» будет выполняться полная выгрузка из активной зоны реактора. Также предусматриваются следующие процедуры:
- капитальный ремонт, эксплуатационный контроль металла, техническое освидетельствование:
- главного циркуляционного насоса №1;
- парогенераторов №1 и №2;
- теплообменников аварийного расхолаживания первой и второй систем безопасности;
- теплообменников;
- подогревателей высокого давления;
- контроль теплообменных трубок парогенераторов №1-4 с глушением дефектных трубок;
- контроль сварных соединений парогенераторов №1-4,
- капитальный ремонт насосов, баков, арматуры первой и второй систем безопасности;
- средний ремонт турбогенератора;
- капитальный ремонт дизельного генератора №5;
- капитальный ремонт генератора №1 первой системы безопасности;
- средний ремонт генератора №2 второй системы безопасности;
- текущие ремонты блочного трансформатора, пуско-резервных трансформаторов, трансформатора собственных нужд;
- эксплуатационный контроль металла и техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов реакторного и турбинного отделений;
- реконструкция оборудования, в том числе:
- модернизация системы аварийного охлаждения активной зоны реактора;
- модернизация системы аварийного электроснабжения;
- замена сужающих устройств для измерения расхода воды для парогенераторов;
- разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в гермооболочке для запроектных аварий и другие.
О том, какое именно топливо будет загружаться в активную зону реактора после "планового ремонта", не сообщается.
Реактор отключён от системы более чем на три месяца – на 104 суток. При этом в материале пресс-службы АЭС сообщается, что во время «ремонта» будет выполняться полная выгрузка из активной зоны реактора. Также предусматриваются следующие процедуры:
- капитальный ремонт, эксплуатационный контроль металла, техническое освидетельствование:
- главного циркуляционного насоса №1;
- парогенераторов №1 и №2;
- теплообменников аварийного расхолаживания первой и второй систем безопасности;
- теплообменников;
- подогревателей высокого давления;
- контроль теплообменных трубок парогенераторов №1-4 с глушением дефектных трубок;
- контроль сварных соединений парогенераторов №1-4,
- капитальный ремонт насосов, баков, арматуры первой и второй систем безопасности;
- средний ремонт турбогенератора;
- капитальный ремонт дизельного генератора №5;
- капитальный ремонт генератора №1 первой системы безопасности;
- средний ремонт генератора №2 второй системы безопасности;
- текущие ремонты блочного трансформатора, пуско-резервных трансформаторов, трансформатора собственных нужд;
- эксплуатационный контроль металла и техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов реакторного и турбинного отделений;
- реконструкция оборудования, в том числе:
- модернизация системы аварийного охлаждения активной зоны реактора;
- модернизация системы аварийного электроснабжения;
- замена сужающих устройств для измерения расхода воды для парогенераторов;
- разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в гермооболочке для запроектных аварий и другие.
О том, какое именно топливо будет загружаться в активную зону реактора после "планового ремонта", не сообщается.
Использованы фотографии: ЮУАЭС
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