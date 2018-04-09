Перманентный ремонт. На Украине снова отключен энергоблок одной из АЭС

Явно участившиеся ремонты на украинских атомных электростанциях дают повод для размышлений о надёжности системы на фоне сообщений о переходе АЭС Украины на топливные сборки американского производства. На сей раз стало известно об отключении одного из энергоблоков на Южно-Украинской АЭС. Сайт самой АЭС сообщает, что приказ на отключение 3-го энергоблока станции поступил от Минэнергоугля Украины ещё в сентябре прошлого года, а потому отключение на «ремонт» носит «плановый характер».Реактор отключён от системы более чем на три месяца – на 104 суток. При этом в материале пресс-службы АЭС сообщается, что во время «ремонта» будет выполняться полная выгрузка из активной зоны реактора. Также предусматриваются следующие процедуры:О том, какое именно топливо будет загружаться в активную зону реактора после "планового ремонта", не сообщается.