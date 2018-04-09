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Перманентный ремонт. На Украине снова отключен энергоблок одной из АЭС

Явно участившиеся ремонты на украинских атомных электростанциях дают повод для размышлений о надёжности системы на фоне сообщений о переходе АЭС Украины на топливные сборки американского производства. На сей раз стало известно об отключении одного из энергоблоков на Южно-Украинской АЭС. Сайт самой АЭС сообщает, что приказ на отключение 3-го энергоблока станции поступил от Минэнергоугля Украины ещё в сентябре прошлого года, а потому отключение на «ремонт» носит «плановый характер».

Перманентный ремонт. На Украине снова отключен энергоблок одной из АЭС


Реактор отключён от системы более чем на три месяца – на 104 суток. При этом в материале пресс-службы АЭС сообщается, что во время «ремонта» будет выполняться полная выгрузка из активной зоны реактора. Также предусматриваются следующие процедуры:


- капитальный ремонт, эксплуатационный контроль металла, техническое освидетельствование:
- главного циркуляционного насоса №1;
- парогенераторов №1 и №2;
- теплообменников аварийного расхолаживания первой и второй систем безопасности;
- теплообменников;
- подогревателей высокого давления;
- контроль теплообменных трубок парогенераторов №1-4 с глушением дефектных трубок;
- контроль сварных соединений парогенераторов №1-4,
- капитальный ремонт насосов, баков, арматуры первой и второй систем безопасности;
- средний ремонт турбогенератора;
- капитальный ремонт дизельного генератора №5;
- капитальный ремонт генератора №1 первой системы безопасности;
- средний ремонт генератора №2 второй системы безопасности;
- текущие ремонты блочного трансформатора, пуско-резервных трансформаторов, трансформатора собственных нужд;
- эксплуатационный контроль металла и техническое освидетельствование оборудования и трубопроводов реакторного и турбинного отделений;
- реконструкция оборудования, в том числе:
- модернизация системы аварийного охлаждения активной зоны реактора;
- модернизация системы аварийного электроснабжения;
- замена сужающих устройств для измерения расхода воды для парогенераторов;
- разработка и внедрение мероприятий по снижению концентрации водорода в гермооболочке для запроектных аварий и другие.

О том, какое именно топливо будет загружаться в активную зону реактора после "планового ремонта", не сообщается.

Использованы фотографии: ЮУАЭС
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Комментарии 9

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:06
    Не пройдет ли у них "внеплановая Фукусима "?
    Геркулесыч
    1. Victor Jnnjdfy (Victor) Сегодня, 07:28
      Плановые капремонты проводятся в весеннелетний период. Планируют их заранее. В РФ также. Ерунду зачем писать?
      Victor Jnnjdfy
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:06
    О том, какое именно топливо будет загружаться в активную зону реактора после "планового ремонта", не сообщается.

    И так понятно, будут запихивать мерикатосовское.... am
    a.s.zzz888
  3. 210окв (дмитрий) Сегодня, 07:07
    Давайте сравним с графиками работы наших станций..Что бы было бы объективнее.Это я к автору обращаюсь.
    210окв
    1. роман66 (роман) Сегодня, 07:36
      по логике все верно, но от небратьев ждешь подлянку, даже когда вроде и по уму все делают
      роман66
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:39
    Что то немного странный плановый ремонт. По сути производство работ касается именно аварийных систем реактора ,а не технологической цепочки выработки энергии.Похоже на подготовку для загрузки нестандартного топлива или подобных экспериментов с топливом?
    APASUS
  5. sgr291158 (Сергей) Сегодня, 08:09
    Медленно но верно карячится Чернобль.
    sgr291158
  6. Mimohod (Михаил) Сегодня, 08:11
    На Украине снова отключен энергоблок одной из АЭС
    Судя по украинскому тв из Киева все здриснули куда подальше,центр перекрыт и машин как и людей ,единицы -как в захолустном колхозе,смотрю по вебке на киев лайф и удивляюсь, а может к третьей мировой( в свете последних еврейскоамериканских ударов по Сирии )готовятся,все крысы из города сбежали...
    Mimohod
  7. федоров (Валерий) Сегодня, 08:21
    Тут как раз шутки Шутить не надо.Меня самого агитировали.Еще в 1996 м.
    федоров
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