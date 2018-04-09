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Турки "покрывают" Сирию. Уже в Хаме
Иранское информационное агентство FARSNews сообщает о том, что механизированная колонна ВС Турции пришла в один из районов провинции Хама (Сирия). Сообщается, что в состав колонны входили около 100 военных автомобилей, в том числе примерно полсотни грузовиков с боеприпасами и вооружением. Колонна, в которой, по сообщению иранского информагентства, в северную Хаму пришли и боевики так называемой «Свободной армии Сирии» (САС/ССА), прибыла в район Морэк.
Турецкая колонна, в составе которой замечены и несколько единиц бронетехники, прошла через Хан-Шейхун и Маарет аль-Нууман. Отмечается, что турки создают уже девятый по счёту «пост мониторинга».
В материале говорится о том, что переброска турецких войск может быть связана с договорённостями, на днях достигнутыми между президентами России, Турции и Ирана в Анкаре.
Официальных комментариев от министерств обороны трёх государств по поводу появления турецких войск и ССА в Хаме на этот момент не публикуется.
Между тем, в Сирии продолжают оставаться приведенными в состояние полной боевой готовности силы и средства противовоздушной и противоракетной обороны, включая российские ЗРК С-400 на авиабазе «Хмеймим».
До сих пор ни одна из стран не взяла на себя ответственности за ночной ракетный обстрел авиабазы T-4 в провинции Хомс, на которой могли находиться не только сирийские, но также российские и иранские военнослужащие. Также до сих пор нет официальных данных о числе погибших и пострадавших при "таинственном" ракетном обстреле.
Турецкая колонна, в составе которой замечены и несколько единиц бронетехники, прошла через Хан-Шейхун и Маарет аль-Нууман. Отмечается, что турки создают уже девятый по счёту «пост мониторинга».
В материале говорится о том, что переброска турецких войск может быть связана с договорённостями, на днях достигнутыми между президентами России, Турции и Ирана в Анкаре.
Официальных комментариев от министерств обороны трёх государств по поводу появления турецких войск и ССА в Хаме на этот момент не публикуется.
Между тем, в Сирии продолжают оставаться приведенными в состояние полной боевой готовности силы и средства противовоздушной и противоракетной обороны, включая российские ЗРК С-400 на авиабазе «Хмеймим».
До сих пор ни одна из стран не взяла на себя ответственности за ночной ракетный обстрел авиабазы T-4 в провинции Хомс, на которой могли находиться не только сирийские, но также российские и иранские военнослужащие. Также до сих пор нет официальных данных о числе погибших и пострадавших при "таинственном" ракетном обстреле.
Использованы фотографии: Фейсбук
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