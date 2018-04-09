13:31 09 апреля
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Турки "покрывают" Сирию. Уже в Хаме

Иранское информационное агентство FARSNews сообщает о том, что механизированная колонна ВС Турции пришла в один из районов провинции Хама (Сирия). Сообщается, что в состав колонны входили около 100 военных автомобилей, в том числе примерно полсотни грузовиков с боеприпасами и вооружением. Колонна, в которой, по сообщению иранского информагентства, в северную Хаму пришли и боевики так называемой «Свободной армии Сирии» (САС/ССА), прибыла в район Морэк.

Турецкая колонна, в составе которой замечены и несколько единиц бронетехники, прошла через Хан-Шейхун и Маарет аль-Нууман. Отмечается, что турки создают уже девятый по счёту «пост мониторинга».

Турки "покрывают" Сирию. Уже в Хаме



В материале говорится о том, что переброска турецких войск может быть связана с договорённостями, на днях достигнутыми между президентами России, Турции и Ирана в Анкаре.

Официальных комментариев от министерств обороны трёх государств по поводу появления турецких войск и ССА в Хаме на этот момент не публикуется.

Между тем, в Сирии продолжают оставаться приведенными в состояние полной боевой готовности силы и средства противовоздушной и противоракетной обороны, включая российские ЗРК С-400 на авиабазе «Хмеймим».

До сих пор ни одна из стран не взяла на себя ответственности за ночной ракетный обстрел авиабазы T-4 в провинции Хомс, на которой могли находиться не только сирийские, но также российские и иранские военнослужащие. Также до сих пор нет официальных данных о числе погибших и пострадавших при "таинственном" ракетном обстреле.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 8

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  1. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:42
    Опасно стало брать на себя ответственность за такие вещи - вот и не берут, чревато однако...
    лесовозник
    1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:48
      Опасно стало брать на себя ответственность за такие вещи - вот и не берут, чревато однако

      А кое-кто эту ответственность никогда и не брали...
      СРЦ П-15
    2. groks (Олег) Сегодня, 09:01
      Чем чревато? Американцы поймают и дадут денег?
      groks
      1. лесовозник (игорь) Сегодня, 11:44
        Цитата: groks
        Чем чревато? Американцы поймают и дадут денег?

        Герасимов всё подробно объяснил, поэтому повторять не буду.
        лесовозник
        1. groks (Олег) Сегодня, 12:09
          А выполнить хоть что-то? американцы лупят, израильтяне лупят, теперь турки влезли. И всем всё сходит с рук.
          groks
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:23
    Не понятно, почему наши молчат. Проворонили, что-ли, ракеты? Или опять с Трампом договорняк сыграли? Я склоняюсь к договорняку, но если проворонили - жди беды. Следующий удар будет на порядок массированей, да и евреи подкинут.
    Yrec
  3. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 09:31
    Но Сирия единая и неделимая.
    Wolf47525
  4. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 09:54
    Что за бред, Израиль ни когда не комментирует свои действия. Зачем слабоумие изображать.
    MoJloT
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