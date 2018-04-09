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Российские военные в Таджикистане уничтожили условное бандформирование

Военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане в ходе учения ликвидировали условную бандгруппу, намеревавшуюся атаковать российские объекты, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального округа.

Российские военные в Таджикистане уничтожили условное бандформирование


Учение состоялось на горном полигоне Ляур в 40 километрах от Душанбе.


По замыслу практических действий, разведывательная группа совместно с расчетами беспилотных летательных аппаратов "Орлан" вскрыла колонну джихад-мобилей, двигающуюся в сторону важных объектов военной базы. Усиленная батальонно-тактическая группа перекрыла маршрут движения "бандгруппы", огнем из танков Т-72 и самоходных гаубиц "Гвоздика" вынудив противника отступить. Действия мотострелков поддержали ударные вертолеты Ми-24 и расчеты реактивных систем залпового огня "Град", которые уничтожили разрозненные группы "боевиков", пытавшихся укрыться в горах,
говорится в релизе.

В пресс-службе уточнили, что к мероприятию было привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.

В округе напомнили, что дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект РФ за ее пределами. Дислоцируется в двух городах – Душанбе и Бохтар. В соответствии с подписанным в 2012 году соглашением, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.

Использованы фотографии: РИА Новости, В. Мельников
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Комментарии 3

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:58
    Военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане в ходе учения ликвидировали условную бандгруппу, намеревавшуюся атаковать российские объекты

    Пока только "условную". Не приведи, Господь!
    a.s.zzz888
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:03
      Союзники те ещё, толи их защищать, толи свои границы. Ладно не на своей земле встретим врага.
      ul_vitalii
  2. Игорь В (Игорь Вячеславович) Сегодня, 11:12
    Там сейчас всё цветёт и благоухает, а ребятам не дают расслабиться. Но это - жизнь: сам не научишься, тебя научат, но будет поздно.
    Сам бегал по тем горам более 30 лет назад. smile
    Игорь В
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