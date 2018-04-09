Российские военные в Таджикистане уничтожили условное бандформирование

По замыслу практических действий, разведывательная группа совместно с расчетами беспилотных летательных аппаратов "Орлан" вскрыла колонну джихад-мобилей, двигающуюся в сторону важных объектов военной базы. Усиленная батальонно-тактическая группа перекрыла маршрут движения "бандгруппы", огнем из танков Т-72 и самоходных гаубиц "Гвоздика" вынудив противника отступить. Действия мотострелков поддержали ударные вертолеты Ми-24 и расчеты реактивных систем залпового огня "Град", которые уничтожили разрозненные группы "боевиков", пытавшихся укрыться в горах,

Военнослужащие 201-й военной базы в Таджикистане в ходе учения ликвидировали условную бандгруппу, намеревавшуюся атаковать российские объекты, передает РИА Новости сообщение пресс-службы Центрального округа.Учение состоялось на горном полигоне Ляур в 40 километрах от Душанбе.говорится в релизе.В пресс-службе уточнили, что к мероприятию было привлечено более 500 военнослужащих, задействовано около 300 единиц техники.В округе напомнили, что дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база – крупнейший военный объект РФ за ее пределами. Дислоцируется в двух городах – Душанбе и Бохтар. В соответствии с подписанным в 2012 году соглашением, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.