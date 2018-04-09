13:28 09 апреля
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В Литве стартовал "Охотник". В этот раз на танки

На Пабрадском полигоне вооруженных сил Литвы в понедельник начинаются ежегодные учения противотанковых частей Medziotojas ("Охотник"), сообщает Минобороны Литвы.

В Литве стартовал "Охотник". В этот раз на танки


В ходе учений литовские военные вместе с военными батальонов сил передового базирования НАТО в Литве и Латвии из Испании, США, Канады, Хорватии, Нидерландов, Франции и Германии проведут боевые стрельбы из противотанковых вооружений, обновят тактические знания, углубят навыки управления подразделениями, обучатся тактики танковых подразделений противника, поделятся опытом, позаимствуют опыт экспертов, прибывших из США и Украины
- говорится в сообщении военного ведомства.


Учения продлятся до 20 апреля, сообщило министерство обороны. В них примут участие более 700 военных из восьми государств НАТО. Впервые в этом году на учениях "Охотник" будут отрабатываться процедуры вызова воздушной поддержки.

Использованы фотографии: Lrytas.lt
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Комментарии 12

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:19
    А на "Сармата" поохотиться нет желания?
    Дормидонт
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:20
    Мяско тренируют. Ну-ну.
    Yrec
    1. To be or not to be Сегодня, 11:33
      Обычное дело бизнес на потоке
      Каждый выстрел-купи еще выстрел у американцев laughing

      Более интересные национальные учения ВС Турции " EFES 18 " с 11 апреля по 12 мая 2018 года
      Учение по тренировке участвующих частей и штабов в планировании и проведении комбинированных общих операций ..
      To be or not to be
  3. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:29
    А рожа у того вояки красная такая .... вытащили из конторы и по полям бегать заставили, а там солнце, ветер, вот теперь и будет светит красным как павиан ... хотя нет, у того не рожа красная, а кое что другое!
    rocket757
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:34
      привет! hi может .тормоз просто попал под ракетный выхлоп?
      роман66
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:23
        Привет Роман soldier
        Я плохо себе представляю, шоб натовский вояка после подпала от ракеты продолжал "воевать"???
        В таком варианте уже бежал бы страховку оформлять! Они ж "цивилизованные" люди, страховка превыше всего!!! "Танки" подождут!
        rocket757
  4. Громобой Сегодня, 11:53
    А зачем боец стоит с поднятой рукой около стрелка?Мошкару отгоняет?
    Громобой
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:25
      Я ж говорю, от неблагоприятных погодных факторов защищает! Солнце, блики, ветер ... что там у них ещё, хито его знает!
      rocket757
      1. Громобой Сегодня, 12:39
        Есть ещё вариант...знаете же как лётчики ладошками самолёты изображают?Так может это учения максимально приближенные к боевым и он так имитирует заход русского бомбардировщика(ещё и голосом,да свистом изображает рёв самолёта и падение бомб) ?Тогда гранатомётчик молодец,ведь смотрите,ни один мускул не дрожит и он почти не смотрит на "самолёт",правда покраснел немного feel
        Громобой
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:16
          Ни чё се немного покраснел .... эта рожа продувного пропойцы, а если оно трезвенник, как после бани рожа красная!
          rocket757
  5. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 12:27
    Ключевые слова "обновят" и "углубят"......Закопать не хотят?
    Ingvar0401
  6. Foksvl (Владимир ) Сегодня, 12:34
    Чем бы дитя не тешилось. В войнушку играют лбы здоровые, шли бы работать.
    Foksvl
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