17:24 09 апреля
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Какие кадры с курсовой подготовки в США "засветили" офицеры ССО ВС Украины

Украинские военнослужащие сил специальных операций завершили обучение в рамках курсовой подготовки в Объединённом университете ССО США (JSOU) в штате Флорида. Длительность курсовой подготовки составляла ровно 2 недели. В качестве преподавателей выступали представители JSOU, которые учили украинских офицеров тактическому и стратегическому планированию операций по стандартам НАТО.

Из сообщения ГШ ВСУ:
На пути интеграции Вооруженных сил Украины в NATO существует много препятствий таких как - правовая составляющая, современное оснащение и вооружение, расхождение организационно-штатных структур подразделений и тому подобное. Но не менее важным элементом является совместимость стандартов и процедур планирования при совместных действиях. Поэтому командованием Сил специальных операций ВС Украины во взаимодействии с представителями Объединенного университета Сил специальных операций (Флорида) было инициировано проведение курсов по оперативному планированию для офицеров штабов командования и подчиненных воинских частей ССПО ВС Украины.


В частности, американскими преподавателями демонстрировались возможности беспилотной техники США. На одной из лекций шло обсуждение формата применения американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper.


Какие кадры с курсовой подготовки в США "засветили" офицеры ССО ВС Украины


Из этого можно сделать вывод, что США планируют в дальнейшем предоставлять ВСУ данные со своих беспилотных разведывательно-ударных средств для планирования спецопераций. Нетрудно догадаться, о какой территории для попытки реализации этих операций может идти речь.

Также имела место лекция из серии «Традиционная поддержка», когда американский преподаватель рассказывал украинским «курсантам» о взаимозависимости тех или иных подразделений при осуществлении запланированной штабом операции.



Украинские военнослужащие сдавали экзамен по составлению алгоритма, предусматривающего случаи действий при планировании спецопераций. Алгоритм должен был предполагать варианты запроса средств поддержки для завершения миссии, а также случаи, когда миссия может быть свёрнута. Среди причин прерывания операции, как свидетельствует алгоритм на фото, - «блэкаут» (авария в энергосистеме).



Командование ССО Украины:
Во время проведения курсов, слушатели получили теоретические знания и практические навыки по планированию специальных операций по стандартам и процедурам НАТО. Согласно Дорожной карты формирования и развития Сил специальных операций ВС Украины, в течение 2018-2020 годов запланировано приобретение ССПО полных оперативных и боевых возможностей, завершение переоснащения воинских частей и подразделений новейшими образцами вооружения и военной техники, а также завершение перевода ССПО на стандарты НАТО.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 13

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  1. Borik (Борис) Сегодня, 16:54
    Ну эти-то научат. как родину продавать.
    Borik
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:10
      Цитата: Borik
      ...Ну эти-то научат. как родину продавать...

      Насчёт Родину продавать не могу сказать. У кастрюлеголовых свои тараканы громыхают. Вполне возможно, что они горячо и истово любят то, что у них осталось.
      Другой вопрос который проходит в статье красной линией - натаскивание, снаряжение, планирование ССО ВСУ по стандартам НАТО.
      Это прелюдия к прямому подчинению структурам НАТО. Вне зависимости от того, войдёт ли страна 404 в НАТО или нет, ССО будет выполнять задачи поставленные из Брюсселя и Вашингтона.
      Соответственно мерины, получают прямой рычаг воздействия в подбрюшье России. Для любой дестабилизации, спецоперации, провокации - не будет необходимости рисковать шкурами своих солдат. Вновь испечённые сделают так, как прикажут. Тем более, что бы там ни говорили - а они такие же как мы. Ментально, религиозно, да даже на лицо одинаковые.
      Результаты этих "курсов" не заставят себя ждать. Надо быть к этому готовыми.
      Андрей К
  2. Александр War (Александр) Сегодня, 16:55
    Из этого можно сделать вывод, что США планируют в дальнейшем предоставлять ВСУ данные со своих беспилотных разведывательно-ударных средств для планирования спецопераций. Так над Донбассом и так летают RQ-4 Global Hawk
    Александр War
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 16:57
      Цитата: Александр War
      Из этого можно сделать вывод, что США планируют в дальнейшем предоставлять ВСУ данные со своих беспилотных разведывательно-ударных средств для планирования спецопераций.

      они это делают с самого начала конфликта.
      LSA57
  3. DEZINTO (Николай) Сегодня, 16:56
    Мне кажется они спали уже в середине лекции.....

    ok я понял,.....support тут support там, потом все перебазируются, и забираются группой вертолётов в назначенной точке.....
    DEZINTO
  4. синоби (Юрий) Сегодня, 16:57
    Все эти хвалёные стандарты НАТО работают только при семикратном преимуществе над противником.Да и то,только если у него нет ничего кроме старого АК в руках.И то не всегда.
    синоби
  5. трассер (Сергей) Сегодня, 16:57
    Грузин тоже учили учили, учили учили....в результате . " Бежали робкие грузины".. Ну это трусы то прирожденные, у них только "семеро одного не боятся" никода. Плавали, знаем.. А чему славян научат посмотрим. Навряд ли чему хорошему.
    трассер
  6. Громобой Сегодня, 16:59
    Заинтриговал заголовок про "засветили",но ничего секретного или просто интересного не узнал.Обычная учёба.Мы тоже своих союзников обучаем по собственным методикам и всегда стараемся прививать им наши стандарты.В случае с украинскими спецназовцами аналогичная ситуация,только учатся они в Америке,а не в России,вот и вся сенсация.
    Громобой
  7. Александр War (Александр) Сегодня, 17:01
    Тут надо внимательно следить за ВСУ ,как ни крути а перевооружение у них идет и уже в разведке применяют БПЛА в том числе и ударные,лучше переоценить противника ,чем не дооценить
    Александр War
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 17:09
    Ну уж теперь то свидомиты будут подыхать в котлах по всем канонам нато
    Дормидонт
  9. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 17:11
    2 недели для тех кто кое как владеет английским и вообще ни имеет ни опыта ни знаний это конечно "круто". Не зря к ним ездят инструктора из прибалтийских стран, хоть немного уровень боевой подготовки стал чуть выше плинтуса. Но цель вполне понятна. Теперь американские беспилотники не просто так будут летать над Донбассом, а будут передавать информации непосредственно укро-карателям для дешифровки.
    Vita VKO
  10. Кот_Кузя (Кузьма ) Сегодня, 17:17
    Хлопы учатся уму-разуму у панов :).
    Кот_Кузя
  11. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 17:24
    "Майдауны" и ССО страшная, гремучая смесь. Страшно аж жуть...
    Ingvar0401
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