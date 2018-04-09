Какие кадры с курсовой подготовки в США "засветили" офицеры ССО ВС Украины

На пути интеграции Вооруженных сил Украины в NATO существует много препятствий таких как - правовая составляющая, современное оснащение и вооружение, расхождение организационно-штатных структур подразделений и тому подобное. Но не менее важным элементом является совместимость стандартов и процедур планирования при совместных действиях. Поэтому командованием Сил специальных операций ВС Украины во взаимодействии с представителями Объединенного университета Сил специальных операций (Флорида) было инициировано проведение курсов по оперативному планированию для офицеров штабов командования и подчиненных воинских частей ССПО ВС Украины.

Во время проведения курсов, слушатели получили теоретические знания и практические навыки по планированию специальных операций по стандартам и процедурам НАТО. Согласно Дорожной карты формирования и развития Сил специальных операций ВС Украины, в течение 2018-2020 годов запланировано приобретение ССПО полных оперативных и боевых возможностей, завершение переоснащения воинских частей и подразделений новейшими образцами вооружения и военной техники, а также завершение перевода ССПО на стандарты НАТО.

Украинские военнослужащие сил специальных операций завершили обучение в рамках курсовой подготовки в Объединённом университете ССО США (JSOU) в штате Флорида. Длительность курсовой подготовки составляла ровно 2 недели. В качестве преподавателей выступали представители JSOU, которые учили украинских офицеров тактическому и стратегическому планированию операций по стандартам НАТО.Из сообщения ГШ ВСУ:В частности, американскими преподавателями демонстрировались возможности беспилотной техники США. На одной из лекций шло обсуждение формата применения американского разведывательно-ударного БПЛА MQ-9 Reaper.Из этого можно сделать вывод, что США планируют в дальнейшем предоставлять ВСУ данные со своих беспилотных разведывательно-ударных средств для планирования спецопераций. Нетрудно догадаться, о какой территории для попытки реализации этих операций может идти речь.Также имела место лекция из серии «Традиционная поддержка», когда американский преподаватель рассказывал украинским «курсантам» о взаимозависимости тех или иных подразделений при осуществлении запланированной штабом операции.Украинские военнослужащие сдавали экзамен по составлению алгоритма, предусматривающего случаи действий при планировании спецопераций. Алгоритм должен был предполагать варианты запроса средств поддержки для завершения миссии, а также случаи, когда миссия может быть свёрнута. Среди причин прерывания операции, как свидетельствует алгоритм на фото, - «блэкаут» (авария в энергосистеме).Командование ССО Украины: