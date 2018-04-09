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Сверхзащищённый квантовый канал связи. Технологии будущего от МГУ

Разработка учёных Московского государственного университета, связанная с созданием сверхзащищённого канала связи на основе технологии так называемого квантового шифрования, получает практическое применение. Речь идёт о так называемом «квантовом телефоне», который, по сути, представляет собой компьютерную систему с установленным оптико-электронным модулем (ЭОМ). В свою очередь ЭОМ соединяется напрямую с сервером квантового распределения ключей.

Нужно напомнить, что исследователи МГУ получили государственный грант на свою разработку в конце 2017 года.

На данный момент создана устойчивая функционирующая линия на основе квантового распределения ключей. Линию уже использует для своих нужд «Ростелеком», который посредством новых технологий обеспечивает передачу защищённого сигнала на расстояние более 30 км в Московской области (Ногинск – Павловский Посад). Генерация случайных чисел пока осуществляется на скорости до 100 Мегабит/с. При этом возможности линии куда больше этих значений. Специалисты исследовательского центра говорят о скорости кодирования информации до 10 Гигабит/с (и это только на первом этапе развития).


Защищённость линии обеспечивается уникальными свойствами квантовых состояний объекта. Если некий сторонний «наблюдатель» пытается измерить эти состояния (проникнуть в канал передачи данных), то такие состояния для него будут искажаться, что автоматически делает недоступной расшифровку существующими методами «классической» физики. Мало того, попытка дешифровки сигнала на линии мгновенно отслеживается, что может запустить алгоритм прекращения передачи сигнала или переход на альтернативную линию, однако при этом для сторон, обменивающихся ключами, информация не будет потеряна.

Как отмечают учёные, важность реализуемой технологии ещё и в том, что для передачи данных не понадобится привычная для операторов связи наземная инфраструктура – вышки, физические каналы связи, ретрансляционное оборудование. Процесс может осуществляться через спутники со специализированным оборудованием.

Некоторое время назад стало известно о том, что разработкой российских учёных заинтересовались в Южной Корее, где, как и в Китае, реализуют собственные квантовые (кубитовые) технологии при передаче информации.

Сверхзащищённый квантовый канал связи. Технологии будущего от МГУ


Одна из проблем, поиски решения которой ведутся специалистами, связана с температурными режимами устойчивой передачи сигнала и с затратами энергии, не позволяющими пока сделать систему компактной - в виде обычного "мобильника".

Использованы фотографии: МГУ
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Комментарии 32

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  1. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 17:38
    10 Гигабит/с
    Это вам не плюшки со стола тырить. Технология революционная надеюсь грамотно запатентуем и успешно будем продавать. Лишь бы китайцы в очередной раз не стырили.
    RASKAT
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 17:57
      Лиха беда начало.
      Не оскудевает наша Земля талантами.
      Андрей К
    2. gridasov Сегодня, 18:14
      В чем революционность？Что ушли от двоичной логики？Или передача бита информации осуществляется без эл.магнитного импульса，а значит большие обьемы информации при передаче или приеме не требуют пропорционального роста энергии？
      gridasov
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 19:27
        Вы имеете ввиду большие энергозатраты на трафик?
        И выделяемое тепло?
        И почему не революционность? Вроде пока ни у кого нет, только эксперименты...
        NN52
        1. gridasov Сегодня, 20:09
          Во- первых импульс это уже переменное магнитное поле , а переменные магнитные процессы вызывают рост температуры в транзисторе , проводниках и среде их окружающей. Во- вторых, банально просто понять , что любой импульс равно как и код нуждаются в создании нового места в пространстве , а значит и сам процесс сопровождается затратой энергии. Поэтому фундаментальный вопрос- как создать код соответствующий эл. магнитному импульсу , чтобы не было математической эквивалентности затраты энергии на единицу созданного "инфо" кода. Ведь и мы не сильно "потеем когда много думаем".
          Главное , что не надо ориентироваться на тех кто не имеет и не умеет. Ориентиры должны быть на нечто более.
          gridasov
      2. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 19:29
        Если некий сторонний «наблюдатель» пытается измерить эти состояния (проникнуть в канал передачи данных), то такие состояния для него будут искажаться, что автоматически делает недоступной расшифровку существующими методами «классической» физики. Мало того, попытка дешифровки сигнала на линии мгновенно отслеживается, что может запустить алгоритм прекращения передачи сигнала или переход на альтернативную линию, однако при этом для сторон, обменивающихся ключами, информация не будет потеряна.
        Да, такой вариант имеет место, но только при передаче пучка фотонов по оптическому кабелю. При передаче со спутника на землю пространственным лучом, диаметр пятна будет размером с площадь, если не больше и будет доступен всем, кто там находится. Так, что, фотонами по неволе придется делиться. И нифига вы не заметите перехват, вы сами создаете условия для его осуществления. Сколько можно об этом твердить!
        ШУРУМ -БУРУМ
        1. gridasov Сегодня, 20:17
          Более того . Что такое пучок фотонов? Высокопотенциальные процессы в плазме или фотонных процессах подобны закономерностям проходящим в гидро газо днамике. А именно потенциал пучка распределяется не только по его линейному вектору возмущения , но и радиальными процессами взаимодействия с той же средой и в самом пучке. Не знать этих закономерностей значить" тыкать пальцем в небо".В общем это связано с непредвиденными ситуациями когда одно решение создает больше проблем , чем сами решения.
          gridasov
    3. антивирус Сегодня, 18:57
      всё это чушь.
      есть только ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ+ПОЛУЧЕНИЯ БАБЛА.
      ЛИвашов давно сказал: сша всегда реализовывали свое техн преимущество, если оно появлялось.

      НУЖНА СМЕЛОСТЬ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАКИХ ПРОРЫВНЫХ РАЗРАБОТОК.
      а не слезы умиления "наши ученые смогли"
      НАГЛОСТЬ МИДОВЦЕВ И БАНКИРОВ В РОССИИ ЕСТЬ?
      для захвата новых "красных линий"( отстоять свои -мало)
      антивирус
      1. gridasov Сегодня, 20:22
        В любом случае , чтобы называть что-то революционным необходимо прежде всего иметь одно или несколько альтернативных взглядов на решение проблемы . А что у нас ? Берем одну безальтернативную идею и движемся в.... тупик.Мы порой даже не умеем создавать альтернативные теории как методики. В общем в будущее на старых методиках анализа и работы с большими объемами информации так не войти .
        gridasov
  2. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 17:42
    Одна из проблем, поиски решения которой ведутся специалистами, связана с температурными режимами устойчивой передачи сигнала и с затратами энергии, не позволяющими пока сделать систему компактной - в виде обычного "мобильника".
    Любое государство будет принципиально против невскрываемого мобильника...А потому не обольщайтесь... winked
    КВУ-НСвД
    1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 18:44
      Цитата: КВУ-НСвД
      Любое государство будет принципиально против невскрываемого мобильника...А потому не обольщайтесь...

      Я так понимаю, что данный тип связи для мобильников и не предназначен, скорее для каналов спецсвязи и военных.
      helmi8
      1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 19:59
        Цитата: helmi8
        Цитата: КВУ-НСвД
        Любое государство будет принципиально против невскрываемого мобильника...А потому не обольщайтесь...

        Я так понимаю, что данный тип связи для мобильников и не предназначен, скорее для каналов спецсвязи и военных.


        Знаете ли. прару лет назад один умелец в США придумал сверхзащиту для мобильных телефонов, обычных блэкберри и других.
        Предложил свои наработки правительству США - они отказались.
        Ему нужно было "отбивать" свои затраты - и раз все отказались - он вывел свою продукцию - на свободный рынок.
        Так вот.
        недавно его посадили в тюрьму.
        За что?
        За распространение наркотиков.
        Якобы наркодилеры стали покупать его телефоны...

        Суть такова и правда жизни такова - никому сверхзащищенные телефоны не нужны.
        Особенно если они не от придворной компании.
        ЗВО
  3. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 17:43
    "не позволяющими пока сделать систему компактной - в виде обычного "мобильника". "///

    Судя по фотке к статьте, до мобильника еще далековато - есть над чем работать.
    voyaka uh
    1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:49
      Алексей, так нам и покажут, что сейчас реально нароботано.
      Геркулесыч
    2. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:58
      Судя по фотке к статьте, до мобильника еще далековато - есть над чем работать.

      Это не для мобильника (СОРМ работать не будет) bully
      bk316
  4. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 17:48
    Развивать нужно это напровление, и нароботками, как и расчетами не с кем не делиться. Я бы вообще засекретил всю информацию, которой мы владеем, об подобных исследованиях в стране, а то и так по всем напровлениям в облости микроэлектроники, и перспективных технологий будущего мы далеко не на первом месте в плане практического использования результатов исследований.
    Геркулесыч
    1. bk316 (Владимир) Сегодня, 17:58
      Геркулесыч что случилось?
      Пишете по квантовой линии и к Вам подключились враги исказив информацию?
      Через слово ошибки ПРИЧЕМ ВСЕ ОДИНАКОВЫЕ (вместо а о)?
      bk316
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 18:03
        Кванты глючит непадеццццки. И от этого биты из байтов вываливаются.
        Пишет "о" - получается "а" laughing
        voyaka uh
      2. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 18:10
        Пишу с работы, машина в движении, поэтому не на те буквы поподаю, увы!
        Геркулесыч
  5. Симон (Вячеслав) Сегодня, 18:14
    Если некий сторонний «наблюдатель» пытается измерить эти состояния (проникнуть в канал передачи данных), то такие состояния для него будут искажаться, что автоматически делает недоступной расшифровку - Это практически недоступная посторонним лицам расшифровка данных, если не имеешь ключа к этому шифру.
    Симон
    1. KVIRTU (Григорий) Сегодня, 19:02
      Добыть ключи, независимо от типа канала связи - дело разведки. От технарей требуется подключение. А оптоволокно, по-сути, беззащитно. Микроисгиб, точечно снять внешнее, непрозрачное покрытие, наложить фотоприемник, и вперед. На сам канал , проходящую информацию, не влияет. Обнаруживается визуально. Масса серьезных организаций на этом проклолось.
      Как ни крути : физ. защита кабеля, своевременная смена ключей.
      KVIRTU
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 19:23
        Так вроде написали, что не будет никаких кабелей.. Приемопередатчик - спутник- приемопередатчик...
        Наподобие спутникового телефона...
        NN52
      2. ШУРУМ -БУРУМ (Аркадий) Сегодня, 19:33
        Упрощаете, Григорий! Вскрыв оболочку, вы создадите учечку фотонов и как раз это будет без проблем тут же обнаружено на приемной стороне. Стороны сразу же перейдут на резервное оптоволокно. Это уникальное Золотое Зернышко данной технологии передачи.
        ШУРУМ -БУРУМ
        1. KVIRTU (Григорий) Сегодня, 20:56
          Аркадий, Вы правы, конечно, но бнаруживать утечки фотонов, подсчитывать их количество на входе и выходе линии связи ...
          Интересно понастоящему то, чего китайцы достигли.
          У них сейчас спутник на орбите 500 км несет генератор пар запутанных ( взаимосвязанных) фотонов. ( современная оптика с единичными работает) Один излучается в точку а на земле, другой в б. За 1000 км по карте уже. В одном месте воздействуют на него, меняя поляризацию, и другой меняет соответственно. Звучит фантастически, но работает. Квантовой телепортации называют.
          KVIRTU
  6. KVIRTU (Григорий) Сегодня, 18:21
    "...говорить о том, что квантовая криптография обеспечит “абсолютную защиту” “на уровне физических законов” – неверно: эти же самые физические законы разрешают всевозможные утечки информации по побочным каналам, от которых необходимо защищаться вполне классическими методами. И тут, по сравнению с современными криптосистемами, ситуация никак не меняется..."
    Но в любом случае грант - это оборудование, приборы, расходные материалы для кафедр, стипендии для одаренных студентов, аспирантов и т.п.
    KVIRTU
  7. Комментарий был удален.
  8. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:36
    Вот Вам первые претенденты на совместное использование систем,Ю Корея и Китай,гарантов всех по боку.Слишком много на себя берут.
    APASUS
  9. М.Михельсон (Michael Antonov) Сегодня, 19:16
    Попытки реализовать квантовомеханические бредни в железе.
    Забавно будет на них всех посмотреть, когда хакеры всё-таки вскроют эти "сверхзащищенные" каналы, как консервную банку.
    М.Михельсон
    1. ЗВО (Алекс) Сегодня, 20:01
      Цитата: М.Михельсон
      Попытки реализовать квантовомеханические бредни в железе.
      Забавно будет на них всех посмотреть, когда хакеры всё-таки вскроют эти "сверхзащищенные" каналы, как консервную банку.


      А вы скажете как быстро вскрывается 256-битный ключ...??????????????
      ЗВО
  10. Radikal Сегодня, 19:27
    Разработка учёных Московского государственного университета, связанная с созданием сверхзащищённого канала связи на основе технологии так называемого квантового шифрования, получает практическое применение. Речь идёт о так называемом «квантовом телефоне», который, по сути, представляет собой компьютерную систему с установленным оптико-электронным модулем (ЭОМ). В свою очередь ЭОМ соединяется напрямую с сервером квантового распределения ключей.
    Нужно напомнить, что исследователи МГУ получили государственный грант на свою разработку в конце 2017 года.
    Сколково тихо отдыхает, и курит в сторонке? А, пардон - тихо продолжает "пилить" бюджет... . sad
    Radikal
  11. groks (Олег) Сегодня, 19:31
    Этому попилу бабла уже года два вроде. Торсионщики.
    groks
  12. Хорон (Харон) Сегодня, 20:19
    Разработка учёных Московского государственного университета, связанная с созданием сверхзащищённого канала связи на основе технологии так называемого квантового шифрования

    Квантовое шифрование, или как его ещё называют - квантовая криптография, является самым исследуемым направлением в квантовых технологиях во всём мире.
    Хорон
  13. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 20:21
    Я думаю, что в статье можно было бы сравнить защищенность передаваемой информации с : системой ЗАС (советского времени); ВЧ канала связи (тоже того периода); Гос.опознавания MAX - XII (США) и последней отечественной (не называю шифр).
    мичман
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