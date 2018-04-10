Сколько военнослужащих США потеряли при авиаинцидентах с 2013 года. Доклад

Мы перестали тренироваться столько, сколько нужно для успешных полётов. И это не могло не повлиять на нашу боеготовность. Это повлияло и на некоторые наши оборонные предприятия.

Сегодня мы пожинаем плоды сокращения расходов. Если мы останемся на этом пути, то есть серьёзные риски для дальнейшей потери жизней военнослужащих.

В США в течение полугода проводилось исследование, посвящённое подсчёту количества инцидентов со средствами американской военной авиации. Если верить итоговым результатам, то с 2013 года США потеряли 133 военнослужащих в результате крушений (по различным причинам) самолётов и вертолётов.При этом особо отмечается, что только за последние два месяца потери составили 16 военнослужащих в различных точках мира.Отмечено, что число аварийных ситуаций в американской авиации выросло примерно на 40% за последние 5 лет. Обозначаются аварийные ситуации с авиацией как в ВВС, так и в ВМС, включая авиацию корпусов морской пехоты.Бывший министр обороны Чак Хейгел сразу же обозначает причину, по которой число авиакатастроф в американской авиации пошло в рост. По словам Хейгела, причиной тому служит сокращение объёмов военного бюджета США с 2013 года до последнего времени.Хейгел:Генерал ВВС США Герберт Карлайл, которого в ВВС прозвали «ястребом»:Из доклада:Исследовано около 5,5 тыс. авиационных происшествий. 4 тыс. из них произошли с экипажами самолётов и вертолётов, включая различные виды пилотируемой авиации: истребителей, бомбардировщиков, военных транспортников, топливозаправщиков. Остальные инциденты произошли с беспилотниками. В 2013 году аварий было зафиксировано 656, а в 2017 – уже более 900.