12:20 10 апреля
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Сколько военнослужащих США потеряли при авиаинцидентах с 2013 года. Доклад

В США в течение полугода проводилось исследование, посвящённое подсчёту количества инцидентов со средствами американской военной авиации. Если верить итоговым результатам, то с 2013 года США потеряли 133 военнослужащих в результате крушений (по различным причинам) самолётов и вертолётов.

При этом особо отмечается, что только за последние два месяца потери составили 16 военнослужащих в различных точках мира.




Отмечено, что число аварийных ситуаций в американской авиации выросло примерно на 40% за последние 5 лет. Обозначаются аварийные ситуации с авиацией как в ВВС, так и в ВМС, включая авиацию корпусов морской пехоты.

Бывший министр обороны Чак Хейгел сразу же обозначает причину, по которой число авиакатастроф в американской авиации пошло в рост. По словам Хейгела, причиной тому служит сокращение объёмов военного бюджета США с 2013 года до последнего времени.

Хейгел:
Мы перестали тренироваться столько, сколько нужно для успешных полётов. И это не могло не повлиять на нашу боеготовность. Это повлияло и на некоторые наши оборонные предприятия.




Генерал ВВС США Герберт Карлайл, которого в ВВС прозвали «ястребом»:
Сегодня мы пожинаем плоды сокращения расходов. Если мы останемся на этом пути, то есть серьёзные риски для дальнейшей потери жизней военнослужащих.


Из доклада:
Исследовано около 5,5 тыс. авиационных происшествий. 4 тыс. из них произошли с экипажами самолётов и вертолётов, включая различные виды пилотируемой авиации: истребителей, бомбардировщиков, военных транспортников, топливозаправщиков. Остальные инциденты произошли с беспилотниками. В 2013 году аварий было зафиксировано 656, а в 2017 – уже более 900.

Использованы фотографии: epicalm.com
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Комментарии 14

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  1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 08:42
    выросло примерно на 40%
    а все из-за недостатка финансирования. Короче : Деньги давай !
    Uncle Lee
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:50
      Цитата: Uncle Lee
      Короче : Деньги давай !

      желательно на персональный счёт в банке
      LSA57
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 09:05
      да мать их , откуда у них недостаток ? у них 700 лярдов бюджет , по ходу больше чем у всей планеты , а им все мало и мало .
      они деньги там че , лопатой жрут в три горла ?
      просто экспл
    3. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:08
      Машины поди тоже не все новые.а может какой нибудь техник-трансгендер гайку не закрутил
      vkl.47
    4. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:19
      Техника стареет, персонал тупеет.
      Yrec
  2. Vard Сегодня, 08:42
    Как всегда в случае чего всегда виноват лётный состав... как там... ошибка пилотирования... а то что техника откровенное... продукт жизнедеятельности мамонта... это даже не рассматривают... как же... сделано в США...
    Vard
  3. Волька Сегодня, 09:00
    мало, очень мало
    Волька
  4. anjey (Андрей) Сегодня, 09:12
    5-ю роту «Ратибор», которая шла первой на самом деле расхерачили в мясо именно из арты. Но потом со стороны завода, где прямо перед началом бойни был поднят американский флаг, добивать 5-ку вышли американские спецназовцы.

    Увидев, что после арт-атаки конкретно на подступах к заводу воевать не с кем, спецназеры-янки начали гоняться за выжившими отступавшими, и в, проснувшемся внезапно, азарте выдвинулись дальше вперед, где и наткнулись на еще одну роту ЧВК, которая называется «Карпаты».

    Как бы странно ни звучало, в «Карпатах» воюют в основном парни из Донбасса. Типично военная ирония. Арта их не особо потрепала, ребята находились на другом фланге, быстро очухались и завидев америкосов дали им бой.

    Во время столкновения лоб в лоб на ближней дистанции запрашивать поддержку арты и авиации бессмысленно - погибнешь под дружественным огнем. Это вам в любой учебке расскажут. Вот и пришлось американцам воевать лицом к лицу непосредственно на земле.

    Бой был жестким и не в пользу спецназа США. По данным источника WarGonzo невозвратные потери американцев составили до 20 человек. Ну я, надеюсь, вы понимаете, что для спецназа потерять двадцать бойцов - это не то же самое, что для пехоты. Получив звездюлей от российских чвкашников с украинскими паспортами спецназеры-янки вынуждены были панически бежать обратно на завод. В ближнем бою выхватили они не по-детски. Привет от Русского Мира.
    один день февраля 2018....https://m.vk.com/syriantube
    anjey
    1. Дядя Ваня Сусанин (Иван) Сегодня, 09:34
      Брехня. (с).
      Дядя Ваня Сусанин
      1. anjey (Андрей) Сегодня, 09:52
        Ах это вы Рабинович ,вы даже себе не верите ,как там вас по матушке Фома Рабинович ???
        anjey
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:38
    включая авиацию корпусов морской пехоты.

    Эти у них, походу, идут на призовое место. Одних только "Bell V-22 Osprey" завалили сколько, вместе с народом...
    a.s.zzz888
  6. ланс Сегодня, 09:39
    если благоразумие не восторжествует, могут увезти 200 после ракетатаки в разы больше. эсминцы разворачивают в 60 милях от брега. а у серийцев там бастион.
    ланс
  7. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 09:46
    Если верить итоговым результатам, то с 2013 года США потеряли 133 военнослужащих в результате крушений (по различным причинам) самолётов и вертолётов.

    133 за 5 лет это много или мало? Для ответа на этот вопрос надо знать общее количество военнослужащих перевезенных воздухом и общиее количество часов налета экипажей.

    ПС
    Наблюдал как в конце 90-х американцы грузили провиант на свой вертолетоносец стоящий у стенки причала в порту Хайфы. Чинуками. request
    профессор
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:50
    Мелочь, а приятно
    Дормидонт
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