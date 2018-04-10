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Представитель ЕС: Европа не станет терпеть агрессивное поведение России
После покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Британии, Европа вместе с международным сообществом стала предпринимать реальные шаги против РФ, дабы показать ей, что её поведение на международной арене неприемлемо, приводит ИноТВ слова вице-председателя Европейской комиссии, бывшего премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса.
По его мнению, Брюсселю удалось донести до Москвы мысль о том, что терпеть её действия она не собирается.
Отношения с Россией можно наладить, но для этого необходима взаимная готовность к переговорам, считает он.
В связи с делом Скрипаля появились определённые опасения – речь же, всё-таки, идёт о применении химического оружия на европейской территории, так что случай весьма беспрецедентный, и на это определённо должен быть дан какой-то ответ. И я вижу, что ЕС вместе с другими членами международного сообщества реально даёт такой ответ, вводя определённые контрмеры и демонстрируя России, что такое поведение неприемлемо,сказал Домбровскис в интервью CNBC.
По его мнению, Брюсселю удалось донести до Москвы мысль о том, что терпеть её действия она не собирается.
Я думаю, что Европа ясно дала понять, что не будет терпеть агрессивное поведение какого-либо рода со стороны России, которое она ясно продемонстрировала посредством агрессии против Украины, захвата Крыма, конфликта в Донбассе – а теперь ещё и появились опасения в связи с делом Скрипаля. Как мне кажется, очень важно, чтобы ЕС и международное сообщество в целом реагировали на подобное поведение,отметил представитель Еврокомиссии.
Отношения с Россией можно наладить, но для этого необходима взаимная готовность к переговорам, считает он.
Конечно, отношения сейчас сложные, но чтобы их улучшить, обе стороны должны быть готовы вступить в конструктивный диалог и прекратить агрессивное поведение. Пока, как видно, с этим есть кое-какие проблемы,заключил Домбровскис.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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