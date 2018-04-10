Представитель ЕС: Европа не станет терпеть агрессивное поведение России

В связи с делом Скрипаля появились определённые опасения – речь же, всё-таки, идёт о применении химического оружия на европейской территории, так что случай весьма беспрецедентный, и на это определённо должен быть дан какой-то ответ. И я вижу, что ЕС вместе с другими членами международного сообщества реально даёт такой ответ, вводя определённые контрмеры и демонстрируя России, что такое поведение неприемлемо,

Я думаю, что Европа ясно дала понять, что не будет терпеть агрессивное поведение какого-либо рода со стороны России, которое она ясно продемонстрировала посредством агрессии против Украины, захвата Крыма, конфликта в Донбассе – а теперь ещё и появились опасения в связи с делом Скрипаля. Как мне кажется, очень важно, чтобы ЕС и международное сообщество в целом реагировали на подобное поведение,

Конечно, отношения сейчас сложные, но чтобы их улучшить, обе стороны должны быть готовы вступить в конструктивный диалог и прекратить агрессивное поведение. Пока, как видно, с этим есть кое-какие проблемы,