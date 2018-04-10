12:24 10 апреля
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Представитель ЕС: Европа не станет терпеть агрессивное поведение России

После покушения на бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь в Британии, Европа вместе с международным сообществом стала предпринимать реальные шаги против РФ, дабы показать ей, что её поведение на международной арене неприемлемо, приводит ИноТВ слова вице-председателя Европейской комиссии, бывшего премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса.



В связи с делом Скрипаля появились определённые опасения – речь же, всё-таки, идёт о применении химического оружия на европейской территории, так что случай весьма беспрецедентный, и на это определённо должен быть дан какой-то ответ. И я вижу, что ЕС вместе с другими членами международного сообщества реально даёт такой ответ, вводя определённые контрмеры и демонстрируя России, что такое поведение неприемлемо,
сказал Домбровскис в интервью CNBC.


По его мнению, Брюсселю удалось донести до Москвы мысль о том, что терпеть её действия она не собирается.

Я думаю, что Европа ясно дала понять, что не будет терпеть агрессивное поведение какого-либо рода со стороны России, которое она ясно продемонстрировала посредством агрессии против Украины, захвата Крыма, конфликта в Донбассе – а теперь ещё и появились опасения в связи с делом Скрипаля. Как мне кажется, очень важно, чтобы ЕС и международное сообщество в целом реагировали на подобное поведение,
отметил представитель Еврокомиссии.

Отношения с Россией можно наладить, но для этого необходима взаимная готовность к переговорам, считает он.

Конечно, отношения сейчас сложные, но чтобы их улучшить, обе стороны должны быть готовы вступить в конструктивный диалог и прекратить агрессивное поведение. Пока, как видно, с этим есть кое-какие проблемы,
заключил Домбровскис.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 50

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  1. Vard Сегодня, 08:57
    Всё это напоминает наше отношение к самооброне... Нельзя бить грабителя по голове... он ей ест... А если серьёзно... По-моему их больше всего возмущает что Россия в кои то веки начала отстаивать свои национальные интересы...
    Vard
    1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 08:58
      Эх давно по Европе русские казаки не гуляли , расслабились евродауны yes .
      Spartanez300
      1. Монос (Виктор) Сегодня, 09:02
        Пока, как видно, с этим есть кое-какие проблемы,

        Кое-какие? Да проблемы огромные! И эти проблемы в том, что в ЕС есть такие страны, как Латвия, Литва, Эстония и Польша. Ничего из себя не представляющие, но о-о-очень вонючие.
        Монос
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 09:20
          Цитата: Монос
          в ЕС есть такие страны, как Латвия, Литва, Эстония и Польша. Ничего из себя не представляющие, но о-о-очень вонючие.

          Виктор приветствую hi Лимитрофобы ну оочень суровы laughing
          vovanpain
          1. Монос (Виктор) Сегодня, 09:34
            Доброе утро, Владимир hi
            Думаю, Трамп так и не понял, почему Прибалтику представляют сразу три человека. laughing
            Монос
          2. assa67 (андрей) Сегодня, 12:11
            ....мыши-девственницы,50 копеек пучок,будете брать?"-разговор в публичном зверином доме...
            assa67
      2. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:18
        Очередная говорящая голова с откаченными мозгами.
        Yrec
        1. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 10:35
          Цитата: Yrec
          Очередная говорящая голова с откаченными мозгами.

          И еще недавно эта голова отзывалась на фамилию что-то типа Домбровский., которую легко сменила на "европейскую".
          AlexVas44
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:21
        Цитата: Spartanez300
        Эх давно по Европе русские казаки не гуляли ,

        ну и, что там делать? дома дел невпроворот, нехватало ещё им носы вытирать
        LSA57
      4. 97110 (николай) Сегодня, 09:31
        Цитата: Spartanez300
        расслабились евродауны

        Или соскучились? Европкам нравится - не злые, здоровые, . без жён.
        97110
    2. Logall (Александр) Сегодня, 09:00
      Вся суть не в риторике, а в его источнике!
      слова вице-председателя Европейской комиссии, бывшего премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса.

      Это ни есть мнение объединённой Европы, а отдельного, русофобского чиновника!
      Logall
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 09:22
        сказал Домбровскис в интервью

        отметил представитель Еврокомиссии

        заключил Домбровскис

        Брюссель с Вашингтоном долго ждали результатов введённых против России санкций, кричали о российской пропаганде.
        Теперь в ход пошли фейковые "новости" и неприкрытый шантах.
        stalkerwalker
      2. 97110 (николай) Сегодня, 09:40
        Цитата: Logall
        а отдельного, русофобского чиновника!

        И не просто русофоба, а рождённого в СССР. Значит, боится, что настоящие европейцы будут копать его семейную историю и обязательно найдут там десяток-другой латышских стрелков, кокнувших Мирбаха и промахнувшихся по Рейли. На худой конец десяток-другой эсесовцев, по ошибке кокнувших сотню-другую евреев.
        97110
    3. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 09:04
      Если было бы с кем договариваться процесс давно бы уже шел .
      Spartanez300
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:22
        Цитата: Spartanez300
        Если было бы с кем договариваться процесс давно бы уже шел .

        договариваемся. с немцами. за углом. отсюда и "Северный поток 2"
        LSA57
      2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:26
        Цитата: Spartanez300
        Если было бы с кем договариваться процесс давно бы уже шел .

        вспомнил дату laughing
        LSA57
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:20
          Отказалась вступать в Евросоюз и
          вступила вассальной областью в Золотую Орду (на 200 лет).
          У смелого Александра Невского, я понимаю, был нелегкий выбор. recourse Нельзя его судить сегодняшними мерками.
          Вначале он был в переписке с Папой Римском: "что ему достанется
          за переход в католичество?" Папа не мог ему издалека много обещать.
          А крайне опасные монголы были под боком. И он решил поехать к хану за ярлыком.
          Церемония там была унизительная (лучше не вспоминать), зато монгольское
          войско - в союзниках. За ежегодную дань.
          voyaka uh
          1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:53
            Цитата: voyaka uh
            А крайне опасные монголы были под боком. И он решил поехать к хану за ярлыком.
            Церемония там была унизительная (лучше не вспоминать),

            да как вы всё запомнили только? belay не голова, а ума палата.
            ток мил человек не вспомнит как эти которые "под боком" на Русь попали? не десяток, а много тысяч. как они всю эту ораву через пустыню, повторяю, пустыню переправили? где они столько провизии держали? где запасы воды? цистерны везли с собой?
            даже сейчас, в ХХI веке эспедиция через пустыню непростое дело.
            ну и вопрос на засыпку, где они которые "под боком" и где Русь?
            тут одним которые гегемоны, тоже всего около трёх сотен лет, а форсу... так ведь могут повторить судьбу монголов. те за пустыней, эти за большой лужей
            LSA57
          2. stariy (Шведов Андрей Иванович) Сегодня, 12:08
            Папа вообще ничего обещать никому нимог . Он сам так испугался Орды что предлогал себя Батыю в качестве смотрителя соколов ... читайте книжки ...
            stariy
    4. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 09:12
      Да не каких скрипачей не травили.снотворным накачали и вывезли в неизвестном направлении.улики включая животных тупо кремировали.нету никакого новичка.есть злой газ "ШЕПТУН"
      vkl.47
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:25
        Зачем таким головам думать, у них есть программа действия!
        Нашим надо было думать вчера и тож программу действия готовить!
        Сейчас бы выложили готовую программу противодействия, тогда б мы хоть могли подумать, что у нашего правительства есть то, в отсутствии чего мы обвиняем их западных партнёров!
        Всё грутсно, и те и другие соревнуются за звание у кого черепная коробка самая пустая!
        Нам от этого легче будет?
        rocket757
    5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 09:20
      Цитата: Vard
      По-моему их больше всего возмущает что Россия в кои то веки начала отстаивать свои национальные интересы...

      возмущает прежде всего этого чиновника и остальных из "могучей кучки" трибалтии. остальная гейропа только делает вид, чтобы хозяин не сильно давил
      LSA57
  2. Комментарий был удален.
  3. Хагалаз (Роман) Сегодня, 08:58
    Боевой хомячёк (ну правда, всмотритесь) решил подать голос.
    Хагалаз
  4. andranick (Андрей) Сегодня, 08:58
    Я думаю, что Европа ясно дала понять, что не будет терпеть агрессивное поведение какого-либо рода со стороны России

    Я не поэт, но я скажу стихами:
    Идите на х.. мелкими шагами!
    andranick
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:59
    ПрибАлтайские шавки продолжают визгливо тявкать из под забора? Пускай. У нас память хорошая... wassat
    Горный стрелок
  6. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:00
    Европа?! Я вас умоляю.... Будет терпеть всё то, что ей скажут.
    И будет делать то, что ей скажут. Если полосатые собаки скажут Европе самоубиться - я не сомневаюсь, что, поплачет, поплачет и сделает...
    А вот эти гавканья лимирофов... А стоят ли они того, что бы на них обращать внимание?
    КОТ БАЮН
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 09:04
    Уж кому кому, а потомкам эсэсовцев и добровольных помощников фюрера заткнуться бы и помолчать.
    Altona
  8. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 09:12
    И что вы сделаете-то ущербные?
    Azazelo
  9. Pacifist (Виктор) Сегодня, 09:12
    О чем этот продажный неумный человек вообще вещает? Какое агрессивное поведение? Доказательства в студию.
    Pacifist
  10. DEZINTO (Николай) Сегодня, 09:12
    Конечно, отношения сейчас сложные, но чтобы их улучшить, обе стороны должны быть готовы вступить в конструктивный диалог

    Ну так они может с себя начнут ? А - то трудно разговаривать с паталогически напуганными и перманентно завоёванными странами.....у них же шизофрения какая-то, как с такими разговаривать?

    Если даже (чушь какая, но ладно поразмышляем с шизиком) взять такую точку зрения что на них вот-вот нападут, то можно вопрос - на....!!! Зачем России такой геморой - в виде этих прибалтов несчастных....последнее что там осталось - это порты, но и они уже не нужны!
    Может Литва, Латвия и Эстония для разнообразия посмотрят на себя со стороны?
    И так же для разнообразия перестанут устраивать парады сс на своих улицах- чем очевидно бесят Россию....вот тогда это был бы первый шаг к диалогу....
    DEZINTO
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:28
      Когда не знаешь ничего, не умеешь ничего и ваще голова пустая, вступают в конструктивный диалог!
      Я ж говорю, соревнование, тупой ещё тупее!
      Хотя, как денешку тырить, все сразу такими мудрыми становятся!
      rocket757
  11. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:15
    Что это за голубое существо?
    Dashout
  12. ланс Сегодня, 09:15
    никак толерантности жду? россия не латвия, пукнет европе и противогазы не понадобятся.
    ланс
  13. Коллега (Степанов Олег Геннадьевич) Сегодня, 09:22
    Не говорите нам что делать - не будете знать куда вам идти.......
    Коллега
  14. Masya Masya (Марина) Сегодня, 09:32
    бывшего премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса.

    Вот где собака порылась....
    Masya Masya
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:35
      Masya Masya (Марина) Сегодня, 09:32 Новый
      бывшего премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса.
      Вот где собака порылась....

      hi ! ... потом задрала ногу и.... с облегчением, таки!
      a.s.zzz888
  15. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:34
    вице-председателя Европейской комиссии, бывшего премьер-министра Латвии Валдиса Домбровскиса.

    Шавке дан приказ. laughing И кто бы сомневался в его исполнении. bully
    a.s.zzz888
  16. Пленник (Айрат) Сегодня, 09:35
    Ну, ладно не станете. А что делать-то будете? Зубами будете скрепеть или ещё кого траванете?
    Пленник
  17. ioan-e (Борис) Сегодня, 09:40
    Прибалтийская шавка в своем репертуаре laughing Интересно, а как именно это шавка не будет терпеть?
    ioan-e
  18. костя1 (константин) Сегодня, 09:41
    Не будет терпеть Европа-пусть не терпит laughing -выпьет яду или убьется головой об стену. laughing
    костя1
  19. notturne (Евлампий Задумчивый) Сегодня, 09:43
    Никак не пойму какая цель писАть такие заголовки? Рассчитываешь на что серьезное, а в статье ни о чём... Это как сук под собой рубить - адекватные люди просто перестанут читать такой источник новостей. Напоминает Яндекс Дзен - новостную ленту для подростков.
    notturne
  20. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:55
    Ни чего, до следующей аномально холодной зимы подождём, там эти Евролохи сами прибегут, с предложением переговоров о улучшении отношений.
    Вадим237
  21. jncnfdybr (gtnh) Сегодня, 09:57
    Да сильный шпрот. Куда конь с копытом, туда и рак с клешней.
    jncnfdybr
  22. Окорок (джон) Сегодня, 10:04
    а что они сделают? войну что ли нам объявят?
    Окорок
  23. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 10:10
    Потерпите, и ещё как потерпите. Мелкое хамло, выступающее против России, под заокеанским крылышком орлана-стервятника. Потерпите...
    Сергей-8848
  24. HMR333 (Владимир) Сегодня, 10:29
    от питушара! если бы поведения было агрессивным вы бы уже на цырлах ходили !
    HMR333
  25. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 11:06
    Конечно, отношения сейчас сложные, но чтобы их улучшить, обе стороны должны быть готовы вступить в конструктивный диалог и прекратить агрессивное поведение. Пока, как видно, с этим есть кое-какие проблемы, заключил Домбровскис.

    Мы - за. Начинайте выходить из своего сумасшествия и попробуйте найти слова для нормального диалога, не диктата. Диктовать нам сегодня крайне затруднительно для вас.
    nesvobodnye
  26. Сергей956 (Сергей) Сегодня, 11:18
    Такое ощущение, что в Европе живут одни мазохисты. Они долго машут кулаками у России перед носом, затем получают от России пинков по полной и успокаиваются на несколько десятилетий. Затем всё повторяется. Наверное им нравится, когда их больно бьют?
    Сергей956
  27. DPN (ДПН) Сегодня, 11:26
    А куда они на хрен денутся ,лишь бы наши правители не подвели .
    DPN
  28. Anchonsha (Anchonsha) Сегодня, 11:40
    Святой человек по суждениям... Только вот действия этого человека в сожительстве в качестве пуделька ( не в дружбе) со США не святые совсем
    Anchonsha
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