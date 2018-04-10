12:20 10 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Охрану границы с Мексикой усилит нацгвардия Техаса

По меньшей мере тысяча солдат национальной гвардии будут направлены властями Техаса на границу с Мексикой, передает РИА Новости сообщение губернатора штата Грега Эбботта.



Губернатор отметил, что в настоящее время на границе уже находятся 250 военнослужащих.


По его словам, бойцы нацгвардии будут вооружены.

Всегда, когда они будут находиться там, где кто-то очень опасный может вступить с ними в конфликт, они будут вооружены. Наша национальная гвардия будет полностью способна себя защитить,
заявил Эббот в эфире радио KTSA.

Ранее Дональд Трамп сообщил, что направит на охрану границы до 4-х тысяч гвардейцев из разных штатов, которые будут находиться там до тех пор, пока не завершится строительство стены.

Нацгвардия – один из видов вооруженных сил США. Она имеет двойное подчинение: федеральным властям и руководству конкретного штата, в котором дислоцированы ее подразделения.

Напомним, предотвращение проникновения нелегалов на территорию США – одно из предвыборных обещаний Трампа.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
4

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 13

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:14
    Пусть охраняют всё равно там всё куплено. Для нового игрока потесняется и поделятся.
    ul_vitalii
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 10:44
      Зелёный свет дали на отстрел любителей текилы и гераина
      vkl.47
      1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 11:44
        ну дак демократия в действии,за океаном бардак,БВ пылает,в европу стада бородатых ломятся и т.п.,а у себя ни ни,никого лишнего,даже того у кого эту землю отжали,мрази двуличные.
        Ратник с пулеметом
  2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 10:18
    А великая стена трампа? Распилили уже? recourse
    Masya Masya
    1. Alexey RA (Алексей) Сегодня, 10:21
      Неее... просто ещё не успели набрать достаточное число мексиканских нелегалов на её постройку. smile
      Alexey RA
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:27
        Не, - просто мексиканские нелегалы продают стройматериалы которые им дают на постройку стены.

        Где- то в Техасе уже пара десятков домов построены, из качественной армированной стали....с колючей проволокой... laughing
        DEZINTO
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:32
          Кролик там всё крутился, с его подачи smile . Марина, здравствуй! love
          ul_vitalii
  3. костя1 (константин) Сегодня, 10:26
    "Наша национальная гвардия будет полностью способна себя защитить" laughing -ну слава богу-сама себя может защитить. laughing
    костя1
  4. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 11:17
    А может мексиканцам каких нибудь пушек подбросить? Ну, шлют же мерикосы украинским братьям джавелины... И нацгвардии веселей будет, а то уж больно муторный пейзаж на той самой границе. Скукотища.
    ochakow703
  5. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 11:24
    без Яценюка не построят
    bogart047
  6. Blue Fox Сегодня, 11:45
    Блин, ну когда уже наша Нацгвардия будет охранять границу с Мексикой :(
    Blue Fox
    1. костя1 (константин) Сегодня, 11:54
      А с Канадой не надо? laughing
      костя1
  7. assa67 (андрей) Сегодня, 12:05
    забавно"4 тыс.нацгвардецев будут находиться там,пока строительство стены не будет закончено"...это мексиканских гастриков переименовали в гвардейцев и нормально получилось,еще и вооружили,чтобы погранцы спи...ворованные стройматериалы не отбрали laughing
    assa67
Картина дня