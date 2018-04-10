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Охрану границы с Мексикой усилит нацгвардия Техаса
По меньшей мере тысяча солдат национальной гвардии будут направлены властями Техаса на границу с Мексикой, передает РИА Новости сообщение губернатора штата Грега Эбботта.
Губернатор отметил, что в настоящее время на границе уже находятся 250 военнослужащих.
По его словам, бойцы нацгвардии будут вооружены.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что направит на охрану границы до 4-х тысяч гвардейцев из разных штатов, которые будут находиться там до тех пор, пока не завершится строительство стены.
Нацгвардия – один из видов вооруженных сил США. Она имеет двойное подчинение: федеральным властям и руководству конкретного штата, в котором дислоцированы ее подразделения.
Напомним, предотвращение проникновения нелегалов на территорию США – одно из предвыборных обещаний Трампа.
Губернатор отметил, что в настоящее время на границе уже находятся 250 военнослужащих.
По его словам, бойцы нацгвардии будут вооружены.
Всегда, когда они будут находиться там, где кто-то очень опасный может вступить с ними в конфликт, они будут вооружены. Наша национальная гвардия будет полностью способна себя защитить,заявил Эббот в эфире радио KTSA.
Ранее Дональд Трамп сообщил, что направит на охрану границы до 4-х тысяч гвардейцев из разных штатов, которые будут находиться там до тех пор, пока не завершится строительство стены.
Нацгвардия – один из видов вооруженных сил США. Она имеет двойное подчинение: федеральным властям и руководству конкретного штата, в котором дислоцированы ее подразделения.
Напомним, предотвращение проникновения нелегалов на территорию США – одно из предвыборных обещаний Трампа.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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