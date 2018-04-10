12:22 10 апреля
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ФСБ отчиталась о работе с начала года

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета отчитался о работе ведомства. В частности Бортников заявил о предотвращении в марте теракта в одном из торговых центров Саратова.

ФСБ отчиталась о работе с начала года


Организаторов теракта силовики ликвидировали при попытке задержания. У членов ячейки ИГИЛ* нашли оружие и взрывное устройство мощность около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.


Также спецслужбам удалось предотвратить два теракта на избирательных участках в день выборов президента. Одна атака готовилась в Ингушетии, другая — в Башкирии.

Организаторов первого теракта силовики уничтожили во время контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления. Двух членов радикальной группировки, готовивших атаку в Уфе, задержали. У них нашли два самодельных взрывных устройства большой мощности.

По словам Бортникова, всего за первый квартал силовики предотвратили шесть терактов и ликвидировали 12 бандитских ячеек. Спецслужбы задержали 189 и уничтожили 15 "бандитов и их пособников", добавил глава ФСБ.

ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.

Использованы фотографии: © kremlin.ru / Пресс-служба Президента России
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Комментарии 10

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  1. самый главный Сегодня, 11:20
    А когда бандеровцев ликвидируют??? Россия разорвана на части. Частично оккупирована. И пока это продолжается, работать и работать... Россия тогда станет опять великой, когда произойдет воссоединение страны. а до этого, так и будут всякие тявкать на неё.
    самый главный
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:24
      Армию надо привлекать, а уж эти ребята зачистят и доведут всё до ума.
      ul_vitalii
    2. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 11:25
      Молодцы ФСБ , реально делают свою работу .
      Spartanez300
  2. Masya Masya (Марина) Сегодня, 11:20
    Работайте, братья!!!
    Masya Masya
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:27
    Молодцы! Хорошо работаете братья! good wink
    Симон
  4. Симон (Вячеслав) Сегодня, 11:28
    Цитата: самый главный
    А когда бандеровцев ликвидируют??? Россия разорвана на части. Частично оккупирована. И пока это продолжается, работать и работать... Россия тогда станет опять великой, когда произойдет воссоединение страны. а до этого, так и будут всякие тявкать на неё.

    Пока время не наступило! Но подготовка идет. wink
    Симон
  5. Rossia (Ivan) Сегодня, 11:32
    писать ФСб это новая - старая мода, как ВКПб? Федеральная Служба Большевиков! звучит)
    Rossia
  6. taiga2018 (Макар) Сегодня, 11:34
    борьба с терроризмом это конечно задача№1 для ФСБ,но что то не слышно про борьбу с попытками влиять на наши выборы извне,про тех кого называют "пятой колонной",или мы всё ещё продолжаем играть в любимую западную игру в демократию и боимся называть вещи своими именами,а главное делать это вслух...
    taiga2018
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 12:01
      Эта пятая колонна себя так зарекомендовала, что повлиять она ни на что не может. Да и сама власть делает много того, что людям, мягко говоря, не очень нравится. Чтобы все были за власть, нужно ей сильно поработать над внутренней политикой.
      Ушлый_башкорт
      1. taiga2018 (Макар) Сегодня, 12:06
        Цитата: Ушлый_башкорт
        Чтобы все были за власть,

        все за власть никогда не бывают,но вот поработать над внутренней политикой надо...
        taiga2018
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