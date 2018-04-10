ФСБ отчиталась о работе с начала года

Директор ФСБ Александр Бортников на заседании Национального антитеррористического комитета отчитался о работе ведомства. В частности Бортников заявил о предотвращении в марте теракта в одном из торговых центров Саратова.Организаторов теракта силовики ликвидировали при попытке задержания. У членов ячейки ИГИЛ* нашли оружие и взрывное устройство мощность около трех килограммов в тротиловом эквиваленте.Также спецслужбам удалось предотвратить два теракта на избирательных участках в день выборов президента. Одна атака готовилась в Ингушетии, другая — в Башкирии.Организаторов первого теракта силовики уничтожили во время контртеррористической операции при оказании вооруженного сопротивления. Двух членов радикальной группировки, готовивших атаку в Уфе, задержали. У них нашли два самодельных взрывных устройства большой мощности.По словам Бортникова, всего за первый квартал силовики предотвратили шесть терактов и ликвидировали 12 бандитских ячеек. Спецслужбы задержали 189 и уничтожили 15 "бандитов и их пособников", добавил глава ФСБ.ИГИЛ* - террористическая организация, запрещенная в России.