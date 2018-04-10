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США собираются поставить гособлигации РФ вне закона
Стало известно о том, что в Конгрессе США готовится очередная санкционная мера в отношении России. На сей раз речь идёт о том, чтобы запретить американским гражданам проводить какие-либо сделки с российскими суверенными облигациями.
Согласно проекту закона, предложенного американским Конгрессом, запрет предполагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций. Речь идёт о дате 6 апреля, когда ограничительные меры были введены против представителей власти и крупного бизнеса РФ.
Сделки будут блокироваться с теми гособлигациями, которые выпущены через полгода после введения санкционной меры.
Таким образом, США собираются нанести дополнительный удар по кредитно-финансовому сектору России, чтобы максимально осложнить процесс кредитования в первую очередь для ряда государственных компаний и концернов.
В то же время это нанесёт удар и по американским спекулянтам, которые привыкли использовать рыночную динамику в России для достижения своих целей по получению прибыли. Удар может быть нанесён по таким спекуляционным "институтам" как небезызвестный псевдоинвестпроект Билла Браудера, скрывающегося от российского правосудия.
Согласно проекту закона, предложенного американским Конгрессом, запрет предполагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций. Речь идёт о дате 6 апреля, когда ограничительные меры были введены против представителей власти и крупного бизнеса РФ.
Сделки будут блокироваться с теми гособлигациями, которые выпущены через полгода после введения санкционной меры.
Таким образом, США собираются нанести дополнительный удар по кредитно-финансовому сектору России, чтобы максимально осложнить процесс кредитования в первую очередь для ряда государственных компаний и концернов.
В то же время это нанесёт удар и по американским спекулянтам, которые привыкли использовать рыночную динамику в России для достижения своих целей по получению прибыли. Удар может быть нанесён по таким спекуляционным "институтам" как небезызвестный псевдоинвестпроект Билла Браудера, скрывающегося от российского правосудия.
Использованы фотографии: kompravda.eu
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