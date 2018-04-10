18:03 10 апреля
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США собираются поставить гособлигации РФ вне закона

Стало известно о том, что в Конгрессе США готовится очередная санкционная мера в отношении России. На сей раз речь идёт о том, чтобы запретить американским гражданам проводить какие-либо сделки с российскими суверенными облигациями.

Согласно проекту закона, предложенного американским Конгрессом, запрет предполагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций. Речь идёт о дате 6 апреля, когда ограничительные меры были введены против представителей власти и крупного бизнеса РФ.




Сделки будут блокироваться с теми гособлигациями, которые выпущены через полгода после введения санкционной меры.

Таким образом, США собираются нанести дополнительный удар по кредитно-финансовому сектору России, чтобы максимально осложнить процесс кредитования в первую очередь для ряда государственных компаний и концернов.

В то же время это нанесёт удар и по американским спекулянтам, которые привыкли использовать рыночную динамику в России для достижения своих целей по получению прибыли. Удар может быть нанесён по таким спекуляционным "институтам" как небезызвестный псевдоинвестпроект Билла Браудера, скрывающегося от российского правосудия.

Использованы фотографии: kompravda.eu
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Комментарии 92

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  1. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:03
    МО по тихому надо списки на мобилизацию готовить.
    MoJloT
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:05
      С вас начнут - не переживайте.
      Вадим237
      1. Татьяна Сегодня, 13:30
        США, а именно сионисты Ротшильды, решили спекулятивно скупить Россию точно также, как они скупили Украину.

        Ротшильды скупают Украину Опубликовано: 8 июн. 2016 г.
        Татьяна
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:26
          Цитата: Татьяна
          США, а именно сионисты Ротшильды, решили спекулятивно скупить Россию точно также, как они скупили Украину.

          Ротшильды скупают Украину Опубликовано: 8 июн. 2016 г.

          — Рабинович! Я слышал, вы читаете антисемитские газеты!
          — Ну да, читаю.
          — Как же вы можете! Вы же еврей!
          — А очень просто. Сначала я читал еврейские газеты.Там такая депрессия, скажу я вам! Все хотят евреев изничтожить, кругом антисемитизм, притеснения, проблемы, все плачут... Я буквально спать не мог! А теперь я читаю антисемитскую прессу — и что вы думаете? Сплошной позитив! Евреи правят миром, они всё захватили, всё скупили, они самые богатые, они везде всё решают!
          А. Привалов
      2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:32
        Не хочется умирать конечно,но и переживаний особых нет. Унести бы по больше с сбой.
        MoJloT
        1. dauria (Алексей) Сегодня, 15:41
          Не хочется умирать конечно,но и переживаний особых нет


          "Через час начнётся третья мировая. А пока прервёмся на короткую рекламу" ( вечер с Владимиром Соловьёвым ?)

          Пока вы накручиваете себе артериальное давление, они "делают" деньги. laughing
          dauria
      3. mark1 Сегодня, 13:32
        Я хоть после отцов и братьев пойду( в связи с возрастом) но шашку еще в руках удержу
        mark1
    2. Маз Сегодня, 13:05
      Вот жеж гады, решили рубль обвалить! НУ боженька на небе. Он не Ермошка.
      Маз
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:06
        Для кого то этот обвал зло - для кого то благо.
        Вадим237
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:11
        Цитата: Маз
        Вот жеж гады, решили рубль обвалить!

        А виноват в этом будет Медведев wassat
        Александр романов
        1. mark1 Сегодня, 13:16
          Цитата: Александр романов
          А виноват в этом будет Медведев

          Медведев виноват априори
          mark1
        2. лесовозник (игорь) Сегодня, 13:21
          Цитата: Александр романов
          Цитата: Маз
          Вот жеж гады, решили рубль обвалить!

          А виноват в этом будет Медведев wassat

          И не только - но и силуанов набиулина греф и т.д. а в основе всего этого гайдаро-чубайс пока живее всех живых.... хочу надеятся временно.... недолго временно...
          лесовозник
      3. Пятница (Сергио) Сегодня, 14:59
        Цитата: Маз
        Вот жеж гады, решили рубль обвалить!

        Да,пошла серьезная игра, скоро больные люди не смогут купить импортные лекарства в аптеке, ох, что тогда начнется!
        НУ боженька на небе. Он не Ермошка.

        Русским только на боженьку уповать осталось, до сих не могут ввести обещанных грозных санкций против сша, ибо понятно, что блефовали.
        Пятница
      4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:31
        Цитата: Маз
        Вот жеж гады, решили рубль обвалить! НУ боженька на небе. Он не Ермошка.

        Не боись, Маз! Шекель -- устойчивая валюта. Причём свободно конвертируемая. Израль понимает все трудности жизни российских патриотов в Тель-Авиве. Пособие получаемое вами от сионистов не пострадает. За 1 шекель уже 16,58 руб дают. laughing laughing laughing
        А. Привалов
      5. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:11
        Цитата: Маз
        Вот жеж гады, решили рубль обвалить! НУ боженька на небе. Он не Ермошка.

        Не обвалят,тк если пойдет такая рубка,то Россия тоже в состоянии обвалить экономику США ,причем не особо напрягаясь. К примеру,вы знаете какой процент массы долларов находящиеся за пределами США по отношению к общей массе этих фантиков? Не помню кто именно это высказал,но,фраза звучала примерно так-если 10% долларов вернуться в США,то там начнется гиперинфляция почище ,чем в 20-е годы. А еще есть титан,чугун,сталь и тд,которые США покупают у нас в большом количестве...например чугуна в США закупается российского до 50% от всего количества в год...
        НЕКСУС
    3. Венд (Анатолий) Сегодня, 13:07
      Ну им же хуже. Американский бизнес уйдет в тень. Будут в тихую покупать, через третьи страны. Меньше налогов будут плалить в США.
      Венд
    4. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:09
      Я не знаю, как вам, камрады, а мне вся эта возня вокруг долляра абсолютно по импичменту!

      Нехило так покувыркались Дерипаска с Рыбкой! Одна нынче в тюряге, другой - банкрот. laughing
      Прокат
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:13
        Цитата: Прокат
        Я не знаю, как вам, камрады, а мне вся эта возня вокруг долляра абсолютно по импичменту!

        Энштейн прав!
        Александр романов
        1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:16
          Цитата: Александр романов
          Энштейн прав!

          Как физик, попрошу вас правильно писать фамилию великого учёного! ЭЙНШТЕЙН! ЭЙНШТЕЙН, тля! А потом уже пытаться умничать.
          Прокат
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:27
            Цитата: Прокат
            Как физик, попрошу вас правильно писать фамилию великого учёного! ЭЙНШТЕЙН! ЭЙНШТЕЙН, тля!

            Прошу понять и простить

            Скажи мне физик,это вы создали атомную бомбу?
            Александр романов
            1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:35
              Цитата: Александр романов
              Прошу понять и простить
              Скажи мне физик,это вы создали атомную бомбу?

              Бог простит.
              Нет. Если бы создавал я, то он или взрывалась прямо на стенде, или вообще не взрывалась. Потому как, принцип неопределённости! wassat
              Прокат
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:41
                Цитата: Прокат
                Если бы создавал я, то он или взрывалась прямо на стенде, или вообще не взрывалась

                Воооот! А если бы ты занимался экономикой,то мы все,были бы в такой заднице,что.....
                Посему ,принципами неопределенности пусть занимаются химики,а экономикои -экономисты.
                Поэтому,сначала стань экономистом,а потом умничай физик tongue
                Александр романов
                1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:49
                  Цитата: Александр романов
                  Поэтому,сначала стань экономистом,а потом умничай физик

                  no А я экономикой не занимаюсь. Я своё отношение высказал ко всему этому балагану. Имею право? Имею. И ещё выскажу! Все наши "экономисты" тупо - бухгалтера. И не более! А щёки надувают так, как будто владеют каким то сакральным знанием. smile Идите дебет с кредитом сводите, счетоводы!
                  Прокат
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 13:50
                    Цитата: Прокат
                    Имею право?

                    Да
                    Цитата: Прокат
                    Все наши "экономисты" тупо - бухгалтера. И не более!

                    Такими они были в 90Х,когда физики вагоны разгружали.
                    Александр романов
                    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 13:58
                      Цитата: Александр романов
                      Такими они были в 90Х,когда физики вагоны разгружали.

                      Ага. Щаззз! На Набиуллину гляньте. Вот это экономист так экономист!
                      Прокат
                      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:16
                        Цитата: Прокат
                        На Набиуллину гляньте. Вот это экономист так экономист!

                        Так что она сделала не так? Хочу послушать мнение физика ,как управлять экономикой.
                        Александр романов
                      2. Прокат (Виктор) Сегодня, 14:40
                        Цитата: Александр романов
                        Так что она сделала не так? Хочу послушать мнение физика ,как управлять экономикой.

                        В том то и дело, что вообще ничего не сделала. Кроме таргетирования инфляции никаких других смыслов в экономике не видит.Тупо кредит с дебитом сводит. А то, что ценовая стабильность является не целью, а инструментом экономической политики, даже и не подозревает. Ну так бухгалтер, что с неё взять. smile
                        Прокат
                  2. Orionvit (Orionvit) Сегодня, 16:24
                    Цитата: Прокат
                    Все наши "экономисты" тупо - бухгалтера

                    Причём работать приыкли исключительно с "чёрной кассой". lol
                    Orionvit
                2. gukoyan (Igor) Сегодня, 13:59
                  "Воооот! А если бы ты занимался экономикой,то мы все,были бы в такой заднице,что....."

                  Так почти все там и сидят))))
                  gukoyan
                  1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 14:16
                    Цитата: gukoyan
                    Так почти все там и сидят))

                    Вы 90е проспали видимо в детском саду
                    Александр романов
                  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 15:04
                    Цитата: Прокат
                    В том то и дело, что вообще ничего не сделала.

                    Вот этим и отличается физик от экономиста. Я с таким же успехом могу заявить,что вы нихрена не понимаете в физике. Это будет смешно,поскольку я не физик. И так же смешны и глупы ваши заявы. Занимаися физикои ,мои тебе совет.Экономика это не твоё hi
                    Александр романов
                    1. Прокат (Виктор) Сегодня, 16:39
                      Цитата: Александр романов
                      Экономика это не твоё


                      Восхищён уровнем дискуссии! smile
                      Прокат
    5. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:17
      МО по тихому надо списки на мобилизацию готовить


      Сегодня забрал мобилизационное предписание, МО не спит, готовимся к войне.
      krops777
  2. DMoroz Сегодня, 13:04
    В ответ ассимметрично запретить ЦБ РФ покупать гособлигации США...
    DMoroz
    1. Маз Сегодня, 13:06
      Не запретить , а скинуть облигации США , и нам, и союзникам и обвалить доллар.
      Маз
      1. DMoroz Сегодня, 13:09
        Именно... hi (Не успел дописать)
        DMoroz
      2. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 13:35
        Цитата: Маз
        и союзникам

        Кто? Какие союзники? Если Россия сбросит эти бумажки ее сразу же раскупят либо дружественный Китай или более дружественная Индия.
        бизнесмен
      3. лесовозник (игорь) Сегодня, 13:44
        Цитата: Маз
        Не запретить , а скинуть облигации США , и нам, и союзникам и обвалить доллар.

        А они их, судя по всему не возьмут назад - скажут фи, фантики - а реальные деньги работают у них и им доход приносят , а что до союзников, то их у нас нет( за исключением армии и флота)и никто за нас не впишется ( Багдасаров в эфире у Соловьёва сегодня утром). Россия страна самодостаточная и может прцветать даже в полной изоляции - есть всё - энергоресурсы, огромные запасы пресной воды и пахотных плодородных земель,ценных металлов, научный задел( недобитый к счастью либерастами-агентами влияния) - так что нужна просто грамотная система управления всем этим. Это запад без нас загнётся , а не мы без него и именно этого запад боится а ещё запад хочет владеть нашими богатствами но без нас и этим объясняется вся эта возня
        лесовозник
      4. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:37
        Цитата: Маз
        Не запретить , а скинуть облигации США , и нам, и союзникам и обвалить доллар.

        Россияне держат под подушками не менее чем 200 млрд долларов. Не приведи Г-сподь такого!
        Знаете, сколько народу с сумОй по миру пойдут?
        А. Привалов
    2. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 13:06
      И? У нас их вагон с маленькой тележкой. Деньги нам ни кто не вернет и облигации ни кто не выкупит. Проще говоря оставят нас с кучей бумаги дешевле воздуха.
      MoJloT
  3. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:04
    Огласите весь список, пожалуйста, а то по капле сливаете нам информацию, что там ещё нам "светит".
    Rusland
    1. Borik (Борис) Сегодня, 13:12
      А что эти пи..ры ещё придумают то и "светит". А вот чем мы можем ответить, тут большой вопрос.
      Borik
  4. demiurg (валера) Сегодня, 13:05
    Сейчас на рынке гора невероятно подешевевших активов российских кампаний. Не пора ли расстаться с баксом? Остаток перевести в юани.
    demiurg
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 13:08
      Уже 1126000 акций Русала приобретено.
      Вадим237
      1. Borik (Борис) Сегодня, 13:27
        Надо государству выкупить Русал пока он подешевел на 50%. Да и другие компании пригодятся.
        Borik
        1. kipod Сегодня, 15:32
          Цитата: Borik
          Надо государству выкупить Русал пока он подешевел на 50%. Да и другие компании пригодятся.

          а зачем государству его выкупать ? Дерипаска его не продаст тк ему уже пообещали компенсировать убытки
          kipod
          1. Borik (Борис) Сегодня, 16:15
            Обещать можно, а исполнять-то зачем. Когда такой ещё случай подвернётся.
            Borik
  5. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 13:05
    Раздухарились ребята, и вот Остапа понесло!!!
    mig29mks
  6. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:08
    Ну что ж, достаем винтовочку..тихонечко начинаем чистить ствол, приводить оптику, пульки стачивать, дабы беприпасы эконсить да америгадский десант лишними отверстиями не мучить..
    Злой 55
    1. SOF (Александр) Сегодня, 13:38
      Цитата: Злой 55
      Ну что ж, достаем винтовочку..тихонечко начинаем чистить ствол, приводить оптику, пульки стачивать, дабы беприпасы эконсить да америгадский десант лишними отверстиями не мучить..

      ...полагаете пора раскопать клумбу, бережно, по дедовскому обычаю, поливаемую машинным маслом??? laughing
      SOF
      1. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 13:44
        Ну хотя пока бы провести ревизию при помощи миноискателя.. hi
        Злой 55
        1. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:04
          Пойду сегодня яма рыть, типа окоп будет, лишь бы соседи по шапке не настучали когда из подъезда выходить будут)))
          gukoyan
  7. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 13:12
    Европейские рынки акций растут на заявлениях председателя КНР

    Лондон. 10 апреля. ИНТЕРФАКС ..Выступая на Боаосском азиатском форуме, Си Цзиньпин пообещал предоставить иностранным компаниям более широкий доступ к финансовому и производственному секторам, увеличить импорт, а также улучшить защиту интеллектуальной собственности и обеспечить более прозрачную и управляемую среду для зарубежных инвестиций.
    Кроме того, он рассказал о планах Китая снизить тарифы на импортируемые автомобили и позволить зарубежным автопроизводителям владеть более крупными долями в СП по выпуску машин в КНР...
    vladimirvn
  8. Saling (Дмитрий) Сегодня, 13:13
    А стабильность то оказывается не настоящая!!! Молодцы американцы. Зачем воевать, когда и так нагнуть можно. Самое веселое, что ВВП, кроме красивых презентаций и ответить то нечем.
    Saling
    1. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:25
      А стабильность то оказывается не настоящая!!! Молодцы американцы. Зачем воевать, когда и так нагнуть можно. Самое веселое, что ВВП, кроме красивых презентаций и ответить то нечем.

      ВВП оружием то может нагнуть США а вот по экономической части увы, КудриноГайдаровская модель с этой целью и создавалась грабить Россию.
      krops777
      1. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 13:39
        Цитата: krops777
        ВВП оружием то может нагнуть США

        Каким? Кроме ядерной дубины ничего нет, и то прилетит гарантированная ответка прежде чем ракеты взлетят, или думаете парочка Global Hawk просто так летает? При дохлой экономике мощной армии не будет это классика!
        бизнесмен
        1. saveall (Александр) Сегодня, 13:55
          Цитата: бизнесмен
          Цитата: krops777
          ВВП оружием то может нагнуть США

          Каким? Кроме ядерной дубины ничего нет, и то прилетит гарантированная ответка прежде чем ракеты взлетят, или думаете парочка Global Hawk просто так летает? При дохлой экономике мощной армии не будет это классика!

          Угу... Так и Наполеон когда то думал, да и Гитлер тоже... Чего там с лапотной Россией воевать то?
          Не нравится, идите в посольство и сдайтесь.
          saveall
          1. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 14:18
            Цитата: saveall
            Угу... Так и Наполеон когда то думал, да и Гитлер тоже... Чего там с лапотной Россией воевать то?

            А вы почитайте кто разрушил промышленный потенциал Вермахта бомбардировками в самом ее сердце до 44-45 годов.
            Цитата: saveall
            Не нравится, идите в посольство и сдайтесь.

            Кому сдаться? Ерунду не пишите раз ответить нечем.
            бизнесмен
            1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:49
              Какой феерический бред
              Дормидонт
            2. Комментарий был удален.
            3. albert (albert wesker) Сегодня, 16:47
              Цитата: бизнесмен
              кто разрушил промышленный потенциал Вермахта бомбардировками в самом ее сердце до 44-45 годов.

              Ага. так разрушил , что именно в 1944, у немцев был пик военного производства laughing laughing
              albert
        2. krops777 (Алексей) Сегодня, 13:59
          При дохлой экономике мощной армии не будет это классика!


          Вы глубоко заблуждайтесь, все дело в эффективности расходования финансов, США яркий тому пример 700млрд дол. а толку, а что это все мультики можете и дальше верить только потом поздно будет.
          krops777
          1. бизнесмен (Бизнесмен) Сегодня, 14:15
            Просто взгляните на флот США и скажите что они неэффективно расходуют средства.
            бизнесмен
            1. KondratKo Сегодня, 16:32
              Цитата: бизнесмен
              А вы почитайте кто разрушил промышленный потенциал Вермахта бомбардировками в самом ее сердце до 44-45 годов.

              Как то вы обтекаемо это написали, не упомянув более позднее время. А что-ж про 1945 г. (Дрезден, Хиросима, Нагасаки) не вспомнили или 1965-1973 гг. (Вьетнам)? Тоже видать с "промышленным потенциалом" усердно боролись, высыпая десятки тонн железа за один самолёто-вылет на головы мирных граждан, не способных защитить себя? У меня до сих пор дома, как напоминание о доброте дяди Сэма, два экспоната времён войны в ДРВ стоит, BLU-61B и BLU-3 "мейд ин самаядемократичная страна в мире".
              Хвалиться то вам на самом деле не чем, постыдились бы.
              KondratKo
          2. kipod Сегодня, 15:35
            Цитата: krops777
            США яркий тому пример 700млрд дол. а толку,

            ну сравните военный потенциал США и РФ - тогда увидите разницу
            Цитата: krops777
            а что это все мультики можете и дальше верить только потом поздно будет.

            ну по части мультиков - видели мы то же недавно.
            kipod
      2. kipod Сегодня, 15:33
        Цитата: krops777
        ВВП оружием то может нагнуть США

        с чего Вы так решили ?
        kipod
    2. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 13:59
      Цитата: Saling
      Самое веселое, что ВВП, кроме красивых презентаций и ответить то нечем.

      разве это кому-то было не понятно? Зачем воевать, когда можно экономически взорвать?
      Silvestr
  9. Анджело Проволоне (Анджело Проволоне) Сегодня, 13:17
    мНЕ ПО ФИГУ. У МЕНЯ В АМЕРИКЕ НЕТ НИЧЕГО
    Анджело Проволоне
    1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 13:29
      Цитата: Анджело Проволоне
      мНЕ ПО ФИГУ. У МЕНЯ В АМЕРИКЕ НЕТ НИЧЕГО

      +
      а у кого то-есть...
      Дедкастарый
  10. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 13:22
    Симптомы не хорошие, давить будут со всех сторон и этот клубок не остановить! Нам остаётся только сопротивляться, но не в коем случае не сопли жевать! angry soldier
    Гильятон
  11. MIG00001 (Александр) Сегодня, 13:31
    Вот единственное что они могут это наказать нас падением курса к своей бумажки
    MIG00001
  12. ланс Сегодня, 13:35
    во многом все зависит от китая, сбрасываемые на дешевизне облигации тоже скупаются, золото в стране еще не перевелось, хоть черного, хоть белого, хоть желтого.
    ланс
    1. gukoyan (Igor) Сегодня, 14:07
      Но ресурсы имеют свойство заканчиваться, и что дальше будет когда запасы подойдут к концу?
      gukoyan
      1. ланс Сегодня, 14:21
        это поэтому всем иностранцам нужна сибирь, что все кончилось? копать нам еще и копать, вот только с ворами олигархами че делать?
        ланс
        1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:48
          Что делать... Неужто в России пенька и мыло кончились?
          Дормидонт
  13. saveall (Александр) Сегодня, 13:52
    Вот интересно, а где теперь те деньги, что вкладывались в американские ценные бумаги и что с ними будет? Все, кранты..? Доигрались...
    saveall
    1. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 14:00
      Цитата: saveall
      Все, кранты..? Доигрались...

      менеджеры с зарплатой выше чем у европейцев, что-нибудь придумают- например еще вложат 100 млдр S в американскую экономику, ассиметрично так сказать.
      Silvestr
    2. Викторио (Викторио) Сегодня, 14:42
      Цитата: saveall
      Вот интересно, а где теперь те деньги, что вкладывались в американские ценные бумаги и что с ними будет? Все, кранты..? Доигрались...

      ===
      да уж, сотня миллиардов там только от центробанка.
      Викторио
      1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:47
        Радует, что сумма внешнего долга больше суммы вложений в мериканию. Так что баш на баш. И то в нашу пользу
        Дормидонт
        1. kipod Сегодня, 15:37
          Цитата: Дормидонт
          Радует, что сумма внешнего долга больше суммы вложений в мериканию. Так что баш на баш.

          с чего Вы решили , что баш на баш ?
          основная масса долгов РФ - это корпоративные долги и совершенно ни США.
          Цитата: Дормидонт
          И то в нашу пользу

          Пользу видим , уже второй день подряд
          kipod
  14. К-50 (Алексей) Сегодня, 14:05
    Если в Матрасии (дайте этого Боги) произойдёт какое-нибудь ЧП, которое ослабит их военно-экономический потенциал, то желающих разорвать и уничтожить этот гадючник человечества будет столько, что в очереди будут стоять чтобы "пнуть" их, если места сразу не досталось. yes laughing
    Так они уже всем остобрыдли, что как сказал Ф. Мкртчян в фильме "Мимино": даже есть споконо не могу..." laughing
    К-50
    1. ланс Сегодня, 14:25
      для этого есть сирия, если гегемон там огребется, все союзники бросятся в рассыпную, и рубль сразу всплывет как на дрожжах.
      ланс
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:45
      Не "если", а "когда"
      Дормидонт
  15. 1536 (Евгений) Сегодня, 14:24
    Президенту надо бы было выступить по ТВ, сказать слово народу. Сказать в чем суть сегодняшнего кризиса. Начать можно, например, с расторжения сделки по немецкому Оппелю, которую американская Дженерал Моторс не одобрила и запретила продажу российскому консорциуму Магна-Сбербанк. Мы не получили новы технологии, путь на Запад был закрыт. Это было в 2009 году. Дальше пошло по накатанной. Газовые войны с Украиной, где фитиль держал ЕС, постоянно подпаливая тлеющие угольки раздора. Затем случился госпереворот на Украине и приход Крыма в состав России. В противном случае сейчас бы мы "любовались" американскими эсминцами, стоящими на траверсе Новороссийска. Сегодня вакханалия дошла до крайности, за которой война. Но этим особям с перешитыми сердцами и отрезанными мозгами, все равно. Они хотят утащить весь мир, все человечество с собой в могилу.
    1536
    1. kipod Сегодня, 15:38
      Цитата: 1536
      Начать можно, например, с расторжения сделки по немецкому Оппелю, которую американская Дженерал Моторс не одобрила и запретила продажу российскому консорциуму Магна-Сбербанк

      ??? В этом суть кризиса ?
      kipod
      1. 1536 (Евгений) Сегодня, 16:09
        А вы думаете, что просто кому-то не нравится слово "Россия"? Или наши ВКС обстреливают позиции ВСУ из глубины Ростовской области?
        1536
  16. Vard Сегодня, 14:32
    Доходность облигаций РФ 10%... США 2.5%... Да за нашими облигациями очередь отсюда и до Пекина...
    Vard
    1. kipod Сегодня, 15:39
      Цитата: Vard
      Доходность облигаций РФ 10%... США 2.5%... Да за нашими облигациями очередь отсюда и до Пекина..

      Серьёзно 7
      Вы наверно не знаете , чем выше доходность облигаций - тем меньше к ним доверия.
      Как раз потенциально мусорные облигации обещают высокий доход.
      kipod
  17. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 14:43
    США забор хотят Россию огородить, но думаю скоро сами окажутся за забором.
    SlavaS
  18. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:43
    Пора изымать доллар из свободного обращения
    Дормидонт
    1. kipod Сегодня, 15:40
      Цитата: Дормидонт
      Пора изымать доллар из свободного обращения

      Он у вас есть 7 Ну доллар ? Начните с себя laughing
      kipod
    2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 15:47
      Доллары только на счетах, как и остальные валюты.
      Вадим237
  19. prior (Влад) Сегодня, 16:32
    Конгресс США столько времени в своей деятельности тратит на Россию, что того и гляди у самих майдан случится.
    prior
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