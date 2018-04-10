США собираются поставить гособлигации РФ вне закона

Стало известно о том, что в Конгрессе США готовится очередная санкционная мера в отношении России. На сей раз речь идёт о том, чтобы запретить американским гражданам проводить какие-либо сделки с российскими суверенными облигациями.Согласно проекту закона, предложенного американским Конгрессом, запрет предполагается ввести не позднее чем через 90 дней после даты введения санкций. Речь идёт о дате 6 апреля, когда ограничительные меры были введены против представителей власти и крупного бизнеса РФ.Сделки будут блокироваться с теми гособлигациями, которые выпущены через полгода после введения санкционной меры.Таким образом, США собираются нанести дополнительный удар по кредитно-финансовому сектору России, чтобы максимально осложнить процесс кредитования в первую очередь для ряда государственных компаний и концернов.В то же время это нанесёт удар и по американским спекулянтам, которые привыкли использовать рыночную динамику в России для достижения своих целей по получению прибыли. Удар может быть нанесён по таким спекуляционным "институтам" как небезызвестный псевдоинвестпроект Билла Браудера, скрывающегося от российского правосудия.