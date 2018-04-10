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Турецкие военные применили в Сирии комплекс «Корнет-Э»
Турецкие военнослужащие успешно задействовали в Сирии против курдских боевиков противотанковый комплекс российского производства «Корнет-Э», сообщает Российская газета.
В настоящее время на вооружении турецкой армии находятся 80 пусковых установок и около 800 ракет. По данным СМИ, военное руководство Турции намерено заказать в РФ новую партию такого оружия.
«Российские противотанковые комплексы "Корнет" являются одними из самых популярных в мире, они зарекомендовали себя как высокоточные, надежные и неприхотливые системы. В ходе боевых действий в Ираке, Сирии, и Йемене "Корнеты" продемонстрировали, что могут легко поражать самые современные основные боевые танки, в том числе "Абрамс". Также они применялись в Египте и Ливии», – говорится в материале.
Сегодня «Корнеты» стоят на вооружении армий более десятка стран, в том числе, входящих в НАТО.
Дальность поражения комплекса достигает 5500 м в дневное время и 3500 м – в ночное. Вес – 29 кг, из которых 26 кг приходится на ракету калибра 152 мм. Ракета "Корнета" способна пробить до 1,3 м брони и не менее 3 метров бетонного монолита. Вес ее головной части – 7 кг при массе взрывчатого вещества в 4,6 кг.
В настоящее время на вооружении турецкой армии находятся 80 пусковых установок и около 800 ракет. По данным СМИ, военное руководство Турции намерено заказать в РФ новую партию такого оружия.
«Российские противотанковые комплексы "Корнет" являются одними из самых популярных в мире, они зарекомендовали себя как высокоточные, надежные и неприхотливые системы. В ходе боевых действий в Ираке, Сирии, и Йемене "Корнеты" продемонстрировали, что могут легко поражать самые современные основные боевые танки, в том числе "Абрамс". Также они применялись в Египте и Ливии», – говорится в материале.
Сегодня «Корнеты» стоят на вооружении армий более десятка стран, в том числе, входящих в НАТО.
Дальность поражения комплекса достигает 5500 м в дневное время и 3500 м – в ночное. Вес – 29 кг, из которых 26 кг приходится на ракету калибра 152 мм. Ракета "Корнета" способна пробить до 1,3 м брони и не менее 3 метров бетонного монолита. Вес ее головной части – 7 кг при массе взрывчатого вещества в 4,6 кг.
Использованы фотографии: http://www.vesti.az
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