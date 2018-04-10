18:03 10 апреля
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Турецкие военные применили в Сирии комплекс «Корнет-Э»

Турецкие военнослужащие успешно задействовали в Сирии против курдских боевиков противотанковый комплекс российского производства «Корнет-Э», сообщает Российская газета.



В настоящее время на вооружении турецкой армии находятся 80 пусковых установок и около 800 ракет. По данным СМИ, военное руководство Турции намерено заказать в РФ новую партию такого оружия.


«Российские противотанковые комплексы "Корнет" являются одними из самых популярных в мире, они зарекомендовали себя как высокоточные, надежные и неприхотливые системы. В ходе боевых действий в Ираке, Сирии, и Йемене "Корнеты" продемонстрировали, что могут легко поражать самые современные основные боевые танки, в том числе "Абрамс". Также они применялись в Египте и Ливии», – говорится в материале.



Сегодня «Корнеты» стоят на вооружении армий более десятка стран, в том числе, входящих в НАТО.

Дальность поражения комплекса достигает 5500 м в дневное время и 3500 м – в ночное. Вес – 29 кг, из которых 26 кг приходится на ракету калибра 152 мм. Ракета "Корнета" способна пробить до 1,3 м брони и не менее 3 метров бетонного монолита. Вес ее головной части – 7 кг при массе взрывчатого вещества в 4,6 кг.

Использованы фотографии: http://www.vesti.az
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Комментарии 10

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  1. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 13:06
    Круто! Будем с турками воевать, наши 72 будут гореть как спички
    Vol4ara
    1. Маз Сегодня, 13:08
      С турками врядли, а вот с полосатыми и их приспешниками это да таки. НАдо сборы резервистов провести. Титульные тоже небось прыгнут выше чуба.
      Маз
      1. Borik (Борис) Сегодня, 13:21
        Круто! Будем с турками воевать, наши 72 будут гореть как спички.


        Нет не буду,т мы им будем ракеты к этим корнетам поставлять с секретными девайсами типа система опознавания свой-чужой . Выпустили они ракоту по российскому танку а ракета наводится на танк западного производства.
        Borik
    2. НасРать (Евлампий) Сегодня, 13:10
      Цитата: Vol4ara
      Круто! Будем с турками воевать, наши 72 будут гореть как спички

      Когда Вам на фронт( бедняга)?
      НасРать
      1. Маз Сегодня, 13:16
        ⚡️⚡️⚡️В связи с ударом по базе Т4 и информационными провокациями подразделения ВС РФ в Сирии получили приказ перейти в повышенную боевую готовность. Источник в Генштабе.
        Как скажут так и побегу, в запасе ж.

        Израильтяне своё отечество из америки прилетали защищать, а я как нибуть из ТельАвива обернусь если что.
        Маз
        1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:14
          Цитата: Маз
          ⚡️⚡️⚡️В связи с ударом по базе Т4 и информационными провокациями подразделения ВС РФ в Сирии получили приказ перейти в повышенную боевую готовность. Источник в Генштабе.
          Как скажут так и побегу, в запасе ж.

          Израильтяне своё отечество из америки прилетали защищать, а я как нибуть из ТельАвива обернусь если что.

          Как же, побежит он. Сиди уже, "русский патриот из Тель-Авива". laughing laughing laughing
          А. Привалов
    3. Scoun (Roman) Сегодня, 14:06
      Цитата: Vol4ara
      Круто! Будем с турками воевать, наши 72 будут гореть как спички

      А если какая-то другая ракета подобъёт танк, то он что как то по другому по кошерному гореть будет?
      Мда....
      Scoun
    4. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 14:45
      Цитата: Vol4ara
      Будем с турками воевать, наши 72 будут гореть как спички

      Вы уж сразу "испугались" противотанковой ракеты 9М133-1...а туркам против курдов больше подходят "штурмовые" ракеты 9М133Ф-1....
      Nikolaevich I
  2. san4es Сегодня, 13:44
    Сегодня «Корнеты» стоят на вооружении армий более десятка стран, в том числе, входящих в НАТО.

    «Корнет» (Индекс ГРАУ — 9К135, по классификации МО США и НАТО: AT-14 Spriggan) — противотанковый ракетный комплекс разработки Тульского КБ Приборостроения. Разработан на базе комплекса танкового управляемого вооружения «Рефлекс», сохранив основные его компоновочные решения. Предназначен для поражения танков и других бронированных целей, в том числе оснащенных современными средствами динамической защиты. soldier
    san4es
  3. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 15:21
    Цитата: Scoun
    Цитата: Vol4ara
    Круто! Будем с турками воевать, наши 72 будут гореть как спички

    А если какая-то другая ракета подобъёт танк, то он что как то по другому по кошерному гореть будет?
    Мда....

    Логика на 5 +, давай им ещё сармат продадим, какая разница в каком огне полыхать
    Vol4ara
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