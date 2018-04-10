Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Аргентина покупает французские патрульные корабли Gowind
Главы МИД Аргентины и Франции подписали соглашение, согласно которому аргентинские ВМС приобретут из наличия французского флота патрульный корабль Р725 L'Adroit типа Gowind, а также закажут три новых практически идентичных корабля (Gowind OPV 90) у французской компании Kership, сообщает bmpd со ссылкой на газету Ouest-France.
По данным газеты, «окончательный контракт оценочной стоимостью около 300 млн евро должен быть подписан Аргентиной и компанией Kership (совместное предприятие французской Naval Group и французской судостроительной компании Piriou) в течение текущего года».
Три 90-метровых патрульных корабля типа Gowind будут строиться на судоверфи в Лориане.
Справка ресурса: «патрульный корабль Р 725 L'Adroit был построен в 2011 году в арсенале в Лориане за собственные средства французским судостроительным объединением DCNS (нынешняя Naval Group) в качестве головного корабля-демонстратора типа Gowind (в постройке и на испытаниях имел временное название Hermes). В 2012 году L'Adroit был передан ВМС Франции в аренду на трехлетний срок для использования в качестве патрульного корабля, с 2015 года срок аренды продлевается на основе ежегодных соглашений (последнее соглашение сроком на год было заключено в начале 2018 года). В последние несколько лет Naval Group активно искала для этого корабля покупателя за рубежом».
По данным газеты, «окончательный контракт оценочной стоимостью около 300 млн евро должен быть подписан Аргентиной и компанией Kership (совместное предприятие французской Naval Group и французской судостроительной компании Piriou) в течение текущего года».
Три 90-метровых патрульных корабля типа Gowind будут строиться на судоверфи в Лориане.
Справка ресурса: «патрульный корабль Р 725 L'Adroit был построен в 2011 году в арсенале в Лориане за собственные средства французским судостроительным объединением DCNS (нынешняя Naval Group) в качестве головного корабля-демонстратора типа Gowind (в постройке и на испытаниях имел временное название Hermes). В 2012 году L'Adroit был передан ВМС Франции в аренду на трехлетний срок для использования в качестве патрульного корабля, с 2015 года срок аренды продлевается на основе ежегодных соглашений (последнее соглашение сроком на год было заключено в начале 2018 года). В последние несколько лет Naval Group активно искала для этого корабля покупателя за рубежом».
Использованы фотографии: Naval Group
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти