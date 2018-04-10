18:02 10 апреля
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Аргентина покупает французские патрульные корабли Gowind

Главы МИД Аргентины и Франции подписали соглашение, согласно которому аргентинские ВМС приобретут из наличия французского флота патрульный корабль Р725 L'Adroit типа Gowind, а также закажут три новых практически идентичных корабля (Gowind OPV 90) у французской компании Kership, сообщает bmpd со ссылкой на газету Ouest-France.

Входящий сейчас в состав ВМС Франции патрульный корабль Р 725 L'Adroit типа Gowind, планируемый к приобретению Аргентиной.

По данным газеты, «окончательный контракт оценочной стоимостью около 300 млн евро должен быть подписан Аргентиной и компанией Kership (совместное предприятие французской Naval Group и французской судостроительной компании Piriou) в течение текущего года».


Три 90-метровых патрульных корабля типа Gowind будут строиться на судоверфи в Лориане.

Справка ресурса: «патрульный корабль Р 725 L'Adroit был построен в 2011 году в арсенале в Лориане за собственные средства французским судостроительным объединением DCNS (нынешняя Naval Group) в качестве головного корабля-демонстратора типа Gowind (в постройке и на испытаниях имел временное название Hermes). В 2012 году L'Adroit был передан ВМС Франции в аренду на трехлетний срок для использования в качестве патрульного корабля, с 2015 года срок аренды продлевается на основе ежегодных соглашений (последнее соглашение сроком на год было заключено в начале 2018 года). В последние несколько лет Naval Group активно искала для этого корабля покупателя за рубежом».

Использованы фотографии: Naval Group
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Комментарии 10

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:42
    Новый конфликт у Фолклендов ожидают ?
    DEZINTO
    1. donavi49 Сегодня, 15:48
      Это обычный патрульник. Браконьеров гонять. Нарушителей границы выпроваживать. Гуманитарку возить. Оказывать помощь терпящим бедствие судам в морской и океанской зоне. Ну и т.п.
      donavi49
  2. ioan-e (Борис) Сегодня, 14:47
    Корыто с пукалкой, что этот корабль может? Дизтопливо жечь?
    ioan-e
    1. Borik (Борис) Сегодня, 15:58
      Пукалку можно и покрупнее поставить. Места вполне достаточно. да и ракет противокорабельных в контейнере..

      Основные характеристики: Водоизмещение при полной нагрузке 1450 тонн. Длина 87 метров, ширина 11 метров, осадка 3,3 метра. Скорость 21 узел. Дальность плавания 8000 морских миль на 12 узлах. Автономность плавания 30 дней. Экипаж 30 человек основного экипажа плюс 29 военнослужащих. На борту корабля имеется два скоростных катера длиной 9 метров типа RHIB.

      Вооружение: одна 20 мм пушка; два пулемета 50 — калибра.

      Авиационная группа: На борту находится один 5 тонный вертолет, также возможность нахождения одного 10 тонного вертолета; многоцелевой беспилотный вертолёт Camcopter S-100.
      Borik
      1. ioan-e (Борис) Сегодня, 16:39
        Вот я и говорю: удивительно бездарно израсходован ресурс по тоннажу! Для судна, кораблем назвать язык не поворачивается, 1,5 тысячи тонн водоизмещения израсходованы только для обеспечения дальности плавания в 8000 миль и вертолет на борту? Ей богу, даже не смешно! У "Быкова" при сопоставимом экипаже и водоизмещении автономность 60 суток и дальность плавания ниже всего на треть, про вооружение я вообще молчу.
        ioan-e
        1. Locos (Сергей) Сегодня, 16:49
          Удивительно бездарный комментарий. Аргентина зарабатывает неплохие деньги на продаже лицензий на вылов рыбы в своей экономической зоне. Которая у неё очень не маленькая. Для того, что бы гонять браконьеров, корабль то что надо. Пукалки для браконьеров хватит)))
          Locos
          1. ioan-e (Борис) Сегодня, 16:56
            Ну вам то, представителям великой морской державы, выкопавшей украин-море, виднее! Можете нанять их конструкторов, они вам удивительно талантливо спроектируют океанский ракетно-ядерный флот! Ах да, мост в Николаеве повторно не заасфальтировали? Ракетный крейсер на завод зайдет? Или как с "прилуками" будет?
            ioan-e
  3. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 14:57
    Цитата: ioan-e
    Корыто с пукалкой, что этот корабль может? Дизтопливо жечь?

    Ну да, надо было британские покупать?
    Vol4ara
    1. Borik (Борис) Сегодня, 15:55
      Ну да, надо было британские покупать?


      Вот именно. Минус один у англии плюс один у аргентины. И так весь флот перекупить. А потом и Фолкленды без опаски можно забирать.
      Borik
  4. Magic Archer (Владимир) Сегодня, 15:48
    Для крупного конфликта,совершенно негодная посудина.А вот всяких нарушителей шугать-в самый раз!
    Magic Archer
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