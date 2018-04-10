18:04 10 апреля
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Британия ударит по Сирии. Только вместе с США и Францией

В настоящее время власти Великобритании рассматривают целый ряд возможностей для удара по Сирии. При этом, как рассказал британский чиновник, имеющий доступ к конфиденциальным сведениям, для атаки Лондон может использовать поддержку США, Франции и других стран.

Британия ударит по Сирии. Только вместе с США и Францией


Как заявил источник информации в беседе с британской Daily Mail, «все только начинается».


Отмечается, что британские Вооруженные силы изучают различные варианты совместных действий. Военачальников британских ВС уже проинструктировали на предмет составления планов расширенной операции против сирийской армии, сообщают СМИ.

Отмечается, что авиаудар могли бы нанести восемь истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», базирующихся на базе ВВС в Акротири на Кипре и оснащенных многоцелевыми высокоточными авиационными крылатыми ракетами Storm Shadow. Кроме того, одна из британских субмарин могла бы использовать высокоточные крылатые ракеты Tomahawk.

Сирийские вооруженные силы, а также отряды иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии приведены в режим повышенной боеготовности в ожидании возможных ракетных ударов США.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 98

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  1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:44
    Я не трус, но я боюсь. smile И лягушатники о том же говорят, только про другой порядок участников.
    ul_vitalii
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:47
      Цитата: ul_vitalii
      Я не трус Ноя боюсь

      Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии
      Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире", — говорится в заявлении Сандерс

      Кто там за коньяком бегал ? Где мои коньяк ??? И каска
      Александр романов
      1. Глядя Петрович Сегодня, 16:49
        Вчера ночью весь штаб собирал в Белом доме. Точно будут бомбить. Нашим бы не попало.
        Глядя Петрович
        1. MIG00001 (Александр) Сегодня, 17:30
          И откуда у них столько медалей воевали они же аборигенами (слабо вооруженными противниками )
          MIG00001
        2. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:31
          Хорошее фото на память(ник)! Ну с америкой все понятно,ни с хрена ли образовалась из прибитого океаном дерьма из старого света,и исчезнет в случае чего с вонючим дымом! А вот планету жалко, страны которые вообще не при делах, Родину жалко, так и не дали пожить по-человечьи эти саксонские у.роды! Ну да,как на Руси говорят-Семь бед-один ответ! а холуями быть у этих потомков коноё..ов из прерий русскому человеку не с руки! С нами Бог! soldier hi
          майор Юрик
          1. мерцание (Николай) Сегодня, 17:52
            Хорошее фото на память(ник)!
            Таже мысль возникла smile
            мерцание
      2. dorz (Дмитрий) Сегодня, 16:51
        Похоже, американскими камикадзе будут французы и англичане. sad
        dorz
      3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:52
        Александр романов! hi
        Охотовед 2 этим занимается, правда он занят, на соседней ветке разбирается с Кудриным smile
        ul_vitalii
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:58
          Цитата: ul_vitalii
          правда он занят, на соседней ветке разбирается с Кудриным

          Значит коньяк купил laughing
          Александр романов
          1. Комментарий был удален.
      4. Дед Мозай Сегодня, 16:59
        Каска хорошо, а подземный бункер гораздо лучше! Пойду куплю боевой гречки и заляху на дно
        Дед Мозай
      5. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 17:10
        Я! soldier Коньяк купил! Пытаюсь уничтожить, в себя! belay чтоб не сгорел(коньяк), в атомном огне! feel
        Охотовед 2
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:17
          Цитата: Охотовед 2
          Коньяк купил! Пытаюсь уничтожить, в себя!

          Нас тут много,разливай .Героям нужен допинг для храбрости
          Александр романов
          1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 17:20
            Да тут такой состав Героев.... после допинга drinks - Вашингтон «брать» пойдут! laughing или вообще - Всю Америку с глобуса удалят yes резинкой!
            Как детки - географию, потом учить будут? belay
            Охотовед 2
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:26
              Цитата: Охотовед 2
              Да тут такой состав Героев.... после допинга

              А Ингвар спирт свой гонит из пшеницы,вот кто переживет 3 мировую
              Александр романов
              1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 17:55
                Цитата: Александр романов
                из пшеницы

                С ячменя сейчас, она помягче. Буду радионуклиды выводить! good Вот только возникает вопрос - как быть с детьми? не хотелось бы их спаивать! bully
                Ингвар 72
        2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:31
          Каску то нашли? Всё таки амуниция smile
          ul_vitalii
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:36
            Цитата: ul_vitalii
            Каску то нашли?

            Только мотоциклетная есть и та без визора sad
            Александр романов
      6. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:11
        Цитата: Александр романов
        Лондон может использовать поддержку США, Франции и других стран.

        Украину не забудьте, гиены нападают только стаями. yes только 2 варианта или 3-я мировая или у кого фаберже тверже,наглосаксы идут в ва банк.
        vovanpain
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:25
          Цитата: vovanpain
          только 2 варианта или 3-я мировая или у кого фаберже тверже,наглосаксы идут в ва банк.

          Маховик воины,может остановить только чудо.Дипломатия уже сейчас не работает,а после первых пусков про нее уже никто и не вспомнит
          Александр романов
          1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:46
            Цитата: Александр романов
            Маховик воины,может остановить только чудо.

            Да что то на чудеса надежды нет request Здрав Будь Саня drinks
            vovanpain
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:47
              Цитата: vovanpain
              Здрав Будь Саня

              Спасибо ! И тебе мирного неба drinks
              Александр романов
          2. dauria (Алексей) Сегодня, 18:04
            Маховик воины,может остановить только чудо


            Неужели с Рублёвки великий драп святых семейств начался ? belay Вот как родственники правительства драпанут с обозами , тогда и можно в военкомат ...А пока рано, они ещё карманы набивают... wink
            dauria
    2. jjj Сегодня, 16:47
      До войны реально рукой подать. И нам надо, чтобы не мы ее начали
      jjj
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:50
        Цитата: jjj
        И нам надо, чтобы не мы ее начали

        Всем потом будет насрать кто ее начал.
        Александр романов
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:52
          Цитата: Александр романов
          Всем потом будет насрать кто ее начал.

          Зато всем интересно будет , кто её закончит!
          СРЦ П-15
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:53
            Цитата: СРЦ П-15
            начал.
            Зато всем интересно будет , кто её закончит!

            Не всем,далеко не всем. Только тем кто выживет
            Александр романов
            1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 16:55
              Цитата: Александр романов
              Не всем,далеко не всем. Только тем кто выживет

              Тем кто выживет, будет уже не до интересов.
              СРЦ П-15
              1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:02
                Цитата: СРЦ П-15
                Тем кто выживет, будет уже не до интересов.

                Помолимся братья
                Александр романов
      2. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:50
        Её и так, не мы начнём.
        Вадим237
        1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:03
          Патрульный противолодочный самолет Boeing P-8 Poseidon кружит над побережьем Сирии.
          Дедкастарый
    3. RUS96 (СанСаныч) Сегодня, 18:01
      Таки я не понял...
      Ипотеку то уже не надо выплачивать? no
      RUS96
  2. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 16:46
    Ой до прыгаются.
    mig29mks
  3. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 16:46
    а самим , что сыкотно????
    Hariton Laptev
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:49
      Цитата: Hariton Laptev
      а самим , что сыкотно???

      Гиены нападают,только стаей
      Александр романов
      1. assa67 (андрей) Сегодня, 17:04
        Цитата: Александр романов
        Гиены нападают,только стаей

        надеются отсидеться,типа с Сирии их не достать...удары тоже будут наносить,не залетая в воздушное пространство Сирии...надеяться стоит только на ПВО..другое дело ,если нас зацепят..тогда по носителям ответка может прилететь
        assa67
  4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 16:47
    Не хочется им в одиночку подыхать
    Дормидонт
    1. Дед Мозай Сегодня, 17:06
      Собьем торнадо и вуаля! Штаны получили что хотели, руки для возмездия развязали. Пожертвовать парочкой самолетов ради глобальной цели ерунда ведь.
      Дед Мозай
  5. Самара_63 (Вася) Сегодня, 16:47
    Полагаю что Россия уже перебросила дополнительно несколько батарей ПВО, и Бастионов...

    А наши подводные лодки затаились на глубине...

    Жду потопленных кораблей...
    Самара_63
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:51
      Цитата: Самара_63
      Жду потопленных кораблей..

      А боеголовку на свою голову не ждешь?
      Александр романов
      1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 16:52
        Жду.Я не боюсь войны
        Самара_63
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 16:53
          Цитата: Самара_63
          Жду.Я не боюсь войны

          Во двор выгляни,там дети бегают
          Александр романов
          1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 16:57
            это не от меня зависит
            Самара_63
        2. Сибирский цирюльник (Алексей) Сегодня, 16:59
          Я, конечно, извиняюсь...
          Сам собой возникает вопрос "почему"??
          Или Вам нечего терять, или Вы, имеете представление, о ней, из кино и игр, либо Вы неадекват (пардон)..
          Я что то пропустил??
          Сибирский цирюльник
          1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 17:03
            я реалист, и война будет по любому
            Самара_63
            1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:06
              Цитата: Самара_63
              я реалист, и война будет по любому

              Америка будет уничтожена по любому. С воиной или без
              Александр романов
              1. Самара_63 (Вася) Сегодня, 17:14
                Мне математики говорили(они расчёт делали) в США из-за плотности населения погибнут все, кто не погибнет их затопить волна...в России есть много мест куда ракеты вообще не прилетят...в России шансов побольше
                Самара_63
          2. Mestny (Сергей) Сегодня, 17:06
            Да, пропустил.
            Что делать в данной ситуации?
            Вариантов всего два - сцепив зубы продолжать не смотря ни на что, либо сдаться, признать ошибки и сделать всё, что угодно Западу.
            Mestny
          3. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 17:51
            Или инетный тролль
            Ратуш
      2. prapor75m (андрей) Сегодня, 17:15
        если дрейфишь не сиди на сайте , а дуй к матрасне -проси политического убежища и койко место в бункере
        prapor75m
    2. слава1974 (слава) Сегодня, 17:26
      Жду потопленных кораблей.

      Предлагаю пойти ва-банк и тактическим ядерным боеприпасом уничтожить парочку эсминцев с "Томагавками".
      Отвечать тем же испугаются, потому что это ядерная война, как показали все командно-штабные учения.Единственный шанс останется сесть за стол переговоров.
      слава1974
  6. NEOZ Сегодня, 16:48
    что на торнадо полетят? ух.....
    NEOZ
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:51
      Да, там и топливные баки подвешены - всё как надо.
      Вадим237
  7. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 16:49
    А вот и подкрепление подбежало к США и Израилю. Значит полномасштабка против Сирии.
    Вадим237
  8. Волька Сегодня, 16:49
    эти всегда привыкли греть руки на чужом огне, но при этом чужими руками жар загребать...
    Волька
  9. Житель Урала Сегодня, 16:53
    Этих точно в песок "укладывать" надо. За Скрипаля!!!
    Житель Урала
  10. К-50 (Алексей) Сегодня, 16:53
    Британия ударит по Сирии. Только вместе с США и Францией

    Как стая мерзопакостных гиен на одного льва, к тому же раненного. negative
    Подон ки!!! negative
    К-50
  11. viktor. (Чита) Сегодня, 16:56
    Одним торнадо управлять будет Скрипаль laughing
    viktor.
  12. 8200 (8200) Сегодня, 16:57
    Тот, кто хотел ударить, ударил. Те кто хотят поболтать - болтают.
    8200
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 17:57
      А Россия делает свое дело может и не очень тихо,но и не плохо , В Гута почти вся освобожденна, собаки лают -караван идет...
      anjey
  13. изя топ (Андрей) Сегодня, 16:57
    рассказал британский чиновник, имеющий доступ к конфиденциальным сведениям, для атаки Лондон может использовать поддержку США, Франции и других стран.
    в одного ссыкотно?знает кошка,в чей сапог насрала bully
    изя топ
  14. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 16:58
    Это они умеют делать. Продвигали демократию в Югославии, Ливии, Ираке. Думаю здесь обломиться. Если бы не алкаш, Ливию можно было отстоять. Но Кадафи сам продался западу. А вооружили мы его как следует.
    мичман
    1. Shkodnick (Александр) Сегодня, 17:09
      Цитата: мичман
      Это они умеют делать. Продвигали демократию в Югославии, Ливии, Ираке. Думаю здесь обломиться. Если бы не алкаш, Ливию можно было отстоять. Но Кадафи сам продался западу. А вооружили мы его как следует.

      Бомбили Ливию в пору Медведева,при котором в совбезе выбрали нейтральную позицию по закрытию неба над Ливией, развернули корабли с комплексами с300,сорвали контракт,и подкинули штрафные санкции по контракту нашей оборонке...
      Shkodnick
      1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 17:48
        Цитата: Shkodnick
        Бомбили Ливию в пору Медведева,




        Нынешний гарант надо понимать в ту пору грядки на даче околачивал?
        Ратуш
  15. лом123 Сегодня, 17:03
    Вот интересно будет Китай и Индия в стороне останутся или тоже взамес попрут?
    лом123
    1. Татьяна Сегодня, 17:43
      Цитата: лом123
      Вот интересно будет Китай и Индия в стороне останутся или тоже взамес попрут?

      В стороне останутся. Ду*ков воевать за чужие гегемонистские интересы в Китае и Индии нет!
      Татьяна
      1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 17:46
        Вы про российские гегемонисткие интересы?
        Ратуш
        1. Татьяна Сегодня, 17:52
          Цитата: Ратуш
          Вы про российские гегемонисткие интересы?

          Нет. Я про англосаксонские гегемонисткие интересы Вашингтона + Лондона + Израиля.
          Они итальянцев тоже на ТМВ войну скопом как овечек попрут.
          Татьяна
          1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 18:00
            Сердобольная вы наша...и что мы бы без вас делали what
            Ратуш
            1. Татьяна Сегодня, 18:04
              Цитата: Ратуш
              Сердобольная вы наша...и что мы бы без вас делали what

              Наивно бы радовались, что ТМВ вас, итальянцев, стороной обойдёт.
              Татьяна
  16. nesvobodnye (Игорь) Сегодня, 17:05
    У них наверное остров лишний))
    nesvobodnye
  17. Кент0001 (евгений) Сегодня, 17:07
    А мы можем достать их точки базирования со своей территории или нет? Я чую там костер эти деби лы решили разжечь не шуточный. Они нашу группировку в Сирии смогут быстро уничтожить, если что). Или мы через Иран сможем стратегами поддержать (опять же если что).
    А может сразу Искандерами по Лондону и Парижу, что бы тамошние извращенцы поняли, что любить бабушку и угрожать это две большие разницы.
    Кент0001
  18. prior (Влад) Сегодня, 17:08
    На уроке истории в русской школе в 2050 году:
    -" А когда-то, до 2018 года рядом с Сирией располагалось государство Израиль, а на Британских островах была страна Англия, а на североамериканском континенте США. Теперь это автономные республики входящие в СССР ".
    prior
  19. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 17:08
    К сожалению вполне реален план,когда бешеная Тереза нанесёт первой удар,так,из за того что ей что то показалось,а потом,как бы вступаясь за союзника "подтянутся" штаты и шестёрки,помахать пробиркой или языком в ООН можно и потом.
    HAM
  20. anjey (Андрей) Сегодня, 17:09
    Отмечается, что британские Вооруженные силы изучают различные варианты совместных действий
    Вот и России надо разрабатывать совместный боевой ответ с союзниками на военные провокации запада а не каждый сам за себя , война так война ,годом ранше годом позже,нам ее всеравно навяжут ,это англосаксонская идея фикс повторяется из века в век , они бесспорные виновники двух мировых войн ,сейчас просто с ушами влезают в третью или сильно блефуют пугая Российскую элиту, в ближайшее время увидим ,хотя не дай бог конечно......
    anjey
  21. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:10
    и чего это англичанке не сидится ровно на своем острове пили бы спокойно чай с молоком жрали бы овсянку по утрам.
    злой пиннокио
  22. rbz05 (Андрей) Сегодня, 17:11
    Можете говорить что угодно, но это ВОЙНА. Не надо лгать себе. А нам отступать некуда.
    rbz05
    1. лом123 Сегодня, 17:15
      А где союзники России???
      лом123
      1. идунавы (Евгений) Сегодня, 17:33
        Флот на месте частично,ПВО в боевой готовности и ВКС тоже там,а других союзников у нас нет.
        идунавы
      2. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:43
        а кого вы имеете в виду я знаю у России 3 союзников армия, флот, и вкс.
        злой пиннокио
        1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 17:55
          Когда Россия влезала в войны имея только этих 2 союзников (армия да флот)-все заканчивалось довольно печально для России
          Ратуш
          1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:57
            не всегда, главное кто командовал как говорил наполеон стадо баранов под командованием льва всегда победит стадо львов под командованием барана
            злой пиннокио
          2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:01
            Цитата: Ратуш
            Когда Россия влезала в войны имея только этих 2 союзников (армия да флот)-все заканчивалось довольно печально для России

            Россия всегда "влезала" в воины имея в союзниках,только армию и флот
            Александр романов
  23. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 17:14
    В настоящее время власти Великобритании рассматривают целый ряд возможностей для удара по Сирии. При этом, как рассказал британский чиновник, имеющий доступ к конфиденциальным сведениям, для атаки Лондон может использовать поддержку США, Франции и других стран.

    А самим кишка тонка? Один на один то с Россией оставаться совсем не хотят...ссыкуны.
    НЕКСУС
  24. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:15
    Если янки, томми и как их там ударят(и разовьют успех), Сирия будет на гране Ливии, а РФ лишится остатков авторитета. С одной стороны, Путин должен ответить. С другой стороны, он хочет остаться в рамках кап.рынка - не зря же Родину на возможность обогащаться меняли! И вариант у него один - сорвать мероприятие до его начала. Значит, кого-то или что-то по-тихому придётся продать. Это я ситуации, если все эти телодвижения вокруг Сирии не фейк.
    Doliva63
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:29
      По первому каналу идет передача о предсказаниях Ванги , якобы про Путина,что у него будет сложный выбор между 100 богатыми и 100 миллионами бедных , кого он выберет??? и постскриптум -бедные не предадут..,кстати в свете серьезной обстановки. в Сирии,да и вообще в мире, довольно актуально....
      Mimohod
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:48
        У него нет выбора. Он капиталист.
        Doliva63
  25. marlin1203 (marlin1203) Сегодня, 17:23
    Цитата: Самара_63
    Мне математики говорили(они расчёт делали) в США из-за плотности населения погибнут все, кто не погибнет их затопить волна...в России есть много мест куда ракеты вообще не прилетят...в России шансов побольше

    Хреновые математики.. в сша помимо 2 побережий большая континентальная часть имеется. Хотя математики не географы, можно и такую ересь нести.
    marlin1203
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 17:34
      Да пусть живут,мы добрые ,только пусть свой гонор англосаксонский себе в туза засунут laughing
      Mimohod
  26. 8200 (8200) Сегодня, 17:25
    Для России, Сирия - военный полигон для проверки и рекламы вооружений.
    Россия не будет воевать, так как это глупо и не нужно. Можно отправить солдат в увольнительную (экскурсия в Иерусалим!), так и волки будут сыты и овцы целы.
    8200
    1. anjey (Андрей) Сегодня, 17:44
      Такая демагогия и подлость,что вы любезный Рабинович постоянно на сайте предлагаете, так то не для русских или российских воинов, к вашему сведению , ваших солдат пожалуйста на экскурсию в солнечный Магадан ласково просимо...
      anjey
      1. 8200 (8200) Сегодня, 18:04
        Давайте уж тогда Российских Воинов с большой буквы и урааааа
        8200
  27. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:28
    Цитата: Александр романов
    Цитата: ul_vitalii
    Я не трус Ноя боюсь

    Трамп отменил визит в Латинскую Америку из-за ситуации в Сирии
    Президент останется в Соединенных Штатах, чтобы руководить американским ответом Сирии и следить за событиями в мире", — говорится в заявлении Сандерс

    Кто там за коньяком бегал ? Где мои коньяк ??? И каска

    Угу,угу... А может и потому не полетел,что у него земля под ногами горит "дома". Там, в офисе у его адвоката,при обыске много всяких бумаг интересных нашли. И грозить Дональду импичмент может из-за этого. Понятно,что в масс-медиа он сказал,что типа руководить будет "акцией возмездия".
    konstantin68
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 17:39
      Цитата: konstantin68
      Там, в офисе у его адвоката,при обыске много всяких бумаг интересных нашли.

      Пустое это всё,у адвоката не может быть чего то такого. У кого что то было,те умирают случаино в разных местах.
      Александр романов
  28. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:29
    Цитата: НЕКСУС
    В настоящее время власти Великобритании рассматривают целый ряд возможностей для удара по Сирии. При этом, как рассказал британский чиновник, имеющий доступ к конфиденциальным сведениям, для атаки Лондон может использовать поддержку США, Франции и других стран.

    А самим кишка тонка? Один на один то с Россией оставаться совсем не хотят...ссыкуны.

    Так они только сворой и могут,оглянитесь назад!
    konstantin68
    1. Ратуш (Ратуш) Сегодня, 17:56
      У кого то есть реальные союзники...а у кого их нет-ноет про свору.
      Ратуш
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 18:02
        Цитата: Ратуш
        кого то есть реальные союзники...а у кого их нет-ноет про свору.

        Будапешт тоэе будет разрушен Союзникам в Вашингтоне привет передаваи
        Александр романов
  29. konstantin68 (Константин) Сегодня, 17:57
    Цитата: Ратуш
    У кого то есть реальные союзники...а у кого их нет-ноет про свору.

    В Вашем случае,именно свора,уж простите...
    konstantin68
  30. donavi49 Сегодня, 18:00
    Ну Франция подогнала свой эсминец в район, может и лодку. Плюс самолеты. Сейчас и Саудиты тоже хотят:
    BREAKING: #Saudi FM: We are discussing with our allies the steps to respond to the #chemicalattack

    Итого коалиция:
    США
    Бриташка
    Франция
    Саудия

    Вполне могут не разовый удар, а полноценную операцию. Тем более в американских СМИ (АВС) и всяких Рейтерс активно вентилируют тему, что Хмеймим законная цель:
    США задумались об атаке на аэродром Хмеймим
    Они не уточнили, о каких конкретно мерах идет речь, но отметили, что это могут быть удары по объектам, связанным с программой химоружия в Сирии.
    Вместе с тем в вашингтонском Институте ближневосточной политики, по информации Reuters, предполагают, что целью может стать и аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.
    https://vz.ru/news/2018/4/10/916882.html
    donavi49
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