Британия ударит по Сирии. Только вместе с США и Францией

В настоящее время власти Великобритании рассматривают целый ряд возможностей для удара по Сирии. При этом, как рассказал британский чиновник, имеющий доступ к конфиденциальным сведениям, для атаки Лондон может использовать поддержку США, Франции и других стран.Как заявил источник информации в беседе с британской Daily Mail, «все только начинается».Отмечается, что британские Вооруженные силы изучают различные варианты совместных действий. Военачальников британских ВС уже проинструктировали на предмет составления планов расширенной операции против сирийской армии, сообщают СМИ.Отмечается, что авиаудар могли бы нанести восемь истребителей-бомбардировщиков «Торнадо», базирующихся на базе ВВС в Акротири на Кипре и оснащенных многоцелевыми высокоточными авиационными крылатыми ракетами Storm Shadow. Кроме того, одна из британских субмарин могла бы использовать высокоточные крылатые ракеты Tomahawk.Сирийские вооруженные силы, а также отряды иранского Корпуса стражей исламской революции в Сирии приведены в режим повышенной боеготовности в ожидании возможных ракетных ударов США.