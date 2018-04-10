18:02 10 апреля
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Сталин - мудрый руководитель или бесчеловечный тиран? Данные от Левада-центра

Левада-центр публикует результаты исследование общественного мнения по поводу отношения россиян к личности Иосифа Сталина. Анализ исследования показывает, что уровень негативного восприятия Сталина в России за последние несколько лет существенно снизился.

Первый вопрос, который задавался респондентам:
В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «Сталин – мудрый руководитель, который привёл СССР к могуществу и процветанию?»


Сталин - мудрый руководитель или бесчеловечный тиран? Данные от Левада-центра



57% респондентов ответили, что полностью согласны или в целом согласны с этим суждением. 18% отметили своё несогласие. Остальные однозначного ответа не дали.

Второй вопрос:
В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «Какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое важное – под его руководством наш народ победил в ВОВ»?


Здесь поддержали такой тезис 64% опрошенных. Не согласились с ним 14% респондентов.

Третий вопрос:
В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «Сталин – жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей»?


44% заявили о согласии или частичном согласии, 26% с тезисом не согласны.

Четвёртый вопрос:
В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок»?


Здесь согласились 33% опрошенных, 37% не согласились, а около 30% воздержались от однозначного ответа.

Кстати, 1% опрошенных заявили, что не знают, кто такой Сталин.

Примечательно сравнение с данными аналогичного опроса на Украине (от февраля 2018). Там ничего не знают о Сталине 2% опрошенных, 14% относятся к «вождю народов» с восхищением, уважением или симпатией. Со страхом, ненавистью или неприязнью – существенно больше: 42%.

Заявили о безразличном отношении к Сталину 31% опрошенных россиян и примерно столько же (30%) граждан Украины.


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Комментарии 83

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  1. Дедкастарый (Дедка Старый) Сегодня, 17:14
    для кого как. но Империю он создал-факт
    Дедкастарый
    1. Logall (Александр) Сегодня, 17:15
      Кстати, 1% опрошенных заявил, что не знает, кто такой Сталин.

      Нужно напомнить! Особенно на Кавказе!!!
      Logall
      1. Александр Ра (Александр) Сегодня, 17:21
        В Китае помнят: 5 китайцев намяли бока и сломали нос американскому дипломату, не вежливо упомянувшего Сталина.
        Александр Ра
        1. yehat (Сергей) Сегодня, 17:26
          а когда это произошло?
          yehat
          1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:34
            Цитата: yehat
            а когда это произошло?

            Надысь! yes
            майор Юрик
      2. Прокат (Виктор) Сегодня, 17:24
        Интересно, почему им Сталин до сих пор покоя не даёт? Постоянно возвращаются и возвращаются к нему. Это уже на какую-то специфическую либеральную болезнь похоже.
        Прокат
        1. Nick Сегодня, 17:56
          Цитата: Прокат
          Интересно, почему им Сталин до сих пор покоя не даёт? Постоянно возвращаются и возвращаются к нему. Это уже на какую-то специфическую либеральную болезнь похоже.

          Ага. Политическую диарею... wassat
          Nick
        2. ротмистр (Юрий) Сегодня, 18:02
          Цитата: Прокат
          Интересно, почему им Сталин до сих пор покоя не даёт? Постоянно возвращаются и возвращаются к нему. Это уже на какую-то специфическую либеральную болезнь похоже.

          Вы поройтесь в биографиях тех либералов, кто больше всех винит Сталина. Основная масса- потомки великих ленинцев, расстрелянных и или осужденных . Особенно из числа тех, кто приехал с Лениным и Троцким. Как правило русофобы, считающие, что до 1917г Россия была страной варваров и держи..морд, по версии классиков марксизма-ленинизма.Ненавидящие все, что связано с Россией до 1917г. Считающие, что без Маркса, Энгельса и Ленина никогда Россия не была заселена людьми - все были дикари или рабы. Пишут охинею о том, что они создали ЯО и промышленность, но при этом не могут объяснить успехи США, Японии, Индии, Германии и др. стран, где у власти коммунистом не было и близко. Люто ненавидят русских, читайте их комментарии. Льют горючие слезы по Свердлову, Троцкому, Урицкому и др. соратникам Ленина. Криком кричат о несчастном русском народе , которого унижают в бывших Союзных республиках, но при этом забывают сказать; кто их создал, как их создал, зачем их создал и за счет какого народа. Хвалят Ленина за то, что он закрыл исторические и философские факультеты в университетах и запретил преподавание русской истории в школах( Сталин возродил). Гордятся уничтожением православия и казачества. С восторгом хваля первую Ленинскую конституцию, в которой голос лавочника в городе равнялся пяти голосам крестьян( В России было свыше 90% населения крестьяне). Гордятся своим красным флагом, показывая всем, как они презирают Россию, русских и др. народов проживающих в России. Пишут , что флаг РФ был позаимствован в Голландии и при этом не удосуживаются посмотреть флаг Голландии, Франции, Сербии , Хорватии... Не знают откуда взялся красный флаг и что он обозначал до 1905г. Короче основная масса из них, судя по флагу французы.
          ротмистр
    2. слава1974 (слава) Сегодня, 17:17
      о Империю он создал-факт

      Не создал, возродил.
      слава1974
      1. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:26
        Цитата: слава1974
        Не создал, возродил.

        практически создал yes
        Deadушка
      2. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 17:30
        слава1974 (слава) Сегодня, 17:17 ↑ Новый
        Не создал, возродил.
        Не лгите, нечего там было возрождать. Сталин создал империю, которой до него не было. Ни при одном царе, даже при Екатерине Великой не было создано ничего сравнимого с СССР!
        Варяг_0711
        1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 17:42
          Цитата: Варяг_0711
          Не лгите, нечего там было возрождать

          Алексей, не брызгайте нечистотами. Россия и до революции была великой империей. И как всегда одна против всех. Многие прорывные изобретения были сделаны именно русскими учеными. Николашка все проcрал. Как и Горбачев кстати.
          Цитата: Варяг_0711
          даже при Екатерине Великой не было создано ничего сравнимого с СССР!

          Вы хотите сравнить чугунный "единорог" с "Мста-С"? belay
          Ингвар 72
        2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:42
          ну да , а Путин создал империю которой даже при Сталине не было .
          если думаете что было , то покажите Сталинское ПРО или не ламповый процессор .
          а так да , при Екатерине не создали ни одного автопредприятия , не был построен ни один самолет , даже подлодку блин ни одну при ней не построили .
          просто экспл
    3. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:21
      Ну да, взяв страну с сохой, оставил после себя великую Державу Победительницу с ядерным зонтиком, а из своих вещей только сапоги и китель. yes
      vovanpain
      1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 17:29
        Цитата: vovanpain
        Ну да, взяв страну с сохой,

        Не с сохой, а разрушенную гражданской войной. Не нужно принижать достижения России и Русского народа до революции.
        Цитата: vovanpain
        оставил после себя

        А вот здесь не поспоришь, великий человек был. Жаль преемника не оставил. hi
        Ингвар 72
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:42
          Цитата: Ингвар 72
          Не с сохой, а разрушенную гражданской войной. Не нужно принижать достижения России и Русского народа до революции.

          А никто и ни принижает, hi и гражданская война свое дело сделала и первая мировая. hi
          vovanpain
          1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 17:43
            Цитата: vovanpain
            А никто и ни принижает,

            Насчет сохи мне показалось? wink
            Ингвар 72
            1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:55
              Цитата: Ингвар 72
              Насчет сохи мне показалось?

              А что разве в 192 каком нибудь году уже на тракторах пахали laughing кстати после 1945 ещё несколько лет пахали той же сохой на лошадях. Но там все для фронта, все для Победы. yes Ух какой вы педант однако. wink hi
              vovanpain
              1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 18:01
                Цитата: vovanpain
                А что разве в 192 каком нибудь году уже на тракторах пахали

                Так и в индустриальной Англии все больше на лошадках! wink
                Цитата: vovanpain
                Ух какой вы педант однако.

                Это да! laughing (только чур буквы не путать! wassat )
                Ингвар 72
        2. Nick Сегодня, 17:59
          Цитата: Ингвар 72
          великий человек был. Жаль преемника не оставил.

          Вот это и есть его единственная и главная вина.
          Nick
      2. Logall (Александр) Сегодня, 17:50
        Цитата: vovanpain
        из своих вещей только сапоги и китель.

        Братка, ты забыл за Кисет и трубку! Причём, и то и другое только в одном экземпляре...
        Logall
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 18:00
          Цитата: Logall
          Цитата: vovanpain
          из своих вещей только сапоги и китель.

          Братка, ты забыл за Кисет и трубку! Причём, и то и другое только в одном экземпляре...

          И да Саня ещё в кармане брюк нашли пять рублей и все. drinks
          vovanpain
        2. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 18:02
          Цитата: Logall
          Причём, и то и другое только в одном экземпляре.

          Трубок у него больше было, причем гораздо. hi
          Ингвар 72
    4. yehat (Сергей) Сегодня, 17:26
      скорее, восстановил.
      yehat
    5. Nick Сегодня, 17:54
      Цитата: Дедкастарый
      для кого как. но Империю он создал-факт

      Уточню. Восстановил.
      Nick
  2. Равик (Сергей) Сегодня, 17:18
    Однозначно не ответить.
    Равик
  3. dimy44 (Димон) Сегодня, 17:18
    Параноик в том, что много загубил талантливых людей, без которых красная армия понесла огромные потери. Но страну поднял в итоге, за счет гулага правда. Но иначе где бы мы щас были... Спорно все.
    dimy44
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 17:29
      Цитата: dimy44
      за счет гулага правда

      Солженицина перечитали? wink
      Ингвар 72
    2. yehat (Сергей) Сегодня, 17:30
      про Гулаг я уверен, вы ничего кроме вранья Солженицына не слышали.
      про губление талантливых людей интересно! Троцкий был безусловно талантище, как и Бела Кун.
      Правда, они загубили тысячи людей, но это мелочи - главное талант!
      вы бы поизучали факты, а не выдумки - может, и споров бы не осталось.
      yehat
      1. zyzx (Костик) Сегодня, 17:36
        Цитата: yehat
        Правда, они загубили тысячи людей

        Миллионы,миллиарды.мельчите мюсье!
        zyzx
    3. NEOZ Сегодня, 17:31
      Цитата: dimy44
      Параноик, много загубил людей, без которых армия понесла огромные потери. Но страну поднял в итоге.

      приведите примеры из истории где кровожадный параноик и ду*ак (загубить много людей может только ду*ак ) в итоге после развала РИ и гражданской войны проводит индустриализацию, выигрывает сложнейшую мировую войну, делает атомную бомбу и обеспечивает такой толчок в развитии что его результаты проедаются до сих пор....
      NEOZ
    4. zyzx (Костик) Сегодня, 17:35
      Цитата: dimy44
      много загубил талантливых людей

      Это тухлочевского? Который говорил мощь танка в скорости? и благодаря которому мы бы встретили 41й со скорописным БТ,а КВ и Т-34 зарубили на этапе чертежей?
      zyzx
    5. DREDD (Александр) Сегодня, 18:00
      загубил талантливых людей
      А скольких будущих коллаборационистов он перед войной загубил. Ух, нет ему прощения!
      DREDD
  4. Глядя Петрович Сегодня, 17:18
    Цитата: Дедкастарый
    для кого как. но Империю он создал-факт

    Эти опросы абсолютно никчемные. Народ это как...
    В 1989 г. Левада-центр опрашивал этот же народ насчёт человека года. Результаты:
    1. Горбачёв, 35,3%
    2. Сахаров, 10,7%
    3. Ельцин, 5.5 %
    Этот же народ через 30 лет будет говорить противоположное.
    Глядя Петрович
  5. Million (Влад) Сегодня, 17:18
    А что создал Путин?
    Million
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:24
      Миф о стабильности laughing Мало? drinks
      Doliva63
      1. Анти-Корр. (Алекс) Сегодня, 17:28
        Цитата: Doliva63
        Миф о стабильности Мало?

        Как показывает дискуссия, для многих за гланды belay drinks
        Анти-Корр.
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:47
        ну если стабильность миф , то желаю Вам вернуться в 90е .
        ну а че , эти времена от наших ни чем не отличаются (по Вашему)
        просто экспл
    2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:46
      он создал Ваше будущее , как и будущее Ваших детей , которые если бы не он , жили бы в разных независимых республиках , по типу Уральской республики , республики независимый Алтай , богатые государства Ямалоненецое шаманское государство (ШГ) или ХантыМансийскландия .
      просто экспл
    3. NEOZ Сегодня, 17:49
      Цитата: Million
      Путин?

      остановил развал государства
      ликвидировал братков
      вернул нефтедобычу в госсобственность (дело юкоса)
      начал и закончил 2ю чеченскую компанию
      укрепил вертикаль власти
      отстранил от власти 7ми банкирщину
      через некоторое время начался экономический рост
      реформа образования (ЕГЭ и т.п.) - поступление в ВУЗ на основе баллов
      реформа в армии
      реформа милиции
      реформа налоговой инспекции (электронные отчеты)
      реформа в таможенных органах (борьба с черными схемеми/серыми ввод электронного декларирования)
      стимуляция рождаемости (маткапитал и тд.)
      реформа медицины (упор на профилактику, упор на группы риска и диагностика и т.п.)
      борьба с алкоголизмом/табакокурением. пропаганда здорового образа жизни
      Россия последнего времени похожа на огромную стройку
      возврат Крыма
      п.с.
      то что пришло в голову.... если порыть то можно еще кучу найти
      не все перечисленное является благом, некоторые проекты, на мой взгляд, неудачные.
      NEOZ
    4. zoolu350 (Петр) Сегодня, 17:52
      Компрадорское государство, где олигархат РФ шерстит (грабит) подвластный электорат (народ).
      zoolu350
  6. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:19
    у нас половина молодежи после 90 годов незнают когда началась великая отечественная война 41- 45 годов путают с другой отечественной
    злой пиннокио
    1. лом123 Сегодня, 17:23
      Если быть точным в 39 hi
      лом123
      1. Million (Влад) Сегодня, 17:26
        В 39 началась Вторая мировая война hi
        Million
      2. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:29
        с 41 началась великая отечественная 22 июля в 3 или в 4 часа утра
        злой пиннокио
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:48
          так в 3 или 4 часа Киев бомбили , нам сообщили (объявили), что началась война ?
          просто экспл
      3. yehat (Сергей) Сегодня, 17:39
        великая отечественная началась в 41-м, ww2 началась в Китае в 36-м кажется
        Германия войну начала в 39-м, В Испании война началась в 36-м, где участвовали и Германия, и СССР. Италия начала войну в Эфиопии в 36-м.
        вы уверены, что точны? laughing
        Ну и напоследок про светоч мира и демократии
        1901 — ввод войск в Колумбию.
        1902 — вторжение в Панаму.
        1904 — ввод войск в Корею, Марокко и Доминиканскую Республику.
        1905 — американские войска вмешиваются в революцию в Гондурасе.
        1905 — ввод войск в Мексику
        1905 — ввод войск в Корею.
        1906 — вторжение на Филиппины.
        1906 — 1909 — американские войска входят в Кубу во время выборов.
        1907 — американские войска проводят в жизнь протекторат "долларовой дипломатии" в Никарагуа.
        1907 — американские войска вмешиваются в революцию в Доминиканской Республике
        1907 — американские войска участвуют в войне Гондураса с Никарагуа.
        1908 — американские войска входят в Панаму во время выборов.
        1910 — США направили вооружённые силы в Никарагуа и организовали антиправительственный заговор.
        В 1910 была сформирована хунта из проамерикански настроенных генералов.
        1911 — американцы высаживаются в Гондурасе.
        1911 — подавление антиамериканского восстания на Филиппинах.
        1911 — введение войск в Китай.
        1912 — американские войска входят в Гавану (Куба).
        1912 — американские войска входят в Панаму во время выборов.
        1912 — вторжение американских войск в Гондурас.
        1912-1933 — оккупация Никарагуа. В 1914 в Вашингтоне был подписан договор, по которому США предоставлялось право на постройку межокеанского канала на территории Никарагуа.
        1914 — американские войска входят в Доминиканскую Республику, сражение с повстанцами за Санта Доминго.
        1914-1918 — серия вторжений в Мексику.
        1914-1934 — Гаити. После многочисленных восстаний Америка вводит свои войска, оккупация продолжается 19 лет.
        1916-1924 — 8-летняя оккупация Доминиканской Республики.
        1917-1933 — военная оккупация Кубы, экономический протекторат.
        1917-1918 — участие в 1-й Мировой.
        1918-1922 — интервенция в Россию. Всего в ней участвовало 14 государств. Оказывалась активная поддержка отделившимся от России территориям — Колчакии и Дальневосточной республике.
        1918-1920 — Панама. После выборов вводятся войска для подавления беспорядков.
        1919 — КОСТА-РИКА. ... Высадка войск США для "защиты американских интересов".
        1919 — американские войска воюют на стороне Италии против сербов в Долматии.
        1919 — американские войска входят в Гондурас во время выборов.
        1920 — Гватемала. 2-недельная интервенция.
        1921 — американская поддержка боевикам, сражавшимся за свержение президента Гватемалы Carlos Herrera на благо the United Fruit Company.
        1922 — интервенция в Турции.
        1922-1927 — американские войска в Китае во время народного восстания.
        1924-1925 — Гондурас. Войска вторгаются в страну во время выборов.
        1925 — Панама. Американские войска разгоняют всеобщую забастовку.
        1926 — Никарагуа. Вторжение.
        1927-1934 — по всему Китаю стационированы американские войска.
        1932 — вторжение в Сальвадор с моря. Там в это время было восстание.
        1937 — Никарагуа. С помощью американских войск диктатор Сомоса приходит к власти, сместив законное правительство Х. Сакасы.
        1939 — введение войск в Китай.
        yehat
        1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:41
          ну насчет года и дня я не ошибся
          злой пиннокио
    2. astepanov (Алексей) Сегодня, 17:30
      Цитата: злой пиннокио
      у нас половина молодежи после 90 годов незнают когда началась великая отечественная война 41- 45 годов путают с другой отечественной
      После девяноста годов - это уже не молодежь. Это, я бы сказал, уже юношество. Кстати, как можно во фразе из 15 слов сделать пять ошибок?
      astepanov
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:31
        у меня по русскому языку была тройка я этого не отрицаю а после 90 я имел в виду которые родились в 2000 годах так называемое поколение миллениум
        злой пиннокио
        1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:50
          это потому что они не миллениум , они линолеум .
          ну , в смысле iq и там (поколение )и там (напольное покрытие) идентичный .
          просто экспл
          1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:51
            вы хотите сказать поколение айфонов и смартфонов?
            злой пиннокио
            1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:54
              скорее приложений к айфону или смартфону .
              я помню первые смарты , там владелец все равно был умнее телефона , хоть тот и был смарт . а вот сейчас че то интуиция мне подсказывает что в 99% телефон будет умнее владельца .
              просто экспл
        2. astepanov (Алексей) Сегодня, 17:54
          Григорий, прошу извинить меня. Довольно по хамски вышло. Лицом к лицу ни за что такого бы себе не позволил. Еще раз прошу прощения, не держите зла.
          astepanov
    3. Gordarik (Денис) Сегодня, 17:41
      Цитата: злой пиннокио
      у нас половина молодежи после 90 годов незнают когда началась великая отечественная война 41- 45 годов путают с другой отечественной

      А вот Вам и пример:
      Цитата: лом123
      Если быть точным в 39 hi
      Gordarik
      1. злой пиннокио (григорий) Сегодня, 17:52
        да вижу конечно,я успел застать еще советское образование.
        злой пиннокио
  7. лом123 Сегодня, 17:19
    Сталин нужен хотя бы ,что бы отчистить Россию от грязи которая процветает на всех каналах ТВ и забивает молодёжи голову всякой грязью.
    лом123
    1. astepanov (Алексей) Сегодня, 17:25
      Цитата: лом123
      Сталин нужен хотя бы ,что бы отчистить Россию от грязи которая процветает на всех каналах ТВ и забивает молодёжи голову всякой грязью.

      Да-да, и оставить только "Вести с полей", "Новости ТАСС", "Расстрельные списки" и "Пионерскую зорьку". И головы у молодежи сделаются чистые-пречистые.
      astepanov
      1. лом123 Сегодня, 17:28
        В нынешнее время почему бы и нет ,а то одну гомо..ся..тину показывают а потом и чешим затылки когда нация начнёт с уважением к друг другу относится
        лом123
      2. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:57
        да хоть их , я например нынешнее ТВ уже лет 10 не смотрю , и Вам советую .
        а так , при той системе пропаганды люди охотно шли в рабочие .
        а сейчас из манагеров хрен кого выгонишь руками работать , даже если платить будут в 3 раза больше (куча ситуаций где рабочие профессии получают более 50тыс в провинции . но хрен найдешь работников , а как предлагаешь манагерам у которых зп в 25 тыс , пойти на подобные работы , так шлют куда подальше , лушче манагером 25 иметь , чем 50-60 , но пахать руками )
        просто экспл
    2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:25
      Капиталистический Сталин ничего нигде чистить не будет.
      Doliva63
    3. alstr (Александр Стрелков) Сегодня, 17:40
      Ну не даром же в греческих мифах один из подвигов Геракла - очистка Авгиевых конюшен.
      alstr
  8. viktor. (Чита) Сегодня, 17:22
    1% не знают Сталина belay Бабуля моя рассказывала после войны работала и училась, когда сообщили что Сталин умер весь класс плакал,а плакали говорила как помню не от того что боялись не плакать а как отца родного потеряли.
    viktor.
  9. astepanov (Алексей) Сегодня, 17:22
    Если спросить, считают ли респонденты, что Солнце вращается вокруг Земли, то 30% ответят утвердительно, 20% скажут, что им по барабану, а остальные потребуют "звонок к другу". Но Земля, независимо от результатов опроса, будет двигаться как и раньше. Всегда интересовало: для чего существуют все эти банды бездельников: политологи, центры общественного мнения и прочая шушера? И кто их кормит? Неужто из наших налогов? Я - против.
    astepanov
  10. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:28
    Цитата: Глядя Петрович
    Этот же народ через 30 лет будет говорить противоположное.

    народ - это который обычно кричат "МЫ НАРОД!" и "ОТ ЛИЦА НАРОДА" ? laughing
    Deadушка
  11. gurzuf Сегодня, 17:29
    Чем больше смотрю на нынешнюю действительность, тем больше уважаю Сталина.
    gurzuf
  12. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:29
    Цитата: Александр Ра
    В Китае помнят: 5 китайцев намяли бока и сломали нос американскому дипломату, не вежливо упомянувшего Сталина.

    Кстати, и в Израиле после сметри Сталина был объявлен национальный траур.
    mavrus
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:51
      так он фактически и создал Израиль .
      чего им по основателю не поплакать то ?
      просто экспл
  13. Deadушка (Виталий) Сегодня, 17:33
    Левада-центр публикует результаты исследование общественного мнения

    угу, а если бы спросили - "Кто убил сына Ивана Грозного"(убил ли Иван Грозный своего сына)
    процентов 80-90 ответили бы положительно, указав на Грозного(его вину).
    Пример, если долго и целенаправленно о чем то утверждать(даже если это бред), то рано или поздно в это будут верить sad
    Deadушка
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 17:52
      ложь повторенная тысячу раз , становится правдой .
      просто экспл
  14. viktor. (Чита) Сегодня, 17:35
    Цитата: mavrus
    Кстати, и в Израиле после сметри Сталина был объявлен национальный траур.

    Тот народ Израиля остался в истории.
    viktor.
  15. изя топ (Андрей) Сегодня, 17:39
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    изя топ
  16. loginovich Сегодня, 17:40
    [quote]Примечательно сравнение с данными аналогичного опроса на Украине (от февраля 2018). Там ничего не знают о Сталине 2% опрошенных, 14% относятся к «вождю народов» с восхищением, уважением или симпатией. Со страхом, ненавистью или неприязнью – существенно больше: 42%.
    Заявили о безразличном отношении к Сталину 31% опрошенных россиян и примерно столько же (30%) граждан Украины[
    Результат действия зомби ящика.
    loginovich
  17. sauvage Сегодня, 17:42
    В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок»?


    Здесь согласились 33% опрошенных, 37% не согласились, а 31% воздержались от однозначного ответа.
    Это что выходит 101% опрошенных ? как им верить после этого.
    sauvage
  18. assa67 (андрей) Сегодня, 17:42
    Джугашвили -личность неоднозначная ...как и все правители,оставившие след в истории..тут следует вспомнить выражение:"короля делает его свита"...
    Цитата: vovanpain
    взяв страну с сохой, оставил после себя великую Державу Победительницу с ядерным зонтиком, а из своих вещей только сапоги и китель.

    а вот это факт...и ГУЛАГ-факт...имеем,что имеем..учим историю,делаем выводы.......
    за то не признаем насильников,садистов и убийц тысяч и тысяч человек национальными героями,и не возводим неофашизм в ранг нац.идеи,как некоторые бывшие "братья"
    assa67
  19. mavrus (Андрей) Сегодня, 17:46
    Цитата: viktor.
    1% не знают Сталина belay Бабуля моя рассказывала после войны работала и училась, когда сообщили что Сталин умер весь класс плакал,а плакали говорила как помню не от того что боялись не плакать а как отца родного потеряли.

    Где-то прочитал... Когда Яков Джугашвили, поссорившись с отцом, уехал в Ленинград, и устроился работать на подстанцию электриком, то там даже не догадывались, что он сын Отца Народов... А уже после того , когда Яков вернулся в Москву, чекисты пришли в отдел кадров забирать его документы, то кадровики были очень удивлены... На вопрос чекистов: "Как так не знали, ведь он в анкете указал кто его отец?" На что им ответили: "А у нас пости все бывшие беспризорники в графу отец вписывают Сталина, а некоторые ещё и в графу мать умудряются написать Партия."
    mavrus
  20. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 17:46
    Сталин - мудрый руководитель? Да он - редчайший в истории гений, который дважды поднимал страну после военных погромов на высочайший уровень! И занимало это у него 10-15 лет. Почти с нуля! И огромный авторитет страны во всём мире. 2 советских корабля в ливийском порту одним своим видом могли остановить войну. А что нынешние "лидеры" за 35 лет мирного времени сделали?
    Doliva63
  21. Altona (Евгений) Сегодня, 17:48
    Цитата: Прокат
    Интересно, почему им Сталин до сих пор покоя не даёт? Постоянно возвращаются и возвращаются к нему. Это уже на какую-то специфическую либеральную болезнь похоже.

    -----------------------------------------
    Исторически Сталин фигура титаническая, он создал первое в мире социалистическое индустриальное государство с атомной и ракетной промышленностью, выиграл тяжелейшую войну с объединенной Европой, был создателем мировой социалистической системы, активно способствовал краху мировой системы колониализма. Под его руководством советский народ стал народом Победителем. Никто из современных политиков не может даже близко приблизиться к нему. Поэтому значение этой личности огромно и покоя давать она не будет еще лет 50. А так как никто не может сделать ничего подобного, то стараются оплевать его дела. Я сам относился к нему как к историческому персонажу, но сегодня я вижу. что он современен как никогда. Я даже на выборах испортил бллетень, написав его имя и регалии- Иосиф Виссарионович Сталин, Председатель Совнаркома СССР, Генеральный секретарь ВКП(б), Верховный Главнокомандующий, Генералиссиммус.
    Altona
  22. Комментарий был удален.
  23. кедр (Евгений) Сегодня, 17:52
    "Данные от Левада-центра..."
    Л-Ц занесён в список "Иностранных агентов".
    Т.е. работает на нагло-саксов...
    кедр
  24. Комментарий был удален.
  25. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Сегодня, 17:59
    Цитата: кедр
    "Данные от Левада-центра..."
    Л-Ц занесён в список "Иностранных агентов".
    Т.е. работает на нагло-саксов...

    Правильно, отвлекають народ от текущей безнадёги:
    "Граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию", - сказал Силуанов.
    https://tsargrad.tv/news/siluanov-zabottes-o-svoe
    j-pensii-sami_124437
    Министр финансов Антон Силуанов объявил о том, что граждане России должны сами заботиться о собственной пенсии, а не рассчитывать в этом вопросе на государство. Заявление было сделано в ходе выступления министра на апрельской конференции в Высшей школе экономики.
    Вот бы опрос на тему пенсии провести!
    Товарищ Ким
  26. Lyutoyar R. (Lyutoyar R.) Сегодня, 18:00
    Цитата: dimy44
    Параноик в том, что много загубил талантливых людей, без которых красная армия понесла огромные потери. Но страну поднял в итоге, за счет гулага правда. Но иначе где бы мы щас были... Спорно все.

    Это кто талантливый, Тухачевский и Якир с Примаковым? Чистку от предателей тогда правильную сделали, тем более, что заговор был. Не будь той чистки не было бы и Победы.
    Lyutoyar R.
  27. Ecilop (Алексей) Сегодня, 18:01
    Великую Отечественную выиграл не Сталин, а весь советский народ.
    Несомненно, он великая личность, ругать и восхвалять будут еще долгие годы.
    Нет, я бы не хотел России второго Сталина в мирное время. Но если война - наверное это единственная кандидатура.
    Ecilop
  28. Altona (Евгений) Сегодня, 18:01
    Цитата: Товарищ Ким
    "Граждане должны сами заботиться о том, чтобы при завершении работы получать достойную пенсию", - сказал Силуанов.

    --------------------------------
    Правильно, нечего тут бюджет напрягать, а вот страдающим от санкций бизнесменам мы поможем.
    Altona
Картина дня