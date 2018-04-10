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Сталин - мудрый руководитель или бесчеловечный тиран? Данные от Левада-центра
Левада-центр публикует результаты исследование общественного мнения по поводу отношения россиян к личности Иосифа Сталина. Анализ исследования показывает, что уровень негативного восприятия Сталина в России за последние несколько лет существенно снизился.
Первый вопрос, который задавался респондентам:
57% респондентов ответили, что полностью согласны или в целом согласны с этим суждением. 18% отметили своё несогласие. Остальные однозначного ответа не дали.
Второй вопрос:
Здесь поддержали такой тезис 64% опрошенных. Не согласились с ним 14% респондентов.
Третий вопрос:
44% заявили о согласии или частичном согласии, 26% с тезисом не согласны.
Четвёртый вопрос:
Здесь согласились 33% опрошенных, 37% не согласились, а около 30% воздержались от однозначного ответа.
Кстати, 1% опрошенных заявили, что не знают, кто такой Сталин.
Примечательно сравнение с данными аналогичного опроса на Украине (от февраля 2018). Там ничего не знают о Сталине 2% опрошенных, 14% относятся к «вождю народов» с восхищением, уважением или симпатией. Со страхом, ненавистью или неприязнью – существенно больше: 42%.
Заявили о безразличном отношении к Сталину 31% опрошенных россиян и примерно столько же (30%) граждан Украины.
Первый вопрос, который задавался респондентам:
В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «Сталин – мудрый руководитель, который привёл СССР к могуществу и процветанию?»
57% респондентов ответили, что полностью согласны или в целом согласны с этим суждением. 18% отметили своё несогласие. Остальные однозначного ответа не дали.
Второй вопрос:
В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «Какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое важное – под его руководством наш народ победил в ВОВ»?
Здесь поддержали такой тезис 64% опрошенных. Не согласились с ним 14% респондентов.
Третий вопрос:
В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «Сталин – жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей»?
44% заявили о согласии или частичном согласии, 26% с тезисом не согласны.
Четвёртый вопрос:
В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок»?
Здесь согласились 33% опрошенных, 37% не согласились, а около 30% воздержались от однозначного ответа.
Кстати, 1% опрошенных заявили, что не знают, кто такой Сталин.
Примечательно сравнение с данными аналогичного опроса на Украине (от февраля 2018). Там ничего не знают о Сталине 2% опрошенных, 14% относятся к «вождю народов» с восхищением, уважением или симпатией. Со страхом, ненавистью или неприязнью – существенно больше: 42%.
Заявили о безразличном отношении к Сталину 31% опрошенных россиян и примерно столько же (30%) граждан Украины.
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