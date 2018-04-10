Сталин - мудрый руководитель или бесчеловечный тиран? Данные от Левада-центра

В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «Сталин – мудрый руководитель, который привёл СССР к могуществу и процветанию?»

В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «Какие бы ошибки и пороки ни приписывались Сталину, самое важное – под его руководством наш народ победил в ВОВ»?

В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «Сталин – жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей»?

В какой мере вы согласны или не согласны со следующим суждением: «наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок»?