09:54 11 апреля
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Австралия поддержит «любые действия» США в Сирии

Правительство Австралии поддержит возможную военную операцию США в Сирии, передает ТАСС заявление главы австралийского МИД Джули Бишоп.



Я не намерена комментировать военные действия США, но если США нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения Сирии, то Австралия поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными,
сказал министр в интервью АВС.


Напомним, в понедельник Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей САР в связи с предполагаемым применением химического оружия в городе Дума.

С утверждением, что 7 апреля в сирийской Думе были применены отравляющие вещества, выступили несколько НПО, в том числе «Белые каски». Согласно заявлению последних, при бомбардировке использовались, в частности, самодельные бомбы с хлором. В результате удара якобы погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.

В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. Представители российского Центра по примирению сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Кроме того, по данным Центра, в местные больницы граждане с признаками отравления не поступали. Не было обнаружено и трупов людей, погибших от применения ОВ.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 5

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  1. самый главный Сегодня, 09:49
    Ну это их проблемы... fool Не понимает мадам, что ею может заинтересоваться Мелания. И повыщипывать волосенки за такую "любую поддержку" ... У блондинок долгих разговоров не бывает.
    самый главный
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 09:52
      Мне - кенгурятина, не понравилась! По - этим, можно жахнуть! Кому они нужны? belay
      И от Нас - далеко! wink feel
      Охотовед 2
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:52
      а могли бы жить, да жить
      Дормидонт
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:50
    Австралия поддержит «любые действия» США в Сирии
    Глядя на этот фейс на фото , кто бы сомневался! laughing Явный передоз! bully
    a.s.zzz888
  3. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:52
    Было бы странно, коли б блоха на хвосте собаки стала крутить собакой
    Дормидонт
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