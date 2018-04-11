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Австралия поддержит «любые действия» США в Сирии
Правительство Австралии поддержит возможную военную операцию США в Сирии, передает ТАСС заявление главы австралийского МИД Джули Бишоп.
Напомним, в понедельник Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей САР в связи с предполагаемым применением химического оружия в городе Дума.
С утверждением, что 7 апреля в сирийской Думе были применены отравляющие вещества, выступили несколько НПО, в том числе «Белые каски». Согласно заявлению последних, при бомбардировке использовались, в частности, самодельные бомбы с хлором. В результате удара якобы погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. Представители российского Центра по примирению сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Кроме того, по данным Центра, в местные больницы граждане с признаками отравления не поступали. Не было обнаружено и трупов людей, погибших от применения ОВ.
Я не намерена комментировать военные действия США, но если США нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения Сирии, то Австралия поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными,сказал министр в интервью АВС.
Напомним, в понедельник Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей САР в связи с предполагаемым применением химического оружия в городе Дума.
С утверждением, что 7 апреля в сирийской Думе были применены отравляющие вещества, выступили несколько НПО, в том числе «Белые каски». Согласно заявлению последних, при бомбардировке использовались, в частности, самодельные бомбы с хлором. В результате удара якобы погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.
В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. Представители российского Центра по примирению сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Кроме того, по данным Центра, в местные больницы граждане с признаками отравления не поступали. Не было обнаружено и трупов людей, погибших от применения ОВ.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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