Австралия поддержит «любые действия» США в Сирии

Я не намерена комментировать военные действия США, но если США нанесут авиаудар в ответ на применение химоружия против гражданского населения Сирии, то Австралия поддержит любые действия, которые будут выверенными и пропорциональными,

Правительство Австралии поддержит возможную военную операцию США в Сирии, передает ТАСС заявление главы австралийского МИД Джули Бишоп.сказал министр в интервью АВС.Напомним, в понедельник Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей САР в связи с предполагаемым применением химического оружия в городе Дума.С утверждением, что 7 апреля в сирийской Думе были применены отравляющие вещества, выступили несколько НПО, в том числе «Белые каски». Согласно заявлению последних, при бомбардировке использовались, в частности, самодельные бомбы с хлором. В результате удара якобы погибли десятки человек, в больницы с признаками отравления доставлены местные жители.В МИД РФ это сообщение назвали информационным вбросом. Представители российского Центра по примирению сторон провели обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Кроме того, по данным Центра, в местные больницы граждане с признаками отравления не поступали. Не было обнаружено и трупов людей, погибших от применения ОВ.