15:26 11 апреля
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В НАТО рассказали о статусе Украины

Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер прокомментировала появившуюся в украинских СМИ информацию о якобы присвоении Украине статуса «страны-аспиранта» (aspiring country), то есть государства, стремящегося присоединиться к альянсу.

В НАТО рассказали о статусе Украины


Добиваться членства в НАТО или нет – это решают сами страны. Украина такое решение официально приняла, что мы и отметили, внеся соответствующее изменение на нашем сайте. Я подчеркну: речь идет о правке на сайте НАТО,
цитирует Гетемюллер газета Коммерсантъ.


Отвечая на уточняющий вопрос о том, не является ли это новым статусом на пути к предоставлению Украине «плана действий по членству», заместитель генсека сказала:

Нет. Политика НАТО не изменилась.


По ее словам, альянс просто «признал и отметил посредством этой правки изменение в официальной позиции Украины».

Использованы фотографии: https://www.flickr.com/photos/nato/
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Комментарии 31

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  1. svp67 (Сергей) Сегодня, 10:37
    НАТО: статус Украины при альянсе не менялся
    Статус страны самоубийцы, НАТО точно менять не будет, за не надобностью.
    svp67
    1. Logall (Александр) Сегодня, 10:39
      В давние времена враги посылали чумных в города противника, дабы те заражали жителей...
      Вот и у них тот же статус - "чумные"!
      Logall
      1. volodya (владимир) Сегодня, 10:44
        Эти аспиранты нужны с одной целью, чтобы воняли у нас на границе! Разлагающиися труп всегда воняет!
        volodya
      2. Partyzan (Bob) Сегодня, 10:47
        Цитата: Logall
        В давние времена враги посылали чумных в города противника, дабы те заражали жителей...
        Вот и у них тот же статус - "чумные"!

        и как ни странно они это с успехом делают, Саня привет hi
        Partyzan
        1. Logall (Александр) Сегодня, 11:04
          Володя, привет!
          Ты за Скрипалём, что с флагом?
          Logall
          1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:09
            Цитата: Logall
            Ты за Скрипалём, что с флагом?

            так не добили - не порядок, нельзя оставлять дела не доделанными bully
            Partyzan
      3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:50
        Цитата: Logall
        Вот и у них тот же статус - "чумные"!

        и ведь лечиться не желают
        LSA57
    2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 10:50
      Украина такое решение официально приняла, что мы и отметили, внеся соответствующее изменение на нашем сайте.

      Мы тоже внесем изменения на сайте.НАТО требуется пушечное мясо. yes
      vovanpain
      1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:02
        Цитата: vovanpain
        НАТО требуется пушечное мясо.

        НАТЕ требуется
        Гаври́ло При́нцип (25 июля 1894, Обляй — 28 апреля 1918, Терезин) — сербский националист. В 1914 году вступил в националистическую организацию «Молодая Босния», которая выступала за освобождение Боснии и Герцеговины из-под власти Австро-Венгрии.
        28 июня 1914 года совершил убийство австро-венгерского престолонаследника эрц-герцога Франца Фердинанда, которое послужило формальным поводом к началу Первой мировой войны. Приговорён к двадцати годам каторги[уточнить]. Умер в заключении от туберкулёза.
        Partyzan
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 11:06
          Цитата: Partyzan
          НАТЕ требуется

          Здрав Будь Виктор! drinks hi В нынешнее время уже даже и Гаврилы Принципы не требуются request Достаточно потрясти пробиркой или посмотреть постановочные фильмы от белых касок и обозвать животным и усе. hi
          vovanpain
          1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:12
            и тебе здравия hi drinks вот поросенкай и трясут, повод то должен быть, и лучше жирный
            Partyzan
            1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 11:18
              Цитата: Partyzan
              от поросенкай и трясут, повод то должен быть, и лучше жирный

              А вот тут согласен Виктор,сидели себе себе тихо на заднице 4 года и вдруг ни с того ни с сего два судна захватывают и ровно в тот момент.когда в Сирии вот вот начнется не хилый замес.Не удивлюсь если и на Донбассе обострится,тьфу,тьфу,тьфу конечно. hi
              vovanpain
              1. Partyzan (Bob) Сегодня, 11:28
                Цитата: vovanpain
                и вдруг ни с того ни с сего

                скрипаль не прокатил, химатака - как-то тоже (у них идеи кончились), вот тут-то и свежачок - порасенка
                Partyzan
      2. Hoc vince Сегодня, 12:43
        Украина подала заявку на вступление в НАТО. Теперь она ждёт, когда НАТО добавит её в друзья и отметит на фотках
        Hoc vince
    3. vorobey (Сашка) Сегодня, 11:03
      Цитата: svp67
      НАТО: статус Украины при альянсе не менялся
      Статус страны самоубийцы, НАТО точно менять не будет, за не надобностью.


      Нато новая соцсеть/ как зарегиться и разместить свой статус... и фоточки... laughing

      а флудить там можно? а столовка есть, а пиво бесплатное. ?
      vorobey
  2. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:38
    Все равно помогать будут и членство не обязательно, так коллегами и останутся.
    ul_vitalii
    1. Железякин (Алексей) Сегодня, 10:45
      Помогать? Скорее Украина просто разменная монета, пешка в шахматной партии. И горе тем гражданам жовто-блокыдной кто этого не понимает.
      Железякин
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:56
        Цитата: Железякин
        Скорее Украина просто разменная монета, пешка в шахматной партии.

        где то читал такое определение, "Болван, в старом Польском преферансе"
        LSA57
    2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 10:47
      По плечу похлопали, в качестве поощрения.
      Сергей985
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:57
        Цитата: Сергей985
        По плечу похлопали, в качестве поощрения.

        дали пайку дохавать и чебарик докурить laughing
        LSA57
    3. LSA57 (Сергей) Сегодня, 10:53
      Цитата: ul_vitalii
      так коллегами и останутся.

      какие они им коллеги? коллеги с натяжкой это создавшие альянс. а остальные это ак, прирученные дворовые собачки, способные только тявкать и которым скармливают прокисшую пищу. причём за их же деньги
      Привет Виталий hi
      LSA57
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:11
        Здравствуй, Сергей hi конечно так и есть, упустил в ковычки поставить. smile
        ul_vitalii
    4. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:01
      Коллегами. Как хозяин поместья и золотарь
      Дормидонт
  3. sir_obs (Борис) Сегодня, 10:44
    НАТО долдно оставаться в стороне. Они не рставляют надежд стравить Украину с Россией, а не НАТО с Россией.
    sir_obs
  4. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 10:50
    речь идет о правке на сайте НАТО
    Были исправлены орфографические ошибки и ,наконец, правильно написано название страны Укрополяндия....
    Ingvar0401
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:59
    Страна-аспирант нато, все равно как проститутка-стажер
    Дормидонт
  6. prior (Влад) Сегодня, 11:04
    НАТОвцы ! Ну возьмите её, Украину, на прокорм пока щэ нэ вмэрла. Они, эти европэйци, вам все места вылижут, от задницы до гальюна. Спросите у поляков, там все унитазы блестят, как у кота "фаберже".
    Ну и разворуют немножко, не без этого.
    prior
  7. saveall (Александр) Сегодня, 11:07
    А тем временем поступают сообщения, что Донецк сегодня обстреляли Градами. Скоты!
    saveall
  8. Опер (Игорь) Сегодня, 11:11
    Т.е. теперь украинцев можно называть аспирантами, а Украину Аспирантурой?! Высоко!))) Помню я был такой советский фильм, как из деревни молодых колхозников в город отпускали только для поступления в вуз! Перед этим беседу с беглецами проводил председатель. Кузнецу тоже очень хотелось в город но он даже названия институтов не знал. Друзья ему посоветовали сказать, что он едет поступать в Политехнический институт! Вот он идет к председателю и повторяет, чтобы не забыть - политехнический, политех... Заходит и с перепугу все забыл. Усталый председатель спрашивает с полной безнадегой в голосе - ну тебя то куда понесло?! Тоже в институт? В какой?! Кузнец бодро - в этот... ПОРНОГРАФИЧЕСКИЙ! Председатель колхоза глядя с усмешкой на кузнеца - интересную ты парень специальность выбрал...
    Опер
  9. Altona (Евгений) Сегодня, 11:25
    Можно сколько угодно зубоскалить по поводу аспирантов, а на деле Запад считает Украину своим трофеем и оккупированной территорией. Конечно, никто вам в открытую не скажет, что Украина сегодня-это генерал-губернаторство или протекторат США, а Петро Порошенко демократично утвержденный гауляйтер. И никаких вам танковых клиньев или штурмовой авиации, на все про все ушло 5 млрд долларов на обучение штурмовиков-националистов и пропаганды "свитлого эуропейскаго шляху".
    Altona
  10. Генерал Песчаных Карьеров (Жора) Сегодня, 13:52
    Украина - член аспиранта в НАТО, так правильней))
    А в НАТО еще те члены входят.
    Генерал Песчаных Карьеров
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