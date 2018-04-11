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В НАТО рассказали о статусе Украины
Заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер прокомментировала появившуюся в украинских СМИ информацию о якобы присвоении Украине статуса «страны-аспиранта» (aspiring country), то есть государства, стремящегося присоединиться к альянсу.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, не является ли это новым статусом на пути к предоставлению Украине «плана действий по членству», заместитель генсека сказала:
По ее словам, альянс просто «признал и отметил посредством этой правки изменение в официальной позиции Украины».
Добиваться членства в НАТО или нет – это решают сами страны. Украина такое решение официально приняла, что мы и отметили, внеся соответствующее изменение на нашем сайте. Я подчеркну: речь идет о правке на сайте НАТО,цитирует Гетемюллер газета Коммерсантъ.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, не является ли это новым статусом на пути к предоставлению Украине «плана действий по членству», заместитель генсека сказала:
Нет. Политика НАТО не изменилась.
По ее словам, альянс просто «признал и отметил посредством этой правки изменение в официальной позиции Украины».
Использованы фотографии: https://www.flickr.com/photos/nato/
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