В НАТО рассказали о статусе Украины

Добиваться членства в НАТО или нет – это решают сами страны. Украина такое решение официально приняла, что мы и отметили, внеся соответствующее изменение на нашем сайте. Я подчеркну: речь идет о правке на сайте НАТО,

Нет. Политика НАТО не изменилась.