15:28 11 апреля
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Израиль: Мы за ценой не постоим...

Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отказался отвечать на вопрос, кто стоит за недавним ударом по авиабазе в Сирии, но пообещал «любой ценой» не допустить в соседней республике иранского военного присутствия, передает РИА Новости.



В Израиле не подтверждают и не отрицают причастность к налету на аэродром «Тифор» (Т-4), который, как предполагается, служит местом базирования иранских беспилотников.


Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее,
сказал Либерман.

Есть силы, способные предотвратить это опаснейшее развитие событий, и мы надеемся, что они задействуют все свои возможности,
добавил министр.

Напомним, об ударе израильских ВВС по сирийской базе в ночь на понедельник сообщило Минобороны России. По данным ведомства, два истребителя F-15 выпустили 8 ракет, пять из которых были сбиты. Российские военнослужащие в ходе атаки не пострадали.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 105

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 11:20
    Иран уже закрепился в Сирии.
    solzh
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 11:22
      Смешались в кучу люди,кони...
      vkl.47
      1. bazzbazz (Максим) Сегодня, 11:51
        Какие кони?! Скорее люди смешались с отходами жизнедеятельности! Куда не плюнь, вляпаешься
        bazzbazz
    2. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 11:30
      Цитата: solzh
      Иран уже закрепился в Сирии.

      А - «богоизбранные» в Израиле! Вот - и общая Граница! Много интересного, Нас ждёт! hi
      Охотовед 2
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 11:43
        Израильско-американские взаимоотношения не интересны. Евреи утверждают что США под их контролем, от того и подкармливают бескорыстно, американские евреи утверждают что Израиль полностью их лакей, оттого их и подкармливают и вооружают
        Кто там кого за что держит пусть сами выясняют, но израильтяне, которые ограбили соседей и вели войны на уничтожение коренного населения, стоят американцев которые тоже уничтожили коренное население.
        Словесные кружева о *правах ...*, *демократии ....* и прочей шелухе ничего не стоят, они лишь прикрывают и оправдывают грабёж и геноцид Сирии, да и не только.
        василий50
        1. sergeyezhov (Sergey) Сегодня, 12:03
          Цитата: василий50
          но израильтяне, которые ограбили соседей и вели войны на уничтожение коренного населения,

          Как же тогда "коренное население" составляет 25% от числености Израиля? По вашей идее его же уничтожили?
          sergeyezhov
          1. sogdy (sogdy) Сегодня, 14:22
            Цитата: sergeyezhov
            Как же тогда "коренное население" составляет 25% от числености Израиля? По вашей идее его же уничтожили?

            Кто ж негров уничтожает? Работать-то кому?
            sogdy
        2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:11
          Цитата: василий50
          израильтяне, которые ограбили соседей и вели войны на уничтожение коренного населения

          Бери топор и иди погром устраивать.
          Нормаль ок
      2. Sefevi Сегодня, 11:44
        "Иран уже закрепился в Сирии."
        Цель американского удара по видимому, это вообще устранение асадисткого режима. Тогда Ирану и России попросту укажут на дверь. Смеётся тот, кто смеётся последним.
        Sefevi
        1. Squelcher (Максим) Сегодня, 11:49
          Вообще-то Асад президент а во садистов и бородатых убийц(отрезающих головы пленным, поддерживает дерьмократический запад .
          Squelcher
        2. Татьяна Сегодня, 12:01
          Цитата: Sefevi
          Цель американского удара по видимому, это вообще устранение асадисткого режима.

          Асад, как таковой, тут вовсе не причём!
          Неоколонизация суверенных государств со стороны США, Лондона и их порабощённых стран-сателлитов - это исторически неизменная постоянная внешняя политика Вашингтона.

          Татьяна
        3. SOF (Александр) Сегодня, 12:06
          Цитата: Sefevi
          России попросту укажут на дверь

          ...указалка не выросла....
          Цитата: Sefevi
          Смеётся тот, кто смеётся последним

          ...не правильно! Запоминайте и мотайте на ус: "Смеётся последним тот, кому есть чем смеяться"
          SOF
    3. kipod Сегодня, 11:37
      Цитата: solzh
      Иран уже закрепился в Сирии.

      как закрепился - так и открепится
      kipod
      1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:53
        Цитата: kipod
        как закрепился - так и открепится

        Палку перегнуть не боитесь?
        Serg65
      2. Аскет (Станислав) Сегодня, 12:18
        Цитата: kipod
        как закрепился - так и открепится

        А чья безумная политика помогла ему там закрепиться? Догадайтесь с одного раза, теперь поздно пить боржоми, когда почки отваливаются...
        Вопрос с Ираном и Асадом вам вместе с американцами нужно было решать в 2013(Трамп абсолютно прав),вместо этого ваш БиБи срался с Обамой, теперь же окно возможностей все более снижается и вряд ли получиться выдавить Иран из Сирии даже при условии ликвидации Асада по примеру Каддафи или Хусейна. Ирану вы по большому счету не нужны, для них главный враг саудиты и монархии ПЗ. Борьба за выход к Средиземному морю и контроль сырьевых потоков по т.н.шиитскому поясу. Тегеран -Багдад -Бейрут.
        Единственное, где могут столкнуться ваши интересы с ними это Ливан, все остальное лишь пропагандисткая риторика с обеих сторон.
        Аскет
        1. kipod Сегодня, 12:23
          Цитата: Аскет
          А чья безумная политика помогла ему там закрепиться?

          США конечно , только какое это имеет значение сейчас 7
          Цитата: Аскет
          место этого ваш БиБи срался с Обамой

          и правильно делал , иначе бы всё сейчас было намного грустнее
          Цитата: Аскет
          и вряд ли получиться выдавить Иран из Сирии даже при условии ликвидации Асада

          Конечно удастся. Без асада ниодного иранца в Сирии не останется.
          Там вообще шиитов любят очень laughing
          Цитата: Аскет
          Ирану вы по большому счету не нужны

          вот и чудненько - пущай валят
          Цитата: Аскет
          Борьба за выход к Средиземному морю и контроль сырьевых потоков по т.н.шиитскому поясу. Тегеран -Багдад -Бейрут.

          Нам от этого легче ? или поверить Вам на слово ?
          kipod
      3. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 13:10
        А вы не боитесь играть с огнем??? Железный купол не панацея да и эффективность его проверена пока что ан самопальных ракетах. А то что вы и ваши хозяева сейчас хотите замутить в первую очередь поставит ваши территории на грань полного уничтожения. Вы что же так уверенны что начнись заварушка и если в неё втянут Иран то вы ответку не получите. да Иран по вашим территориям в первую очередь удар нанесет. вы готовы ??? Или вы уверовали в свою исключительность. Ну так наверно стоит напомнить вам уроки истории
        Hariton Laptev
        1. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 14:42
          Какой железный купол - просто "Ржавый дуршлаг".
          22 dmdc
      4. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:50
        Цитата: kipod
        как закрепился - так и открепится

        Иран не захватывал сирийские территории....Иран находится в Сирии по договорённости с Асадом.Израиль же "лезет" в другие страны по любому поводу...хотя бы потому,что ему "к-а-а-ж-е-е-тся",что в этой стране "нарушаются национальные интересы Израиля"!
        Nikolaevich I
    4. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:38
      Авигдор Либерман:
      ...Я не знаю кто, кого и где атаковал...

      Вывод один - гнать такого министра обороны, который не знает о ракетном ударе, в паре-тройке сотен километров от границ своего государства laughing
      Андрей К
      1. роман66 (роман) Сегодня, 11:41
        все проще - знаменитые израильские партизаны. у них и танки и самолеты, да все у них есть
        роман66
        1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 11:54
          Цитата: роман66
          все проще

          Здоров Летун hi
          партизанами увлекаешься? bully
          Serg65
          1. роман66 (роман) Сегодня, 12:04
            здорово! hi скорее партизанками. если про увлекаюсь tongue
            роман66
            1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:19
              laughing еврейские партизанки зачетные wink
              Serg65
              1. роман66 (роман) Сегодня, 12:20
                знаком не по наслышке? ох уж эти моряки... laughing
                роман66
                1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:26
                  feel Ну а чё я? Я не чё....
                  what ......эх, палиться так до конца...полячки тоже зачетные bully
                  Serg65
                  1. роман66 (роман) Сегодня, 12:27
                    а эскимоски. эскимоски-то?
                    роман66
                    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:30
                      Цитата: роман66
                      а эскимоски.

                      stop Рома тормози!!!!
                      Я конечно честный парень но не настоко...
                      Serg65
                      1. роман66 (роман) Сегодня, 12:45
                        а если на "слабо" ?
                        роман66
        2. Аскет (Станислав) Сегодня, 12:24
          Цитата: роман66
          все проще - знаменитые израильские партизаны

          Мне это напоминает анекдот

          Местный и приезжий евреи стоят у могильной плиты с надписью “Неизвестному еврейскому солдату”. Приезжий сокрушается:
          - Никак нельзя узнать, кто здесь лежит?
          - Почему нельзя? Все знают, что здесь лежит Хаим Рабинович.
          - Так причем здесь неизвестный солдат?!
          - Точно неизвестно, был ли Хаим Рабинович солдатом.

          Таки и здесь, какие то неизвестные партизаны, имеющие на вооружении авиацию, управляемые и крылатые ракеты, постановщики помех и ложных целей.
          Аскет
    5. Маз Сегодня, 12:01
      Между струйками проскочить хочет.
      Маз
  2. Комментарий был удален.
    1. Комментарий был удален.
      1. Комментарий был удален.
      2. Нормаль ок (Петр) Сегодня, 15:13
        Цитата: shahor
        Да, а в Донбассе -шахтеры...

        Хорошая шутка wassat
        Нормаль ок
  3. Громобой Сегодня, 11:27
    Хезболла сможет восстановить свою боеспособность даже после серии ударов.Значит вполне возможна и наземная операция Коалиции,т.к. по другому Иран из Сирии не выкурить.Сирийская армия и союзные силы планировали в самое ближайшее время провести решительные операции на востоке страны и вот нате вам...приходится сворачивать намечаемое наступление и готовиться к отражению атаки со стороны Коалиции.Просто так совпало,наверное...
    Громобой
    1. тагил (сергей) Сегодня, 11:38
      Для проведения операции в Ираке американцам потребовалось несколько месяцев и пол миллиона солдат, включая резервистов. Так что они не могут провести операцию (сил и ресурсов нет, не пригнали). И удара тоже не будет, после удара по ним им надо чем то отвечать а отвечать нечем.
      тагил
    2. kipod Сегодня, 11:40
      Цитата: Громобой
      Хезболла сможет восстановить свою боеспособность даже после серии ударов

      как любой. ИГИЛ ( например )
      Цитата: Громобой
      начит вполне возможна и наземная операция

      нет . совсем не обязательно.
      хизбалла после второй ливанской . уже 12 лет сидит тихо как мышка.
      Пусть так и продолжается
      Цитата: Громобой
      т.к. по другому Иран из Сирии не выкурить

      в Сирии 75 % суннитов.
      Не забывайте
      kipod
      1. Alexanast (Александр) Сегодня, 12:08
        Цитата: kipod
        хизбалла после второй ливанской . уже 12 лет сидит тихо как мышка.


        А че вы тогда такие возбужденные - то
        Alexanast
        1. kipod Сегодня, 12:10
          Цитата: Alexanast
          Цитата: kipod
          хизбалла после второй ливанской . уже 12 лет сидит тихо как мышка.


          А че вы тогда такие возбужденные - то

          с чего это вы так решили ?
          kipod
          1. Alexanast (Александр) Сегодня, 12:12
            Цитата: kipod
            с чего это вы так решили ?


            У вас вся отмазка про хизбаллу...а тут оказывается они уж 12 лет вас не трогают request
            Alexanast
            1. kipod Сегодня, 12:14
              Цитата: Alexanast
              Цитата: kipod
              с чего это вы так решили ?


              У вас вся отмазка про хизбаллу...а тут оказывается они уж 12 лет вас не трогают request

              ну и что ?
              А то , что бы и в дальнейшем у них этого желания не возникло.
              kipod
              1. Alexanast (Александр) Сегодня, 12:15
                Цитата: kipod
                А то , что бы и в дальнейшем у них этого желания не возникло.


                Ну, понятно, значит совсем заврались..
                Alexanast
      2. Громобой Сегодня, 12:26
        Цитата: kipod
        хизбалла после второй ливанской . уже 12 лет сидит тихо как мышка.

        Просто она поменяла вектор своих усилий,так тихо сидит,что ... сколько там в Сирии у неё обстрелянных штыков с тяжёлым вооружением?
        Цитата: kipod
        Пусть так и продолжается
        Да я же не против и вообще я за мир во всём мире,но похоже,что у вас и иранцев разные представления о мире.

        Цитата: kipod
        в Сирии 75 % суннитов.
        Не забывайте

        Я не забываю ИГ как боевой авангард этих 75,ладно бы вы разбирались в границах своего волшебного БВ(делайте там с собой что хотите),но этот чёрный радикализм и в Чечне показал свою звериную сущность и русские города взрывали,постоянно ФСБ громит подполье.Поэтому мы союзники с Х.,хотя и есть фундаментальные расхождения,но по крайней мере они к нам не лезут.Вы это всё тоже должны не забывать и попытаться понять.
        Цитата: тагил
        Для проведения операции в Ираке американцам потребовалось несколько месяцев и пол миллиона солдат, включая резервистов. Так что они не могут провести операцию (сил и ресурсов нет, не пригнали).
        Я думаю,что если они планируют наземку,то время у них есть:
        1.)Ирак всё таки имел отмобилизованную полноценную армию,а сирийская армия крайне ослаблена затяжной гражданской войной.Поэтому и наряд сил должен быть другой,а кроме того,если Асад так долго бодается со всевозможной оппозицией,то значит эти оппы вполне боеспособны.А значит,что им нужно будет для развития успеха: подавляющая поддержка с воздуха и возможно артиллерии.То есть много пехоты и танков американцам не надо перебрасывать.Вспомним какими силами брали Ракку,впереди всегда шли туземцы,а американцы их только поддерживали.
        2.)После иракских войн США значительно нарастили свои боевые возможности и логистику в регионе.
        3.)Не известно на какое время они растянут этап Воздушно-Космической-Операции для дезорганизации сирийской армии и создания благоприятных условий для вторжения.Месяц могут долбить,если понадобится.
        4.)Прошу учитывать ,что плацдармы у Коалиции уже есть(их военные базки в Кюрдистане и на иорданском направлении).
        5.)Это я изложил возможное развитие событий без учёта противодействия со стороны России.По всем признакам оно будет(если будут сами удары,конечно же).И тут вырисовываются сразу несколько вариантов развития событий,но хотелось бы их всех избежать,а сегодняшний кризис ограничить лишь простой демонстрацией намерений,потому-что любой сценарий тогда получается крайне негативным,для всех.Всем привет hi
        Громобой
      3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 12:55
        хизбалла после второй ливанской . уже 12 лет сидит тихо как мышка.
        Это после того как вы там обделались? wink laughing
        72jora72
      4. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 13:55
        Цитата: kipod
        хизбалла после второй ливанской . уже 12 лет сидит тихо как мышка.

        Успокоились ?Подождите......ещё узнаете,что такое "затишье перед бурей"...
        Nikolaevich I
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:30
    У шакала, всегда шакальи привычки. С территории чужой страны, по чужой стране - воочию действия террористической страны, называемой Израиль.
    Egorovich
    1. kipod Сегодня, 11:41
      Цитата: Egorovich
      С территории чужой страны, по чужой стране

      детский лепет.
      да хоть из Африки.
      цель удара в уничтожении противники с минимизацией вероятности собственных потерь.
      kipod
      1. Squelcher (Максим) Сегодня, 11:51
        Можешь вы ещё додумаетесь противников и их детей в печках сжигать, опыт фашистов быстро перенимаете.
        Squelcher
      2. SOF (Александр) Сегодня, 12:08
        Цитата: kipod
        ...да хоть из Африки...

        ...оооо какие герои выискались...
        А вы с нашей территории попробуйте..............
        SOF
        1. kipod Сегодня, 12:11
          Цитата: SOF
          Цитата: kipod
          ...да хоть из Африки...

          ...оооо какие герои выискались...
          А вы с нашей территории попробуйте..............

          а мы вроде как с вашей и бомбим .
          Или сирия уже не ваша ?
          Или вы считаете что все удары были с Ливана ?
          kipod
          1. SOF (Александр) Сегодня, 12:34
            Цитата: kipod
            Или сирия уже не ваша

            ...вы, на ЕГЭ, надо понимать, экзамен по географии отгадать не смогли.... печально...
            SOF
      3. Hariton Laptev (Hariton Laptev) Сегодня, 13:23
        Кто вам право давал??? Вам землю дали так нет малооо. Еще подавай. чем вы лучше фашистов?
        Hariton Laptev
  5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 11:31
    Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее,

    а выбить табуретку, желающих полно найдётся
    LSA57
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:42
      выбить табуретку может помешать только драка за право сделать это laughing привет! hi
      роман66
      1. Комментарий был удален.
  6. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 11:34
    Так уже заявили кошерные, что будут гадить в Сирии между атаками матрасников и контратаками России. Шакальё пакостное, больше сказать нечего. А самое интересное, если эта "богоизбранная" публика получит в рыло, вой подымется неописуемый на всю Вселенную про очередной холокост (хотел это слово написать объективно, но админ не пропустит)
    Николай Петров
  7. Altona (Евгений) Сегодня, 11:36
    Авигдор Либерман аналогично Виктор Свободомужиков. Мужик, свободен. laughing
    Altona
  8. 1536 (Евгений) Сегодня, 11:37
    Говорю "Иран", подразумеваю Россию? По-моему, в народе Израиля нет согласия, отсюда и все войны на планете. Впрочем, как и прогресс.
    1536
  9. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:38
    Вот иранцы выставили фотку своего сгоревшего ангара-склада
    на Т-4. Одной из целей.
    voyaka uh
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:43
      целью была дрындулетка на переднем плане? достойно lol
      роман66
      1. Squelcher (Максим) Сегодня, 11:58
        Повеселили, спасибо
        Squelcher
    2. Мавр (Андрей) Сегодня, 11:51
      А вы автопарк разбомбили?
      Мавр
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:58
        Целью были иранские беспилотники. Вы могли бы и сами
        догадаться (если бы напряглись чуть-чуть smile ) , что иранские военные не
        поместят фотку с их сгоревшими останками.
        voyaka uh
        1. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:03
          Просто навеяло laughing
          Мавр
          1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:37
            Если бы Вы опять напрягли извилины, то не публиковали бы подобные
            интернет-пустышки. sad
            Экскаваторами в скалисто-пустынной местности, где невозможно
            работать лопатами, роют траншеи и укрытия для танков и техники. По значимости
            экскаватор приравнивается к танку.
            Поэтому за экскаваторами идет особая охота. И в боях сирийцев с боевиками,
            и в боях турок с курдами.
            voyaka uh
            1. Мавр (Андрей) Сегодня, 13:52
              Туговато у вас с чувством юмора. А если серьёзно: все ваши доводы несомненно очень убедительны, но вот ответьте мне на один вопрос: а что вообще делают ВВС Израиля над территорией суверенного государства (да и остальные тоже!) куда их никто не звал?!!! Ах да, у вас же классный довод: вы боритесь с тиранией и несёте демократию!!!
              Мавр
              1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:10
                Если Вы публиковали картинку, как юмористическую,
                то приношу свои извинения, не понял. hi

                "куда их никто не звал?!!!
                Ах да, у вас же классный довод: вы боритесь с тиранией и несёте демократию!!!"////

                Неверно.
                Израилю все-равно: демократ президент Асад или диктатор, коммунист или исламист.
                Причина бомбежек: государство Израиль и государство Сирия официально находятся в состоянии войны уже 40 лет. Иран - главный противник Израиля и главный союзник Сирии. На территории Сирии (и Ливана) складируются иранские военные средства (в основном - ракеты, теперь - и беспилотники), которыми атакуют цели в глубине Израиля. Израиль уничтожает эти средства превентивно, как делал это много лет.
                До ИГИЛ, американцев, турок и русских в Сирии.
                Если Вы были наблюдательны, Израиль не повредил сирийские боевые самолеты на базе. Израиль ни разу не трогал сирийские танки. Мы занимается точечно только специфическими военными средствами.
                voyaka uh
                1. sogdy (sogdy) Сегодня, 14:43
                  Цитата: voyaka uh
                  На территории Сирии (и Ливана) складируются иранские военные средства (в основном - ракеты, теперь - и беспилотники), которыми атакуют цели в глубине Израиля.

                  Ну да, конечно-конечно. Литвиненко, химатаки, Скрипаль, химатаки... Все в одной струе. Мы бы конечно, поверили джентльменам, но таки их не видно... Видно охранника ночного клуба Либермана и некого Бориса (а где Наташа?). Сплошной Рокки и Бурвинкль.
                  sogdy
              2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 14:38
                Цитата: Мавр
                вы боритесь с тиранией и несёте демократию!!!

                На Израиль и не таких собак вешали. Так что, одной больше, или одной меньше --
                роли особой уже не играет. Но с "борьбой с тиранией и несением демократии", это вы, Мавр, погорячились. Израиль всегда заявлял и заявляет сегодня, что все до единой страны на ближнем востоке не нуждаются ни в какой демократии. Эти народы сотни лет живут и работают из под палки, под властью своих Тиранов в страхе и нищете. Их это вполне устраивает. Другого они не знают и не понимают. Тиранов нельзя свергать, как нельзя уничтожать главарей преступных сообществ. Это немедленно приводит к вакууму власти, а как следствие -- к кровавым разборкам между мелкими группировками за перераздел власти и сфер влияния. До тех пор, пока внутренние проблемы этих государств не начинают влиять на жизнь израильтян (террористические вылазки, обстрел территории и пр. угрозы спокойствию) Израилю нет до них дела. hi
                А. Привалов
      2. kipod Сегодня, 12:19
        Цитата: Мавр
        А вы автопарк разбомбили?

        Водители там были зачётные
        вояка публиковал фото
        kipod
    3. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 11:54
      Уважаемый, а вы там на обетованной не задумывались о том, что ваши пакости до поры до времени? Уж шибко вы надоели всей планете. И в неровен час подобные пейзажи могут и у вас появиться.
      Николай Петров
      1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 12:13
        Арабы - это далеко не вся планета. Вернее даже так: ДАЛЕКООООО не вся планета.
        сорок восьмой
        1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 12:19
          Извините, я не араб, как и многие другие на Планете Земля.
          Николай Петров
          1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 12:57
            А кто эти многие другие?
            Знаю у советских людей остался в памяти иррациональный антисемитизм, ну и у арабов. Больше ни у кого с евреями проблем нет.
            сорок восьмой
            1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:04
              Это Вы немчуре про "проблем нет" расскажите. Я не против евреев, нормальные люди. Хоть и со своими прибамбахами. Но тараканы есть у каждого. Я против сионизма. Надеюсь не надо объяснять разницу.
              Николай Петров
              1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 13:08
                Простите великодушно, но ни в одну теорию заговора я не верю. В том числе сионистов.
                сорок восьмой
                1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:14
                  Так Вы откройте БСЭ, поинтересуйтесь что есть сионизм. Хотя сегодня намного проще, в гугле найдёте.
                  Николай Петров
            2. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:48
              Цитата: сорок восьмой
              Знаю у советских людей остался в памяти иррациональный антисемитизм, ну и у арабов. Больше ни у кого с евреями проблем нет.

              Европейский Еврейский конгресс зафиксировал снижение антисемитизма в России и его рост в США.
              Примечательно, что в 2016 году в России не было зафиксировано ни одного случая антисемитизма с применением насилия. Обратили внимание специалисты и на значительное снижение антисемитизма во Франции, здесь инцидентов стало меньше на 61%. Зато в Великобритании и Австралии, напротив, отношение к евреям ухудшилось. Так, в Британии отмечено на 11% больше случаев нетолерантности за минувший год, в Австралии – рост на 10%.

              Угрожающие масштабы антисемитизм приобрел в США, рассказал НСН президент ЕЕК Вячеслав Кантор. Там еврейские студенты постоянно сталкиваются с проявлением ненависти в университетских кампусах. В 2015 году инцидентов нетолерантности в США было на 45% меньше.
              Наиболее благоприятно ситуация складывается на постсоветском пространстве. Здесь отмечается традиционно низкое число насилия против евреев. При этом, исследователи отметили, что основными объектами нападений остаются еврейские организации и святыни на Украине, где власть и правоохранители не проявляют к пресечению межнациональной ненависти должного внимания.
              В России антисемитизм проявляется лишь в виде «устных заявлений». Как пояснил НСН президент ЕЕК Вячеслав Кантор, антисемитизм начал активно осваивать Рунет.
              По мнению Вячеслава Кантора, на ситуацию в значительной степени повлияло снижение благосостояния людей из-за экономического кризиса.


              Это очевидно, ведь огромный социальный разрыв в доходах люди связывают с либералами в правительстве и олигархами, которые очевидно в том или ином смысле имеют отношение к еврейскому международному капиталу и засильем русофобских либеральных СМИ, в том числе и рунете, что отражается негативным фоном на евреях.
              Аскет
    4. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:00
      ссылку на новость или фото можно ?
      XXXIII
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:11
        Бесполезняк. Я уже искал по картинке, совпадений нет.
        Мавр
        1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:14
          Цитата: Мавр
          Бесполезняк. Я уже искал по картинке, совпадений нет.

          Где же он взял это фото, ночной фотошоп наверно.... wassat
          XXXIII
    5. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:36
      Цитата: voyaka uh
      Вот иранцы выставили фотку своего сгоревшего ангара-склада

      Там ещё есть фото снаружи ангара отверстия от осколков уже успели заржаветь request
      Аскет
  10. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:38
    Израиль: Мы за ценой не постоим...Либерман -Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет.
    Признаваться и не нужно,поздно, тут уже ответа ждать надо.... crying
    Иран пообещал «не оставить без ответа» атаку Израиля по сирийской базе
    https://www.rbc.ru/politics/10/04/2018/5accbb2c9a
    7947531da9027d

    А вот и союзники Израиля, германии только не хватает на ретро самолетах..... laughing
    Впервые в истории в честь 70-летия государства Израиль в праздничном авиапараде в честь Дня Независимости примут участие боевые самолёты иностранных государств. В небе Израиля фигуры высшего пилотажа покажут пилоты Великобритании, Греции, Италии, Канады и Польши.https://news.israelinfo.co.il/kaleidoscope/71552
    XXXIII
    1. роман66 (роман) Сегодня, 11:44
      прилетит вдруг волшебник в голубом...
      роман66
    2. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 13:01
      А вот и союзники Израиля, германии только не хватает на ретро самолетах..... laughing
      ...........а вот мимо трибун,проезжают передвижные газовые камеры и крематории.
      72jora72
      1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 13:23
        Цитата: 72jora72
        А вот и союзники Израиля, германии только не хватает на ретро самолетах..... laughing
        ...........а вот мимо трибун,проезжают передвижные газовые камеры и крематории.

        Да короткая память у них, Этот жмых тоже их наверно....
        Президент Польши Анджей Дуда во вторник, 6 февраля, заявил, что подпишет спорный "закон о Холокосте", несмотря на протесты Израиля и США.
        "Защита репутации поляков"
        Правое правительство Польши заявляет, что принимаемая правовая норма необходима для защиты репутации поляков как жертв нацистской агрессии. Оно указывает, что требования нового закона не распространяются на представителей культуры и науки. Со своей стороны президент Дуда заявил, что во время Второй мировой войны Польша не существовала как государство и потому не могла участвовать в Холокосте как таковая. http://www.dw.com/ru//a-42466616
        XXXIII
  11. К-50 (Алексей) Сегодня, 11:43
    Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отказался отвечать на вопрос, кто стоит за недавним ударом по авиабазе в Сирии, но пообещал: Мы за ценой не постоим...

    Что? Будет воевать до последнего еврея? Это же антисиметизм!!!! laughing
    К-50
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:51
      laughing
      И ещё один анекдот: а у нас евреев хватит?
      XXXIII
  12. мерцание (Николай) Сегодня, 11:44
    Постоянно слышу гневную риторику Израиля в адрес Ирана и вообще не слышу агрессивных высказываний Ирана в адрес Израиля.
    мерцание
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:04
      Цитата: мерцание
      Постоянно слышу гневную риторику Израиля в адрес Ирана и вообще не слышу агрессивных высказываний Ирана в адрес Израиля.

      Да постоянно орут,тоько их всерьез ,кроме Израиля никто не воспринимает.
      Командующий иранской армией Атаолла Салехи заявил, что его подчиненные готовы уничтожить Израиль меньше чем за четверть века. Слова высокопоставленного военного приводит местное новостное агентство Tasnim.
      А через 25 лет,либо ишак сдохнет либо Атаолла
      Александр романов
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:04
      Они обычно выступают на своем языке Фарси. И Израиль регулярно
      переводит речи их аятолл и пересылает пленки с записью
      и переводом в ООН и другие организации.
      Призывы уничтожить Израиль, испепелить его и стереть с лица
      земли там так же регулярны, как "нет Бога кроме Аллаха..."
      Впрочем, многие на форуме призывают к тому же, не слишком опережая
      в развитии иранских исламских радикалов. sad
      voyaka uh
      1. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 12:53
        voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:04 ↑
        Впрочем, многие на форуме призывают к тому же, не слишком опережая
        в развитии иранских исламских радикалов. sad
        Достаточно одного вас почитать, не считая других таких же, чтобы возненавидеть весь еврейский народ на 1000 лет вперед и вы тут еще удивляетесь плохому отношению к вам? Хотя в жизни мне встречалось не мало евреев, вполне себе приличные достойные люди. Вот только на ВО мне достойный только один попался и тот из России.
        Так что по делам вашим будет вам и воздаяние, можете не сомневаться! Лютую ненависть вы заслужили сами, своими ручками, ну так и пеняйте на себя, коли у вас рожа со звериным оскалом.

        П.С. По мне, так лучше иметь соседа ваххабита, чем бежавшего в Израиль недоеврея или наглосакса! Те хоть воюют своими руками, в отличие от вас. Впрочем, чего ждать от шакальего террористического недогосударства под названием Израиль?!
        Варяг_0711
        1. Ronald Reagan Сегодня, 13:31
          Закусывайте. laughing
          Ronald Reagan
        2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 13:41
          "Достаточно одного вас почитать, не считая других таких же,
          чтобы возненавидеть весь еврейский народ на 1000 лет вперед "///

          С этим - к психологам, пожалуйста. Я не понимаю в клинических случаях.
          voyaka uh
      2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:31
        Цитата: voyaka uh
        Впрочем, многие на форуме призывают к тому же, не слишком опережая
        в развитии иранских исламских радикалов.
        Мы вас ценим и не видим в вас глупых людей, поэтому когда вы падаете ниже человеческого восприятия, вам об этом напоминают, что вы должны оставаться людьми. Также должны понимать что есть плохие мнения, резкие, но в условиях современного мира и сми, обманывать становится все сложней. А политические вопросы еще острей и злей (политика самое сильное оружие), так что ваши и ваших соплеменников острые колкости тоже не проходят мимо. Вообщем лютую ненависть к вам (Израилю) тут собеседники и так прихлопнут, так что не преувеличивайте что тут многие....История описала ваш народ лучше чем это мог бы кто сделать, история описывает до мельчайших деталей, поэтому не всегда правда похоже на правду....hi
        XXXIII
  13. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 11:57
    Цитата: роман66
    целью была дрындулетка на переднем плане? достойно lol

    Ну а что удивительного? Партнёры их экскаваторы с мотоциклами бомбят, а кошерные тоже не пальцем деланные.
    Николай Петров
  14. Moskovit (Алексей) Сегодня, 12:03
    То есть это намек на наземную операцию? Или массированный авиационнный и ракетный удар? Скорее последнее. Раздолбят остатки сирийских пво, подорвут несколько складов. Но убежит ли Иран из Сирии из-за этого?
    Moskovit
  15. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:09
    Не "постоим", а "поляжем"
    Дормидонт
  16. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 12:12
    Я не знаю кто, кого и где атаковал.сказал Либерман

    Дурочку включил, еврейский пособник террористов...Не в 18 веке же он живёт, и ракеты выпущенные с еврейских самолётов видно тех.средствами обнаружения... клоун...
    a.s.zzz888
    1. XXXIII (Владимир) Сегодня, 12:37
      Цитата: a.s.zzz888
      Я не знаю кто, кого и где атаковал.сказал Либерман

      Дурочку включил, еврейский пособник террористов...Не в 18 веке же он живёт, и ракеты выпущенные с еврейских самолётов видно тех.средствами обнаружения... клоун...

      Теперь министр всех сдал, не было ничего, пустыню бомбили, скоро прилетит Либерману.... lol
      XXXIII
  17. Vard Сегодня, 12:28
    Всё хорошо в стране Израиль... только вот почему то уехавшие назад потянулись...
    Vard
    1. pogon (Avas) Сегодня, 13:51
      Цитата: Vard
      уехавшие назад потянулись
      Неужели Маз убежал? А про других есть статистика или как?
      pogon
  18. Serg65 (Сергей) Сегодня, 12:48
    роман66,
    Цитата: роман66
    а если на "слабо" ?

    laughing Рома, когда весь зад в ракушках, на слабо не канает!!!
    Serg65
  19. alta (Анатолий) Сегодня, 12:51
    Надо же,Запад обижают невинного диктатора-убийцу Асада:
    Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) заявила, что около 500 человек в Дума, пригороде Дамаска “демонстрируют симптомы и признаки, отравления токсичными химикатами”.
    ВОЗ требует “немедленного и неограниченного доступа в зону поражения для оценки ущерба и оказания первой помощи” заявил заместитель директора организации Питер Салама.
    alta
    1. Мавр (Андрей) Сегодня, 13:47
      А источник информации у ВОЗ какой, не подскажите? Неужели "Белый каски"?
      Цитата: alta
      ВОЗ требует “немедленного и неограниченного доступа в зону поражения для оценки ущерба и оказания первой помощи” заявил заместитель директора организации Питер Салама.

      Удивительное дело, того же требовала Россия в Совбезе ООН для ОЗХО. Но вот беда: "Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Российский проект резолюции Совета Безопасности ООН, поддерживающий отправку миссии Организации по запрещению химоружия (ОЗХО) на место инцидента в сирийскую Думу для проведения расследования, не был принят, так как не набрал необходимое количество голосов, передает корреспондент "Интерфакса".
      Мавр
      1. pogon (Avas) Сегодня, 13:53
        Цитата: Мавр
        "Белый каски"
        А чем они да ООН вам уже не угодили? Как вам на Израиль бочку катить то они правдивы до нельзя, а тильки супротив России то и врут?
        pogon
    2. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 14:38
      Цитата: alta
      демонстрируют симптомы и признаки, отравления токсичными химикатами”

      М-д-а-а ! "Тупой и ещё тупее" ! Не люблю я оскорблять людей,даже когда они не правы.....но тут не оскорбление,а констатация факта...Зачем "Асаду" травить людей?Ведь сирийцы прекрасно знают,что мерикосы готовы ухватиться за любой малейший повод,чтобы нанести удары по Асаду (как уже было не раз) ! И это тогда,когда сирийская правительственная армия и так побеждает при поддержки России !Нет никакого смысла( практического,логического...) "Асаду" использовать ОВ ! В Сирии действует и российское ГРУ.....если бы какие-нибудь части попробовали бы замутить соответствующую крень.то нужные доклады немедленно бы поступили российскому командованию для немедленного пресечения всякой дури ! Россия никогда не позволяла и не позволит никакому режиму или правителю совершить подобные деяния ! Более того,в эту Думу были немедленно(!) переброшены российские подразделения полиции и медики....и им не удалось обнаружить ни погибших от отравления,ни пострадавших иначе от отравления,и,вообще,следов отравления !!! Даже в той больнице(госпитале).что указывалась в этих фейковых сообщениях! "Вести" об отравлении-это мура,фейк, заказанные всякой сволочью из НАТО ! Судя по всему,вы "читаете" только про-натовские ,про-американские "газеты"...ну и торчите на "тех страницах"! Зачем вы припёрлись сюда с этими "фекалиями" ? Наслаждайтесь сами,но сначала отойдите подальше !
      Nikolaevich I
  20. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 14:37
    Чего то пропустил эту статейку...мельком по ящику слышал,так много хотелось отметить...но Либерманы уже набежали,а с ними чего то обсуждать бесполезно... Пойду еще раз построю дом,помогу родить сына и посажу дерево!
    Ураган70
Картина дня