Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Израиль: Мы за ценой не постоим...
Министр обороны Израиля Авигдор Либерман отказался отвечать на вопрос, кто стоит за недавним ударом по авиабазе в Сирии, но пообещал «любой ценой» не допустить в соседней республике иранского военного присутствия, передает РИА Новости.
В Израиле не подтверждают и не отрицают причастность к налету на аэродром «Тифор» (Т-4), который, как предполагается, служит местом базирования иранских беспилотников.
Напомним, об ударе израильских ВВС по сирийской базе в ночь на понедельник сообщило Минобороны России. По данным ведомства, два истребителя F-15 выпустили 8 ракет, пять из которых были сбиты. Российские военнослужащие в ходе атаки не пострадали.
В Израиле не подтверждают и не отрицают причастность к налету на аэродром «Тифор» (Т-4), который, как предполагается, служит местом базирования иранских беспилотников.
Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее,сказал Либерман.
Есть силы, способные предотвратить это опаснейшее развитие событий, и мы надеемся, что они задействуют все свои возможности,добавил министр.
Напомним, об ударе израильских ВВС по сирийской базе в ночь на понедельник сообщило Минобороны России. По данным ведомства, два истребителя F-15 выпустили 8 ракет, пять из которых были сбиты. Российские военнослужащие в ходе атаки не пострадали.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти