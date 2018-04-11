Израиль: Мы за ценой не постоим...

Я не знаю кто, кого и где атаковал. Я знаю только одно: мы любой ценой не допустим укрепления Ирана в Сирии. Выхода нет. Допустить дислокацию Ирана в Сирии равнозначно накинутой самим себе петле на шее,

Есть силы, способные предотвратить это опаснейшее развитие событий, и мы надеемся, что они задействуют все свои возможности,