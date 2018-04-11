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Российские инженеры построили мост через Евфрат
Российские военные инженеры построили автодорожный мост через Евфрат в провинции Дейр-Эз-Зор, передает РИА Новости.
Строительство велось силами 462-го отдельного мостового батальона дорожных войск РФ с привлечением российских водолазов.
Ширина моста – 6,5 м, из них 4,2 м – проезжая часть, а 2,3 м – пешеходный переход. Сообщается, что ранее на этом участке реки работала паромная переправа, которая не справлялась с грузопотоком.
Сирийские власти не стали демонтировать переправу, оставив ее как резервное средство переброски грузов.
Особенностью при строительстве этого моста стали непростые условия при проведении водолазных работ в условиях ограниченной видимости, сильного течения. В ходе строительства были проведены занятия со специалистами сирийской стороны и сейчас мы передаем им мост в эксплуатацию. Они знают, что это за сооружение и как его эксплуатировать,рассказал начальник автодорожной службы департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ Владимир Буравцев.
Строительство велось силами 462-го отдельного мостового батальона дорожных войск РФ с привлечением российских водолазов.
Ширина моста – 6,5 м, из них 4,2 м – проезжая часть, а 2,3 м – пешеходный переход. Сообщается, что ранее на этом участке реки работала паромная переправа, которая не справлялась с грузопотоком.
Спасибо нашим друзьям из России, которые построили этот мост, раньше переправа не удовлетворяла потребности людей. Теперь жители могут привозить продукты и все необходимое для жизни,цитирует агентство председателя комитета безопасности провинции Дейр-эз-Зор Юзефа Шелпи.
Сирийские власти не стали демонтировать переправу, оставив ее как резервное средство переброски грузов.
Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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