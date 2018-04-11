15:27 11 апреля
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Российские инженеры построили мост через Евфрат

Российские военные инженеры построили автодорожный мост через Евфрат в провинции Дейр-Эз-Зор, передает РИА Новости.

Российские инженеры построили мост через Евфрат


Особенностью при строительстве этого моста стали непростые условия при проведении водолазных работ в условиях ограниченной видимости, сильного течения. В ходе строительства были проведены занятия со специалистами сирийской стороны и сейчас мы передаем им мост в эксплуатацию. Они знают, что это за сооружение и как его эксплуатировать,
рассказал начальник автодорожной службы департамента транспортного обеспечения Минобороны РФ Владимир Буравцев.


Строительство велось силами 462-го отдельного мостового батальона дорожных войск РФ с привлечением российских водолазов.

Ширина моста – 6,5 м, из них 4,2 м – проезжая часть, а 2,3 м – пешеходный переход. Сообщается, что ранее на этом участке реки работала паромная переправа, которая не справлялась с грузопотоком.

Спасибо нашим друзьям из России, которые построили этот мост, раньше переправа не удовлетворяла потребности людей. Теперь жители могут привозить продукты и все необходимое для жизни,
цитирует агентство председателя комитета безопасности провинции Дейр-эз-Зор Юзефа Шелпи.

Сирийские власти не стали демонтировать переправу, оставив ее как резервное средство переброски грузов.

Использованы фотографии: http://www.tvc.ru
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Комментарии 21

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:07
    Чтобы наши западные и ближневосточные партнёры его разбомбили
    Дормидонт
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:33
      Если Сирия самое древнее в мире государство, то почему оно не научилось у себя строить мосты? winked
      сибиралт
    2. Росомаха (Анатолий) Сегодня, 12:37
      Официально предупредить США что мост Российский и обслуживают его наши инженеры и всё. Делов то. stop
      Росомаха
  2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:07
    Вот куда прилетит топорик .Даю 100%
    Александр романов
    1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 12:12
      Какай такой топорик... не смешите, все западные союзнички уже заднюю включили..

      А мостик для "партизан".... wassat

      30 марта на дороге Абъяд-Хасака была подорвана движущаяся колонна военных США, два из 6 джипов было уничтожено, 6 военных погибло, 8 получило ранение.

      В тот же день на дороге из Минбиджа в Ракку была расстреляна из крупнокалиберных пулеметов колонна из джипов, погибло 15 человек.

      1 апреля 4 человека ночью проникли в поселение Аш-Шаддади, где базируются американцы, и закинув в несколько домов гранаты убили 8 солдат и 10 ранили.

      2 апреля партизаны обстреляли ракетами «Град» базу США расположенную в районе Ракки, количество погибших не оглашалось.

      4 апреля на северо-востоке Сирии нападению подвергся кортеж высокопоставленных военных США. О жертвах не сообщается.

      7 апреля произведен ракетный удар по базе США на севере Ракки, о количестве погибших не сообщается.
      НасРать
      1. Громобой Сегодня, 12:33
        Топорик ,не топорик,а мост-то получается стратегический и не мешало бы переправу прикрыть панцирьком.
        Громобой
    2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 12:48
      Цитата: Александр романов
      Вот куда прилетит топорик .Даю 100%

      Зачем? Как и в прошлый раз откроют плотину и смоют мост к чертовой матери.
      профессор
      1. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 13:53
        Цитата: профессор
        Цитата: Александр романов
        Вот куда прилетит топорик .Даю 100%

        Зачем? Как и в прошлый раз откроют плотину и смоют мост к чертовой матери.

        Не, на этот раз, покрепче построили. Это хорошие ребятки из Каширы. Бывшая 17-я мостовая бригада -- в/ч 53828 . Они сотый отдельный мостовой батальон в 2006-м в Ливан отправили -- мосты восстанавливать -- те, что наши разваляли во время Второй ливанской. Их всех потом весьма круто наградили орденами и медалями и ... разогнали. Монтажники и понтонщики попали под сокращение, мостовиков оставили. Теперь это 462-й отдельный мостовой батальон в/ч 36194. hi
        А. Привалов
        1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 13:58
          Цитата: А. Привалов
          Не, на этот раз, покрепче построили.

          Когда открывают затворки на плотине то ни один понтонный мост не устоит. Кнопка от затворок (или как там правильно по-русски называются ) в руках союзников Вашингтона.
          профессор
          1. НасРать (Евлампий) Сегодня, 14:03
            Цитата: профессор
            Цитата: А. Привалов
            Не, на этот раз, покрепче построили.

            Когда открывают затворки на плотине то ни один понтонный мост не устоит. Кнопка от затворок (или как там правильно по-русски называются ) в руках союзников Вашингтона.

            Ситуация немного изменилась... союзники если не дураки - трогать кнопку не будут... а так- да могут нажать на кнопку от затворок.. один, последний, раз bully .
            НасРать
          2. А. Привалов (Александр Привалов) Сегодня, 15:18
            Это уже не понтонный, а низководный. Так что, возможно и постоит.
            А. Привалов
  3. _Ugene_ (_Ugene_) Сегодня, 12:09
    а америкосы его демонстративно снесут томагавками и ничего мы сделать с этим не можем
    _Ugene_
  4. Fedor Egoist (Федор) Сегодня, 12:19
    Цитата: Цитата из поста
    раньше переправа не удовлетворяла потребности людей. Теперь жители могут привозить продукты и все необходимое для жизни,

    например, танки, БМП, РСЗО, и прочие полезные в хозяйстве вещи ))
    Fedor Egoist
  5. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 12:21
    ОПЯТЬ? Это уже какой по счёту?
    Wolf47525
    1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 12:40
      ОПЯТЬ? Это уже какой по счёту?
      Ну и какой же,просветите нас?
      72jora72
      1. Wolf47525 (Wolf47525 .) Сегодня, 13:01
        Я ПЕРВЫЙ СПРОСИЛ.
        Wolf47525
  6. Карлик с носом (Алексей) Сегодня, 12:23
    Прикроют wink мостик важный
    Карлик с носом
    1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 12:29
      Кто-то строит прикрывает ну а обезянам лишь бы пальнуть...
      ВадимЖивов
  7. 8200 (8200) Сегодня, 12:28
    Чтоб так оперативно в России строили
    8200
    1. Громобой Сегодня, 12:37
      Цитата: 8200
      Чтоб так оперативно в России строили

      Так не война же,куда торопиться... laughing
      Военные инженеры только быстро приучены возводить переправы,у них норматив.
      Сложнейший Крымский мост довольно быстро возвели,значит и гражданские могут,если захотят.
      Громобой
  8. Radikal Сегодня, 13:22
    Российские инженеры построили мост через Евфрат
    А силами ПВО его прикрыли? winked
    Radikal
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