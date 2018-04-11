Российские инженеры построили мост через Евфрат

Особенностью при строительстве этого моста стали непростые условия при проведении водолазных работ в условиях ограниченной видимости, сильного течения. В ходе строительства были проведены занятия со специалистами сирийской стороны и сейчас мы передаем им мост в эксплуатацию. Они знают, что это за сооружение и как его эксплуатировать,

Спасибо нашим друзьям из России, которые построили этот мост, раньше переправа не удовлетворяла потребности людей. Теперь жители могут привозить продукты и все необходимое для жизни,