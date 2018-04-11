15:26 11 апреля
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Ливийский фельдмаршал Хафтар впал в кому. Представители ЛНА опровергают

Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар перенес сердечный приступ, сообщают СМИ.

Его доставили для лечения в Иорданию. Сообщалось, что Хафтара могут перевезти во Францию или другую европейскую страну, пишет Libyan Express со ссылкой на местные СМИ.

Ливийский фельдмаршал Хафтар впал в кому. Представители ЛНА опровергают



По некоторым данным, он уже находится во Франции. Сообщается, что Хафтар в коме из-за болезни легких.

При этом, по данным СМИ, представитель Ливийской национальной армии Ахмед Аль-Мизмари заявил, что информация о состоянии Хафтара не соответствует действительности, фельдмаршал здоров.

Именно с Хафтаром Россия вела дела последние годы, в т.ч. по снабжению ливийских войск и обустройству военных баз. Запад же поддерживал его противников - Фараджа, передает "Взгляд"

Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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Комментарии 9

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  1. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:26
    Опять "новичёк"? Надеюсь хотя бы здесь не Россия виновата.
    Мавр
    1. Logall (Александр) Сегодня, 12:28
      Цитата: Мавр
      Надеюсь хотя бы здесь не Россия виновата.

      Дух Муаммара витает, он всегда рядом...
      "Чёрный полковник"!
      Logall
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 12:38
        Йехх! Довели болезного до отключки! negative Кто,кто- да те из-за которых в кране нет воды! bully
        Сейчас их очередь быть виноватыми!
        майор Юрик
    2. vorobey (Сашка) Сегодня, 12:30
      Цитата: Мавр
      Опять "новичёк"? Надеюсь хотя бы здесь не Россия виновата.


      Наоборот .. он долго с нами сотрудничал... так что его кома на не выгодна.. а выгодна наглоамериканской калолиции...
      vorobey
      1. Мавр (Андрей) Сегодня, 12:33
        Так а я о чём? Гадят они, а валят на нас request
        Мавр
        1. ВадимЖивов (Вадим) Сегодня, 12:39
          А хоть где нибудь они не нагадили что-то не припомню soldier
          ВадимЖивов
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:37
    Что опять! ?
    DEZINTO
  3. ButchCassidy (Бизнесмен-патриот) Сегодня, 13:07
    Дай Бог выздоровеет!
    ButchCassidy
  4. 22 dmdc (Виктор) Сегодня, 14:12
    Так и генералиссимуса не успеет получить.
    22 dmdc
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