Ливийский фельдмаршал Хафтар впал в кому. Представители ЛНА опровергают

Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар перенес сердечный приступ, сообщают СМИ.Его доставили для лечения в Иорданию. Сообщалось, что Хафтара могут перевезти во Францию или другую европейскую страну, пишет Libyan Express со ссылкой на местные СМИ.По некоторым данным, он уже находится во Франции. Сообщается, что Хафтар в коме из-за болезни легких.При этом, по данным СМИ, представитель Ливийской национальной армии Ахмед Аль-Мизмари заявил, что информация о состоянии Хафтара не соответствует действительности, фельдмаршал здоров.Именно с Хафтаром Россия вела дела последние годы, в т.ч. по снабжению ливийских войск и обустройству военных баз. Запад же поддерживал его противников - Фараджа, передает "Взгляд"