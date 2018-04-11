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Ливийский фельдмаршал Хафтар впал в кому. Представители ЛНА опровергают
Командующий Ливийской национальной армии фельдмаршал Халифа Хафтар перенес сердечный приступ, сообщают СМИ.
Его доставили для лечения в Иорданию. Сообщалось, что Хафтара могут перевезти во Францию или другую европейскую страну, пишет Libyan Express со ссылкой на местные СМИ.
По некоторым данным, он уже находится во Франции. Сообщается, что Хафтар в коме из-за болезни легких.
При этом, по данным СМИ, представитель Ливийской национальной армии Ахмед Аль-Мизмари заявил, что информация о состоянии Хафтара не соответствует действительности, фельдмаршал здоров.
Именно с Хафтаром Россия вела дела последние годы, в т.ч. по снабжению ливийских войск и обустройству военных баз. Запад же поддерживал его противников - Фараджа, передает "Взгляд"
Его доставили для лечения в Иорданию. Сообщалось, что Хафтара могут перевезти во Францию или другую европейскую страну, пишет Libyan Express со ссылкой на местные СМИ.
По некоторым данным, он уже находится во Франции. Сообщается, что Хафтар в коме из-за болезни легких.
При этом, по данным СМИ, представитель Ливийской национальной армии Ахмед Аль-Мизмари заявил, что информация о состоянии Хафтара не соответствует действительности, фельдмаршал здоров.
Именно с Хафтаром Россия вела дела последние годы, в т.ч. по снабжению ливийских войск и обустройству военных баз. Запад же поддерживал его противников - Фараджа, передает "Взгляд"
Использованы фотографии: https://www.youtube.com/
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