15:24 11 апреля
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Хуситы утверждают, что атаковали с воздуха саудовский завод Saudi Aramco

Подконтрольные хуситам средствам массовой информации сообщают, что командование группировки отреагировало на заявления наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана ас-Сауда о готовности присоединиться к американской коалиции для нанесения ударов в Сирии. В хуситском командовании в Йемене отметили, что Эр-Рияду, вероятно, «не хватает объёмов той агрессии, которая выливается на многострадальную землю Йемена». Также отмечается, что задачей хуситов теперь становится «перенесение развязанной саудитами войны на их собственную территорию».

Хуситы утверждают, что атаковали с воздуха саудовский завод Saudi Aramco


В материале издания «Аль-Масира» (Йемен) сообщается, что несколько беспилотных летательных аппаратов были использованы для нанесения ударов по объектам нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Если верить этим сообщениям, то бомбардировке с воздуха с применением БПЛА подвергся один из заводов компании Saudi Aramco в провинции Джизан.


Хуситы называют применённые беспилотники «Катиф-1». Судя по всему, этом могут быть БПЛА иранского производства, которые способны нести взрывное устройство (бомбу, снаряд, мину, СВУ) массой до 40-50 кг. Хуситы применяют такие беспилотники в качестве «безвозвратных».

Хуситское командование отмечает, что у саудитов нет средств ПВО, которые могли бы эффективно противостоять беспилотникам-«камикадзе».
В Саудовской Аравии атака на завод нефтяной компании на данный момент не подтверждается.

Использованы фотографии: http://www.saudiaramco.com/
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Комментарии 12

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  1. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 13:12
    Вот и отлично, этим гадам надо бить по карману, чтобы им жизнь испортить.
    Incvizitor
  2. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:19
    Предполагаю каким ветром и откуда хуситам БПЛА занесло. А так - молодцы, валите и громите центр мирового вахаббизма. Боевой удачи хуситам.
    Николай Петров
    1. vkl.47 (vkl.47) Сегодня, 13:23
      Персы могут если захотят
      vkl.47
      1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 13:26
        Ну что сказать? Вы озвучили. Согласен с Вами полностью.
        Николай Петров
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:24
      В итоге стоит ждать подорожания нефти... И удешевления рубля. Рубль дешевеет в трёх случаях : Нефть подорожала, Нефть подешевела, Цена на нефть не изменилась.
      Серж Горелый
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:54
        У нас рубль живет своей жизнью. И по моему, он сам не знает, чего хочет.
        sabakina
        1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:57
          Цитата: sabakina
          У нас рубль живет своей жизнью. И по моему, он сам не знает, чего хочет.

          Рубль "хочет" того, чего хотят Кудрин Силуанов и Компания.
          Серж Горелый
  3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 13:29
    А эти клоуны собрались наши базы в Сирии бомбить.
    72jora72
  4. Аскет (Станислав) Сегодня, 13:29
    Вот такой дрон -камикадзе
    Аскет
    1. DenZ (Денис) Сегодня, 13:41
      Хорошая штука. Эдакая крылатая ракета, малого радиуса действия.
      DenZ
  5. Seaflame (Михаил) Сегодня, 13:34
    Хуситы могут сыграть важную роль в повышении цен на нефть. Ребятам надо помочь!
    Seaflame
  6. 8200 (8200) Сегодня, 14:54
    Когда арабы бомбят друг друга, нам нужно просто не мешать. Удачи обеим сторонам!
    8200
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