Хуситы утверждают, что атаковали с воздуха саудовский завод Saudi Aramco

Подконтрольные хуситам средствам массовой информации сообщают, что командование группировки отреагировало на заявления наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бен Салмана ас-Сауда о готовности присоединиться к американской коалиции для нанесения ударов в Сирии. В хуситском командовании в Йемене отметили, что Эр-Рияду, вероятно, «не хватает объёмов той агрессии, которая выливается на многострадальную землю Йемена». Также отмечается, что задачей хуситов теперь становится «перенесение развязанной саудитами войны на их собственную территорию».В материале издания «Аль-Масира» (Йемен) сообщается, что несколько беспилотных летательных аппаратов были использованы для нанесения ударов по объектам нефтяной промышленности Саудовской Аравии. Если верить этим сообщениям, то бомбардировке с воздуха с применением БПЛА подвергся один из заводов компании Saudi Aramco в провинции Джизан.Хуситы называют применённые беспилотники «Катиф-1». Судя по всему, этом могут быть БПЛА иранского производства, которые способны нести взрывное устройство (бомбу, снаряд, мину, СВУ) массой до 40-50 кг. Хуситы применяют такие беспилотники в качестве «безвозвратных».Хуситское командование отмечает, что у саудитов нет средств ПВО, которые могли бы эффективно противостоять беспилотникам-«камикадзе».В Саудовской Аравии атака на завод нефтяной компании на данный момент не подтверждается.