15:25 11 апреля
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В ЦВО началась комплексная проверка. Возглавил командующий

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин прибыл в Самарскую область, где лично возглавил комплексную группу по контрольной проверке 2-й общевойсковой армии, сообщает пресс-служба округа

В ЦВО началась комплексная проверка. Возглавил командующий


Комплексная группа в течение нескольких дней проверит и оценит уровень боевой подготовки воинских частей, а также их готовность к выполнению задач по предназначению, состояние вооружения и военной техники и уровень морально-психологического состояния личного состава
- говорится в сообщении.


В штабе объединения генерал-лейтенант Александр Лапин заслушал руководство армии по вопросам выполнения плана деятельности на период до 2020 года, поступления нового вооружения и военной техники, повышения боевого потенциала и слаженности подразделений. В ходе своей работы командующий дал указания руководству армии взять на особый контроль качество комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, а также проверку подразделений на подтверждение звания «Ударная».

Отмечается, что комплексная проверка войск ЦВО по итогам зимнего периода обучения началась в понедельник. В ходе проверки особое внимание уделяется вопросам внедрения сирийского опыта в боевую подготовку войск.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 3

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  1. Николай Петров (Петров Николай) Сегодня, 14:12
    Вот и славненько. Слава Богу сейчас начали драть за БГ а не за траву и бордюры.
    Николай Петров
  2. Eduard Petrov (Эдуард Петров) Сегодня, 14:23
    «Россия обещает сбивать любые ракеты, которые будут запущены по Сирии. Готовься, Россия, потому что они прилетят красивые, новые и умные», — написал Трамп в своем Twitter.

    Подробнее на РБК:
    https://www.rbc.ru/politics/11/04/2018/5acdeacf9a
    79473954b2f7eb?from=main

    ставки повышаются...
    Eduard Petrov
    1. пехотинец2020 Сегодня, 14:30
      Вообще, новость о комплексной проверке в ЦВО.
      Оффтопный вброс, что-ли?
      пехотинец2020
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