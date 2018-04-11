В ЦВО началась комплексная проверка. Возглавил командующий

Комплексная группа в течение нескольких дней проверит и оценит уровень боевой подготовки воинских частей, а также их готовность к выполнению задач по предназначению, состояние вооружения и военной техники и уровень морально-психологического состояния личного состава

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-лейтенант Александр Лапин прибыл в Самарскую область, где лично возглавил комплексную группу по контрольной проверке 2-й общевойсковой армии, сообщает пресс-служба округа- говорится в сообщении.В штабе объединения генерал-лейтенант Александр Лапин заслушал руководство армии по вопросам выполнения плана деятельности на период до 2020 года, поступления нового вооружения и военной техники, повышения боевого потенциала и слаженности подразделений. В ходе своей работы командующий дал указания руководству армии взять на особый контроль качество комплектования воинских частей военнослужащими по контракту, а также проверку подразделений на подтверждение звания «Ударная».Отмечается, что комплексная проверка войск ЦВО по итогам зимнего периода обучения началась в понедельник. В ходе проверки особое внимание уделяется вопросам внедрения сирийского опыта в боевую подготовку войск.